УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18288 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
37 730 53
вибух (3744) війна (56233) Крим (12755) Сімферополь (213)

В окупованому Сімферополі лунали вибухи. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У ніч з 3 на 4 вересня в окупованому Сімферополі пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві telegram-канали, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Інформація про вибухи надійшла близько 23:00. Жителі тимчасово окупованого Сімферополя масово пишуть, що чули вибухи та сподіваються, що це робота російського ППО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Севастополі чути звуки вибухів та пострілів

"Може працює ППО: У районі кримських партизанів у Сімферополі чути постріли", - пишуть місцеві пабліки.

ЗМІ зауважують, що це не перша "бавовна" у Сімферополі 3 вересня. Там чули "хлопки" ще близько 11 ранку.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+50
Русским оккупантам

Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?

Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не Путин и не Шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?

Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?

Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!

Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,

Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!

Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,

Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.

Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.

А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.

Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...

В виде всем подлецам науки,
Завтра вашему - быть таким,
И за вас не впряжется, суки,
Даже Асад и даже Ким.

Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"

Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.

Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, как повезет.

Юрий Нестеренко. Из интернета.
показати весь коментар
04.09.2022 01:41
+49
По-ходу, в натуре, ****** подкрадывается... уже заметно.
показати весь коментар
04.09.2022 01:28
+22
парни вы что с леса ? есть же блокировщики рекламы
показати весь коментар
04.09.2022 02:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По-ходу, в натуре, ****** подкрадывается... уже заметно.
показати весь коментар
04.09.2022 01:28 Відповісти
У районі кримських партизанів ..... чути постріли
показати весь коментар
04.09.2022 23:57 Відповісти
Питання Цензору. Може досить реклами? Чи якось не так агрессивно? Я розумію - гроші, але є щось крім грощів
показати весь коментар
04.09.2022 01:30 Відповісти
Ага, долбанная реклама закрывает текст на страницах. Ганьба программисту!
показати весь коментар
04.09.2022 01:39 Відповісти
Кодер здесь лохмандей, это прискорбный факт
показати весь коментар
04.09.2022 01:45 Відповісти
Видно он сам странички не читает и даже не откравает. Похоже, что кодер волонтирит бесплатно.
показати весь коментар
04.09.2022 01:57 Відповісти
Может папа устроил
показати весь коментар
04.09.2022 02:00 Відповісти
Не, таджик
показати весь коментар
04.09.2022 21:13 Відповісти
парни вы что с леса ? есть же блокировщики рекламы
показати весь коментар
04.09.2022 02:06 Відповісти
Бу! Испугался? Нет? Ну и ладно
показати весь коментар
04.09.2022 02:10 Відповісти
я боюсь только дураков..
показати весь коментар
04.09.2022 02:20 Відповісти
Здесь тебе повезло, все гуманоиды
показати весь коментар
04.09.2022 02:24 Відповісти
Реєстрація 03.09.2022 - тобто вчора.
На адмінка не схожий
показати весь коментар
04.09.2022 12:26 Відповісти
а что запрещено регистрироваться? зачем писать всякий бред?
показати весь коментар
04.09.2022 14:13 Відповісти
Вы из какой пещеры вылезли? Вы не знаете, что в разных странах реклама разная, контент разный, настройки разные? На некоторых особо агрессивных баннерах кнопки отключния, просто не авктивные. Иногда я могу отключить ту или иную рекламу, но место по краям страницы, хоть и пустеет, но никуда не уходит и ЗАКРЫВАЕТ ТЕКСТ! А это уже прямой косяк кодера! Повторяю, когда ты программируешь дизайн страницы, ты должен быть уверен, что ничто не накладывается на основной текст и не закравает его! Опять, же, когда я уменьшаю окно в размере по краям, реклама уходит, хотя она должна так же уменьшаться, я не исчезать, а это уже КОСЯК.
показати весь коментар
04.09.2022 17:35 Відповісти
зачем вы пишите мне эту тупую простыню? я не программист этого сайта и мне реклам не мешает так как я ее не вижу
показати весь коментар
04.09.2022 21:16 Відповісти
Чтобы не умничал след. раз.
показати весь коментар
04.09.2022 21:38 Відповісти
тю! Ad Block в помощь.
показати весь коментар
04.09.2022 02:14 Відповісти
Я знаю, какая есть помощЬ. Разговор о другом.
показати весь коментар
04.09.2022 02:17 Відповісти
Агов, ви з якого року прийшли? Про AdBlock не чули?
показати весь коментар
04.09.2022 02:45 Відповісти
Чули, мова не про те. Вибачте
показати весь коментар
04.09.2022 02:48 Відповісти
Тю, так людям из ,,Цензора" надо ж шото есть и домой зарплату приносить. Люди зарабатывают, как могут. Отсюда реклама
показати весь коментар
04.09.2022 07:10 Відповісти
О! Вы мине открыли страшную тайну! Теперь люди с Цензора должны Вас убить.
показати весь коментар
04.09.2022 09:32 Відповісти
Просто рамещать рекламу на странице нужно с головой а не с резиновой попой. Вопросы к отделу АйТи
показати весь коментар
04.09.2022 09:33 Відповісти
когда я слышу как кто-то жалуется на сайты - первая и самая верная причина это маленькая зарплата программистов
показати весь коментар
04.09.2022 14:22 Відповісти
Я и не программист и зарплата у меня маленькая и жалуюсь я просто когда уже невозможно терпеть
показати весь коментар
04.09.2022 14:25 Відповісти
так я согласен когда банер рекламы закрвает текст или тормозит комп это такое днище
показати весь коментар
04.09.2022 14:34 Відповісти
Поставте хороший блокувальник реклами і сторінка буде чистою.
показати весь коментар
04.09.2022 10:50 Відповісти
Да я не против рекламы, по некоторым ссылкам даже ходил. Тем более что ИИ подбрасывает мне рекламу по одной теме . Просто я бы сделал страницу по-другому.
показати весь коментар
04.09.2022 10:56 Відповісти
Повністю згоден з вами.
Я поставив Адгвард Антибанер який на сайті цензора як правило виключений, але як допече, то включаю. Інколи ще застосовую юБлок Оріджин.
показати весь коментар
04.09.2022 11:07 Відповісти
Дякую за пораду
показати весь коментар
04.09.2022 11:11 Відповісти
Як я люблю новини про бавовну!
показати весь коментар
04.09.2022 01:33 Відповісти
Ванька-встанька!
Що таке?
Вже насрав собi в пакет!
показати весь коментар
04.09.2022 01:37 Відповісти
🤣
показати весь коментар
04.09.2022 05:23 Відповісти
Вперше за цю війну повітряна тривога в Криму
показати весь коментар
04.09.2022 08:39 Відповісти
Русским оккупантам

Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?

Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не Путин и не Шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?

Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?

Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!

Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,

Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!

Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,

Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.

Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.

А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.

Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...

В виде всем подлецам науки,
Завтра вашему - быть таким,
И за вас не впряжется, суки,
Даже Асад и даже Ким.

Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"

Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.

Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, как повезет.

Юрий Нестеренко. Из интернета.
показати весь коментар
04.09.2022 01:41 Відповісти
Согромным вожделением жду момент, когда они все начнут драпать с полуострова перед наступающими ВСУ. Готов сутки напролёт смотреть это телешоу)
показати весь коментар
04.09.2022 05:30 Відповісти
Ну шо рабсеяне довоенизировались, думали где-то там на обратной стороне Луны будут стрелять и взрывать людей ваши людоеды, а вы будете жопы парить, теперь побегаите.
показати весь коментар
04.09.2022 06:27 Відповісти
Це падає каміння з неба.
показати весь коментар
04.09.2022 06:49 Відповісти
Каци це песда, тікайте в ***** свої
показати весь коментар
04.09.2022 06:56 Відповісти
Камней нету, ловите ракетки)))😝💥💥💥
показати весь коментар
04.09.2022 06:57 Відповісти
Слава ЗСУ! На это очень приятно смотреть
показати весь коментар
04.09.2022 07:13 Відповісти
Нейромережа Midjourney видала пророчу картинку
показати весь коментар
04.09.2022 08:33 Відповісти
"В рашці буйно цвіте бавновина
Гарно-любо вбралась кацапина... "
показати весь коментар
05.09.2022 00:00 Відповісти
Рекомендую передивитися старі фільми "Служили два товарища" і "Бег". Там якраз про те, як вони будуть тікати.
показати весь коментар
04.09.2022 09:06 Відповісти
Бавовны в Крыму было всего две. Все остальное - ерунда.
показати весь коментар
04.09.2022 09:40 Відповісти
Штолі, штолі... То спецсигнал для пакування чемоданів.
показати весь коментар
04.09.2022 10:12 Відповісти
Странные звуки у этого "ПВО"...- как короткие автоматные очереди...
показати весь коментар
04.09.2022 11:39 Відповісти
ГАРНА БУДЕ МАРКА 😆

показати весь коментар
04.09.2022 14:13 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2022 14:15 Відповісти
пэвэошка это ***** против хаймарсов --- ждите скоро прилетит на керченский мост . вот тогда твари будет вам ..весело.. новофедоровка показала всю ********** пво . крейсер ..масква.. тоже показал . бычков кормит экипаж ---- ..мама надо валить из крыма ..
показати весь коментар
04.09.2022 16:31 Відповісти
мама надо валить из крыма:

показати весь коментар
04.09.2022 23:11 Відповісти
 
 