Россия все еще собирается провести "референдумы" в сентябре, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В США видят признаки того, что Россия намерена провести незаконные "референдумы" о присоединении оккупированных территорий Украины в сентябре.
Об этом спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби в интервью российскому телеканалу "Дождь", передает Цензор.НЕТ.
"Мы видим признаки, указывающие на то, что Россия все еще собирается провести этот квазиреферендум уже в этом месяце. Это их способ достичь некоего подобия политической легитимности военных успехов, которых они либо уже достигли, либо собираются достичь, либо хотят достичь в будущем. И в каком-то смысле это может компенсировать тот факт, что они не добились нужных успехов, потому что пытаются достичь их политически", - отметил Кирби.
По его словам, подобные "референдумы" - это "еще одна схема из кремлевской методички, чтобы претендовать на хоть какую-то легитимность в этой ничем не спровоцированной, нелегитимной войне, которую они развязали в Украине".
Представитель Белого дома подчеркнул, что согласно новым опросам, украинцы не хотят быть частью России, а хотят быть суверенным государством.
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2 сент.
Щоб на Росії за м'ясо щурів билися на смерть ще багато поколінь.
много хотели мало получили..
посеяли ветер пожнете бурю
в собственных глазах не видим соринку но ищем бревно у других
да он нас зависит многое НО не все.. думаю Небеса за Украину..за Победук За Мир но нам даны такие испытания чтобы мы наконец то вышли из ползункового возраста и осознали себя ГОСУДАРСТВОМ НАЦИЕЙ НАРОДОМ СТРАНОЙ
А володіти іншою зброєю ти не вмієш. Більше того, тою зброєю, яка є в НАТО і яка може знищувати щурів касапів - щоб оволодіти нею, потрібно ще довго-довго вчитися. Довше, ніж нищити касапів.
Треба діяти симетрично.
Думаю ніхто не оспорить що росіянам пофіг на те скільки загине представників їх рюске мира що населяють Україну, зате росіянам дуже важливо встановити свій контроль над Україною, а нових жителів вони знайдуть звідки навезти...
Слава ЗСУ💙💛💪👍💯