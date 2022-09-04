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Россия все еще собирается провести "референдумы" в сентябре, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кірбі

В США видят признаки того, что Россия намерена провести незаконные "референдумы" о присоединении оккупированных территорий Украины в сентябре.

Об этом спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби в интервью российскому телеканалу "Дождь", передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим признаки, указывающие на то, что Россия все еще собирается провести этот квазиреферендум уже в этом месяце. Это их способ достичь некоего подобия политической легитимности военных успехов, которых они либо уже достигли, либо собираются достичь, либо хотят достичь в будущем. И в каком-то смысле это может компенсировать тот факт, что они не добились нужных успехов, потому что пытаются достичь их политически", - отметил Кирби.

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По его словам, подобные "референдумы" - это "еще одна схема из кремлевской методички, чтобы претендовать на хоть какую-то легитимность в этой ничем не спровоцированной, нелегитимной войне, которую они развязали в Украине".

Представитель Белого дома подчеркнул, что согласно новым  опросам, украинцы не хотят быть частью России, а хотят быть суверенным государством.
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Топ комментарии
+10
ꑭ Маріупольчанка ꑭ@mylitledead·

2 сент.


Щоб на Росії за м'ясо щурів билися на смерть ще багато поколінь.
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04.09.2022 00:06
+10
Запаребріку потрібен коридор на Крим і вода які віддав зелений зрадник без бою. Тому і хочуть приєднати до кацапії.
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04.09.2022 00:07
+9
Щоб щури билися за трупаки кацапів протягом одного щурячого покоління і дожерли їх всіх.
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04.09.2022 00:08
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Ну, пока что рабсия берет в рот, впрочем, как обычно с 2000-го года..
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04.09.2022 00:03 Ответить
ꑭ Маріупольчанка ꑭ@mylitledead·

2 сент.


Щоб на Росії за м'ясо щурів билися на смерть ще багато поколінь.
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04.09.2022 00:06 Ответить
Щоб щури билися за трупаки кацапів протягом одного щурячого покоління і дожерли їх всіх.
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04.09.2022 00:08 Ответить
Щоб щури не билися, бо на кожного щурика по 3 кочурика ))
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04.09.2022 07:35 Ответить
Запаребріку потрібен коридор на Крим і вода які віддав зелений зрадник без бою. Тому і хочуть приєднати до кацапії.
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04.09.2022 00:07 Ответить
Таам потрібне прицільне влучання в насосну станцію в Джанкої Або видавлювать кацапів до Перекопу і відновлювать шлюз у Каховці Уже осінь прийшла Полив на полях зупиняють Та і толку з того поливу? Якщо урожай на полях гниє? Люди пишуть - на баштанах кавуни лежать - 50 коп кілограм - самовивозом Питання : КУДИ?!!! Те ж саме - з рештою городини!
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04.09.2022 06:06 Ответить
Оце кацапи нажруться кавунів на халяву. В останній раз.
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04.09.2022 06:39 Ответить
шото мне кажется, им не до референдума будет.
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04.09.2022 00:12 Ответить
всегда ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОС -- А ЧЕГО ХОЧЕТ... БОГ?! у него думаю есть также свое понимание юмора и поговорки
много хотели мало получили..
посеяли ветер пожнете бурю
в собственных глазах не видим соринку но ищем бревно у других
да он нас зависит многое НО не все.. думаю Небеса за Украину..за Победук За Мир но нам даны такие испытания чтобы мы наконец то вышли из ползункового возраста и осознали себя ГОСУДАРСТВОМ НАЦИЕЙ НАРОДОМ СТРАНОЙ
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04.09.2022 00:19 Ответить
шмайсерами ти багато на навоюєш.
А володіти іншою зброєю ти не вмієш. Більше того, тою зброєю, яка є в НАТО і яка може знищувати щурів касапів - щоб оволодіти нею, потрібно ще довго-довго вчитися. Довше, ніж нищити касапів.
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04.09.2022 00:26 Ответить
Нам потрібні ATACMS, а вони ставляться на HIMARS. Також потрібні сау і танки.Літаків поки що не буде, а для ракет Томагавк потрібні кораблі, а нам їх ніхто точно не передасть.
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04.09.2022 06:00 Ответить
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04.09.2022 00:22 Ответить
Мохно провести конкурс на бег в мешках. Ничиво нихачу сказать, но подсказку имеете
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04.09.2022 00:24 Ответить
Нам начхати що вони збираються.Всіх окупантів і колаборантів ЗСУ вб'ють !
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04.09.2022 00:57 Ответить
прокричати результати "референдуму" справа нехитра. Вже упростили до самого немогу. І таки 11 прокукурікають. А який символізм третій корпус, треті півні.
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04.09.2022 01:24 Ответить
Однаково що там окупанти будуть проводити. Віримо в ЗСУ!
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04.09.2022 02:21 Ответить
Ми повинні починати думати про проведення референдумів у Білгороді, Ростові та по усіх Клинах де населення етнічне українство.

Треба діяти симетрично.
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04.09.2022 03:37 Ответить
Ти те "етнічне українство" бачив хоч раз? Таке саме кацапське бидло - тільки з прізвищами українського типу
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04.09.2022 06:09 Ответить
З часом зкурвились, по іншому в на ращі ніяк, або виїджати.
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04.09.2022 17:26 Ответить
А чи не всеодно? Воюють зброєю не за людей, а за землі, ресурси, за те щоб більше не існувало тої орди і місця з якого вона може прийти.

Думаю ніхто не оспорить що росіянам пофіг на те скільки загине представників їх рюске мира що населяють Україну, зате росіянам дуже важливо встановити свій контроль над Україною, а нових жителів вони знайдуть звідки навезти...
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05.09.2022 01:48 Ответить
Результати проведення будь-якого рехверендуму на балістиці снаряда калібру 155 мм. аж ніяк не вплинуть... тим більше на застосуванні установок Хаймарс, - зуб даю... Абдристовича 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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04.09.2022 08:14 Ответить
Я реально не понимаю, на хера им этот референдум, они шо реально думают , что проведённый на оккупированных территориях референдум лигализует их права. И Украина их не будет освобождать инфантилизм, полный
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04.09.2022 08:20 Ответить
Чим більше брешуть моцкалі ********* і К',тим сильніше Україна...
Слава ЗСУ💙💛💪👍💯
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04.09.2022 08:53 Ответить
Все эти кремлевские крысы Аксенов Константинов из Крыма,Стремоусов из Херсона и Балицкий из Запорожья давно удрали на рабZeю.. отсюда вывод ..все это туфта мавзолейная...
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04.09.2022 08:56 Ответить
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04.09.2022 11:40 Ответить
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04.09.2022 11:42 Ответить
а для НЕНЬКИ УКРАИНЫ и генерала ЗАЛУЖНОГО фиолетово . что значит ***** все их рехверендумы ---- и удары по крыму и лугандону и дыныры тому подтверждение и насыпать ЗСУ будет больно и точно ..асвабадителям.. ***** бункерного . кричала вата ****** в крыму ..хоть камни с неба лиш бы нам в бензоколонку до ***** .. теперь будут ракеты с неба как в ХАРЬКОВЕ . НИКОЛАЕВЕ . МАРИУПОЛЕ . КРЕМЕНЧУГЕ ---- ПОРА ВАЛИТЬ ***** ИЗ КРЫМА ТВАРИ ПОНАЕХАВШИЕ . ПОКА МОСТ ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ НЕ ********* и флот свой засраный недобитый в новоросийск . а референдум в крыму УКРАИНА проводить не будет . полуостров наш по всем нормам МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
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04.09.2022 14:40 Ответить
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04.09.2022 17:25 Ответить
 
 