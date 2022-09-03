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Новости За рубежом
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граница (4730) Польша (7461) таможня (1916) Найем (563)

На украинско-польской границе критическая ситуация, очередь из грузовиков – более 45 км. Все из-за низкой эффективности работы польских служб, - Найем

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кордон

В докризисный период польские фитосанитарные и ветеринарные службы на пункте пропуска "Дорогуск" принимали около 80 грузовиков в сутки. Однако в последние несколько дней принимали в среднем 15-20.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на украинско-польской границе становится критической и может перерасти в катастрофу. Очереди. Километровые. Многодневные. На этой неделе был побит исторический рекорд: очередь из грузовых автомобилей в пункт пропуска Ягодин на польской границе пересекла границу в 45 километров. ... Главный показатель – сравнение длины очередей с украинской и польской стороны: если с нашей стороны на экспорт они от 10 до 45 километров, то с польской стороны 5 километров – максимум", – рассказал он.

По словам Найема, ситуация становится критичной, в очередях происходят драки, а перевозчики угрожают блокировкой трассы.

В то же время, добавил он, украинские службы готовы проверять больше и больше грузовиков каждый день. Но поток из тысячи автомобилей упирается в пробку на польской стороне.

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"Главная причина этих очередей всем известна - это низкая эффективность работы польских служб, которые проводят фитосанитарный и ветеринарный контроль. Об этом знают не только перевозчики, но и представители тех же контролирующих органов обеих стран. Но почему-то говорят об этом шепотом, чтобы никого не оскорбить". "Мне кажется, не признавая проблему, мы ее только усугубляем. С начала полномасштабного вторжения России фитосанитарный и ветеринарный контроль на польской границе замедлился в несколько раз", - отметил Найем.

Так, в докризисный период польские фитосанитарные и ветеринарные службы на пункте пропуска "Дорогуск" принимали около 80 грузовиков в сутки. Однако в последние несколько дней принимали в среднем – 15-20.

"Это не просто падение скорости работы служб. Это катастрофа! Люди живут на границе по неделе и больше. И это происходит именно тогда, когда наши товаропроизводители практически отрезаны от морского и авиасообщения и львиная доля наших товаров едет именно по дорогам. Цинично, что на этом фоне польские перевозчики угрожают перекрывать трассы, требуя помогать проезжать пустым грузовикам вне очереди. Они жалуются на конфликты в очередях и агрессивное поведение наших водителей.

Я не оправдываю грубость и конфликты. Более того, как государство мы обустроили на пунктах пропуска специальные полосы для пустого транспорта. Проблемы возникают в очередях.

Но давайте быть честными: требовать внеочередного выезда польскими перевозчиками – это яростная несправедливость! Польский перевозчик, который благодаря эффективности наших служб почти без очереди въехал в Украину и успевает через неделю сделать две "ходки", теперь еще требует внеочередного выезда. В то время как загруженный украинский перевозчик вынужден проводить в очередях до недели из-за неэффективности именно польских фитосанитарных и ветеринарных служб", – пояснил Найем.

Для преодоления кризисной ситуации польской стороне предлагается увеличить на польской стороне количество работников фитосанитарных и ветеринарных служб.

"Более того, мы предлагали предоставить украинских экспертов, которые помогали бы польским коллегам. Или даже вообще вывести этот контроль за пределы пунктов пропуска вглубь страны. Без этого мы нивелируем все усилия, которые прилагают таможенные и пограничные службы наших стран", - подытожил замминистра инфраструктуры.
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Топ комментарии
+26
Будували дороги ,але не в той бік і не для перетину західного кордону,а для танків та гаубиць москальських((
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03.09.2022 17:46
+20
Давно не чув цього "правдоруба", але там де він працевлаштовується, відразу чекай біди. В оборонпромі встиг "порулити" так, що все якось так вдало для кацапів посипалось у нас, тепер тут "господарює".
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03.09.2022 17:58
+19
А що тут дивного? Кацапи що просто так сотні мільйонів $ на передвиборчу кампанію Zе витрачали?
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03.09.2022 17:59
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Будували дороги ,але не в той бік і не для перетину західного кордону,а для танків та гаубиць москальських((
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03.09.2022 17:46 Ответить
А що тут дивного? Кацапи що просто так сотні мільйонів $ на передвиборчу кампанію Zе витрачали?
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03.09.2022 17:59 Ответить
Тут стверджувати не буду,але по війні будуть великі розборки з теперішнім керівництвом,й думаю частина загремить за грати,або буде жити як харбачов десь дуже далеко.
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03.09.2022 18:00 Ответить
А "какая разніца" куди зремонтовані дороги вели, якщо були заасфальтовані і освітлені, хоча рашисти теж були задоволені.
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03.09.2022 18:01 Ответить
Пригадались заяви наших військових експертів,що москалі не попруть весною,бо танки загрузнуть в багнюці,навіть якісь відео поширювали з танками в болоці.Тільки от ці експерди про траси на рашку нічого не розповідали,та безвізовий режим також(
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03.09.2022 18:04 Ответить
Але потік з тисячі автівок упирається в корок на польському боці. Джерело: https://censor.net/ua/n3364923

І знову борошна перекладу. Чомусь іржу, уявивши картину - на дорозі лежить велетенський корок від пляшки...
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03.09.2022 17:48 Ответить
угу..я ще й пляху шампанського..

відкрити з помпою..
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03.09.2022 17:50 Ответить
Навіщо з помпою? Воно і так нормально ллється...
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03.09.2022 17:59 Ответить
тобто пісні танці до світанку вже нє??
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03.09.2022 18:05 Ответить
Якщо з помпою в такому значенні, то норм )))
Але після корку на дорозі я уявив оцю помпу на пляшці шампанського🍾

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03.09.2022 18:11 Ответить
то те Ви так уявили, як я корок
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03.09.2022 18:30 Ответить
а цікаво..що так ввотять та вивозять?

Ввозять гуманітарку на продаж? А вивозять що? М'со з розбомблених ферм?

знову дурна новина..цензор віджигає..
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03.09.2022 17:48 Ответить
Перевіряють контрабанду. Найєм? "польські фітосанітарні та ветеринарні служби". Джерело: https://censor.net/ua/n3364923
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03.09.2022 17:49 Ответить
Лошадь шукають.🤣
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03.09.2022 17:50 Ответить
Нехай з "вівсом" шукають-"лошадь" сама вилізе
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03.09.2022 17:56 Ответить
Давно не чув цього "правдоруба", але там де він працевлаштовується, відразу чекай біди. В оборонпромі встиг "порулити" так, що все якось так вдало для кацапів посипалось у нас, тепер тут "господарює".
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03.09.2022 17:58 Ответить
Ахах... Может Наем обьяснит полякам почему наши погранцы не выпускают студентов европейских ВУЗов? Или увеличит количество наших погранцов для ускорения процесса?)
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03.09.2022 18:02 Ответить
а должны?
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03.09.2022 23:31 Ответить
Ну согласно международным договорам о мобильности учащихся да. А так получается - денег дайте, наши товары пропустите. А ваши преподы в ВУЗах пусть посидят без поступивших студентов. А Щецинская морская академия без курсантов и т.д. Можно по-разному относиться к уезжающим, но они нужны зарубежу не меньше, чем зарубеж им. Но это длинная история, из-за которой сейчас налетят "супердиванные патриоты" и расскажут о важности сидеть на жопе ровно.
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04.09.2022 09:04 Ответить
Трохи офтоп: чорнуватий гумор у тему...
(хто дивився - одразу зрозуміє)

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03.09.2022 18:05 Ответить
Наєма підтискають корупціонери.котрі мабуть наймили його для своїх афер.а тут поляки приторможують.
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03.09.2022 18:10 Ответить
Така ж саму х..ня на румунському кордоні. Черга з Тереблече до Чернівців. І нічого. Влада не діє. Засунула язик у сраку. Бо війна .😡😡😡😡😡😡😡😡
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03.09.2022 18:16 Ответить
поляки проверяют контрабанду наверное есть какие то факты для подробного осмотра
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03.09.2022 23:32 Ответить
Ой пахне пзджем..поляки завжди скоріше пропускали ніж наші..скількі разів переконувався на власному досвіді..коли добу стояли пере нашим кордом..то може треба відкрити ще два пункти перетину..виключно для вантажівок? чи ше не уе в асфальт закатали?
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03.09.2022 18:37 Ответить
пахне Мустафою Наємом...
Щодо трудоголізму прикордонних служб- там суцільні гумові дупи, що так збуджують *****.
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03.09.2022 21:02 Ответить
чи хтось ще вірить цьому найему? прилаштувався заробітчанин бувший борець з корупцією тепер справно відпрацьовує зелені
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03.09.2022 18:57 Ответить
Треба йихати на кордон і працювать а ні опять бла бла бла та статейки калякать хоть десь хоть щось небудь гарного ця коломойского журнашлюха що небудь зробила
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03.09.2022 19:55 Ответить
35 років з труднощами долаю кордон. Завжди вина українських прикордонників і митників. Не можуть нажертися!
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03.09.2022 18:58 Ответить
Меньше гуманитрки ******* тогда может и к вам по человечески будут относиться. Поляки из последних денег отправляли чаи, и сосиски. А вы падлы через АТБ и Сильпо продаёте
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03.09.2022 19:02 Ответить
Напрягали тут всех немцев чтобы сбросились, сам отвозил гуманитарку, как в душу плюнули
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03.09.2022 21:26 Ответить
надо было передавать гуманитарку из рук в руки на прямую людям организациям а не бюджетным посредникам
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03.09.2022 23:34 Ответить
обізвався представник ефективних українських служб...
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03.09.2022 19:03 Ответить
А что Наем уже на украинско-полькой границе харчуется?Шустрый,знает где "рыбные" места!
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03.09.2022 19:03 Ответить
вас не чутно з опи...- дайте панцир 2000 частями...
так дорожче на *********...
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03.09.2022 20:47 Ответить
Щоб там не робилось, але віри тому фіцику -шпондеру нема.
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03.09.2022 19:22 Ответить
Тоді в Кабул, нафік, на переучку до бородатих.
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03.09.2022 19:33 Ответить
у него хоть брат воюет а у тебя - только за компом?
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03.09.2022 23:36 Ответить
Сьогодні зареєструвався і вже когось опускаєш. Цікаво.
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04.09.2022 02:55 Ответить
вот как получается - украинцам нет работы, а сранные афганцы управляют Украиной... пипец...
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03.09.2022 19:55 Ответить
а ты что рассист?
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03.09.2022 23:37 Ответить
Він український націоналіст, у тебе з цим проблеми ?
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04.09.2022 02:56 Ответить
я не расист, я националист в хорошем смысле слова - для меня Украина - это всё... но кормить бездельников из афганистана, заполонивших мир героином, у меня не желания... так же как нет желания кормить эфиопов и суданцев, которые с утра до вечера пьют чай и ничего не делают... хотя судан один сам *** может собирать минимум по два урожая в год и накормить всю ленивую африку...
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04.09.2022 05:50 Ответить
Низька швидкість і низька ефективність - не одне й те ж саме. Szybko nie może być dobrze. Можливо проблема в тім, що поляка не купиш за 100€? І потім, якщо десь якись випадок отруєння, то буде точно відомо хто цей вантаж пропустив. Але цій нездарі-перебіжчику тільки дай показати свою значимість: « Катастрофа, катастрофа!!!» Дебіл *** . Тобі треба на коліна перед поляками впасти схилити голову і молити свого талібанського алаха щоб вони були живі- здорові навік!
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03.09.2022 20:25 Ответить
А в чем проблема что бы поляков назад выпускали без очереди как они просят? Или это и есть решение вопроса, очередь в 50 км?
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03.09.2022 20:53 Ответить
ну дык еврейский народ наверное бабла заработает на обслуживании, раз на море не получилось. пахлава медовая там, биотуалеты платные, охрана, жилье, мытье, за "сижу в очереди" и т.п. в общем - плюсы надо искать. хотя конечно у нас вряд ли кто сильно пошевелится, если прибыль не 100% и не украсть ...
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03.09.2022 21:23 Ответить
О ****** афганська вилізла. А де було увесь час повномасштабного вторгнення ************?
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03.09.2022 21:33 Ответить
Многокилометровые очереди грузовиков и многочасовые ожидания для легковых авто - нормальное явление на границе Украины.
Да, наши пограничники и таможенники стали быстрее оформлять в последние годы, но надо договариваться и с ЕС, делать совместный контроль и т.д.
И это вопрос для правительства, которому проще с3,14здеть на ''великому будiвництвi" чем упрощать жизнь людям...
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03.09.2022 23:23 Ответить
Щось не віриться мені у цей брєд що поляки гірше ніж нащі погранці і митники працюють.
Всі знають як нащі митники і погранці дерібанять все що рухається ....
Диму без вогню не буває.
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04.09.2022 02:52 Ответить
 
 