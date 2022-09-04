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У окупованому Мелітополі школярів змушують фотографуватись з портретом Путіна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

У школах Мелітополя, які контролюють російські окупанти, дітям проводять пропгандистські лекції та змушують робити фото з портретом президента країни-агресора Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у місцевому виданні "РІА Мелітополь".

Зазначається, що перший День знань у міських школах розпочався із вступного уроку, на якому мелітопольцям розповідали про те, що такої держави, як Україна, взагалі не існує, натомість є Росія.

"Після уроку на перерві дітям запропонували зробити колективне фото на згадку про День знань, але на фоні портрета тирана Володимира Путіна. Багато дітей відмовилися це робити. А наступного дня взагалі не прийшли до школи", - йдеться у повідомленні.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров у прямому ефірі національного ТБ також повідомив, що захоплених окупантами та колаборантами школах дітям постійно крутять ворожий гімн РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі навчальні заклади Мелітополя переїхали до Запоріжжя, навчання розпочнеться у вересні в онлайн-форматі, - мер Федоров

"Навчання у таких школах на другому плані. Головне промити мізки – підняти прапори Росії, прокрутити гімн ворожої країни", - підкреслив Федоров.
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Топ коментарі
+20
Пздц..... так можна імпотентом стати.... яка дурепа це натягнула?
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04.09.2022 10:50
+15
Ровно 18 лет назад в школе Беслана все закончилось трагедией...хвалёный спец наз путлера расстрелял и детей и их родителей...не щадили никого...
Все эти басни мавзолейные всегда заканчиваются одинаково...хоть Норд Ост хоть дома взорванные на Мацковии...
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04.09.2022 10:42
+13
Пороблено

@cgtr

·

2 вер.

У знайомої діти пішли у чеську школу. Одно з вражень - перший тиждень нема уроків. Замість них щось типу тімбілдингу. Бо головне не в тому, щоб залити в дитячу голову знання, а в тому, щоб з школи вийшла повноцінна людина.
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04.09.2022 10:43
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Все в дусі совка!
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04.09.2022 10:36 Відповісти
Да ладно тебе ...не было...портреты Сралина с пианерами и комсомолистами висели на каждом столбе и афише ..а Аркаша Гайдар старался из кожи вылазил...
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04.09.2022 10:46 Відповісти
Ну такое, многа букав, но я осилил. Многое сказанное оппонентом правда, и нельзя снимать с себя ответственность за то что мы получили по итогу. То что сейчас война и враг один (в лице путлера, всего замоскалья плюс оказывается еще бульбофрер оказался гнидой) это понятно. Но то что к этому привело это как раз тот вопрос на который большинство народа не может себе ответить. А все просто оказывается, и Кравчук свой пятак всунул когда отобрали все ядерное вооружение, Кучма с флотом, всеми обожаемый "пачсечник" который *****.. (да да, именно это слово) 5 штук ТУ-160!! Про пороха Зе отдельная тема, тем прилетело и так уже нормально, я их не защищаю, все еще сперди. Можно пальцы загибать до бесконечности, Медвейчуки, Ахметовы, Коломойские, Рабиновичи и так до половины рады и ОП... Ну и еще порядка 30-35 мил. населения которому все похеру, вот к чему привело!!! Теперь если мы кровью и потом отгрызем у лапеногих ублюдков свободу, ТОЛЬКО ТОГДА МЫ И НАШИ ДЕТИ БУДЕМ ЕЕ ЦЕНИТЬ ТАК, КА ЦЕНТ СТРАНЫ КОТОРЫЕ ЧЕРЕЗ ЭТО ПРОШЛИ. P.S. Пример Финляндия, армия 20 тыс, резерв еще около 200 (да, да 200тыс) И "глубокий резерв" еще более 500 тыс!!! У мордовской орды, даже мысли не возникнет повторить 39 од!! Это к тому что вот как живет и думает страна которая сама себе выборола независимость!!
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04.09.2022 11:32 Відповісти
Все це тому, що свобода і незалежність нам дісталася задаром після розвалу Совка. Тому інфантильне населення і такаж інфантильна обрана ним влада (Чьорновол - бандеровєц, галасуєм за Кравчука!!11)влада, не усвідомлювали, що це таке, як треба будувати країну, вони тупо ворували, на усіх рівнях (це, доречі, і зараз відбувається. Думаєте, гуманітарку тільки ермаковські креатури *******? Від найвищих посадовців, до директорів шкіл і навіть звичайних поварих.)
Про безпеку взагалі ніхто не думав, заколисаний удавом-паРашею казочками про "браццкій нарот".
Істина, що той, хто не годує свою армію буде годувати чужу, і хочеш миру, готуйся до війни - це було не про нас.
Результат отримали зараз.
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04.09.2022 11:44 Відповісти
Братан, где поставить подпись!!!! Теперь бы это посыл донести большинству в стране и Европа нас сама позовет, а не наоборот!!
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04.09.2022 12:34 Відповісти
А твої сраліни і брєжнєви не моральні уроди і підараси ? А в совку справжня освіта була ? І повилуплювалися такі , як ти - саме не вважає за потрібне з дюдьми Українською Мовою спілкуватися , а розповсюджує ворожу пропагагду і брехню . Може , в СБУ цікаво буде з таким гнидником познайомитись ?
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04.09.2022 11:32 Відповісти
вся справа в тому що три нації створили грьобаний совок, кавказців не враховую, бо були завойовані дебілами яким пообіцяли "землю селянам, робітникам заводи, а бабам багато мужиків".
От вони і породили собі подібних, а думаючі або втекли або були розстріляні чи пропали в таборах. І от цей "безпартійний" народ також захотів пограбувати мало, мало і продовжує вибирати до влади "а какая разніца" з роду колишніх колонізаторів. Грабувати державу продовжували і "хохли, какая разніца" і кацапи. Народу вже потрібно одуматись і добре думати в майбутньому.
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04.09.2022 12:07 Відповісти
Будь ласка вкажіть які саме нації створили совок.
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04.09.2022 14:54 Відповісти
Юные пианеры...в борьбе за дело ЦК кпSS.. будьте готовы...усигда гатовы...🤣🤣🤣
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04.09.2022 11:14 Відповісти
Что то я ниразу не видел в школе портрета Сралина. Вот Членин висел на каждом углу
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04.09.2022 11:26 Відповісти
А вот я ещё застал. Правда, они в ту пору уже выходили из моды, Хрущёва небольшая заслуга.
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04.09.2022 11:38 Відповісти
О Сралине мне все рассказала бабушка..о Голодомора 1932-33.. тоже
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04.09.2022 11:40 Відповісти
А ви вчились в школі до 1953 року?
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04.09.2022 11:41 Відповісти
Дункан Маклауд.
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04.09.2022 16:00 Відповісти
То ми що ,жили в різних серосерах ? Я народився в 1961 році і нас з дитячого садочка пічкали комуністичною агресивною маячнею . А ці портрети їхніх мудаків , котрі носили на так звані "свята" колонами по вулицям школярі , студенти та дорослі дядьки з тітками . Як можна забути цю гидоту ?
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04.09.2022 11:25 Відповісти
А я народився в 1971 році і для більшості мого покоління цей комуняцький агітпроп вже був до одного місця ,я навіть не навчився зав"язувати піонерського шнурка, не кажучи про щось більше.
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04.09.2022 17:57 Відповісти
Подоляк сотоварищи думали , что в ********** " ЛЮДИ"
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04.09.2022 11:31 Відповісти
Рашисты - ВЫРОДКИ -МРАЗИ -ИЗВРАЩЕНЦЫ УБИЙЦЫ -ТЕРРОРИСТЫ ! Педофил №1 ***** - "РЕЗИНОВАЯ ЖОПА " на украинских детей распространяет свой смрад РОДИТЕЛИ , берегите детей от рашистских убийц ‼️
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04.09.2022 11:11 Відповісти
скоро почнуть кров вимагати для путлера
щоб він здох в муках
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04.09.2022 10:36 Відповісти
Педофілічна роіська !
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04.09.2022 10:40 Відповісти
Ровно 18 лет назад в школе Беслана все закончилось трагедией...хвалёный спец наз путлера расстрелял и детей и их родителей...не щадили никого...
Все эти басни мавзолейные всегда заканчиваются одинаково...хоть Норд Ост хоть дома взорванные на Мацковии...
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04.09.2022 10:42 Відповісти
Пороблено

@cgtr

·

2 вер.

У знайомої діти пішли у чеську школу. Одно з вражень - перший тиждень нема уроків. Замість них щось типу тімбілдингу. Бо головне не в тому, щоб залити в дитячу голову знання, а в тому, щоб з школи вийшла повноцінна людина.
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04.09.2022 10:43 Відповісти
зрівняла Чехію і Україну, лол
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04.09.2022 11:08 Відповісти
Если честно, то у моих родственников дети учились и в Чехии и в Польше. И все они говорят одно, что образование у них хромает и очень слабенькое, относительно нашего. Детям конечно нравится что нет нагрузки но ничего там так и не научат.
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04.09.2022 11:30 Відповісти
Ви зрівняйте рівень розвитку їхніх країн і нашої, де всі розумні.
І що ?
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04.09.2022 11:37 Відповісти
Потому что в етом мире образование еще не главное. Все от государства и правительства зависит Люди у нас более образованные чем на Западе. Но у нас люди с высшим образованием на базарах и магазинах продавцами и барыгами работают, чтобы выжить. У нас весь принцип жизни заключается только что живет тот кто ворует или обманывает.
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04.09.2022 11:46 Відповісти
Ні, не тому.
Західна освіта готує людину до життя у суспільстві, вчить бути особистістю.
А в нас піхають у голови дурню, яка у житті майже нікому не потрібна.
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04.09.2022 11:51 Відповісти
А в УКРАІНЕ 73% - не знають як треба жити Тому експериментують - то заблок Проти всіх, то за ригів , то за свободу, то за цирк
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04.09.2022 12:15 Відповісти
А потім люди дивуються, як можна мати освіту і бути таким тупим..
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04.09.2022 12:23 Відповісти
‼️‼️‼️Ксенія, значит не так освіта організована
ви ж подивитесь на це Міносвіти - так більшість працівників ЩЕ З ЧАСІВ ТАБАЧНИКА .
І працюють вони по загальним совковим методикам
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04.09.2022 12:32 Відповісти
В нас все організовано по сов'єцьки
Я навіть помітила, що зелена влада тирила у парашників норми законодавства стосовно ковіду.
Вони орієнтувались не на західні країни, а на окупанта.
Цим займались овочеві діячі, кучмісти і зелені обдовбанці.
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04.09.2022 12:35 Відповісти
Якщо прийняти формулу, що кгбісти України і раши десь повьязані між собою , то стане зрозумілим, ЩО ПОТАЙКІ ЗАКОНИ В РАДУ ПИСАЛИ ПО ЕДИНІЙ МЕТОДИКЕ, щоб сблизить законодавства
а якщо ще зрозумити чім займалось усі 30 років СБУ , то вивод - теж відроджувало СРСР , тому СБУ не агентів ловило, а орехі околачівало
мене вразил закон про евробляхі - там до податкових законів були внесені россійськи норми , тому 1,5 млн українців попали в проблеми . Я коли порівняла россійьскі і українські норми - то жахнулася. Но нараше працювали автозаводи тоді( їм було що захищати), а в Україні - ніч. А закон в Україні готувал ВАСАДЗЕ і дура Южаніна. Так після цього закону Васадзе почав скручувати російські авто ( у час війни)
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04.09.2022 12:49 Відповісти
Про те і мова. Нас фактично інтергують у раіську.
Навіть зараз, якщо хтось не помітив, намагаються руцями Ткаченки і язиком арестовича порятувати від заслуженного забуття культуру росіского окупанта, його же церкву. Уважно послухайте заяви, які виправдовують зрадливі дії.
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04.09.2022 13:03 Відповісти
Ткаченко на Гиляку , Арестовича - теж
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04.09.2022 13:25 Відповісти
Мое детство прошло в 80-х 😊…
До сих пор жду когда мне понадобятся тангенсы, котангенсы 🤣.
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04.09.2022 12:53 Відповісти
Як казав батько моїй двоюрідній сестрі тобі у житті знадобиться вміння читати, писати і табличка множення, тобто арифметика. Так приблизно і вийшло.
Хімія, біологія, фізика, алгебра і геометрія взагалі її життя не стосуються.
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04.09.2022 13:00 Відповісти
Ну, то залежить, де працювати)))))
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04.09.2022 13:56 Відповісти
Изучение в школе всех этих тангенсов, валентностей и интегралов нужны не для того, чтобы они пригодились в дальнейшей жизни, а для того, чтобы мозг ученика развивался. Это своего рода тренировка для мозга. С ее помощью в мозгу образуются дополнительные нейронные связи, в результате человек становится умнее. Он будет быстрее соображать и находить выход из различных неприятных и затруднительных ситуаций.

Для сравнения, дети цыган не всегда ходят в школу, а если и ходят, то редко доучиваются до выпускного. И что из них получается во взрослой жизни? Правильно. Своровать, обмануть, посчитать деньги.
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04.09.2022 16:13 Відповісти
Якщо ми такі розумні то чому ж у нас так погано жити? Чому ми найкорумпованіша держава в Європі? Чому у нас фіктивна демократія? Чому у нас, врешті, тупий клоун грає роль президента і його етнічна меншина дегенератів тупо визискує 80% населення, тобто етнічних українців? Як нація ми дурні. Саме тому наша "вища освіта" дає можливість хіба що торгувати на базарі шкарпетками а в магазинах гондонами. Ми сировинний придаток. Годувальники негрів кормовим зерном для скотини. Ми навіть твердих сортів зерна (з якого увесь цивілізований світ пече хліб для людей і робит спагетті) з 1926 року взагалі не вирощуємо...
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04.09.2022 15:07 Відповісти
Мы умные но не мудрые. А ето большая разница. И у нас до сих пор остался совковый менталитет а все привычки и законы мы до сих пор списываем у парашников. Мы думаем что мы хитрые когда пытаемся сидеть на двух стульев, а в результате нам только рвут жопу. Пока мы полностью не разорвем ВСЕ отношения и не отгородимся от Кацапстана, мы не станем европейцами.
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04.09.2022 15:29 Відповісти
Повторюю. Ми як нація дурні. Так, ми практичні, помірковані, уміємо пристосовуватися до будь яких обставин але ми дурні. Не маємо стратегії розвитку і набивши пузо та "нацарювавши 100 рублів" відпочиваємо "від проблем життєвих на островах Карибського басейну"... Ми позбавимось стосунків і впливу кацапів і заженемо їх "за порєбрик", але, як корумповані дурні, ми отримаємо замість свободи проєвропейський неоколоніалізм. А це такий режим коли кредити на розвиток наддоргі, а праця наддешева. Звідси розрахуватися з кредиторами майже неможливо і борги зростають до конфіскації на користь кредитора. Це, безумовно краще за прокацапський колоніалізм ... або азіатський. Свобода від кацапів не означає свободу для розвитку, але є небхідною умовою надії на нормальне життя наших дітей та внуків ... колись.
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04.09.2022 16:44 Відповісти
В СРСР була одна з найкращих середніх освіт, діти могли не думати про специалізацю до випуску, за одним винятком. Ідеологія, не думаю що десь ще були політінформації в школах.
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04.09.2022 11:46 Відповісти
У странах соціалістичного табору - скрізь. У Югославії мабуть не було. У Польщі було менше поріняно з іншими. У Румунії навіть більше, ніж у СРСР.
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04.09.2022 13:58 Відповісти
у нас в школ1 першачки теж 10 дн1внемае занять..
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04.09.2022 12:21 Відповісти
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04.09.2022 10:43 Відповісти
Пздц..... так можна імпотентом стати.... яка дурепа це натягнула?
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04.09.2022 10:50 Відповісти
Один із засобів проти гвалтівників
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04.09.2022 11:10 Відповісти
Скорее порыгать
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04.09.2022 11:21 Відповісти
А чому в нього рот не відкритий? Не порядок, куди дивиться "общественность"?
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04.09.2022 12:10 Відповісти
В такий спосіб рашисти намагаються добитися лояльності до путіна вже від дітей -примусово.
Але учні насправді розуміють хто такий путін і хто такі рашисти
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04.09.2022 10:45 Відповісти
Почнем з того що нормальні батьки просто не пускають своїх дітей в це "подобіє" школи ! А ватні - ще й з радістю фоткаються з педофіляєм ******!
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04.09.2022 10:51 Відповісти
Тут важливу роль відіграють батьки - якщо адекватні то пояснять дитині хто такий ***** й рашисти а якщо ватні то пропало дитя.
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04.09.2022 10:51 Відповісти
фотозвіт для ху@ла. все іде за планом...
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04.09.2022 10:51 Відповісти
Детям надо рассказывать о концлагере Сралина и путлера ещё с детсада...причем эта работа должна быть умелой,тонкой и хитрой...,чтобы не нарушить психологию малышей...
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04.09.2022 10:52 Відповісти
Яка гидота, прокляті тварюки
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04.09.2022 10:54 Відповісти
Навіть спільного бізнеса не треба, і так заставляють, людожери.
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04.09.2022 11:00 Відповісти
Це вже до якого цинізму дійшли рашисти ,що б діти фотографувались з катом який знищив їхнє місто і вбив десятки тисяч маріупольців ,навіть німецьким нацистам таке не приходило в голву.
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04.09.2022 11:08 Відповісти
спасибо ************ первому за счастливое детство................тьфу ***..................................
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04.09.2022 11:10 Відповісти
КАБАЕВА - прикрытие ФСБ -ПЕДОФИЛА ***** ‼️ЗА ДОКУМЕНТЫ КОТОРЫЕ БЫЛИ НА РУКАХ У Артема Боровика , гебнявые мрази подстроили АВИАКАТАСТРОФУ И УБИЛИ ПОЛОНИЕМ Александра Литвиненко ‼️
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04.09.2022 11:18 Відповісти
Так наш Телемарафон чем-то лучше гебельс-рашаТВ?
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04.09.2022 11:18 Відповісти
Зетелемарафон - це гидота , але можна його не дивитись ,
а після перемоги потрібно щось вирішувати з цими покидьками !
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04.09.2022 11:21 Відповісти
Ни разу не смотрю их 🤢🤡🎪 телебрехню
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04.09.2022 11:26 Відповісти
Потрібно бути заставити їх рік дивитись свої ж передачі, а потім щоб написали мемуари "Рік в голубому екрані"
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04.09.2022 12:12 Відповісти
Дійсно , це цинізм і знущання над нашими дітьми , які чудом вижили ,
адже сотні наших діточок вони закатували і вбили !!

‼️ Мелітопольці, не пускайте своіх дітей , наразі до шкіл , бо знань
звідти вони не принесуть , а забивання мізків рашинською пропагандою , це вже занадто 😠
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04.09.2022 11:19 Відповісти
то ще Бородянку не бачили, от де суцільний морок ру - https://www.youtube.com/watch?v=eSFYJg_J2KY&ab_channel=%23BABYLON%2713
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04.09.2022 11:23 Відповісти
тільки на портреті якийсь путло молодий.... Чи то є справжнє путло? А зараз тоді хто?
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04.09.2022 11:21 Відповісти
Помню себя в школе, когда мы пели гимн сересер по субботам, если не ошибаюсь. Как мы все это ненавидели. А когда в 7-м классе мы с несколькими друзьями немного пришли до тямы, почитали запрещенные вещи, да и сами начали соображать немного, то унас как-то само собой установилось тайное приветствие: "Слава Украине! Героям Слава". И нас не нужно было этому учить или заставлять. Правда наш "заговор" быстро раскрыли, были большие неприятности у родителей и прочее.
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04.09.2022 11:22 Відповісти
Чтобы ваши дети были грамотными и знали Историю Украины от и до..надо приобрести трёхтомник замечательного украинского историка и исследователя Володимира Броніславовича Білінського ,там все точно указано...почему...для чего...и зачем мавзолейные хмыри исковеркали с ног на голову всю историю...
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04.09.2022 11:30 Відповісти
Після перемоги потрібно заборонити викладання російської і російську мову в школах росії.
Потрібно денацифікувати московитів. Поки вони будуть бекати на макшанській мові - поки вони й будуть нести загрозу світові.
У всіх школах орди - основна-українська і дві закордонні - тюркська і чеченська, щоб добре розуміли команди.
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04.09.2022 11:38 Відповісти
Хай кацапи вчать свої корінні мови - ерзянську, марійську, ханти мансійську, мерянську, мокшанську та інщі. Тільки так, всі посібники по історії расєї і труди вчених кацапів від 18 сторіччя треба спалити у всіх архівах паРащі, тільки забрати відтіля наща Українські історичні документи і летописі. Також спалити всі радянські фільми, їх оригінали, щоб вата кончена вже ніколи не побачила совкодрочерних фільмів.
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04.09.2022 11:47 Відповісти
Милые детишки! Никогда не фотографируйтесь на фоне Резиновой Жопы!
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04.09.2022 11:43 Відповісти
Мирному населенню треба тікати з тих місць де заходять кацапи, бо життя там більше не буде.
Тільки партизанські методи і визволення від ЗСУ
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04.09.2022 11:43 Відповісти
К сожалению в Украине много ЖДУнов рюZZkoго мира...
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04.09.2022 11:52 Відповісти
Черга відмітитись у хутіна
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04.09.2022 12:08 Відповісти
Мавзолейному Уроду нужны Шариковы..🦍🦍.и чем больше тем лучше...ими легко управлять...
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04.09.2022 12:21 Відповісти
Власть мєняєтся!(свадьба в маліновкє)!а тепер уявіть,як горіла б земля в окупантів під ногами в Галичині.вибачте,але це дійсно адін народ з пуйлом.
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04.09.2022 15:48 Відповісти
Фотограф плохой или камера ?
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04.09.2022 16:31 Відповісти
 
 