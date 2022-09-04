ВР попытается быстро протянуть законопроект по срыву конкурса на директора НАБУ. Его автор - фигурант антикоррупционного расследования "слуга народа" Клочко, - журналистка Трибушная
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Завтра нардепы "Слуги народа" могут попытаться протащить через комитет с последующим быстрым принятием изменения в антикоррупционное законодательство. Парадокс в том, что автором законопроекта является народный депутат "СН" Андрей Клочко, против которого начато антикоррупционное расследование.
Об этом пишет в фейсбуке журналистка Елена Трибушная, информирует Цензор.НЕТ.
"Кому война, а кому - "война все спишет". Завтра парламент собирается "учудить" - "слуги народа" собираются пропустить через комитет и быстро, на этой же неделе, принять изменения в антикоррупционное законодательство, которыми:
а) создадут условия для отмены конкурса на директора НАБУ, а он уже начался, или поставят под сомнение будущие результаты этого конкурса, если его не отменить сейчас;
б) подорвут авторитет руководителей всех антикоррупционных органов способом, который придумал Аваков для того, чтобы уволить Сытника", - пишет она.
По словам журналистки, парадокс ситуации в том, что автор этих "антикоррупционных новаций" является народным депутатом "СН" Андреем Клочко, который сам является фигурантом антикоррупционного расследования.
Трибушная напоминает, что в декабре Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила против него уголовное дело за незаконное обогащение.
"Напомню, за два года депутатства нардепа Клочка, его мама и сестра обзавелись кучей недвижимости, а 70-летняя мама нардепа в своем почтенном возрасте стала счастливой обладательницей Tesla. "Мама любит теслу". Еще раз. Народный депутат, против которого антикоррупционные органы ведут расследование о незаконном обогащении, переписывает законы об антикоррупционных органах. При чем в пояснительной записке он пишет, что эти взявшиеся за него органы "не эффективны". Это нормально?" - поднимает вопрос журналист.
"Фракция "Слуга народа", вы не видите в этом противоречия? Если у нас такой "праздник демократии", то давайте распространим эти новые аморальные нормы на все слои населения, а не только на народных депутатов. Пусть тогда подозреваемые в изнасилованиях и квартирных кражах перепишут Уголовный кодекс. Пусть те, кого поймали пьяными за рулем, сплотятся и перепишут ПДД. Слабо такое? – обращается она к нардепам "Слуги народа".
"И второе. 16 февраля, за неделю до вторжения, руководитель фракции "СН" Давид Арахамия публично сказал журналистам, что за "Теслу" и квартиры мамы Клочко исключат из фракции "на следующей неделе". Вместо этого фракция поручила депутату Клочко переписать антикоррупционное законодательство? Вы ничего там во фракции не перепутали? Когда, кстати, фракция исключит депутатов Клочко и Трухина, как обещал Арахамия 16 февраля? "Давайте уже после войны"? Или "война все спишет"?" - добавляет Трибушная.
"Граждане депутаты, которые завтра на комитете будут за это голосовать, если вы завтра своим голосованием подтвердите право подозреваемого в коррупции депутата переписывать антикоррупционные законы, то, думаю, вы все можете сложить мандаты. Если вы считаете, что это нормально, значит, вам не место в парламенте страны, которой вы на выборах обещали "не бороться с коррупцией, а победить ее". Но это желание не совпадает с желанием народа, который вас избрал. Жаль, что вы это игнорируете", - резюмирует она, добавляя список депутатов, которые завтра в 14:00 будут голосовать за эти изменения на комитете:
Клочко Андрей, "СН"
Лозинский Роман, "Голос"
Качура Александр, "СН"
Гузь Игорь, "За майбутнє"
Загоруйко Алина, "СН"
Шуляк Елена, "СН"
Исаенко Дмитрий, ОПЗЖ
Алексийчук Александр, "СН"
Балога Виктор, "За майбутнє"
Безгин Виталий, "СН"
Билозир Лариса, "Довира"
Бондарь Анна, "СН"
Гурин Дмитрий, "СН"
Дунда Олег, "СН"
Иванов Владимир, "СН"
Кальцев Владимир, ОПЗЖ
Литвинов Александр, "СН"
Микиша Дмитрий, "СН"
Мялык Виктор, "За майбутнє"
Плачкова Татьяна, ОПЗЖ
Поляк Владислав, "Довира"
Рублев Вячеслав, "СН"
Саврасов Максим, "ЕС"
Стрихарский Андрей, "СН"
Черный Дмитрий, "СН"
Шкрум Алена, "Батькищина"
Юнаков Иван Сергеевич, "СН".
Пожалуйста, подождите...
ЗЕдегинираты,это "Парти Регионов". в овечей шкуре.
Його вже нема ?
Живя на войне
Страна утопала
В ЗЕленом #@вне
Зеленных к ответу! ХВАТИТ испытывать терпение народа.
Да если бы не было у нас зеленых барыг на крови, помощи было бы в 10 раз больше и эффективнее, а так...
Наприклад,за контрактом з чеською компанією "Excalibur Army" від 15 квітня цього року,"Спецтехноекспорт"імпортував для Міністерства оборони 23 мм бронебійно-запалюючі-трасуючі постріли за ціною 38 Євро за штуку,при цьому в цей же період Мін.оборони отримувало такі ж самі постріли з Польщі за 19 Євро.Лише на одній 20-тонній машині 23 мм пострілів Міноборони переплачувало"Спецтехноекспорту"600 тис.Євро. Але це такий ласий шмат пирога,що його так просто не лишають.Директор СТЕ Ларін продовжує працювати на підприємстві.
Кто заплатит--того материал и выпускает, чмо продажное!
После того, как из-за его звиздежа про клистроны, погорело куча наших агентов---эту тварь четвертовать мало!
Головне на камеру народ у дупу цілувати, в реалі грабуючи його до нитки.
У порівнянні з Зе владою влада Януковоча була чесніша як це не дивно, всі бачили що вони вороги України, а ці скользькі єзуїти офшорні косять під патріотів і навіть як Вілкул вже белькочуть по Українські. Гірше від ворога може бути тільки перефарбований ворог, а це Зе влада і Зе.
Вже більше тисячі переглядів . Подивіться як ростиме ця цікавість українців - не ті вже часи какойразніци . Люди пишуть, як невідомі до того консерви почали продавати АТБ та СІЛЬПО!!! ЄРМАКУ ПИZець наближається - я вірю в це
Клочко Андрій, "СН"
Лозинський Роман, "Голос"
Качура Олександр, "СН"
Гузь Ігор, "За майбутнє"
Загоруйко Аліна, "СН"
Шуляк Олена, "СН"
Ісаєнко Дмитро, ОПЗЖ
Аліксійчук Олександр, "СН"
Балога Віктор, "За майбутнє"
Безгін Віталій, "СН"
Білозір Лариса, "Довіра"
Бондар Ганна, "СН"
Гурін Дмитро, "СН"
Дунда Олег, "СН"
Іванов Володимир, "СН"
Кальцев Володимир, ОПЗЖ
Корнієнко Олександр, "СН"
Літвінов Олександр, "СН"
Микиша Дмитро, "СН"
М'ялик Віктор, "За майбутнє"
Плачкова Тетяна, ОПЗЖ
Поляк Владіслав, "Довіра"
Рубльов Вячеслав, "СН"
Саврасов Максим, "ЄС"
Стріхарський Андрій, "СН"
Чорний Дмитро, "СН"
Шкрум Альона, "Батьківщина"
Юнаков Іван Сергійович, "СН".
Джерело: https://censor.net/ua/n3365028
Файна Пані до речі...будьте обережні панове...💙💛за Україну може й по мордяці дати..
бо не зрозуміло за яку державу гинуть люди
за процвітаючу державу, чи за державу коломойських, єрмаків, трухіних, арахамій, тищенків та всього шобла яке обкрадає цю державу і дуже боїться жити по законам цієї держави???
"Расследование указанных фактов детективы НАБУ проводят по обращению Службы внешней разведки», - уточняет СБУ. Уже из самого названия Службы внешней разведки Украины понятно, что эта спецслужба не ведет деятельность внутри Украины. И если она узнала о масштабном разворовывании гуманитарки в Запорожье, то источником этих сведений были западные партнеры. Логично предположить, что СВРУ получила информацию не только о расхищении гуманитарной помощи в Запорожье, но и о том, что участники этой схемы работают на врага. Или же детективы НАБУ получили такие сведения в ходе расследования. В любом случае, если к проведению обысков в Запорожье были подключены контрразведчики СБУ, это означает, что искали не только доказательства коррупции, но и улики, позволяющие разоблачить российских агентов влияния в областной администрации и горсовете. Пытаться замолчать это дело, наложить на него информационное табу уже поздно. О расследовании официально сообщили НАБУ и СБУ, а в информпространство уже просочилась информация о масштабах разворовывания. Нужно учесть, что Запорожье сейчас прифронтовой город (50 км от линии фронта) и является одним из крупнейших реципиентов зарубежной гуманитарки. В постановлении ВАКС, которым санкционированы обыски, упоминается, что согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, с начала введения в Украине военного положения Запорожская областная военная администрация получила 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовиков с гуманитарной помощью. В дальнейшем "значительная часть" этой помощи "была присвоена и реализована через подконтрольные субъекты предпринимательской деятельности".
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04.09.2022
Керівництвом держави, парламентською більшістю партії "Слуга народу" зумисно і свідомо затягується розгляд законопроектів про компенсацію за пошкодження та знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.
В законопроект 7198 від 24.03.2022 внесена юридична норма про "окремі категорії об'єктів нерухомого майна", що підлягають компенсації, що різко звужує об'єми фінансування і розширює корупційні можливості маніпулювання.
Висновок юр. управління https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1253760
Причина - звільнені кошти будуть перерозподілятись на статті бюджету з високим рівнем корупційних ризиків і можливостями мінімального контролю
И очень сильно прошу президента Владимира Зеленского взять на короткий поводок это у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище. Потому что если он сорвёт конкурс, этим испортит отношения с нашими западными партнёрами и от этого пострадают поставки оружия в Украину, то после этого может пострадать сам Андрюша. Не от меня. Я просто представляю, как будут люди реагировать. И тогда приговор для него будет меньшим из бед. Ведь если у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ он ставит под угрозу поставки оружия, график освобождения Украины и жизни военных, то это будет иметь для него очень неприятные последствия. Я так думаю. Да, народный гнев, он такой. Поэтому давайте не дразнить людей, а все вместе сконцентрируемся на войне и на противодействии оккупантам, а не на противодействии конкурсу по отбору нового главы НАБУ.
С уважением, заместитель Главы комитета ВР по предотвращению и противодействию коррупции в 8 созыве, солдат Борислав Береза.
Клочко, якщо через твій закон щось завадить отриманню допомоги та зброї, то ти самотужки будеш брати Донецьк. С законопроектом в руках. Бо мабуть це єдине, що допоможе тобі в тому випадку виправдатися".
(скрін поста послів G7 в Україні - за ссиллю)