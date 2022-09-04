Росія все ще збирається провести "референдуми" у вересні, - Білий дім

У США вбачають ознаки того, що Росія має намір провести незаконні "референдуми" про приєднання окупованих територій України у вересні.

Про це спікер Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь", передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо ознаки, які вказують на те, що Росія все ще збирається провести цей квазіреферендум уже цього місяця. Це їхній спосіб досягти якоїсь подоби політичної легітимності військових успіхів, яких вони або вже досягли, або збираються досягти, або хочуть досягти у майбутньому. І в якомусь сенсі це може компенсувати той факт, що вони не досягли потрібних успіхів, бо намагаються досягти їх політично", - зазначив Кірбі .

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З його слів, подібні "референдуми" - це "ще одна схема із кремлівської методички, щоб претендувати на хоч якусь легітимність у цій нічим не спровокованій, нелегітимній війні, яку вони розв'язали в Україні".

Представник Білого дому наголосив, що згідно з новими й новими опитуваннями, українці не хочуть бути частиною Росії, а хочуть бути суверенною державою.