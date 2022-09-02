Розв’язка в Україні буде "найближчим часом", - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, під час відкритого уроку історії у школах та вишах заявив, що війна в Україні завершиться найближчим часом, і він упевнений, що Росія не може її програти

.Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ"

"Там конфлікт назріває між президентом та військовими. Лише військові можуть поставити руба й сказати: "Ні, давайте домовлятимемося, бо Україну зітруть із лиця землі", - зазначив Лукашенко

Лукашенко переконував білоруських школярів та студентів, що "Україну ділять". Зокрема, за його словами, поляки зацікавлені у західних територіях країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко проситиме у РФ ядерну зброю, якщо "американці просуватимуть цю зброю в Польщу"

У зв’язку з цим Лукашенко вважає, що розв'язка конфлікту буде вже "найближчим часом".

Лукашенко сподівається, що в Україні зараз ситуація залежить не від президента, а від військових: на його твердження, вони бачать "безперспективність" ситуації.

"Росія не може зазнати там поразки. І я в цьому і багато білорусів у цьому плані підтримують Росію", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко цинічно привітав Україну з Днем Незалежності, побажавши "мирного неба"