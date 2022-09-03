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Білорусь перевела до кордону з Україною "гради" та С-300

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

россия,беларусь

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" фіксує збільшення військової активності в Брестській області, яка межує з Україною. Зокрема, до кордону переведено "гради" та С-300.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал моніторингової групи.

Зазначається, що з кінця серпня в район Бреста підвозять як машини постачання, так і більш серйозне озброєння. Зокрема, 30 серпня, в Брест прибув ешелон з мінімум 20 одиницями техніки ЗС РБ і 4-ма пасажирськими вагонами, серед озброєння були дві пускові частини ЗРК "С-300".

За даними моніторингової групи, ешелон був з технікою 115-го зенітно-ракетного полку Білорусі, який повернувся в Брест після навчань в РФ.

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Того ж дня в Брест прибув і другий ешелон з більш ніж 6-ма танками Т-72 ЗС РБ.

Вже 31 серпня в Дрогичинському районі в бік прикордонного села Адамове рухалися 5 БМП ЗС РБ, а в Пінську були помічені 4 КамАЗи з гаубицями ЗС РБ.

2 вересня, в напрямку Івацевичів з боку Берези була помічена колона з 20 одиниць техніки ЗС РБ, де крім МАЗів і Уралів, рухалася і РЛС.

Увечері того ж дня на залізничну станцію "Брест-Південний" прибув ще один великий ешелон з військовою технікою: понад 13 бортових Уралів, понад 17 РСЗВ "Град", понад 12 Газ-66, 2 САУ 2С5 "Гіацинт-С" і 3 машини старшого офіцера батареї 1В12, а також кілька пасажирських і вантажних вагонів.

Також читайте: Українцям не варто применшувати чи взагалі забувати про загрозу з боку Білорусі, - ДПСУ

"Те, що ми бачимо, безумовно, є посиленням, в тому числі і шляхом повернення частини техніки після навчань в РФ. Поточне посилення також пов'язане з проведенням навчань, і таке число військ недостатньо для агресії проти України", - відзначають в "Беларускі Гаюн".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+24
С 6-ма танками и 20 камазами? Вряд ли. А вот обстреливать артой и ракетами скорее всего будут. И нам нужно дать им такой ***** Химарсами по всем стратегическим обьектам и складам, чтобы Бульбофюрер больше не высовывался из своего подвала до конца войны
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03.09.2022 17:53
+17
Пора , давно пора туди "Бавовнятко" відправити. Бо щось вони там занадто "борзими" почуваються!
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03.09.2022 17:41
+11
Пишіть правильно - *********
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03.09.2022 17:46
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Лінза зараз куріт у центрі Севастополя...
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03.09.2022 17:40 Відповісти
Так а що там конкретно? Могли б посилання скинути?
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03.09.2022 18:21 Відповісти
Невже бульборейх попре з кацапами а нас?
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03.09.2022 17:40 Відповісти
врядли,бульбофюрер знает что его бульбоармия будет максимум 7 дней сууществовать после нападения)))
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03.09.2022 17:43 Відповісти
7 днів

...
Скільки страхітливих помилок у слові "годин"
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03.09.2022 18:19 Відповісти
С 6-ма танками и 20 камазами? Вряд ли. А вот обстреливать артой и ракетами скорее всего будут. И нам нужно дать им такой ***** Химарсами по всем стратегическим обьектам и складам, чтобы Бульбофюрер больше не высовывался из своего подвала до конца войны
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03.09.2022 17:53 Відповісти
з півночі,
а з криму ті, кого туди звозять останніх 5 днів..
і все це одночасно...
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03.09.2022 21:21 Відповісти
То може треба вдарить?
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03.09.2022 17:41 Відповісти
Пора , давно пора туди "Бавовнятко" відправити. Бо щось вони там занадто "борзими" почуваються!
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03.09.2022 17:41 Відповісти
Координати відомі?
Хаймарси, ваш вихід!
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03.09.2022 17:42 Відповісти
На 11 сентября назначено вторжение, вторая серия. Это мои предположения.
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03.09.2022 17:44 Відповісти
Попруть.А переможці вже відбудовувати зібрались(Зараз важливо зреагувати миттєво ,після першого залпу звідти ,одразу у відповідь.
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03.09.2022 17:44 Відповісти
Відповідь повинна бути такою, щоб летіли, перділи і радувались. Україна не може собі дозволити ув'язнути на другому фронті, відкритому підкацапськими драниками.
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03.09.2022 17:54 Відповісти
Дивно,що ніяка бавовна ще не хлопнула на скупченні цих бульбофілів(
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03.09.2022 17:59 Відповісти
вычислили еще одного рашиста, убивавшего мирных граждан Украины.....
https://twitter.com/i/status/1566068018693677058
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03.09.2022 17:45 Відповісти
Пишіть правильно - *********
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03.09.2022 17:46 Відповісти
********* ще живе???
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03.09.2022 17:53 Відповісти
Та в'***** уже бавовною хоч раз по скупченню ************ техніки! Чи ви чекаєте, поки знову не попруть на Бучу і Гостомель?
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03.09.2022 17:53 Відповісти
Треба, але поки що не можна.
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03.09.2022 17:56 Відповісти
Ага, Боневтік з д'єрмаком не дозволяють! Терпіли, *****!!!
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03.09.2022 17:58 Відповісти
Не в них річ. Куйло тоді може об'явити підтримку бульбораші і відкрити другий фронт. Це, буде не добре.
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03.09.2022 18:02 Відповісти
бульбофюрер ****** вонючей трясет.....
беда в том, что, при Любом из раскладов, он уже не жилец.....
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03.09.2022 17:59 Відповісти
Чому мені потрібно шкодувати бульбарусів? Тому, що ця сцикунота не може знести вусату бульбу? На цей момент мені це незрозуміло.
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03.09.2022 18:02 Відповісти
Будемо чекати поки не почнуть стріляти? Чи думаєте що це техніка для обробки бульби?
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03.09.2022 18:09 Відповісти
Це їм вистачить на день-два війни. Потім фактично Лукашенко буде без армії віч-на-віч з народом. Така собі перспектива, а він не тупенький.
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03.09.2022 18:10 Відповісти
Якщо будемо далі чекати то знову будемо воювати на своїй території.

Ось скажіть воно треба? Брати й перетворювати свою територію в руїни? Ні. Треба бити і воювати на території ворога. Утюжити його так щоб він в руїнах лежав.
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03.09.2022 18:36 Відповісти
Сново понты дешевого дрыща , **** картофельная, так и наровит , всадить нож в спину , брацка народы куйло-2....
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03.09.2022 18:52 Відповісти
давно вже треба було покарати тих орків на білорусі
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03.09.2022 19:53 Відповісти
да ******* вы по бобруйску по складам, где х-52 базируются... пол города вздрогнет... а заодно и забровку...
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03.09.2022 19:56 Відповісти
Неживє беларусь !
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03.09.2022 20:24 Відповісти
 
 