В окупованому Севастополі чути звуки вибухів та пострілів
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У Севастополі пролунали звуки вибухів та пострілів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Крим. Реалії.
"У Севастополі близько 16:05 було чути звуки, схожі на вибухи під час спрацювання системи ППО. Вибухи долинали з Корабельної сторони, якщо слухати у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вибухи чергувалися з менш гучними пострілами зі стрілецької зброї.
Інформацію про звуки вибухів у місті підтверджують у соцмережах. Так у пабліку "ПП/Севастополь" пишуть про "дуже сильні хлопки біля вулиці Гоголя, кілька штук".
Наразі російські окупанти не коментують цю інформацію.
Пізніше в ЗМІ з'явилося повідомлення, що причиною сьогоднішніх звуків вибухів та дим у Севастополі виявився військово-історичний фестиваль, який проходив на Малаховому Кургані.
Будь ласка, зачекайте...
І третій етап настане, коли їх почнуть 3,14 здячити на власній території.
У розпалі "Бархатного Сезону".
"Відпочивайте на курортах Криму"
Хлопкі, то вже не лінза. Фестивалять. Скоро китайські шари будуть запускати.🤣
Місто слави й кораблів:
Білокам'яна столиця
Українських моряків.
https://www.youtube.com/watch?v=C7sU8tYSg10
https://soundcloud.com/wskwtaavqvwg/voobshche-ne-khochu-uezzhat-iz-kryma
В Криму там також люди не добрі і на Донбасі люди не добрі
А все тому що добра Україна і всіх жаліла а треба не жаліти а знищувати і не було б таких не лояльних до держави.
В 2014 році бабушки пенсіонерки -сепаратистки зупиняли танки - Так чому не знищили цих бабусь? вони ще дві пенсії отримували.
Далі дике поле..
Нехилый такой фестиваль песни и пляски
чи це тіпа відмазка майбутньої бавовни
що це був за хлОпок?
а пропагандони: та це ж тіпа фестиваль
Потім напишуть у підручниках про 100500-ту героїчну оборону Севастополя.