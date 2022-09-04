ВР спробує швидко протягнути законопроєкт щодо зриву конкурсу на директора НАБУ. Його автор - фігурант антикорупційного розслідування "слуга народу" Клочко, - журналістка Трибушна
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Завтра нардепи "Слуги народу" можуть спробувати протягнути через комітет з подальшим швидким ухваленням зміни до антикорупційного законодавства. Парадокс у тому, що автором законопроєкта є народний депутат "СН" Андрій Клочко, проти якого розпочато антикорупційне розслідування.
Про це пише у фейсбуці журналістка Олена Трибушна, інформує Цензор.НЕТ.
"Кому війна, а кому - "війна все спише". Завтра парламент збирається "учудіть" - "слуги народу" збираються пропустити через комітет і швидко, цього ж тижня, ухвалити зміни до антикорупційного законодавства, якими:
а) створять умови для скасування конкурсу на директора НАБУ - а він вже почався, або ж поставлять під сумнів майбутні результати цього конкурсу, якщо його не скасувати зараз;
б) підважать керівників усіх антикорупційних органів способом, який вигадав ще Аваков для того, щоб звільнити Ситника", - пише вона.
За словами журналістки, парадокс ситуації в тому, що автор цих "антикорупційних новацій" народний депутат СН Андрій Клочко, який сам є фігурантом антикорупційного розслідування.
Трибушна нагадує, що у грудні Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила на нього кримінальну справу за незаконне збагачення.
"Нагадаю, за два роки депутатства нардепа Клочка його мама і сестра обзавелись купою нерухомості, а 70-річна мама нардепа в своєму поважному віці стала щасливою власницею Tesla. "Мама любит теслу". Ще раз. Народний депутат, проти якого антикорупційні органи ведуть розслідування про незаконне збагачення - переписує закони про антикорупційні органи. При чому в пояснювальній записці він пише, що ці органи, які взялись за нього - "не ефективні". Це нормально?", - порушує питання журналіст.
"Фракція "Слуга народу", ви не бачите в цьому протиріччя? Якщо у нас таке "свято демократії", то давайте поширимо ці нові аморальні норми на всі верстви населення, а не лише на народних депутатів. Нехай тоді підозрювані в зґвалтуваннях і квартирних крадіжках перепишуть Кримінальний кодекс. Нехай ті, кого піймали п’яними за кермом, згуртуються і перепишуть ПДР. Слабо таке? Переписування депутатом, якому закидають корупцію, законів про антикорупційні органи - це абсолютно те саме. Дивно, що вам на це треба вказувати", - звертається вона до нардепів "Слуги народу".
"І друге. 16 лютого, за тиждень до вторгненя, керівник фракції СН Давид Арахамія привселюдно сказав журналістам, що за теслу і квартири мами Клочка виключать з фракції "наступного тижня". Натомість фракція доручила депутату Клочку переписати антикорупційне законодавство? Ви нічого там у фракції не переплутали? Коли, до речі, фракція виключить депутатів Клочка і Трухіна, як обіцяв Арахамія 16 лютого? "Давайте вже після війни"? Чи "війна все спише"?", - додає Трибушна.
"Громадяни депутати, які завтра на комітеті будуть за це голосувати - якщо ви завтра своїм голосуванням підтвердите право депутата, якого підозрюють в корупції, переписувати антикорупційні закони, то, думаю, ви всі можете скласти мандати. Якщо ви вважаєте, що це - нормально, значить, вам не місце в парламенті країни, якій ви на виборах обіцяли "не боротись з корупцією, а перемогти її".Дуже розумію бажання представників влади мати якомога більше контролю над антикорупційними органами. Але це бажання не збігається з бажанням народу, який вас обрав. Шкода, що ви це ігноруєте", - резюмує вона, додаючи список депутатів, які завтра о 14 будуть голосувати за ці зміни на комітеті:
Клочко Андрій, "СН"
Лозинський Роман, "Голос"
Качура Олександр, "СН"
Гузь Ігор, "За майбутнє"
Загоруйко Аліна, "СН"
Шуляк Олена, "СН"
Ісаєнко Дмитро, ОПЗЖ
Аліксійчук Олександр, "СН"
Балога Віктор, "За майбутнє"
Безгін Віталій, "СН"
Білозір Лариса, "Довіра"
Бондар Ганна, "СН"
Гурін Дмитро, "СН"
Дунда Олег, "СН"
Іванов Володимир, "СН"
Кальцев Володимир, ОПЗЖ
Літвінов Олександр, "СН"
Микиша Дмитро, "СН"
М'ялик Віктор, "За майбутнє"
Плачкова Тетяна, ОПЗЖ
Поляк Владіслав, "Довіра"
Рубльов В'ячеслав, "СН"
Саврасов Максим, "ЄС"
Стріхарський Андрій, "СН"
Чорний Дмитро, "СН"
Шкрум Альона, "Батьківщина"
Юнаков Іван Сергійович, "СН".
Будь ласка, зачекайте...
ЗЕдегинираты,это "Парти Регионов". в овечей шкуре.
Його вже нема ?
Живя на войне
Страна утопала
В ЗЕленом #@вне
Зеленных к ответу! ХВАТИТ испытывать терпение народа.
Да если бы не было у нас зеленых барыг на крови, помощи было бы в 10 раз больше и эффективнее, а так...
Наприклад,за контрактом з чеською компанією "Excalibur Army" від 15 квітня цього року,"Спецтехноекспорт"імпортував для Міністерства оборони 23 мм бронебійно-запалюючі-трасуючі постріли за ціною 38 Євро за штуку,при цьому в цей же період Мін.оборони отримувало такі ж самі постріли з Польщі за 19 Євро.Лише на одній 20-тонній машині 23 мм пострілів Міноборони переплачувало"Спецтехноекспорту"600 тис.Євро. Але це такий ласий шмат пирога,що його так просто не лишають.Директор СТЕ Ларін продовжує працювати на підприємстві.
Кто заплатит--того материал и выпускает, чмо продажное!
После того, как из-за его звиздежа про клистроны, погорело куча наших агентов---эту тварь четвертовать мало!
Головне на камеру народ у дупу цілувати, в реалі грабуючи його до нитки.
У порівнянні з Зе владою влада Януковоча була чесніша як це не дивно, всі бачили що вони вороги України, а ці скользькі єзуїти офшорні косять під патріотів і навіть як Вілкул вже белькочуть по Українські. Гірше від ворога може бути тільки перефарбований ворог, а це Зе влада і Зе.
Вже більше тисячі переглядів . Подивіться як ростиме ця цікавість українців - не ті вже часи какойразніци . Люди пишуть, як невідомі до того консерви почали продавати АТБ та СІЛЬПО!!! ЄРМАКУ ПИZець наближається - я вірю в це
Клочко Андрій, "СН"
Лозинський Роман, "Голос"
Качура Олександр, "СН"
Гузь Ігор, "За майбутнє"
Загоруйко Аліна, "СН"
Шуляк Олена, "СН"
Ісаєнко Дмитро, ОПЗЖ
Аліксійчук Олександр, "СН"
Балога Віктор, "За майбутнє"
Безгін Віталій, "СН"
Білозір Лариса, "Довіра"
Бондар Ганна, "СН"
Гурін Дмитро, "СН"
Дунда Олег, "СН"
Іванов Володимир, "СН"
Кальцев Володимир, ОПЗЖ
Корнієнко Олександр, "СН"
Літвінов Олександр, "СН"
Микиша Дмитро, "СН"
М'ялик Віктор, "За майбутнє"
Плачкова Тетяна, ОПЗЖ
Поляк Владіслав, "Довіра"
Рубльов Вячеслав, "СН"
Саврасов Максим, "ЄС"
Стріхарський Андрій, "СН"
Чорний Дмитро, "СН"
Шкрум Альона, "Батьківщина"
Юнаков Іван Сергійович, "СН".
Джерело: https://censor.net/ua/n3365028
Файна Пані до речі...будьте обережні панове...💙💛за Україну може й по мордяці дати..
бо не зрозуміло за яку державу гинуть люди
за процвітаючу державу, чи за державу коломойських, єрмаків, трухіних, арахамій, тищенків та всього шобла яке обкрадає цю державу і дуже боїться жити по законам цієї держави???
"Расследование указанных фактов детективы НАБУ проводят по обращению Службы внешней разведки», - уточняет СБУ. Уже из самого названия Службы внешней разведки Украины понятно, что эта спецслужба не ведет деятельность внутри Украины. И если она узнала о масштабном разворовывании гуманитарки в Запорожье, то источником этих сведений были западные партнеры. Логично предположить, что СВРУ получила информацию не только о расхищении гуманитарной помощи в Запорожье, но и о том, что участники этой схемы работают на врага. Или же детективы НАБУ получили такие сведения в ходе расследования. В любом случае, если к проведению обысков в Запорожье были подключены контрразведчики СБУ, это означает, что искали не только доказательства коррупции, но и улики, позволяющие разоблачить российских агентов влияния в областной администрации и горсовете. Пытаться замолчать это дело, наложить на него информационное табу уже поздно. О расследовании официально сообщили НАБУ и СБУ, а в информпространство уже просочилась информация о масштабах разворовывания. Нужно учесть, что Запорожье сейчас прифронтовой город (50 км от линии фронта) и является одним из крупнейших реципиентов зарубежной гуманитарки. В постановлении ВАКС, которым санкционированы обыски, упоминается, что согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, с начала введения в Украине военного положения Запорожская областная военная администрация получила 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовиков с гуманитарной помощью. В дальнейшем "значительная часть" этой помощи "была присвоена и реализована через подконтрольные субъекты предпринимательской деятельности".
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04.09.2022
Керівництвом держави, парламентською більшістю партії "Слуга народу" зумисно і свідомо затягується розгляд законопроектів про компенсацію за пошкодження та знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.
В законопроект 7198 від 24.03.2022 внесена юридична норма про "окремі категорії об'єктів нерухомого майна", що підлягають компенсації, що різко звужує об'єми фінансування і розширює корупційні можливості маніпулювання.
Висновок юр. управління https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1253760
Причина - звільнені кошти будуть перерозподілятись на статті бюджету з високим рівнем корупційних ризиків і можливостями мінімального контролю
И очень сильно прошу президента Владимира Зеленского взять на короткий поводок это у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище. Потому что если он сорвёт конкурс, этим испортит отношения с нашими западными партнёрами и от этого пострадают поставки оружия в Украину, то после этого может пострадать сам Андрюша. Не от меня. Я просто представляю, как будут люди реагировать. И тогда приговор для него будет меньшим из бед. Ведь если у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ он ставит под угрозу поставки оружия, график освобождения Украины и жизни военных, то это будет иметь для него очень неприятные последствия. Я так думаю. Да, народный гнев, он такой. Поэтому давайте не дразнить людей, а все вместе сконцентрируемся на войне и на противодействии оккупантам, а не на противодействии конкурсу по отбору нового главы НАБУ.
С уважением, заместитель Главы комитета ВР по предотвращению и противодействию коррупции в 8 созыве, солдат Борислав Береза.
Клочко, якщо через твій закон щось завадить отриманню допомоги та зброї, то ти самотужки будеш брати Донецьк. С законопроектом в руках. Бо мабуть це єдине, що допоможе тобі в тому випадку виправдатися".
(скрін поста послів G7 в Україні - за ссиллю)