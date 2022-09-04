Подробностей не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву, - Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел в воскресенье очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В сообщении отмечается: "Во встрече приняли участие: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, а также заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.
В режиме видеосвязи к заседанию Ставки присоединились: начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Південь" Андрей Ковальчук и командующий войсками Оперативного командования "Захід" Сергей Литвинов".
Главнокомандующий и командующие оперативными направлениями, руководитель разведки доложили о ситуации на передовой.
"Выходных на войне нет. Держим постоянную связь с теми, кто на фронте. Подробности не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место", – отметил Владимир Зеленский по результатам заседания Ставки.
Пожалуйста, подождите...
По данным, опять таки, российских источников, те темпы продвижения и тактика, которую применяют ВСУ, достигнув огневого паритета с ВС РФ на этом направлении (это уже неоспоримый факт), грозят критической ситуацией для них уже к налу октября.
.....
А пока верим в победу, верим в ЗСУ. ****** их, ребята!"
Видно, не було потреби.
Джерело від 29.04.2022р. : https://www.president.gov.ua/news/prezident-vruchiv-nagorodi-vijskovim-ta-chlenam-rodin-zagibl-74661
https://www.google.com/amp/s/www.unn.com.ua/uk/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi%3f_amp=1
Тому нічого нового тут нема.
https://www.google.com.ua/amp/s/amp.censor.net/ua/news/3357832/46_naselenyh_punktiv_deokupuvaly_zsu_na_hersonschyni_ova
Є різниця взяти місто чи взяти 2 села.
До речі, які можуть у будь який момент відбити.
Чи буде гідрант відчитуватись якщо їх знову захоплять? Щось підказує що ні.
може і дійсно так буде - якщо вдасться викинути московитів із Херсону то в кремлі буде переворот...одного вову викинуть іншого покладуть
Угомонитесь уже долбо.бы, триста лет москали одну и ту же тактику используют - сталкивают украинцев лбами в самые критические моменты истории, а вы упорно ничему не учитесь.
Мало кто любит Писяграя, много вредного его шайка сделала для страны, но не время сейчас счета сводить! Московские воши этого только и ждут, этого и добиваются, что бы украинские гниды в очередной раз свою страну на куски порвали.
такое чувство, что зарубежные кураторы потребовали свежей информации о планах ВСУ
три (!) заседания за 4 дня, ВКЛЮЧАЯ ВЫХОДНЫЕ!!!
не иначе, информаторы Ермака что-то шепнули
і якщо там був машовець то на цій ставці ніхрена не обговорювали
на засіданнях ставки ГК вирішуються надважливі, надсекретні плани
що там роблять посторонні люди
чому Залужний та Шаптала не скажуть
ми не будемо обговорювати жодних питань поки в ставці присутні люди без допуску до держтаємниці
їм, млять, моло що єрмак вирішив долю вагнерівців??? ****