В оккупированном Севастополе слышны звуки взрывов и выстрелов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Севастополе раздались звуки взрывов и выстрелов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Крым. Реалии.
"В Севастополе около 16:05 были слышны звуки, похожие на взрывы при срабатывании системы ПВО. Взрывы доносились с Корабельной стороны, если слушать в центральной части города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что взрывы чередовались с менее громкими выстрелами из стрелкового оружия.
Информацию о звуках взрывов в городе подтверждают в соцсетях. Так в паблике "ЧП/Севастополь" пишут о "очень сильных хлопках у улицы Гоголя, несколько штук".
Пока российские оккупанты не комментируют эту информацию.
Позже в СМИ появилось сообщение, что причиной сегодняшних звуков взрывов и дыма в Севастополе оказался военно-исторический фестиваль, который проходил на Малаховом Кургане.
Пожалуйста, подождите...
І третій етап настане, коли їх почнуть 3,14 здячити на власній території.
У розпалі "Бархатного Сезону".
"Відпочивайте на курортах Криму"
Хлопкі, то вже не лінза. Фестивалять. Скоро китайські шари будуть запускати.🤣
Місто слави й кораблів:
Білокам'яна столиця
Українських моряків.
https://www.youtube.com/watch?v=C7sU8tYSg10
https://soundcloud.com/wskwtaavqvwg/voobshche-ne-khochu-uezzhat-iz-kryma
В Криму там також люди не добрі і на Донбасі люди не добрі
А все тому що добра Україна і всіх жаліла а треба не жаліти а знищувати і не було б таких не лояльних до держави.
В 2014 році бабушки пенсіонерки -сепаратистки зупиняли танки - Так чому не знищили цих бабусь? вони ще дві пенсії отримували.
Далі дике поле..
Нехилый такой фестиваль песни и пляски
чи це тіпа відмазка майбутньої бавовни
що це був за хлОпок?
а пропагандони: та це ж тіпа фестиваль
Потім напишуть у підручниках про 100500-ту героїчну оборону Севастополя.