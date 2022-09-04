Росія все ще збирається провести "референдуми" у вересні, - Білий дім
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У США вбачають ознаки того, що Росія має намір провести незаконні "референдуми" про приєднання окупованих територій України у вересні.
Про це спікер Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь", передає Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо ознаки, які вказують на те, що Росія все ще збирається провести цей квазіреферендум уже цього місяця. Це їхній спосіб досягти якоїсь подоби політичної легітимності військових успіхів, яких вони або вже досягли, або збираються досягти, або хочуть досягти у майбутньому. І в якомусь сенсі це може компенсувати той факт, що вони не досягли потрібних успіхів, бо намагаються досягти їх політично", - зазначив Кірбі .
З його слів, подібні "референдуми" - це "ще одна схема із кремлівської методички, щоб претендувати на хоч якусь легітимність у цій нічим не спровокованій, нелегітимній війні, яку вони розв'язали в Україні".
Представник Білого дому наголосив, що згідно з новими й новими опитуваннями, українці не хочуть бути частиною Росії, а хочуть бути суверенною державою.
Будь ласка, зачекайте...
2 сент.
Щоб на Росії за м'ясо щурів билися на смерть ще багато поколінь.
много хотели мало получили..
посеяли ветер пожнете бурю
в собственных глазах не видим соринку но ищем бревно у других
да он нас зависит многое НО не все.. думаю Небеса за Украину..за Победук За Мир но нам даны такие испытания чтобы мы наконец то вышли из ползункового возраста и осознали себя ГОСУДАРСТВОМ НАЦИЕЙ НАРОДОМ СТРАНОЙ
А володіти іншою зброєю ти не вмієш. Більше того, тою зброєю, яка є в НАТО і яка може знищувати щурів касапів - щоб оволодіти нею, потрібно ще довго-довго вчитися. Довше, ніж нищити касапів.
Треба діяти симетрично.
Думаю ніхто не оспорить що росіянам пофіг на те скільки загине представників їх рюске мира що населяють Україну, зате росіянам дуже важливо встановити свій контроль над Україною, а нових жителів вони знайдуть звідки навезти...
Слава ЗСУ💙💛💪👍💯