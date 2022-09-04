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В оккупированном Симферополе раздавались взрывы. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В ночь с 3 на 4 сентября в оккупированном Симферополе раздались взрывы.

Об этом сообщают местные telegram-каналы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Информация о взрывах поступила около 23:00. Жители временно оккупированного Симферополя массово пишут, что слышали взрывы и надеются, что это работа российского ПВО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники отразили вражеские атаки в районах восьми населенных пунктов, - Генштаб ВСУ

"Может, работает ПВО: В районе крымских партизан в Симферополе слышны выстрелы", - пишут местные паблики.

СМИ отмечают, что это не первый "хлопок" в Симферополе 3 сентября. Там слышали "хлопки" еще около 11 утра.
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Топ комментарии
+50
Русским оккупантам

Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?

Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не Путин и не Шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?

Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?

Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!

Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,

Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!

Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,

Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.

Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.

А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.

Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...

В виде всем подлецам науки,
Завтра вашему - быть таким,
И за вас не впряжется, суки,
Даже Асад и даже Ким.

Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"

Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.

Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, как повезет.

Юрий Нестеренко. Из интернета.
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04.09.2022 01:41
+49
По-ходу, в натуре, ****** подкрадывается... уже заметно.
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04.09.2022 01:28
+22
парни вы что с леса ? есть же блокировщики рекламы
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04.09.2022 02:06
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По-ходу, в натуре, ****** подкрадывается... уже заметно.
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04.09.2022 01:28 Ответить
У районі кримських партизанів ..... чути постріли
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04.09.2022 23:57 Ответить
Питання Цензору. Може досить реклами? Чи якось не так агрессивно? Я розумію - гроші, але є щось крім грощів
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04.09.2022 01:30 Ответить
Ага, долбанная реклама закрывает текст на страницах. Ганьба программисту!
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04.09.2022 01:39 Ответить
Кодер здесь лохмандей, это прискорбный факт
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04.09.2022 01:45 Ответить
Видно он сам странички не читает и даже не откравает. Похоже, что кодер волонтирит бесплатно.
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04.09.2022 01:57 Ответить
Может папа устроил
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04.09.2022 02:00 Ответить
Не, таджик
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04.09.2022 21:13 Ответить
парни вы что с леса ? есть же блокировщики рекламы
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04.09.2022 02:06 Ответить
Бу! Испугался? Нет? Ну и ладно
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04.09.2022 02:10 Ответить
я боюсь только дураков..
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04.09.2022 02:20 Ответить
Здесь тебе повезло, все гуманоиды
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04.09.2022 02:24 Ответить
Реєстрація 03.09.2022 - тобто вчора.
На адмінка не схожий
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04.09.2022 12:26 Ответить
а что запрещено регистрироваться? зачем писать всякий бред?
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04.09.2022 14:13 Ответить
Вы из какой пещеры вылезли? Вы не знаете, что в разных странах реклама разная, контент разный, настройки разные? На некоторых особо агрессивных баннерах кнопки отключния, просто не авктивные. Иногда я могу отключить ту или иную рекламу, но место по краям страницы, хоть и пустеет, но никуда не уходит и ЗАКРЫВАЕТ ТЕКСТ! А это уже прямой косяк кодера! Повторяю, когда ты программируешь дизайн страницы, ты должен быть уверен, что ничто не накладывается на основной текст и не закравает его! Опять, же, когда я уменьшаю окно в размере по краям, реклама уходит, хотя она должна так же уменьшаться, я не исчезать, а это уже КОСЯК.
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04.09.2022 17:35 Ответить
зачем вы пишите мне эту тупую простыню? я не программист этого сайта и мне реклам не мешает так как я ее не вижу
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04.09.2022 21:16 Ответить
Чтобы не умничал след. раз.
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04.09.2022 21:38 Ответить
тю! Ad Block в помощь.
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04.09.2022 02:14 Ответить
Я знаю, какая есть помощЬ. Разговор о другом.
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04.09.2022 02:17 Ответить
Агов, ви з якого року прийшли? Про AdBlock не чули?
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04.09.2022 02:45 Ответить
Чули, мова не про те. Вибачте
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04.09.2022 02:48 Ответить
Тю, так людям из ,,Цензора" надо ж шото есть и домой зарплату приносить. Люди зарабатывают, как могут. Отсюда реклама
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04.09.2022 07:10 Ответить
О! Вы мине открыли страшную тайну! Теперь люди с Цензора должны Вас убить.
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04.09.2022 09:32 Ответить
Просто рамещать рекламу на странице нужно с головой а не с резиновой попой. Вопросы к отделу АйТи
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04.09.2022 09:33 Ответить
когда я слышу как кто-то жалуется на сайты - первая и самая верная причина это маленькая зарплата программистов
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04.09.2022 14:22 Ответить
Я и не программист и зарплата у меня маленькая и жалуюсь я просто когда уже невозможно терпеть
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04.09.2022 14:25 Ответить
так я согласен когда банер рекламы закрвает текст или тормозит комп это такое днище
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04.09.2022 14:34 Ответить
Поставте хороший блокувальник реклами і сторінка буде чистою.
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04.09.2022 10:50 Ответить
Да я не против рекламы, по некоторым ссылкам даже ходил. Тем более что ИИ подбрасывает мне рекламу по одной теме . Просто я бы сделал страницу по-другому.
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04.09.2022 10:56 Ответить
Повністю згоден з вами.
Я поставив Адгвард Антибанер який на сайті цензора як правило виключений, але як допече, то включаю. Інколи ще застосовую юБлок Оріджин.
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04.09.2022 11:07 Ответить
Дякую за пораду
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04.09.2022 11:11 Ответить
Як я люблю новини про бавовну!
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04.09.2022 01:33 Ответить
Ванька-встанька!
Що таке?
Вже насрав собi в пакет!
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04.09.2022 01:37 Ответить
🤣
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04.09.2022 05:23 Ответить
Вперше за цю війну повітряна тривога в Криму
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04.09.2022 08:39 Ответить
Русским оккупантам

Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?

Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не Путин и не Шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?

Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?

Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!

Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,

Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!

Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,

Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.

Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.

А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.

Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...

В виде всем подлецам науки,
Завтра вашему - быть таким,
И за вас не впряжется, суки,
Даже Асад и даже Ким.

Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"

Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.

Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, как повезет.

Юрий Нестеренко. Из интернета.
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04.09.2022 01:41 Ответить
Согромным вожделением жду момент, когда они все начнут драпать с полуострова перед наступающими ВСУ. Готов сутки напролёт смотреть это телешоу)
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04.09.2022 05:30 Ответить
Ну шо рабсеяне довоенизировались, думали где-то там на обратной стороне Луны будут стрелять и взрывать людей ваши людоеды, а вы будете жопы парить, теперь побегаите.
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04.09.2022 06:27 Ответить
Це падає каміння з неба.
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04.09.2022 06:49 Ответить
Каци це песда, тікайте в ***** свої
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04.09.2022 06:56 Ответить
Камней нету, ловите ракетки)))😝💥💥💥
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04.09.2022 06:57 Ответить
Слава ЗСУ! На это очень приятно смотреть
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04.09.2022 07:13 Ответить
Нейромережа Midjourney видала пророчу картинку
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04.09.2022 08:33 Ответить
"В рашці буйно цвіте бавновина
Гарно-любо вбралась кацапина... "
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05.09.2022 00:00 Ответить
Рекомендую передивитися старі фільми "Служили два товарища" і "Бег". Там якраз про те, як вони будуть тікати.
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04.09.2022 09:06 Ответить
Бавовны в Крыму было всего две. Все остальное - ерунда.
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04.09.2022 09:40 Ответить
Штолі, штолі... То спецсигнал для пакування чемоданів.
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04.09.2022 10:12 Ответить
Странные звуки у этого "ПВО"...- как короткие автоматные очереди...
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04.09.2022 11:39 Ответить
ГАРНА БУДЕ МАРКА 😆

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04.09.2022 14:13 Ответить
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04.09.2022 14:15 Ответить
пэвэошка это ***** против хаймарсов --- ждите скоро прилетит на керченский мост . вот тогда твари будет вам ..весело.. новофедоровка показала всю ********** пво . крейсер ..масква.. тоже показал . бычков кормит экипаж ---- ..мама надо валить из крыма ..
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04.09.2022 16:31 Ответить
мама надо валить из крыма:

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04.09.2022 23:11 Ответить
 
 