УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17397 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
19 812 37
вибух (3744) війна (56233) Крим (12755) Севастополь (467)

В окупованому Севастополі чути звуки вибухів та пострілів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

севастополь

У Севастополі пролунали звуки вибухів та пострілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Крим. Реалії.

"У Севастополі близько 16:05 було чути звуки, схожі на вибухи під час спрацювання системи ППО. Вибухи долинали з Корабельної сторони, якщо слухати у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Севастополі затримали чоловіка, який заспівав у своїй машині пісню "Ой у лузі червона калина"

Зазначається, що вибухи чергувалися з менш гучними пострілами зі стрілецької зброї.

Інформацію про звуки вибухів у місті підтверджують у соцмережах. Так у пабліку "ПП/Севастополь" пишуть про "дуже сильні хлопки біля вулиці Гоголя, кілька штук".

Наразі російські окупанти не коментують цю інформацію.

Пізніше в ЗМІ з'явилося повідомлення, що причиною сьогоднішніх звуків вибухів та дим у Севастополі виявився військово-історичний фестиваль, який проходив на Малаховому Кургані.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+33
показати весь коментар
03.09.2022 18:29
+29
пан Залужний трохи відкоригував назву сезону в Криму - тепер це Бавовняний сезон)
показати весь коментар
03.09.2022 18:37
+25
Почався другий етап війни - вже не так наступають, як обороняються.
І третій етап настане, коли їх почнуть 3,14 здячити на власній території.
У розпалі "Бархатного Сезону".
"Відпочивайте на курортах Криму"
показати весь коментар
03.09.2022 18:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Йой! Аксьонов ніпадєлілся.
показати весь коментар
03.09.2022 18:26 Відповісти
ППО Севастаполя так працювало що пішов дим від військово-історичного фестивалю ? ))
показати весь коментар
03.09.2022 18:29 Відповісти
Эффект линзы - он такой, как резиновая попа.
показати весь коментар
03.09.2022 18:31 Відповісти
так то касабскі попи за упокой путлера виють
показати весь коментар
03.09.2022 18:59 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2022 18:29 Відповісти
дарю в мемориз - https://twitter.com/babaikit/status/1562476921124192257
показати весь коментар
03.09.2022 18:33 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2022 22:02 Відповісти
рано сегодня Perimeter-8 прилетели.
показати весь коментар
03.09.2022 18:30 Відповісти
Почався другий етап війни - вже не так наступають, як обороняються.
І третій етап настане, коли їх почнуть 3,14 здячити на власній території.
У розпалі "Бархатного Сезону".
"Відпочивайте на курортах Криму"
показати весь коментар
03.09.2022 18:31 Відповісти
пан Залужний трохи відкоригував назву сезону в Криму - тепер це Бавовняний сезон)
показати весь коментар
03.09.2022 18:37 Відповісти
Щось вас блуд учепився. Яка власна територія? Крим це Україна (тимчасова окупація).
показати весь коментар
03.09.2022 19:40 Відповісти
Бавовна Селітрівна Лінзенко?
показати весь коментар
03.09.2022 18:34 Відповісти
Лінза перетворюється у салют на фестивалі.
Хлопкі, то вже не лінза. Фестивалять. Скоро китайські шари будуть запускати.🤣
показати весь коментар
03.09.2022 18:34 Відповісти
Величавий Севастополь,
Місто слави й кораблів:
Білокам'яна столиця
Українських моряків.
показати весь коментар
03.09.2022 18:34 Відповісти
І деяких зрадників.
показати весь коментар
03.09.2022 19:04 Відповісти
Мамулічка....©😀
показати весь коментар
03.09.2022 18:39 Відповісти
Мамулічка. Ще не придумали хіт? Тормозить шоу бізнес Украйни.
показати весь коментар
03.09.2022 19:05 Відповісти
Ловите, наслаждайтесь:
https://www.youtube.com/watch?v=C7sU8tYSg10

https://soundcloud.com/wskwtaavqvwg/voobshche-ne-khochu-uezzhat-iz-kryma
показати весь коментар
03.09.2022 20:47 Відповісти
Это классно
показати весь коментар
03.09.2022 22:09 Відповісти
Прийдуть часи не добрі і в Крим.
В Криму там також люди не добрі і на Донбасі люди не добрі
А все тому що добра Україна і всіх жаліла а треба не жаліти а знищувати і не було б таких не лояльних до держави.
В 2014 році бабушки пенсіонерки -сепаратистки зупиняли танки - Так чому не знищили цих бабусь? вони ще дві пенсії отримували.
показати весь коментар
03.09.2022 18:48 Відповісти
Раніш ізюмський шлях закінчувався за Ізюмом
Далі дике поле..
показати весь коментар
03.09.2022 18:53 Відповісти
https://daily.dialog.ua/258132_1662216590

Нехилый такой фестиваль песни и пляски
показати весь коментар
03.09.2022 18:55 Відповісти
по-моему москали там сами с собой воюют....
показати весь коментар
03.09.2022 18:57 Відповісти
гроші відпрацьовують, щоб на материк їх не угнали воювати..стрьомно їм
показати весь коментар
03.09.2022 19:01 Відповісти
то реконструкція боїв показалаи вже по тв бавовни нема
показати весь коментар
03.09.2022 19:08 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2022 19:15 Відповісти
майбутнє арєстовічєй...
показати весь коментар
03.09.2022 19:34 Відповісти
Думаю - нет. У него с будущим уже сложилось. Максимум что ему угрожает - лет через пять жить на одну генеральскую пенсию. Но это вряд ли, при таком количестве ********* в стране очередь на его платные семинары расписана на месяцы вперед.
показати весь коментар
03.09.2022 20:27 Відповісти
да брось...все рабиновичи лечатся двумя ***********...
показати весь коментар
03.09.2022 20:34 Відповісти
снова не угадали. Единственный рабинович которого я знаю, лечится сейчас в лучшей клинике Герцлии, а если потребуется лечится арестовичу, то он теперь может себе позволить хоть Германию, хоть Австрию. А ********* пока выгребают те, кто вбирал рабиновичей, которые привели с собой арестовичей.
показати весь коментар
03.09.2022 20:49 Відповісти
не с нашим затурканным народом - разве что хлопцы с фронта придут и порядок наведут на все оставшиеся попытки привести очередную зеленую плесень к власти
показати весь коментар
03.09.2022 23:08 Відповісти
Ага, ага фестиваль, вважайте, що ми повірили...
показати весь коментар
03.09.2022 19:30 Відповісти
а чому фестиваль не на фронті?

чи це тіпа відмазка майбутньої бавовни

що це був за хлОпок?
а пропагандони: та це ж тіпа фестиваль
показати весь коментар
03.09.2022 19:51 Відповісти
Крым в бою, все в дыму...(С)
показати весь коментар
03.09.2022 20:33 Відповісти
Апирацыя идет по плану! Я просто на 146% уверен, что план, который рассчитывал захват Киева к 27 февраля, предусматривал и работу пво в Севастополе в начале сентября.
показати весь коментар
03.09.2022 22:46 Відповісти
Їм треба терміново потопити свій флот. Не знаю, навіщо, але вони завжди так роблять.
Потім напишуть у підручниках про 100500-ту героїчну оборону Севастополя.
показати весь коментар
04.09.2022 05:44 Відповісти
 
 