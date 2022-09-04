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Новости Политика Украины
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НАБУ (4030) ВР (28724) законопроект (3039) коррупция (8386) Слуга народа (2547) Клочко Андрей (37)

ВР попытается быстро протянуть законопроект по срыву конкурса на директора НАБУ. Его автор - фигурант антикоррупционного расследования "слуга народа" Клочко, - журналистка Трибушная

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

клочко

Завтра нардепы "Слуги народа" могут попытаться протащить через комитет с последующим быстрым принятием изменения в антикоррупционное законодательство. Парадокс в том, что автором законопроекта является народный депутат "СН" Андрей Клочко, против которого начато антикоррупционное расследование.

Об этом пишет в фейсбуке журналистка Елена Трибушная, информирует Цензор.НЕТ.

"Кому война, а кому - "война все спишет". Завтра парламент собирается "учудить" - "слуги народа" собираются пропустить через комитет и быстро, на этой же неделе, принять изменения в антикоррупционное законодательство, которыми:

а) создадут условия для отмены конкурса на директора НАБУ,  а он уже начался, или поставят под сомнение будущие результаты этого конкурса, если его не отменить сейчас;

б) подорвут авторитет руководителей всех антикоррупционных органов способом, который придумал Аваков для того, чтобы уволить Сытника", - пишет она.

По словам журналистки, парадокс ситуации в том, что автор этих "антикоррупционных новаций" является народным депутатом "СН" Андреем Клочко, который сам является фигурантом антикоррупционного расследования.

Трибушная напоминает, что в декабре Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила против него уголовное дело за незаконное обогащение.

"Напомню, за два года депутатства нардепа Клочка, его мама и сестра обзавелись кучей недвижимости, а 70-летняя мама нардепа в своем почтенном возрасте стала счастливой обладательницей Tesla. "Мама любит теслу". Еще раз. Народный депутат, против которого антикоррупционные органы ведут расследование о незаконном обогащении, переписывает законы об антикоррупционных органах. При чем в пояснительной записке он пишет, что эти взявшиеся за него органы "не эффективны". Это нормально?" - поднимает вопрос журналист.

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"Фракция "Слуга народа", вы не видите в этом противоречия? Если у нас такой "праздник демократии", то давайте распространим эти новые аморальные нормы на все слои населения, а не только на народных депутатов. Пусть тогда подозреваемые в изнасилованиях и квартирных кражах перепишут Уголовный кодекс. Пусть те, кого поймали пьяными за рулем, сплотятся и перепишут ПДД. Слабо такое? – обращается она к нардепам "Слуги народа".

"И второе. 16 февраля, за неделю до вторжения, руководитель фракции "СН" Давид Арахамия публично сказал журналистам, что за "Теслу" и квартиры мамы Клочко исключат из фракции "на следующей неделе". Вместо этого фракция поручила депутату Клочко переписать антикоррупционное законодательство? Вы ничего там во фракции не перепутали? Когда, кстати, фракция исключит депутатов Клочко и Трухина, как обещал Арахамия 16 февраля? "Давайте уже после войны"? Или "война все спишет"?" - добавляет Трибушная.

"Граждане депутаты, которые завтра на комитете будут за это голосовать, если вы завтра своим голосованием подтвердите право подозреваемого в коррупции депутата переписывать антикоррупционные законы, то, думаю, вы все можете сложить мандаты. Если вы считаете, что это нормально, значит, вам не место в парламенте страны, которой вы на выборах обещали "не бороться с коррупцией, а победить ее". Но это желание не совпадает с желанием народа, который вас избрал. Жаль, что вы это игнорируете", - резюмирует она, добавляя список депутатов, которые завтра в 14:00 будут голосовать за эти изменения на комитете:

Клочко Андрей, "СН"

Лозинский Роман, "Голос"

Качура Александр, "СН"

Гузь Игорь, "За майбутнє"

Загоруйко Алина, "СН"

Шуляк Елена, "СН"

Исаенко Дмитрий, ОПЗЖ

Алексийчук Александр, "СН"

Балога Виктор, "За майбутнє"

Безгин Виталий, "СН"

Билозир Лариса, "Довира"

Бондарь Анна, "СН"

Гурин Дмитрий, "СН"

Дунда Олег, "СН"

Иванов Владимир, "СН"

Кальцев Владимир, ОПЗЖ

Литвинов Александр, "СН"

Микиша Дмитрий, "СН"

Мялык Виктор, "За майбутнє"

Плачкова Татьяна, ОПЗЖ

Поляк Владислав, "Довира"

Рублев Вячеслав, "СН"

Саврасов Максим, "ЕС"

Стрихарский Андрей, "СН"

Черный Дмитрий, "СН"

Шкрум Алена, "Батькищина"

Юнаков Иван Сергеевич, "СН".

ВР попытается быстро протянуть законопроект по срыву конкурса на директора НАБУ. Его автор - фигурант антикоррупционного расследования слуга народа Клочко, - журналистка Трибушная 01

ВР попытается быстро протянуть законопроект по срыву конкурса на директора НАБУ. Его автор - фигурант антикоррупционного расследования слуга народа Клочко, - журналистка Трибушная 02
ВР попытается быстро протянуть законопроект по срыву конкурса на директора НАБУ. Его автор - фигурант антикоррупционного расследования слуга народа Клочко, - журналистка Трибушная 03
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Топ комментарии
+29
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04.09.2022 16:16
+27
Зелени ненажерливі гниди час давити
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04.09.2022 16:13
+23
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04.09.2022 17:33
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Зелени ненажерливі гниди час давити
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04.09.2022 16:13 Ответить
Так пот почему Путин не наносит удары по центрам принятия решений.
ЗЕдегинираты,это "Парти Регионов". в овечей шкуре.
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04.09.2022 16:21 Ответить
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04.09.2022 17:33 Ответить
О.Х.У.Е.Л.И 👹🤢🤡🎪 МРАЗИ ‼️
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04.09.2022 18:00 Ответить
Вот така буде і "перемога".
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04.09.2022 16:15 Ответить
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04.09.2022 16:16 Ответить
Зеленых ублюдков даже война не может вылечить.
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04.09.2022 16:18 Ответить
А куля в потилицю?
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04.09.2022 16:44 Ответить
А чого саме вони мають лікуватися? У них все норм і навіть більше. Морда-хата депутата Клочко тому прямий доказ. Коли вилікується суспільство що обирає і терпить цю срань в стінах парламенту ось запитання.
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04.09.2022 16:49 Ответить
👍
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04.09.2022 18:17 Ответить
зєбіли, є тут хто з ваших? чим відповісте?
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04.09.2022 16:22 Ответить
Добре. Тоді додам, що як мінімум 18 членів фракції "Слуга народу" фігурують в антикорупційних розслідуваннях.
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04.09.2022 17:46 Ответить
Продовжують дзюрити в очі зефєлітікам!
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04.09.2022 16:29 Ответить
сцуть в очі всім, не утрируй! і тобі теж, обтікай!)))
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04.09.2022 16:40 Ответить
Поки захисники будуть воювати з Московією зрадники построють таку вітчизну у задньому дворі що і всяке бажання боронити зникне.
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04.09.2022 16:38 Ответить
Коли вже ці суки (зелені) підуть за російським кораблем.
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04.09.2022 16:40 Ответить
А чого зараз не говорять про суспільний запит на правду і боротьбу з корупцією ?
Його вже нема ?
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04.09.2022 17:09 Ответить
Харкая кровью

Живя на войне

Страна утопала

В ЗЕленом #@вне
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04.09.2022 17:13 Ответить
Зелёные творят все что им хочется, примеров масса. Разворовывание гуманитарки на миллионы долларов в Запорожье, разворовывание на миллионы на строительстве дорог, во время войны протягивание закона о перечислении акцизных денег с продаж бензина, на строительство дорог - не наворовались. Всяческое вмешательство в работу НАБУ.
Зеленных к ответу! ХВАТИТ испытывать терпение народа.
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04.09.2022 17:21 Ответить
ворье зеленое 2 года тормозило кокурс на САП (пока ЕС и амеры не додавили) , теперь они устраивают зеленый цирк с НАБУ----вы еще спрашиваете почему помощи Запада мало и она идет медленно?
Да если бы не было у нас зеленых барыг на крови, помощи было бы в 10 раз больше и эффективнее, а так...
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04.09.2022 17:21 Ответить
сн - 5-та колона в країні. включно з її очільником. чи є шанс перемогти у війні????
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04.09.2022 17:23 Ответить
Народ України переможе, погано що при цьому на його тілі будуть паразити - кровопивці зі слуг народу. Це кровососні зе клопи і їх товарищі з опзж і ригів.
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04.09.2022 17:50 Ответить
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04.09.2022 17:23 Ответить
Журналістка Тетяна Ніколаєнко -на закупку *********** сіли друзі Єрмака і тепер ми купуємо ********** в 2р дорожче,ніж Польща ті ж ********** в той же час "В березні МО забрало собі 3х найбільших закупівельників зброї, яке передали в агенцію, яку курує друг Єрмака Шарапов,а вже наприкінці липня міністр Резніков звільнив керівників з 2х цих підприємств.Причина -товариші на фоні того, що ціни піднялись на 40% і ми вигрібаємо за два тижні те, що раніше було розраховано на рік, самі або везли за завищеними цінами, або підписували сумнівні контракти
Наприклад,за контрактом з чеською компанією "Excalibur Army" від 15 квітня цього року,"Спецтехноекспорт"імпортував для Міністерства оборони 23 мм бронебійно-запалюючі-трасуючі постріли за ціною 38 Євро за штуку,при цьому в цей же період Мін.оборони отримувало такі ж самі постріли з Польщі за 19 Євро.Лише на одній 20-тонній машині 23 мм пострілів Міноборони переплачувало"Спецтехноекспорту"600 тис.Євро. Але це такий ласий шмат пирога,що його так просто не лишають.Директор СТЕ Ларін продовжує працювати на підприємстві.
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04.09.2022 17:28 Ответить
Свинарчуки Порошенка обкрадали склади Міноборони РФ -сканлал ,нАрід волає,бігус гавкає зі всіх прасок. Єрмак ЗЕленського обкрадає Міністерство оборони України- ТІШІНА, мудрий прОстий нАрід кліпає очима та дрочить на білборди Притули, бігус осліп,оглох та занімів. Усім весело. Занавес...
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04.09.2022 17:30 Ответить
отаке відгавкування зеленої ******* - як підтвердження сказаного мною нижче
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04.09.2022 17:34 Ответить
Бігус воює, справедливості раді.
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04.09.2022 18:19 Ответить
З чим , з ким???воює воно!
Кто заплатит--того материал и выпускает, чмо продажное!
После того, как из-за его звиздежа про клистроны, погорело куча наших агентов---эту тварь четвертовать мало!
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04.09.2022 18:23 Ответить
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04.09.2022 17:48 Ответить
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04.09.2022 17:31 Ответить
В ряди зеленої плісняви прийшли не просто вошенята, вилуплені з гнид ПР , прийшли ті , котрі чекали на рашистів, отримавши індульгенцію від ************ кураторів як зовні так й всередині - індульгенцію наповне грабування де й чого тільки можна , прицьому "відстьогувати" "Єрмаківщині з татаровими . Єрмаківщина Присвоїла Марафоном канал ВР , ВР зараз не чути в ефірі. Широкий доступ до каналів з голосом опозиції через цифру теж закрили . Ця блювотка пліснява все ж таки дограється - впевнена !
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04.09.2022 17:31 Ответить
Ну так влада зробила висновок з ситуації Януковоща і просто не повторює його "грабель".
Головне на камеру народ у дупу цілувати, в реалі грабуючи його до нитки.
У порівнянні з Зе владою влада Януковоча була чесніша як це не дивно, всі бачили що вони вороги України, а ці скользькі єзуїти офшорні косять під патріотів і навіть як Вілкул вже белькочуть по Українські. Гірше від ворога може бути тільки перефарбований ворог, а це Зе влада і Зе.
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04.09.2022 17:43 Ответить
Моє власне маленьке дрослідження - декілька хвилин, як вийшло на радіо НВ оце відео-інтерв"ю-" Коррупция в Запорожье. Президент должен решать, кого отдать под каток - Яков Носков .
Вже більше тисячі переглядів . Подивіться як ростиме ця цікавість українців - не ті вже часи какойразніци . Люди пишуть, як невідомі до того консерви почали продавати АТБ та СІЛЬПО!!! ЄРМАКУ ПИZець наближається - я вірю в це
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04.09.2022 17:45 Ответить
Окуєть якась феодальщина усі ці роки,стадо поросят пишуть під своє корито закони.Ну ну кнурячі морди і на вас час прийде.
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04.09.2022 17:35 Ответить
СПИСОК КАНДИДАТІВ НА ТЮРМУ, АБО РОЗТРІЛ З ПОВНОЮ КОНФІСКАЦІЄЙ МАЙНА ДЛЯ ЗСУ -

Клочко Андрій, "СН"

Лозинський Роман, "Голос"

Качура Олександр, "СН"

Гузь Ігор, "За майбутнє"

Загоруйко Аліна, "СН"

Шуляк Олена, "СН"

Ісаєнко Дмитро, ОПЗЖ

Аліксійчук Олександр, "СН"

Балога Віктор, "За майбутнє"

Безгін Віталій, "СН"

Білозір Лариса, "Довіра"

Бондар Ганна, "СН"

Гурін Дмитро, "СН"

Дунда Олег, "СН"

Іванов Володимир, "СН"

Кальцев Володимир, ОПЗЖ

Корнієнко Олександр, "СН"

Літвінов Олександр, "СН"

Микиша Дмитро, "СН"

М'ялик Віктор, "За майбутнє"

Плачкова Тетяна, ОПЗЖ

Поляк Владіслав, "Довіра"

Рубльов Вячеслав, "СН"

Саврасов Максим, "ЄС"

Стріхарський Андрій, "СН"

Чорний Дмитро, "СН"

Шкрум Альона, "Батьківщина"

Юнаков Іван Сергійович, "СН".

Джерело: https://censor.net/ua/n3365028
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04.09.2022 17:37 Ответить
Очередной Худощавый ЗЕБильчик, смело можно сказать что Оманский Осел со своим Сбродом переплюнул витю Хама с его кодлой!!!
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04.09.2022 17:45 Ответить
Здається, Вітю забавляли золотими батонами а Вову Черчілівськими промовами. Й навіть пропогандист- піарщик один й той же залишився -ПОДОЛЯК . Його вже улюбленці Люсі ставлять на перше перед нею місце.
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04.09.2022 18:29 Ответить
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04.09.2022 17:50 Ответить
Журналістка Олена Требушна у Ютьюбі веде гарну сторінку та має багато підписантів ..назва.."ЄП"..тобто...Є Питання...
Файна Пані до речі...будьте обережні панове...💙💛за Україну може й по мордяці дати..
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04.09.2022 17:56 Ответить
все йде до того щоб ЗСУ та Нацгвардія відкривала в Україні другий внутрішній фронт.
бо не зрозуміло за яку державу гинуть люди
за процвітаючу державу, чи за державу коломойських, єрмаків, трухіних, арахамій, тищенків та всього шобла яке обкрадає цю державу і дуже боїться жити по законам цієї держави???
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04.09.2022 18:17 Ответить
Розшуки у Запоріжжі у велися під проводом та за участю служби зовнішньої розвідки СБУ - як наголосив Березовець, це означає лиш одне - до цтого причетні віповідні служби Заходу . До того ж велися розшуки в плані причетності спіраці на Росію
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04.09.2022 18:26 Ответить
В системі СБУ не існує служби зовнішньої розвідки.
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04.09.2022 21:01 Ответить
мабудь щось трохи наплутала - тому нижче досливно відТараса Березовця

"Расследование указанных фактов детективы НАБУ проводят по обращению Службы внешней разведки», - уточняет СБУ. Уже из самого названия Службы внешней разведки Украины понятно, что эта спецслужба не ведет деятельность внутри Украины. И если она узнала о масштабном разворовывании гуманитарки в Запорожье, то источником этих сведений были западные партнеры. Логично предположить, что СВРУ получила информацию не только о расхищении гуманитарной помощи в Запорожье, но и о том, что участники этой схемы работают на врага. Или же детективы НАБУ получили такие сведения в ходе расследования. В любом случае, если к проведению обысков в Запорожье были подключены контрразведчики СБУ, это означает, что искали не только доказательства коррупции, но и улики, позволяющие разоблачить российских агентов влияния в областной администрации и горсовете. Пытаться замолчать это дело, наложить на него информационное табу уже поздно. О расследовании официально сообщили НАБУ и СБУ, а в информпространство уже просочилась информация о масштабах разворовывания. Нужно учесть, что Запорожье сейчас прифронтовой город (50 км от линии фронта) и является одним из крупнейших реципиентов зарубежной гуманитарки. В постановлении ВАКС, которым санкционированы обыски, упоминается, что согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, с начала введения в Украине военного положения Запорожская областная военная администрация получила 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовиков с гуманитарной помощью. В дальнейшем "значительная часть" этой помощи "была присвоена и реализована через подконтрольные субъекты предпринимательской деятельности".
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04.09.2022 23:28 Ответить
Компанія Мураєва підтвердила, що її придбав друг Зеленського та спонсор "Слуг народу" Слюсарєв Джерело: https://censor.net/ua/n3364955 ох як замикаєтся коло!
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04.09.2022 18:21 Ответить
Хроника одного президента

04.‎09.‎2022

Керівництвом держави, парламентською більшістю партії "Слуга народу" зумисно і свідомо затягується розгляд законопроектів про компенсацію за пошкодження та знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

В законопроект 7198 від 24.03.2022 внесена юридична норма про "окремі категорії об'єктів нерухомого майна", що підлягають компенсації, що різко звужує об'єми фінансування і розширює корупційні можливості маніпулювання.

Висновок юр. управління https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1253760

Причина - звільнені кошти будуть перерозподілятись на статті бюджету з високим рівнем корупційних ризиків і можливостями мінімального контролю
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04.09.2022 18:42 Ответить
Зеленііві тварини, чекайте прийде час пухнастого звіра!
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04.09.2022 19:15 Ответить
можно узнать когда..ну хоть +- 15 лет?
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04.09.2022 20:00 Ответить
Мегаворье и мегабандв зеломойского уверенны ,что пришли лет на 20. Беспредельщики подмявшие под себя все ветви власти. Сейчас в Украине диктатура. Скоро начнут мочить оппозицию и садить не согласных ( с коррупцией, грабежами, продажей страны) за ,, экстремизм,, Мы станем копией Раши.
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04.09.2022 19:58 Ответить
мы уже хуже.. у орков если взятка задокументирована уже не спрыгнешь ,а нас Клочко законопроекты пишет)
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04.09.2022 20:04 Ответить
На весь комітет 1 депутат від ЄС і 1 від Батьківщини. Це що за комітет такий ??
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04.09.2022 20:51 Ответить
Наголосували так 21.07.2019р.... Просто на кожен комітет повинен бути один представник опозиційної фракції. Якщо два - то на інші комітети душ не вистачить.
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05.09.2022 23:17 Ответить
с..ки.Просто с...ки
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05.09.2022 10:47 Ответить
Представьте, что в ВР работает такое себе у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище, как Андрюша Клочко. И вот однажды Андрюшу обуяла законодательная инициатива невиданной силы. И подало это у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище законопроект 7654 цель которого сорвать конкурс на главу НАБУ и поставить на эту должность руководителя, который будет полностью подчиняться ОП. Это значит, что никого из власти трогать не будут. И если честно, то это абсолютно логичное решение для Андрюши Клочко. Ведь в НАБУ сейчас есть дело по нему. Потому что журналисты BIHUS.Info нашли у мамы и сестры Андрюши недвижимости и земли на десятки миллионов гривен, происхождение которых семейка Клочко объяснить не может. А все это они купили сразу после того, как это у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище Андрюша Клочко стал нардепом и главой комитета ВР. Совпало, наверное. Ага! Бывает. И поэтому Андрюша делает все, чтобы сорвать конкурс и не дать своему делу трансформироваться в приговор. Андрюша, убери свои потные рученьки от НАБУ. И вместе с этим законопроектом иди вслед за русским военным кораблём.

И очень сильно прошу президента Владимира Зеленского взять на короткий поводок это у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище. Потому что если он сорвёт конкурс, этим испортит отношения с нашими западными партнёрами и от этого пострадают поставки оружия в Украину, то после этого может пострадать сам Андрюша. Не от меня. Я просто представляю, как будут люди реагировать. И тогда приговор для него будет меньшим из бед. Ведь если у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ он ставит под угрозу поставки оружия, график освобождения Украины и жизни военных, то это будет иметь для него очень неприятные последствия. Я так думаю. Да, народный гнев, он такой. Поэтому давайте не дразнить людей, а все вместе сконцентрируемся на войне и на противодействии оккупантам, а не на противодействии конкурсу по отбору нового главы НАБУ.

С уважением, заместитель Главы комитета ВР по предотвращению и противодействию коррупции в 8 созыве, солдат Борислав Береза.
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05.09.2022 22:49 Ответить
Борислав Береза: "Посли G7 трохи стурбовані законопроектом у̶е̶б̶и̶щ̶а народного депутата від "слуги народа" Клочка та м'яко натякають, що будуть проблеми.
Клочко, якщо через твій закон щось завадить отриманню допомоги та зброї, то ти самотужки будеш брати Донецьк. С законопроектом в руках. Бо мабуть це єдине, що допоможе тобі в тому випадку виправдатися".
(скрін поста послів G7 в Україні - за ссиллю)
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06.09.2022 09:15 Ответить
 
 