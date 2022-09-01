Развязка в Украине будет "в ближайшее время", - Лукашенко

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, во время открытого урока истории в школах и вузах заявил, что война в Украине завершится в ближайшее время, и он уверен, что Россия не может ее проиграть

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ"

"Там конфликт назревает между президентом и военными. Только военные могут поставить ребром и сказать: "Нет, давайте будем договариваться, потому что Украину сотрут с лица земли", - отметил Лукашенко

Лукашенко убеждал белорусских школьников и студентов, что "Украину делят". По его словам, поляки заинтересованы в западных территориях страны.

В этой связи Лукашенко считает, что развязка конфликта будет уже "в ближайшее время".

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Лукашенко надеется, что в Украине сейчас ситуация зависит не от президента, а от военных: по его утверждению, они видят "бесперспективность" ситуации.

"Россия не может потерпеть там поражение. И я в этом и многие белорусы в этом плане поддерживают Россию", - подчеркнул он.