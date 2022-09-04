В оккупированном Мелитополе школьников заставляют фотографироваться с портретом Путина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В школах Мелитополя, которые контролируют российские оккупанты, детям проводят пропагандистские лекции и заставляют делать фото с портретом президента страны-агрессора России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в местном издании "РИА Мелитополь".
Отмечается, что первый День знаний в городских школах начался со вступительного урока, на котором мелитопольцам рассказывали о том, что такого государства, как Украина, вообще не существует, но есть Россия.
"После урока на перерыве детям предложили сделать коллективное фото в память о Дне знаний, но на фоне портрета тирана Владимира Путина. Многие дети отказались это делать. А на следующий день вообще не пришли в школу", - говорится в сообщении.
Мелитопольский городской голова Иван Федоров в прямом эфире национального ТВ также сообщил, что в захваченных оккупантами и коллаборантами школах детям постоянно крутят вражеский гимн РФ.
"Обучение в таких школах на втором плане. Главное промыть мозги – поднять флаги России, прокрутить гимн враждебной страны", – подчеркнул Федоров.
Пожалуйста, подождите...
Про безпеку взагалі ніхто не думав, заколисаний удавом-паРашею казочками про "браццкій нарот".
Істина, що той, хто не годує свою армію буде годувати чужу, і хочеш миру, готуйся до війни - це було не про нас.
Результат отримали зараз.
От вони і породили собі подібних, а думаючі або втекли або були розстріляні чи пропали в таборах. І от цей "безпартійний" народ також захотів пограбувати мало, мало і продовжує вибирати до влади "а какая разніца" з роду колишніх колонізаторів. Грабувати державу продовжували і "хохли, какая разніца" і кацапи. Народу вже потрібно одуматись і добре думати в майбутньому.
щоб він здох в муках
Все эти басни мавзолейные всегда заканчиваются одинаково...хоть Норд Ост хоть дома взорванные на Мацковии...
@cgtr
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2 вер.
У знайомої діти пішли у чеську школу. Одно з вражень - перший тиждень нема уроків. Замість них щось типу тімбілдингу. Бо головне не в тому, щоб залити в дитячу голову знання, а в тому, щоб з школи вийшла повноцінна людина.
І що ?
Західна освіта готує людину до життя у суспільстві, вчить бути особистістю.
А в нас піхають у голови дурню, яка у житті майже нікому не потрібна.
ви ж подивитесь на це Міносвіти - так більшість працівників ЩЕ З ЧАСІВ ТАБАЧНИКА .
І працюють вони по загальним совковим методикам
Я навіть помітила, що зелена влада тирила у парашників норми законодавства стосовно ковіду.
Вони орієнтувались не на західні країни, а на окупанта.
Цим займались овочеві діячі, кучмісти і зелені обдовбанці.
а якщо ще зрозумити чім займалось усі 30 років СБУ , то вивод - теж відроджувало СРСР , тому СБУ не агентів ловило, а орехі околачівало
мене вразил закон про евробляхі - там до податкових законів були внесені россійськи норми , тому 1,5 млн українців попали в проблеми . Я коли порівняла россійьскі і українські норми - то жахнулася. Но нараше працювали автозаводи тоді( їм було що захищати), а в Україні - ніч. А закон в Україні готувал ВАСАДЗЕ і дура Южаніна. Так після цього закону Васадзе почав скручувати російські авто ( у час війни)
Навіть зараз, якщо хтось не помітив, намагаються руцями Ткаченки і язиком арестовича порятувати від заслуженного забуття культуру росіского окупанта, його же церкву. Уважно послухайте заяви, які виправдовують зрадливі дії.
До сих пор жду когда мне понадобятся тангенсы, котангенсы 🤣.
Хімія, біологія, фізика, алгебра і геометрія взагалі її життя не стосуються.
Для сравнения, дети цыган не всегда ходят в школу, а если и ходят, то редко доучиваются до выпускного. И что из них получается во взрослой жизни? Правильно. Своровать, обмануть, посчитать деньги.
Але учні насправді розуміють хто такий путін і хто такі рашисти
а після перемоги потрібно щось вирішувати з цими покидьками !
адже сотні наших діточок вони закатували і вбили !!
‼️ Мелітопольці, не пускайте своіх дітей , наразі до шкіл , бо знань
звідти вони не принесуть , а забивання мізків рашинською пропагандою , це вже занадто 😠
Потрібно денацифікувати московитів. Поки вони будуть бекати на макшанській мові - поки вони й будуть нести загрозу світові.
У всіх школах орди - основна-українська і дві закордонні - тюркська і чеченська, щоб добре розуміли команди.
Тільки партизанські методи і визволення від ЗСУ