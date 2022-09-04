УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16207 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6 073 56
НАБУ (3425) ВР (11726) законопроєкт (1774) корупція (4068) Слуга народу (2544) Клочко Андрій (38)

ВР спробує швидко протягнути законопроєкт щодо зриву конкурсу на директора НАБУ. Його автор - фігурант антикорупційного розслідування "слуга народу" Клочко, - журналістка Трибушна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

клочко

Завтра нардепи "Слуги народу" можуть спробувати протягнути через комітет з подальшим швидким ухваленням зміни до антикорупційного законодавства. Парадокс у тому, що автором законопроєкта є народний депутат "СН" Андрій Клочко, проти якого розпочато антикорупційне розслідування.

Про це пише у фейсбуці журналістка Олена Трибушна, інформує Цензор.НЕТ.

"Кому війна, а кому - "війна все спише". Завтра парламент збирається "учудіть" - "слуги народу" збираються пропустити через комітет і швидко, цього ж тижня, ухвалити зміни до антикорупційного законодавства, якими:

а) створять умови для скасування конкурсу на директора НАБУ - а він вже почався, або ж поставлять під сумнів майбутні результати цього конкурсу, якщо його не скасувати зараз;

б) підважать керівників усіх антикорупційних органів способом, який вигадав ще Аваков для того, щоб звільнити Ситника", - пише вона.

За словами журналістки, парадокс ситуації в тому, що автор цих "антикорупційних новацій" народний депутат СН Андрій Клочко, який сам є фігурантом антикорупційного розслідування.

Трибушна нагадує, що у грудні Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила на нього кримінальну справу за незаконне збагачення.

"Нагадаю, за два роки депутатства нардепа Клочка його мама і сестра обзавелись купою нерухомості, а 70-річна мама нардепа в своєму поважному віці стала щасливою власницею Tesla. "Мама любит теслу". Ще раз. Народний депутат, проти якого антикорупційні органи ведуть розслідування про незаконне збагачення - переписує закони про антикорупційні органи. При чому в пояснювальній записці він пише, що ці органи, які взялись за нього - "не ефективні". Це нормально?", - порушує питання журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зрив конкурсу на директора НАБУ: Законопроєкт "слуги" Клочка хочуть винести на наступне засідання ВР, - Юрчишин

"Фракція "Слуга народу", ви не бачите в цьому протиріччя? Якщо у нас таке "свято демократії", то давайте поширимо ці нові аморальні норми на всі верстви населення, а не лише на народних депутатів. Нехай тоді підозрювані в зґвалтуваннях і квартирних крадіжках перепишуть Кримінальний кодекс. Нехай ті, кого піймали п’яними за кермом, згуртуються і перепишуть ПДР. Слабо таке? Переписування депутатом, якому закидають корупцію, законів про антикорупційні органи - це абсолютно те саме. Дивно, що вам на це треба вказувати", - звертається вона до нардепів "Слуги народу".

"І друге. 16 лютого, за тиждень до вторгненя, керівник фракції СН Давид Арахамія привселюдно сказав журналістам, що за теслу і квартири мами Клочка виключать з фракції "наступного тижня". Натомість фракція доручила депутату Клочку переписати антикорупційне законодавство? Ви нічого там у фракції не переплутали? Коли, до речі, фракція виключить депутатів Клочка і Трухіна, як обіцяв Арахамія 16 лютого? "Давайте вже після війни"? Чи "війна все спише"?", - додає Трибушна.

"Громадяни депутати, які завтра на комітеті будуть за це голосувати - якщо ви завтра своїм голосуванням підтвердите право депутата, якого підозрюють в корупції, переписувати антикорупційні закони, то, думаю, ви всі можете скласти мандати. Якщо ви вважаєте, що це - нормально, значить, вам не місце в парламенті країни, якій ви на виборах обіцяли "не боротись з корупцією, а перемогти її".Дуже розумію бажання представників влади мати якомога більше контролю над антикорупційними органами. Але це бажання не збігається з бажанням народу, який вас обрав. Шкода, що ви це ігноруєте", - резюмує вона, додаючи список депутатів, які завтра о 14 будуть голосувати за ці зміни на комітеті:

Клочко Андрій, "СН"

Лозинський Роман, "Голос"

Качура Олександр, "СН"

Гузь Ігор, "За майбутнє"

Загоруйко Аліна, "СН"

Шуляк Олена, "СН"

Ісаєнко Дмитро, ОПЗЖ

Аліксійчук Олександр, "СН"

Балога Віктор, "За майбутнє"

Безгін Віталій, "СН"

Білозір Лариса, "Довіра"

Бондар Ганна, "СН"

Гурін Дмитро, "СН"

Дунда Олег, "СН"

Іванов Володимир, "СН"

Кальцев Володимир, ОПЗЖ

Літвінов Олександр, "СН"

Микиша Дмитро, "СН"

М'ялик Віктор, "За майбутнє"

Плачкова Тетяна, ОПЗЖ

Поляк Владіслав, "Довіра"

Рубльов В'ячеслав, "СН"

Саврасов Максим, "ЄС"

Стріхарський Андрій, "СН"

Чорний Дмитро, "СН"

Шкрум Альона, "Батьківщина"

Юнаков Іван Сергійович, "СН".

ВР спробує швидко протягнути законопроєкт щодо зриву конкурсу на директора НАБУ. Його автор - фігурант антикорупційного розслідування слуга народу Клочко, - журналістка Трибушна 01
ВР спробує швидко протягнути законопроєкт щодо зриву конкурсу на директора НАБУ. Його автор - фігурант антикорупційного розслідування слуга народу Клочко, - журналістка Трибушна 02
ВР спробує швидко протягнути законопроєкт щодо зриву конкурсу на директора НАБУ. Його автор - фігурант антикорупційного розслідування слуга народу Клочко, - журналістка Трибушна 03

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
показати весь коментар
04.09.2022 16:16
+27
Зелени ненажерливі гниди час давити
показати весь коментар
04.09.2022 16:13
+23
показати весь коментар
04.09.2022 17:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелени ненажерливі гниди час давити
показати весь коментар
04.09.2022 16:13 Відповісти
Так пот почему Путин не наносит удары по центрам принятия решений.
ЗЕдегинираты,это "Парти Регионов". в овечей шкуре.
показати весь коментар
04.09.2022 16:21 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2022 17:33 Відповісти
О.Х.У.Е.Л.И 👹🤢🤡🎪 МРАЗИ ‼️
показати весь коментар
04.09.2022 18:00 Відповісти
Вот така буде і "перемога".
показати весь коментар
04.09.2022 16:15 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2022 16:16 Відповісти
Зеленых ублюдков даже война не может вылечить.
показати весь коментар
04.09.2022 16:18 Відповісти
А куля в потилицю?
показати весь коментар
04.09.2022 16:44 Відповісти
А чого саме вони мають лікуватися? У них все норм і навіть більше. Морда-хата депутата Клочко тому прямий доказ. Коли вилікується суспільство що обирає і терпить цю срань в стінах парламенту ось запитання.
показати весь коментар
04.09.2022 16:49 Відповісти
👍
показати весь коментар
04.09.2022 18:17 Відповісти
зєбіли, є тут хто з ваших? чим відповісте?
показати весь коментар
04.09.2022 16:22 Відповісти
Добре. Тоді додам, що як мінімум 18 членів фракції "Слуга народу" фігурують в антикорупційних розслідуваннях.
показати весь коментар
04.09.2022 17:46 Відповісти
Продовжують дзюрити в очі зефєлітікам!
показати весь коментар
04.09.2022 16:29 Відповісти
сцуть в очі всім, не утрируй! і тобі теж, обтікай!)))
показати весь коментар
04.09.2022 16:40 Відповісти
Поки захисники будуть воювати з Московією зрадники построють таку вітчизну у задньому дворі що і всяке бажання боронити зникне.
показати весь коментар
04.09.2022 16:38 Відповісти
Коли вже ці суки (зелені) підуть за російським кораблем.
показати весь коментар
04.09.2022 16:40 Відповісти
А чого зараз не говорять про суспільний запит на правду і боротьбу з корупцією ?
Його вже нема ?
показати весь коментар
04.09.2022 17:09 Відповісти
Харкая кровью

Живя на войне

Страна утопала

В ЗЕленом #@вне
показати весь коментар
04.09.2022 17:13 Відповісти
Зелёные творят все что им хочется, примеров масса. Разворовывание гуманитарки на миллионы долларов в Запорожье, разворовывание на миллионы на строительстве дорог, во время войны протягивание закона о перечислении акцизных денег с продаж бензина, на строительство дорог - не наворовались. Всяческое вмешательство в работу НАБУ.
Зеленных к ответу! ХВАТИТ испытывать терпение народа.
показати весь коментар
04.09.2022 17:21 Відповісти
ворье зеленое 2 года тормозило кокурс на САП (пока ЕС и амеры не додавили) , теперь они устраивают зеленый цирк с НАБУ----вы еще спрашиваете почему помощи Запада мало и она идет медленно?
Да если бы не было у нас зеленых барыг на крови, помощи было бы в 10 раз больше и эффективнее, а так...
показати весь коментар
04.09.2022 17:21 Відповісти
сн - 5-та колона в країні. включно з її очільником. чи є шанс перемогти у війні????
показати весь коментар
04.09.2022 17:23 Відповісти
Народ України переможе, погано що при цьому на його тілі будуть паразити - кровопивці зі слуг народу. Це кровососні зе клопи і їх товарищі з опзж і ригів.
показати весь коментар
04.09.2022 17:50 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2022 17:23 Відповісти
Журналістка Тетяна Ніколаєнко -на закупку *********** сіли друзі Єрмака і тепер ми купуємо ********** в 2р дорожче,ніж Польща ті ж ********** в той же час "В березні МО забрало собі 3х найбільших закупівельників зброї, яке передали в агенцію, яку курує друг Єрмака Шарапов,а вже наприкінці липня міністр Резніков звільнив керівників з 2х цих підприємств.Причина -товариші на фоні того, що ціни піднялись на 40% і ми вигрібаємо за два тижні те, що раніше було розраховано на рік, самі або везли за завищеними цінами, або підписували сумнівні контракти
Наприклад,за контрактом з чеською компанією "Excalibur Army" від 15 квітня цього року,"Спецтехноекспорт"імпортував для Міністерства оборони 23 мм бронебійно-запалюючі-трасуючі постріли за ціною 38 Євро за штуку,при цьому в цей же період Мін.оборони отримувало такі ж самі постріли з Польщі за 19 Євро.Лише на одній 20-тонній машині 23 мм пострілів Міноборони переплачувало"Спецтехноекспорту"600 тис.Євро. Але це такий ласий шмат пирога,що його так просто не лишають.Директор СТЕ Ларін продовжує працювати на підприємстві.
показати весь коментар
04.09.2022 17:28 Відповісти
Свинарчуки Порошенка обкрадали склади Міноборони РФ -сканлал ,нАрід волає,бігус гавкає зі всіх прасок. Єрмак ЗЕленського обкрадає Міністерство оборони України- ТІШІНА, мудрий прОстий нАрід кліпає очима та дрочить на білборди Притули, бігус осліп,оглох та занімів. Усім весело. Занавес...
показати весь коментар
04.09.2022 17:30 Відповісти
отаке відгавкування зеленої ******* - як підтвердження сказаного мною нижче
показати весь коментар
04.09.2022 17:34 Відповісти
Бігус воює, справедливості раді.
показати весь коментар
04.09.2022 18:19 Відповісти
З чим , з ким???воює воно!
Кто заплатит--того материал и выпускает, чмо продажное!
После того, как из-за его звиздежа про клистроны, погорело куча наших агентов---эту тварь четвертовать мало!
показати весь коментар
04.09.2022 18:23 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2022 17:48 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2022 17:31 Відповісти
В ряди зеленої плісняви прийшли не просто вошенята, вилуплені з гнид ПР , прийшли ті , котрі чекали на рашистів, отримавши індульгенцію від ************ кураторів як зовні так й всередині - індульгенцію наповне грабування де й чого тільки можна , прицьому "відстьогувати" "Єрмаківщині з татаровими . Єрмаківщина Присвоїла Марафоном канал ВР , ВР зараз не чути в ефірі. Широкий доступ до каналів з голосом опозиції через цифру теж закрили . Ця блювотка пліснява все ж таки дограється - впевнена !
показати весь коментар
04.09.2022 17:31 Відповісти
Ну так влада зробила висновок з ситуації Януковоща і просто не повторює його "грабель".
Головне на камеру народ у дупу цілувати, в реалі грабуючи його до нитки.
У порівнянні з Зе владою влада Януковоча була чесніша як це не дивно, всі бачили що вони вороги України, а ці скользькі єзуїти офшорні косять під патріотів і навіть як Вілкул вже белькочуть по Українські. Гірше від ворога може бути тільки перефарбований ворог, а це Зе влада і Зе.
показати весь коментар
04.09.2022 17:43 Відповісти
Моє власне маленьке дрослідження - декілька хвилин, як вийшло на радіо НВ оце відео-інтерв"ю-" Коррупция в Запорожье. Президент должен решать, кого отдать под каток - Яков Носков .
Вже більше тисячі переглядів . Подивіться як ростиме ця цікавість українців - не ті вже часи какойразніци . Люди пишуть, як невідомі до того консерви почали продавати АТБ та СІЛЬПО!!! ЄРМАКУ ПИZець наближається - я вірю в це
показати весь коментар
04.09.2022 17:45 Відповісти
Окуєть якась феодальщина усі ці роки,стадо поросят пишуть під своє корито закони.Ну ну кнурячі морди і на вас час прийде.
показати весь коментар
04.09.2022 17:35 Відповісти
СПИСОК КАНДИДАТІВ НА ТЮРМУ, АБО РОЗТРІЛ З ПОВНОЮ КОНФІСКАЦІЄЙ МАЙНА ДЛЯ ЗСУ -

Клочко Андрій, "СН"

Лозинський Роман, "Голос"

Качура Олександр, "СН"

Гузь Ігор, "За майбутнє"

Загоруйко Аліна, "СН"

Шуляк Олена, "СН"

Ісаєнко Дмитро, ОПЗЖ

Аліксійчук Олександр, "СН"

Балога Віктор, "За майбутнє"

Безгін Віталій, "СН"

Білозір Лариса, "Довіра"

Бондар Ганна, "СН"

Гурін Дмитро, "СН"

Дунда Олег, "СН"

Іванов Володимир, "СН"

Кальцев Володимир, ОПЗЖ

Корнієнко Олександр, "СН"

Літвінов Олександр, "СН"

Микиша Дмитро, "СН"

М'ялик Віктор, "За майбутнє"

Плачкова Тетяна, ОПЗЖ

Поляк Владіслав, "Довіра"

Рубльов Вячеслав, "СН"

Саврасов Максим, "ЄС"

Стріхарський Андрій, "СН"

Чорний Дмитро, "СН"

Шкрум Альона, "Батьківщина"

Юнаков Іван Сергійович, "СН".

Джерело: https://censor.net/ua/n3365028
показати весь коментар
04.09.2022 17:37 Відповісти
Очередной Худощавый ЗЕБильчик, смело можно сказать что Оманский Осел со своим Сбродом переплюнул витю Хама с его кодлой!!!
показати весь коментар
04.09.2022 17:45 Відповісти
Здається, Вітю забавляли золотими батонами а Вову Черчілівськими промовами. Й навіть пропогандист- піарщик один й той же залишився -ПОДОЛЯК . Його вже улюбленці Люсі ставлять на перше перед нею місце.
показати весь коментар
04.09.2022 18:29 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2022 17:50 Відповісти
Журналістка Олена Требушна у Ютьюбі веде гарну сторінку та має багато підписантів ..назва.."ЄП"..тобто...Є Питання...
Файна Пані до речі...будьте обережні панове...💙💛за Україну може й по мордяці дати..
показати весь коментар
04.09.2022 17:56 Відповісти
все йде до того щоб ЗСУ та Нацгвардія відкривала в Україні другий внутрішній фронт.
бо не зрозуміло за яку державу гинуть люди
за процвітаючу державу, чи за державу коломойських, єрмаків, трухіних, арахамій, тищенків та всього шобла яке обкрадає цю державу і дуже боїться жити по законам цієї держави???
показати весь коментар
04.09.2022 18:17 Відповісти
Розшуки у Запоріжжі у велися під проводом та за участю служби зовнішньої розвідки СБУ - як наголосив Березовець, це означає лиш одне - до цтого причетні віповідні служби Заходу . До того ж велися розшуки в плані причетності спіраці на Росію
показати весь коментар
04.09.2022 18:26 Відповісти
В системі СБУ не існує служби зовнішньої розвідки.
показати весь коментар
04.09.2022 21:01 Відповісти
мабудь щось трохи наплутала - тому нижче досливно відТараса Березовця

"Расследование указанных фактов детективы НАБУ проводят по обращению Службы внешней разведки», - уточняет СБУ. Уже из самого названия Службы внешней разведки Украины понятно, что эта спецслужба не ведет деятельность внутри Украины. И если она узнала о масштабном разворовывании гуманитарки в Запорожье, то источником этих сведений были западные партнеры. Логично предположить, что СВРУ получила информацию не только о расхищении гуманитарной помощи в Запорожье, но и о том, что участники этой схемы работают на врага. Или же детективы НАБУ получили такие сведения в ходе расследования. В любом случае, если к проведению обысков в Запорожье были подключены контрразведчики СБУ, это означает, что искали не только доказательства коррупции, но и улики, позволяющие разоблачить российских агентов влияния в областной администрации и горсовете. Пытаться замолчать это дело, наложить на него информационное табу уже поздно. О расследовании официально сообщили НАБУ и СБУ, а в информпространство уже просочилась информация о масштабах разворовывания. Нужно учесть, что Запорожье сейчас прифронтовой город (50 км от линии фронта) и является одним из крупнейших реципиентов зарубежной гуманитарки. В постановлении ВАКС, которым санкционированы обыски, упоминается, что согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, с начала введения в Украине военного положения Запорожская областная военная администрация получила 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовиков с гуманитарной помощью. В дальнейшем "значительная часть" этой помощи "была присвоена и реализована через подконтрольные субъекты предпринимательской деятельности".
Свернуть
показати весь коментар
04.09.2022 23:28 Відповісти
Компанія Мураєва підтвердила, що її придбав друг Зеленського та спонсор "Слуг народу" Слюсарєв Джерело: https://censor.net/ua/n3364955 ох як замикаєтся коло!
показати весь коментар
04.09.2022 18:21 Відповісти
Хроника одного президента

04.‎09.‎2022

Керівництвом держави, парламентською більшістю партії "Слуга народу" зумисно і свідомо затягується розгляд законопроектів про компенсацію за пошкодження та знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

В законопроект 7198 від 24.03.2022 внесена юридична норма про "окремі категорії об'єктів нерухомого майна", що підлягають компенсації, що різко звужує об'єми фінансування і розширює корупційні можливості маніпулювання.

Висновок юр. управління https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1253760

Причина - звільнені кошти будуть перерозподілятись на статті бюджету з високим рівнем корупційних ризиків і можливостями мінімального контролю
показати весь коментар
04.09.2022 18:42 Відповісти
Зеленііві тварини, чекайте прийде час пухнастого звіра!
показати весь коментар
04.09.2022 19:15 Відповісти
можно узнать когда..ну хоть +- 15 лет?
показати весь коментар
04.09.2022 20:00 Відповісти
Мегаворье и мегабандв зеломойского уверенны ,что пришли лет на 20. Беспредельщики подмявшие под себя все ветви власти. Сейчас в Украине диктатура. Скоро начнут мочить оппозицию и садить не согласных ( с коррупцией, грабежами, продажей страны) за ,, экстремизм,, Мы станем копией Раши.
показати весь коментар
04.09.2022 19:58 Відповісти
мы уже хуже.. у орков если взятка задокументирована уже не спрыгнешь ,а нас Клочко законопроекты пишет)
показати весь коментар
04.09.2022 20:04 Відповісти
На весь комітет 1 депутат від ЄС і 1 від Батьківщини. Це що за комітет такий ??
показати весь коментар
04.09.2022 20:51 Відповісти
Наголосували так 21.07.2019р.... Просто на кожен комітет повинен бути один представник опозиційної фракції. Якщо два - то на інші комітети душ не вистачить.
показати весь коментар
05.09.2022 23:17 Відповісти
с..ки.Просто с...ки
показати весь коментар
05.09.2022 10:47 Відповісти
Представьте, что в ВР работает такое себе у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище, как Андрюша Клочко. И вот однажды Андрюшу обуяла законодательная инициатива невиданной силы. И подало это у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище законопроект 7654 цель которого сорвать конкурс на главу НАБУ и поставить на эту должность руководителя, который будет полностью подчиняться ОП. Это значит, что никого из власти трогать не будут. И если честно, то это абсолютно логичное решение для Андрюши Клочко. Ведь в НАБУ сейчас есть дело по нему. Потому что журналисты BIHUS.Info нашли у мамы и сестры Андрюши недвижимости и земли на десятки миллионов гривен, происхождение которых семейка Клочко объяснить не может. А все это они купили сразу после того, как это у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище Андрюша Клочко стал нардепом и главой комитета ВР. Совпало, наверное. Ага! Бывает. И поэтому Андрюша делает все, чтобы сорвать конкурс и не дать своему делу трансформироваться в приговор. Андрюша, убери свои потные рученьки от НАБУ. И вместе с этим законопроектом иди вслед за русским военным кораблём.

И очень сильно прошу президента Владимира Зеленского взять на короткий поводок это у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище. Потому что если он сорвёт конкурс, этим испортит отношения с нашими западными партнёрами и от этого пострадают поставки оружия в Украину, то после этого может пострадать сам Андрюша. Не от меня. Я просто представляю, как будут люди реагировать. И тогда приговор для него будет меньшим из бед. Ведь если у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ он ставит под угрозу поставки оружия, график освобождения Украины и жизни военных, то это будет иметь для него очень неприятные последствия. Я так думаю. Да, народный гнев, он такой. Поэтому давайте не дразнить людей, а все вместе сконцентрируемся на войне и на противодействии оккупантам, а не на противодействии конкурсу по отбору нового главы НАБУ.

С уважением, заместитель Главы комитета ВР по предотвращению и противодействию коррупции в 8 созыве, солдат Борислав Береза.
показати весь коментар
05.09.2022 22:49 Відповісти
Борислав Береза: "Посли G7 трохи стурбовані законопроектом у̶е̶б̶и̶щ̶а народного депутата від "слуги народа" Клочка та м'яко натякають, що будуть проблеми.
Клочко, якщо через твій закон щось завадить отриманню допомоги та зброї, то ти самотужки будеш брати Донецьк. С законопроектом в руках. Бо мабуть це єдине, що допоможе тобі в тому випадку виправдатися".
(скрін поста послів G7 в Україні - за ссиллю)
показати весь коментар
06.09.2022 09:15 Відповісти
 
 