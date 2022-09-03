На украинско-польской границе критическая ситуация, очередь из грузовиков – более 45 км. Все из-за низкой эффективности работы польских служб, - Найем

В докризисный период польские фитосанитарные и ветеринарные службы на пункте пропуска "Дорогуск" принимали около 80 грузовиков в сутки. Однако в последние несколько дней принимали в среднем 15-20.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на украинско-польской границе становится критической и может перерасти в катастрофу. Очереди. Километровые. Многодневные. На этой неделе был побит исторический рекорд: очередь из грузовых автомобилей в пункт пропуска Ягодин на польской границе пересекла границу в 45 километров. ... Главный показатель – сравнение длины очередей с украинской и польской стороны: если с нашей стороны на экспорт они от 10 до 45 километров, то с польской стороны 5 километров – максимум", – рассказал он.

По словам Найема, ситуация становится критичной, в очередях происходят драки, а перевозчики угрожают блокировкой трассы.

В то же время, добавил он, украинские службы готовы проверять больше и больше грузовиков каждый день. Но поток из тысячи автомобилей упирается в пробку на польской стороне.

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"Главная причина этих очередей всем известна - это низкая эффективность работы польских служб, которые проводят фитосанитарный и ветеринарный контроль. Об этом знают не только перевозчики, но и представители тех же контролирующих органов обеих стран. Но почему-то говорят об этом шепотом, чтобы никого не оскорбить". "Мне кажется, не признавая проблему, мы ее только усугубляем. С начала полномасштабного вторжения России фитосанитарный и ветеринарный контроль на польской границе замедлился в несколько раз", - отметил Найем.

Так, в докризисный период польские фитосанитарные и ветеринарные службы на пункте пропуска "Дорогуск" принимали около 80 грузовиков в сутки. Однако в последние несколько дней принимали в среднем – 15-20.

"Это не просто падение скорости работы служб. Это катастрофа! Люди живут на границе по неделе и больше. И это происходит именно тогда, когда наши товаропроизводители практически отрезаны от морского и авиасообщения и львиная доля наших товаров едет именно по дорогам. Цинично, что на этом фоне польские перевозчики угрожают перекрывать трассы, требуя помогать проезжать пустым грузовикам вне очереди. Они жалуются на конфликты в очередях и агрессивное поведение наших водителей.

Я не оправдываю грубость и конфликты. Более того, как государство мы обустроили на пунктах пропуска специальные полосы для пустого транспорта. Проблемы возникают в очередях.

Но давайте быть честными: требовать внеочередного выезда польскими перевозчиками – это яростная несправедливость! Польский перевозчик, который благодаря эффективности наших служб почти без очереди въехал в Украину и успевает через неделю сделать две "ходки", теперь еще требует внеочередного выезда. В то время как загруженный украинский перевозчик вынужден проводить в очередях до недели из-за неэффективности именно польских фитосанитарных и ветеринарных служб", – пояснил Найем.

Для преодоления кризисной ситуации польской стороне предлагается увеличить на польской стороне количество работников фитосанитарных и ветеринарных служб.

"Более того, мы предлагали предоставить украинских экспертов, которые помогали бы польским коллегам. Или даже вообще вывести этот контроль за пределы пунктов пропуска вглубь страны. Без этого мы нивелируем все усилия, которые прилагают таможенные и пограничные службы наших стран", - подытожил замминистра инфраструктуры.