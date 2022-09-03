Білорусь перевела до кордону з Україною "гради" та С-300
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Моніторингова група "Беларускі Гаюн" фіксує збільшення військової активності в Брестській області, яка межує з Україною. Зокрема, до кордону переведено "гради" та С-300.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал моніторингової групи.
Зазначається, що з кінця серпня в район Бреста підвозять як машини постачання, так і більш серйозне озброєння. Зокрема, 30 серпня, в Брест прибув ешелон з мінімум 20 одиницями техніки ЗС РБ і 4-ма пасажирськими вагонами, серед озброєння були дві пускові частини ЗРК "С-300".
За даними моніторингової групи, ешелон був з технікою 115-го зенітно-ракетного полку Білорусі, який повернувся в Брест після навчань в РФ.
Того ж дня в Брест прибув і другий ешелон з більш ніж 6-ма танками Т-72 ЗС РБ.
Вже 31 серпня в Дрогичинському районі в бік прикордонного села Адамове рухалися 5 БМП ЗС РБ, а в Пінську були помічені 4 КамАЗи з гаубицями ЗС РБ.
2 вересня, в напрямку Івацевичів з боку Берези була помічена колона з 20 одиниць техніки ЗС РБ, де крім МАЗів і Уралів, рухалася і РЛС.
Увечері того ж дня на залізничну станцію "Брест-Південний" прибув ще один великий ешелон з військовою технікою: понад 13 бортових Уралів, понад 17 РСЗВ "Град", понад 12 Газ-66, 2 САУ 2С5 "Гіацинт-С" і 3 машини старшого офіцера батареї 1В12, а також кілька пасажирських і вантажних вагонів.
"Те, що ми бачимо, безумовно, є посиленням, в тому числі і шляхом повернення частини техніки після навчань в РФ. Поточне посилення також пов'язане з проведенням навчань, і таке число військ недостатньо для агресії проти України", - відзначають в "Беларускі Гаюн".
Будь ласка, зачекайте...
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Скільки страхітливих помилок у слові "годин"
а з криму ті, кого туди звозять останніх 5 днів..
і все це одночасно...
Хаймарси, ваш вихід!
https://twitter.com/i/status/1566068018693677058
беда в том, что, при Любом из раскладов, он уже не жилец.....
Ось скажіть воно треба? Брати й перетворювати свою територію в руїни? Ні. Треба бити і воювати на території ворога. Утюжити його так щоб він в руїнах лежав.