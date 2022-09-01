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Новости За рубежом
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Развязка в Украине будет "в ближайшее время", - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лукашенко

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, во время открытого урока истории в школах и вузах заявил, что война в Украине завершится в ближайшее время, и он уверен, что Россия не может ее проиграть

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ"

"Там конфликт назревает между президентом и военными. Только военные могут поставить ребром и сказать: "Нет, давайте будем договариваться, потому что Украину сотрут с лица земли", - отметил Лукашенко

Лукашенко убеждал белорусских школьников и студентов, что "Украину делят". По его словам, поляки заинтересованы в западных территориях страны.

В этой связи Лукашенко считает, что развязка конфликта будет уже "в ближайшее время".

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Лукашенко надеется, что в Украине сейчас ситуация зависит не от президента, а от военных: по его утверждению, они видят "бесперспективность" ситуации.

"Россия не может потерпеть там поражение. И я в этом и многие белорусы в этом плане поддерживают Россию", - подчеркнул он.
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Топ комментарии
+86
о, рєзіновая попка з вусиками обізвалась ))
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01.09.2022 22:11
+84
Пошел на ***, ****** кацапский. За ваши ракетные обстрелы,ваши города давно уже надо стереть с лица земли.
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01.09.2022 22:12
+45
Будет будет, шашлык из тебя, свинья колхозная, будет…
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01.09.2022 22:13
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Чує бульба-таракан, що "розв'язка буде вже найближчим часом": ЗСУ звільнять всю окуповану рашистами українську територію, демілітаризують європейську частину параші, на прохання Майї Санду звільнять Молдову від рашистської окупації, та законного президента Білорусі Світлану Тихановську заведуть у президентський кабінет в Мінську.
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02.09.2022 01:23 Ответить
Тільки не тіхановську - білрруси нехай самі обирають своїх очільників, а не ми їм когось за ручку приводитимо.
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02.09.2022 09:54 Ответить
Білоруси обрали Тихановську 9 серпня 2020 року, а таракан, самозванний недофюрер незаконно захопив владу. Тому це наш обов'язок на цьому етапі допомогти білорусам, а далі нехай самі вирішують на чесних і прозорих, демократичних виборах.
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03.09.2022 02:11 Ответить
Да кому интересно вообще что этот маразмат там рассказывает?

Развязка будет скоро, только не такая как он себе придумал.

Жить диктаторам осталось совсем ничего.
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02.09.2022 04:17 Ответить
самозванец говорящий унитаз *****
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02.09.2022 04:56 Ответить
Я не дивуюсь з таких заяв,бо народилася в совку.Пропаганда нам втирала,що ми живемо краще,ніж капіталістичні країни.
Мій чоловік,випускник КДУ,ловив тихенько хвилю Голосу Америки,і намагався почути журналістів через шуми.
Вони до останнього будуть нести цей бред.
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02.09.2022 06:22 Ответить
ще одне опудало відірване від землі
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02.09.2022 07:02 Ответить
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02.09.2022 07:09 Ответить
Картофан запищал на сковородке.
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02.09.2022 07:42 Ответить
Скорее прийдет ****** сначала рашке и сразу беларуси.Украина накажет всех кто всунет свое ****
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02.09.2022 08:42 Ответить
Чмо усатое
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02.09.2022 09:20 Ответить
Не треба забувати,що ще донедавна наші українці їздили до білорусі на заробітки,з моєго села,наприклад понад 10 чоловік так виживали.і були заробітком задоволені.так що на щот що в білорусі все погано,то хай арестович піняться .а нащот російських баз і обстрілів з білорусі, то вспомніть 8.08.2008.звідки виходив чф росії,і обстрілював грузію, висаджував десанти,топив Грузинські вмс, і як Україна,зокрема вмс, цьому ,,заподіяла"?.так само як білоруси зараз,сиділи і ,,срались" в темному куточку.європа з тими виборами сама загнала лукашенка в обійми путіна.бо незалежна білорусі когось лякає.а тихановська ,то ті хто її ставив, мають інтерес до лісів білорусі, і зробили би теж саме,що в нас в карпатах.і з бурштином теж саме.
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02.09.2022 12:50 Ответить
Україна перед війною поставила Грузії системи ППО, які накришили немало кацапольотів. Тому не треба тут причитати
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02.09.2022 15:21 Ответить
Цілих 3 літаки збили!.+ Неробочі танки.кум допоміг куму.і всім нашим президентам до лукашенка як до марса навкарачки.бо то є хазяїн,а не злодійкувате пейсате чамро.
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02.09.2022 15:34 Ответить
В українській мові нема слова "хазяїн". Вихваляти фашиста луку зараз може собі дозволити лише пригожинський бот. То ж ****** звідси, кацапчику. Тебе ***** у військоматі зачекався.
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02.09.2022 16:25 Ответить
Він ********.
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02.09.2022 14:52 Ответить
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