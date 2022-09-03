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В оккупированном Севастополе слышны звуки взрывов и выстрелов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

севастополь

В Севастополе раздались звуки взрывов и выстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Крым. Реалии.

"В Севастополе около 16:05 были слышны звуки, похожие на взрывы при срабатывании системы ПВО. Взрывы доносились с Корабельной стороны, если слушать в центральной части города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывы чередовались с менее громкими выстрелами из стрелкового оружия.

Информацию о звуках взрывов в городе подтверждают в соцсетях. Так в паблике "ЧП/Севастополь" пишут о "очень сильных хлопках у улицы Гоголя, несколько штук".

Пока российские оккупанты не комментируют эту информацию.

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Позже в СМИ появилось сообщение, что причиной сегодняшних звуков взрывов и дыма в Севастополе оказался военно-исторический фестиваль, который проходил на Малаховом Кургане.
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Топ комментарии
+33
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03.09.2022 18:29
+29
пан Залужний трохи відкоригував назву сезону в Криму - тепер це Бавовняний сезон)
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03.09.2022 18:37
+25
Почався другий етап війни - вже не так наступають, як обороняються.
І третій етап настане, коли їх почнуть 3,14 здячити на власній території.
У розпалі "Бархатного Сезону".
"Відпочивайте на курортах Криму"
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03.09.2022 18:31
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Йой! Аксьонов ніпадєлілся.
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03.09.2022 18:26 Ответить
ППО Севастаполя так працювало що пішов дим від військово-історичного фестивалю ? ))
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03.09.2022 18:29 Ответить
Эффект линзы - он такой, как резиновая попа.
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03.09.2022 18:31 Ответить
так то касабскі попи за упокой путлера виють
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03.09.2022 18:59 Ответить
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03.09.2022 18:29 Ответить
дарю в мемориз - https://twitter.com/babaikit/status/1562476921124192257
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03.09.2022 18:33 Ответить
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03.09.2022 22:02 Ответить
рано сегодня Perimeter-8 прилетели.
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03.09.2022 18:30 Ответить
Почався другий етап війни - вже не так наступають, як обороняються.
І третій етап настане, коли їх почнуть 3,14 здячити на власній території.
У розпалі "Бархатного Сезону".
"Відпочивайте на курортах Криму"
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03.09.2022 18:31 Ответить
пан Залужний трохи відкоригував назву сезону в Криму - тепер це Бавовняний сезон)
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03.09.2022 18:37 Ответить
Щось вас блуд учепився. Яка власна територія? Крим це Україна (тимчасова окупація).
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03.09.2022 19:40 Ответить
Бавовна Селітрівна Лінзенко?
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03.09.2022 18:34 Ответить
Лінза перетворюється у салют на фестивалі.
Хлопкі, то вже не лінза. Фестивалять. Скоро китайські шари будуть запускати.🤣
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03.09.2022 18:34 Ответить
Величавий Севастополь,
Місто слави й кораблів:
Білокам'яна столиця
Українських моряків.
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03.09.2022 18:34 Ответить
І деяких зрадників.
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03.09.2022 19:04 Ответить
Мамулічка....©😀
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03.09.2022 18:39 Ответить
Мамулічка. Ще не придумали хіт? Тормозить шоу бізнес Украйни.
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03.09.2022 19:05 Ответить
Ловите, наслаждайтесь:
https://www.youtube.com/watch?v=C7sU8tYSg10

https://soundcloud.com/wskwtaavqvwg/voobshche-ne-khochu-uezzhat-iz-kryma
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03.09.2022 20:47 Ответить
Это классно
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03.09.2022 22:09 Ответить
Прийдуть часи не добрі і в Крим.
В Криму там також люди не добрі і на Донбасі люди не добрі
А все тому що добра Україна і всіх жаліла а треба не жаліти а знищувати і не було б таких не лояльних до держави.
В 2014 році бабушки пенсіонерки -сепаратистки зупиняли танки - Так чому не знищили цих бабусь? вони ще дві пенсії отримували.
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03.09.2022 18:48 Ответить
Раніш ізюмський шлях закінчувався за Ізюмом
Далі дике поле..
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03.09.2022 18:53 Ответить
по-моему москали там сами с собой воюют....
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03.09.2022 18:57 Ответить
гроші відпрацьовують, щоб на материк їх не угнали воювати..стрьомно їм
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03.09.2022 19:01 Ответить
то реконструкція боїв показалаи вже по тв бавовни нема
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03.09.2022 19:08 Ответить
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03.09.2022 19:15 Ответить
майбутнє арєстовічєй...
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03.09.2022 19:34 Ответить
Думаю - нет. У него с будущим уже сложилось. Максимум что ему угрожает - лет через пять жить на одну генеральскую пенсию. Но это вряд ли, при таком количестве ********* в стране очередь на его платные семинары расписана на месяцы вперед.
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03.09.2022 20:27 Ответить
да брось...все рабиновичи лечатся двумя ***********...
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03.09.2022 20:34 Ответить
снова не угадали. Единственный рабинович которого я знаю, лечится сейчас в лучшей клинике Герцлии, а если потребуется лечится арестовичу, то он теперь может себе позволить хоть Германию, хоть Австрию. А ********* пока выгребают те, кто вбирал рабиновичей, которые привели с собой арестовичей.
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03.09.2022 20:49 Ответить
не с нашим затурканным народом - разве что хлопцы с фронта придут и порядок наведут на все оставшиеся попытки привести очередную зеленую плесень к власти
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03.09.2022 23:08 Ответить
Ага, ага фестиваль, вважайте, що ми повірили...
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03.09.2022 19:30 Ответить
а чому фестиваль не на фронті?

чи це тіпа відмазка майбутньої бавовни

що це був за хлОпок?
а пропагандони: та це ж тіпа фестиваль
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03.09.2022 19:51 Ответить
Крым в бою, все в дыму...(С)
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03.09.2022 20:33 Ответить
Апирацыя идет по плану! Я просто на 146% уверен, что план, который рассчитывал захват Киева к 27 февраля, предусматривал и работу пво в Севастополе в начале сентября.
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03.09.2022 22:46 Ответить
Їм треба терміново потопити свій флот. Не знаю, навіщо, але вони завжди так роблять.
Потім напишуть у підручниках про 100500-ту героїчну оборону Севастополя.
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04.09.2022 05:44 Ответить
 
 