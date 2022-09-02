Розв’язка в Україні буде "найближчим часом", - Лукашенко
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, під час відкритого уроку історії у школах та вишах заявив, що війна в Україні завершиться найближчим часом, і він упевнений, що Росія не може її програти
.Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ"
"Там конфлікт назріває між президентом та військовими. Лише військові можуть поставити руба й сказати: "Ні, давайте домовлятимемося, бо Україну зітруть із лиця землі", - зазначив Лукашенко
Лукашенко переконував білоруських школярів та студентів, що "Україну ділять". Зокрема, за його словами, поляки зацікавлені у західних територіях країни.
У зв’язку з цим Лукашенко вважає, що розв'язка конфлікту буде вже "найближчим часом".
Лукашенко сподівається, що в Україні зараз ситуація залежить не від президента, а від військових: на його твердження, вони бачать "безперспективність" ситуації.
"Росія не може зазнати там поразки. І я в цьому і багато білорусів у цьому плані підтримують Росію", - підкреслив він.
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Развязка будет скоро, только не такая как он себе придумал.
Жить диктаторам осталось совсем ничего.
Мій чоловік,випускник КДУ,ловив тихенько хвилю Голосу Америки,і намагався почути журналістів через шуми.
Вони до останнього будуть нести цей бред.