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Розв’язка в Україні буде "найближчим часом", - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лукашенко

Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, під час відкритого уроку історії у школах та вишах заявив, що війна в Україні завершиться найближчим часом, і він упевнений, що Росія не може її програти

.Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ"

 "Там конфлікт назріває між президентом та військовими. Лише військові можуть поставити руба й сказати: "Ні, давайте домовлятимемося, бо Україну зітруть із лиця землі", - зазначив Лукашенко

 Лукашенко переконував білоруських школярів та студентів, що "Україну ділять". Зокрема, за його словами, поляки зацікавлені у західних територіях країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко проситиме у РФ ядерну зброю, якщо "американці просуватимуть цю зброю в Польщу"

У зв’язку з цим Лукашенко вважає, що розв'язка конфлікту буде вже "найближчим часом".

Лукашенко сподівається, що в Україні зараз ситуація залежить не від президента, а від військових: на його твердження, вони бачать "безперспективність" ситуації.

"Росія не може зазнати там поразки. І я в цьому і багато білорусів у цьому плані підтримують Росію", - підкреслив він.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+86
о, рєзіновая попка з вусиками обізвалась ))
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01.09.2022 22:11
+84
Пошел на ***, ****** кацапский. За ваши ракетные обстрелы,ваши города давно уже надо стереть с лица земли.
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01.09.2022 22:12
+45
Будет будет, шашлык из тебя, свинья колхозная, будет…
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01.09.2022 22:13
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Чує бульба-таракан, що "розв'язка буде вже найближчим часом": ЗСУ звільнять всю окуповану рашистами українську територію, демілітаризують європейську частину параші, на прохання Майї Санду звільнять Молдову від рашистської окупації, та законного президента Білорусі Світлану Тихановську заведуть у президентський кабінет в Мінську.
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02.09.2022 01:23 Відповісти
Тільки не тіхановську - білрруси нехай самі обирають своїх очільників, а не ми їм когось за ручку приводитимо.
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02.09.2022 09:54 Відповісти
Білоруси обрали Тихановську 9 серпня 2020 року, а таракан, самозванний недофюрер незаконно захопив владу. Тому це наш обов'язок на цьому етапі допомогти білорусам, а далі нехай самі вирішують на чесних і прозорих, демократичних виборах.
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03.09.2022 02:11 Відповісти
Да кому интересно вообще что этот маразмат там рассказывает?

Развязка будет скоро, только не такая как он себе придумал.

Жить диктаторам осталось совсем ничего.
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02.09.2022 04:17 Відповісти
самозванец говорящий унитаз *****
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02.09.2022 04:56 Відповісти
Я не дивуюсь з таких заяв,бо народилася в совку.Пропаганда нам втирала,що ми живемо краще,ніж капіталістичні країни.
Мій чоловік,випускник КДУ,ловив тихенько хвилю Голосу Америки,і намагався почути журналістів через шуми.
Вони до останнього будуть нести цей бред.
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02.09.2022 06:22 Відповісти
ще одне опудало відірване від землі
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02.09.2022 07:02 Відповісти
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02.09.2022 07:09 Відповісти
Картофан запищал на сковородке.
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02.09.2022 07:42 Відповісти
Скорее прийдет ****** сначала рашке и сразу беларуси.Украина накажет всех кто всунет свое ****
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02.09.2022 08:42 Відповісти
Чмо усатое
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02.09.2022 09:20 Відповісти
Не треба забувати,що ще донедавна наші українці їздили до білорусі на заробітки,з моєго села,наприклад понад 10 чоловік так виживали.і були заробітком задоволені.так що на щот що в білорусі все погано,то хай арестович піняться .а нащот російських баз і обстрілів з білорусі, то вспомніть 8.08.2008.звідки виходив чф росії,і обстрілював грузію, висаджував десанти,топив Грузинські вмс, і як Україна,зокрема вмс, цьому ,,заподіяла"?.так само як білоруси зараз,сиділи і ,,срались" в темному куточку.європа з тими виборами сама загнала лукашенка в обійми путіна.бо незалежна білорусі когось лякає.а тихановська ,то ті хто її ставив, мають інтерес до лісів білорусі, і зробили би теж саме,що в нас в карпатах.і з бурштином теж саме.
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02.09.2022 12:50 Відповісти
Україна перед війною поставила Грузії системи ППО, які накришили немало кацапольотів. Тому не треба тут причитати
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02.09.2022 15:21 Відповісти
Цілих 3 літаки збили!.+ Неробочі танки.кум допоміг куму.і всім нашим президентам до лукашенка як до марса навкарачки.бо то є хазяїн,а не злодійкувате пейсате чамро.
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02.09.2022 15:34 Відповісти
В українській мові нема слова "хазяїн". Вихваляти фашиста луку зараз може собі дозволити лише пригожинський бот. То ж ****** звідси, кацапчику. Тебе ***** у військоматі зачекався.
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02.09.2022 16:25 Відповісти
Він ********.
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02.09.2022 14:52 Відповісти
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