Развязка в Украине будет "в ближайшее время", - Лукашенко
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Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, во время открытого урока истории в школах и вузах заявил, что война в Украине завершится в ближайшее время, и он уверен, что Россия не может ее проиграть
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ"
"Там конфликт назревает между президентом и военными. Только военные могут поставить ребром и сказать: "Нет, давайте будем договариваться, потому что Украину сотрут с лица земли", - отметил Лукашенко
Лукашенко убеждал белорусских школьников и студентов, что "Украину делят". По его словам, поляки заинтересованы в западных территориях страны.
В этой связи Лукашенко считает, что развязка конфликта будет уже "в ближайшее время".
Лукашенко надеется, что в Украине сейчас ситуация зависит не от президента, а от военных: по его утверждению, они видят "бесперспективность" ситуации.
"Россия не может потерпеть там поражение. И я в этом и многие белорусы в этом плане поддерживают Россию", - подчеркнул он.
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Развязка будет скоро, только не такая как он себе придумал.
Жить диктаторам осталось совсем ничего.
Мій чоловік,випускник КДУ,ловив тихенько хвилю Голосу Америки,і намагався почути журналістів через шуми.
Вони до останнього будуть нести цей бред.