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Росія все ще збирається провести "референдуми" у вересні, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кірбі

У США вбачають ознаки того, що Росія має намір провести незаконні "референдуми" про приєднання окупованих територій України у вересні.

Про це спікер Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь", передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо ознаки, які вказують на те, що Росія все ще збирається провести цей квазіреферендум уже цього місяця. Це їхній спосіб досягти якоїсь подоби політичної легітимності військових успіхів, яких вони або вже досягли, або збираються досягти, або хочуть досягти у майбутньому. І в якомусь сенсі це може компенсувати той факт, що вони не досягли потрібних успіхів, бо намагаються досягти їх політично", - зазначив Кірбі .

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З його слів, подібні "референдуми" - це "ще одна схема із кремлівської методички, щоб претендувати на хоч якусь легітимність у цій нічим не спровокованій, нелегітимній війні, яку вони розв'язали в Україні".

Представник Білого дому наголосив, що згідно з новими й новими опитуваннями, українці не хочуть бути частиною Росії, а хочуть бути суверенною державою.
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Топ коментарі
+10
ꑭ Маріупольчанка ꑭ@mylitledead·

2 сент.


Щоб на Росії за м'ясо щурів билися на смерть ще багато поколінь.
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04.09.2022 00:06
+10
Запаребріку потрібен коридор на Крим і вода які віддав зелений зрадник без бою. Тому і хочуть приєднати до кацапії.
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04.09.2022 00:07
+9
Щоб щури билися за трупаки кацапів протягом одного щурячого покоління і дожерли їх всіх.
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04.09.2022 00:08
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Ну, пока что рабсия берет в рот, впрочем, как обычно с 2000-го года..
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04.09.2022 00:03 Відповісти
ꑭ Маріупольчанка ꑭ@mylitledead·

2 сент.


Щоб на Росії за м'ясо щурів билися на смерть ще багато поколінь.
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04.09.2022 00:06 Відповісти
Щоб щури билися за трупаки кацапів протягом одного щурячого покоління і дожерли їх всіх.
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04.09.2022 00:08 Відповісти
Щоб щури не билися, бо на кожного щурика по 3 кочурика ))
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04.09.2022 07:35 Відповісти
Запаребріку потрібен коридор на Крим і вода які віддав зелений зрадник без бою. Тому і хочуть приєднати до кацапії.
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04.09.2022 00:07 Відповісти
Таам потрібне прицільне влучання в насосну станцію в Джанкої Або видавлювать кацапів до Перекопу і відновлювать шлюз у Каховці Уже осінь прийшла Полив на полях зупиняють Та і толку з того поливу? Якщо урожай на полях гниє? Люди пишуть - на баштанах кавуни лежать - 50 коп кілограм - самовивозом Питання : КУДИ?!!! Те ж саме - з рештою городини!
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04.09.2022 06:06 Відповісти
Оце кацапи нажруться кавунів на халяву. В останній раз.
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04.09.2022 06:39 Відповісти
шото мне кажется, им не до референдума будет.
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04.09.2022 00:12 Відповісти
всегда ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОС -- А ЧЕГО ХОЧЕТ... БОГ?! у него думаю есть также свое понимание юмора и поговорки
много хотели мало получили..
посеяли ветер пожнете бурю
в собственных глазах не видим соринку но ищем бревно у других
да он нас зависит многое НО не все.. думаю Небеса за Украину..за Победук За Мир но нам даны такие испытания чтобы мы наконец то вышли из ползункового возраста и осознали себя ГОСУДАРСТВОМ НАЦИЕЙ НАРОДОМ СТРАНОЙ
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04.09.2022 00:19 Відповісти
шмайсерами ти багато на навоюєш.
А володіти іншою зброєю ти не вмієш. Більше того, тою зброєю, яка є в НАТО і яка може знищувати щурів касапів - щоб оволодіти нею, потрібно ще довго-довго вчитися. Довше, ніж нищити касапів.
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04.09.2022 00:26 Відповісти
Нам потрібні ATACMS, а вони ставляться на HIMARS. Також потрібні сау і танки.Літаків поки що не буде, а для ракет Томагавк потрібні кораблі, а нам їх ніхто точно не передасть.
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04.09.2022 06:00 Відповісти
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04.09.2022 00:22 Відповісти
Мохно провести конкурс на бег в мешках. Ничиво нихачу сказать, но подсказку имеете
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04.09.2022 00:24 Відповісти
Нам начхати що вони збираються.Всіх окупантів і колаборантів ЗСУ вб'ють !
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04.09.2022 00:57 Відповісти
прокричати результати "референдуму" справа нехитра. Вже упростили до самого немогу. І таки 11 прокукурікають. А який символізм третій корпус, треті півні.
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04.09.2022 01:24 Відповісти
Однаково що там окупанти будуть проводити. Віримо в ЗСУ!
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04.09.2022 02:21 Відповісти
Ми повинні починати думати про проведення референдумів у Білгороді, Ростові та по усіх Клинах де населення етнічне українство.

Треба діяти симетрично.
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04.09.2022 03:37 Відповісти
Ти те "етнічне українство" бачив хоч раз? Таке саме кацапське бидло - тільки з прізвищами українського типу
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04.09.2022 06:09 Відповісти
З часом зкурвились, по іншому в на ращі ніяк, або виїджати.
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04.09.2022 17:26 Відповісти
А чи не всеодно? Воюють зброєю не за людей, а за землі, ресурси, за те щоб більше не існувало тої орди і місця з якого вона може прийти.

Думаю ніхто не оспорить що росіянам пофіг на те скільки загине представників їх рюске мира що населяють Україну, зате росіянам дуже важливо встановити свій контроль над Україною, а нових жителів вони знайдуть звідки навезти...
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05.09.2022 01:48 Відповісти
Результати проведення будь-якого рехверендуму на балістиці снаряда калібру 155 мм. аж ніяк не вплинуть... тим більше на застосуванні установок Хаймарс, - зуб даю... Абдристовича 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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04.09.2022 08:14 Відповісти
Я реально не понимаю, на хера им этот референдум, они шо реально думают , что проведённый на оккупированных территориях референдум лигализует их права. И Украина их не будет освобождать инфантилизм, полный
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04.09.2022 08:20 Відповісти
Чим більше брешуть моцкалі ********* і К',тим сильніше Україна...
Слава ЗСУ💙💛💪👍💯
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04.09.2022 08:53 Відповісти
Все эти кремлевские крысы Аксенов Константинов из Крыма,Стремоусов из Херсона и Балицкий из Запорожья давно удрали на рабZeю.. отсюда вывод ..все это туфта мавзолейная...
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04.09.2022 08:56 Відповісти
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04.09.2022 11:40 Відповісти
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04.09.2022 11:42 Відповісти
а для НЕНЬКИ УКРАИНЫ и генерала ЗАЛУЖНОГО фиолетово . что значит ***** все их рехверендумы ---- и удары по крыму и лугандону и дыныры тому подтверждение и насыпать ЗСУ будет больно и точно ..асвабадителям.. ***** бункерного . кричала вата ****** в крыму ..хоть камни с неба лиш бы нам в бензоколонку до ***** .. теперь будут ракеты с неба как в ХАРЬКОВЕ . НИКОЛАЕВЕ . МАРИУПОЛЕ . КРЕМЕНЧУГЕ ---- ПОРА ВАЛИТЬ ***** ИЗ КРЫМА ТВАРИ ПОНАЕХАВШИЕ . ПОКА МОСТ ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ НЕ ********* и флот свой засраный недобитый в новоросийск . а референдум в крыму УКРАИНА проводить не будет . полуостров наш по всем нормам МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
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04.09.2022 14:40 Відповісти
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04.09.2022 17:25 Відповісти
 
 