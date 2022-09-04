Россия все еще собирается провести "референдумы" в сентябре, - Белый дом

В США видят признаки того, что Россия намерена провести незаконные "референдумы" о присоединении оккупированных территорий Украины в сентябре.

Об этом спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби в интервью российскому телеканалу "Дождь", передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим признаки, указывающие на то, что Россия все еще собирается провести этот квазиреферендум уже в этом месяце. Это их способ достичь некоего подобия политической легитимности военных успехов, которых они либо уже достигли, либо собираются достичь, либо хотят достичь в будущем. И в каком-то смысле это может компенсировать тот факт, что они не добились нужных успехов, потому что пытаются достичь их политически", - отметил Кирби.

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По его словам, подобные "референдумы" - это "еще одна схема из кремлевской методички, чтобы претендовать на хоть какую-то легитимность в этой ничем не спровоцированной, нелегитимной войне, которую они развязали в Украине".

Представитель Белого дома подчеркнул, что согласно новым опросам, украинцы не хотят быть частью России, а хотят быть суверенным государством.