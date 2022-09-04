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В окупованому Сімферополі лунали вибухи. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У ніч з 3 на 4 вересня в окупованому Сімферополі пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві telegram-канали, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Інформація про вибухи надійшла близько 23:00. Жителі тимчасово окупованого Сімферополя масово пишуть, що чули вибухи та сподіваються, що це робота російського ППО.
"Може працює ППО: У районі кримських партизанів у Сімферополі чути постріли", - пишуть місцеві пабліки.
ЗМІ зауважують, що це не перша "бавовна" у Сімферополі 3 вересня. Там чули "хлопки" ще близько 11 ранку.
Топ коментарі
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На адмінка не схожий
Я поставив Адгвард Антибанер який на сайті цензора як правило виключений, але як допече, то включаю. Інколи ще застосовую юБлок Оріджин.
Що таке?
Вже насрав собi в пакет!
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не Путин и не Шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
В виде всем подлецам науки,
Завтра вашему - быть таким,
И за вас не впряжется, суки,
Даже Асад и даже Ким.
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, как повезет.
Юрий Нестеренко. Из интернета.
Гарно-любо вбралась кацапина... "