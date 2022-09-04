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Данилов (1053) Зеленский (16511) Резников (1167) Залужный (530)

Подробностей не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву, - Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел в воскресенье очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается: "Во встрече приняли участие: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, а также заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к заседанию Ставки присоединились: начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Південь" Андрей Ковальчук и командующий войсками Оперативного командования "Захід" Сергей Литвинов".

Главнокомандующий и командующие оперативными направлениями, руководитель разведки доложили о ситуации на передовой.

"Выходных на войне нет. Держим постоянную связь с теми, кто на фронте. Подробности не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место", – отметил Владимир Зеленский по результатам заседания Ставки.
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Топ комментарии
+44
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04.09.2022 19:24
+29
А командуючі фронтов були на Ставці? Батальйон Юзік із Польщі приїхав? А Лисифй і Пікалов намалювали свої польські позиції на таємній карті? Абдристович накрав гранатометів на блокпостах, щоб нищити ворожа танки? Зкутами баришня в штабі?
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04.09.2022 19:08
+27
Дякую ЗСУ за те , що настав вересень , а нє сєнтябрь
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04.09.2022 19:29
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А командуючі фронтов були на Ставці? Батальйон Юзік із Польщі приїхав? А Лисифй і Пікалов намалювали свої польські позиції на таємній карті? Абдристович накрав гранатометів на блокпостах, щоб нищити ворожа танки? Зкутами баришня в штабі?
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04.09.2022 19:08 Ответить
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04.09.2022 19:24 Ответить
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04.09.2022 19:28 Ответить
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04.09.2022 19:29 Ответить
Русня хвастается своим героическим драпом с Высокополья
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04.09.2022 19:32 Ответить
І Озерне.
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04.09.2022 19:44 Ответить
не кури цю дурь більше
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04.09.2022 19:28 Ответить
Олег Шарп: "На российских каналах подтверждают сдачу оккупантами Высокополья, Благодатовки, а на Николаевском направлении - Любомировки/Красного Знамени. Также подтверждены удары "Хаймерсами" по двум понтонным переправам. Ещё рашисты констатируют расширение нашего плацдарма на Белогорку - это на Ингульце юго-восточнее Давыдова Брода.

По данным, опять таки, российских источников, те темпы продвижения и тактика, которую применяют ВСУ, достигнув огневого паритета с ВС РФ на этом направлении (это уже неоспоримый факт), грозят критической ситуацией для них уже к налу октября.

.....

А пока верим в победу, верим в ЗСУ. ****** их, ребята!"
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04.09.2022 20:52 Ответить
Це, безумовно, даже гарно, але тобі, гундосику, слова не давали.
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04.09.2022 19:09 Ответить
*дуже
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04.09.2022 19:11 Ответить
ещё бы к майке шортики, или трусики - было бы больше соответствия...
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04.09.2022 19:09 Ответить
Піонерський галстук і барабан
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04.09.2022 19:12 Ответить
А палочки к барабану?
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04.09.2022 19:21 Ответить
Йому не потрібні. Він же на роялі взагалі без рук грає.
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04.09.2022 19:22 Ответить
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04.09.2022 21:07 Ответить
Ну як же не повихвалятись пасажиру мипахалі. Пабідун.
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04.09.2022 19:11 Ответить
Безусловно что у командующих есть заместители. Но ты, дубина зеленая, вызвал руководящих генералов к себе в "ставку". Ты охренеть как приблизил победу и помог им руководить войсками...
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04.09.2022 19:15 Ответить
А генерала Наєва, командувача ООС, не приєднали.
Видно, не було потреби.
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04.09.2022 19:15 Ответить
Наєву укази не треба. він сам справляється
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04.09.2022 19:34 Ответить
"Володимир Зеленський також вручив орден «Золота Зірка» генерал-лейтенанту Сергію Наєву, який є командувачем Об'єднаних сил ЗСУ і з першого дня збройної агресії РФ на території України очолює визначене угруповання сил оборони. Безпосередньо під його керівництвом було сплановано й організовано застосування Збройних Сил України та інших сил оборони на Південному напрямку."

Джерело від 29.04.2022р. : https://www.president.gov.ua/news/prezident-vruchiv-nagorodi-vijskovim-ta-chlenam-rodin-zagibl-74661
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04.09.2022 22:41 Ответить
І? Вручив бо є за що. І оборона була, і мости були заміновані. Командування ЗСУ свою справу знає. А тоді в справи військових влізли політики
https://www.google.com/amp/s/www.unn.com.ua/uk/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi%3f_amp=1
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04.09.2022 22:57 Ответить
а Залужного?
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04.09.2022 23:06 Ответить
Ого, який ти Станіслав!
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04.09.2022 19:21 Ответить
Станіслав - передовик-стаханівець: приступив до праці в суботу, не став понеділка чекати.
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04.09.2022 19:55 Ответить
В найЗеленішого є - "Ставка", "Сидка" і "Льожка" зеленокомандуючого
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04.09.2022 19:17 Ответить
ок, я також промовчу, коли Україну буде звільнено , просто набухаюся
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04.09.2022 19:21 Ответить
Вместо того что бы похвалить и порадоваться за наших военных ,,,,все комментарии тупо обсыр Зеленского.
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04.09.2022 19:23 Ответить
За успехи военных радуемся. А каким боком до этого мародер Боневтик Оманский?
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04.09.2022 19:26 Ответить
Он наш главнокомандующий,,,нравится вам это или нет,,,
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04.09.2022 19:29 Ответить
Может ваш главнокомандующий,но не наш!
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04.09.2022 19:33 Ответить
А ваш кто? Путлер?....насколько мне известно главнокомандующий Украины Зеленский
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04.09.2022 19:35 Ответить
Звание верховный главнокомандующий не делает его настоящим,уважаемым военноначальником, звание которого он имеет!
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04.09.2022 19:41 Ответить
Пока с ним плечом к плечу Залужный,,,,дает,,,как и голоса тех кто его выбрал президентом.
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04.09.2022 19:54 Ответить
Ну вам вероятно с Испании виднее кто и с кем стоит плечом к плечу,нежели нам в Украине!
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04.09.2022 19:58 Ответить
Ну доступ к инету не закрыт),,,, Да и у Залужного странички есть,,,,ну а про семью в Херсоне и говорить наверное не стоит.
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04.09.2022 20:16 Ответить
А его выбирали?Учитывая ,что он привёл во власть антимайдановских и рыговских реваншистов-мародёров,всомнились 102 процента януковоща по Луганской области.Характерный почерк ФСБ...
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04.09.2022 20:33 Ответить
Украина не россия ....выбирали.
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04.09.2022 20:38 Ответить
Януковоща тоже "выбирали".
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04.09.2022 20:46 Ответить
В данном случае даже оппы Зелика признали выборы,,,так что не надо ля ля.
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04.09.2022 21:23 Ответить
"Оппы" даже представить себе не могли, что произошло
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05.09.2022 13:31 Ответить
А хто в Іспанії (під прапором якої ви пишите) головнокомандувач?
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04.09.2022 19:45 Ответить
Настоящий главнокомандующий Украины- Залужный,грамотный,боевой генерал,а не паяц 95 квартала.
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04.09.2022 19:45 Ответить
Угу. И доверенные люди этого главкома, которым он навешивал мЯЯдальки, спокойно мародерят миллионы долларов гуманитарки. А мародерство такого уровня может крышеваться только на самом верху, где и находится этот главнокомандующий. Причем есть мнение, шо мародерство в Запорожье - только самая верхушечка Дерьмакозеленской организованной преступной шоблы.
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04.09.2022 19:33 Ответить
бо саме завдяки злочинним діям блаЗЄнського було здано ті території. І зараз великою кров'ю треба все повертати. З Іспанії цього не видно. Мабуть дивитеся лише блаЗЄнський марафон. Тьху!
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04.09.2022 19:27 Ответить
За вашіх ваєнних кацапських,усі українці радіють коли вони дохнуть.
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04.09.2022 19:27 Ответить
Притула,Чмут,Стерненко,М.Алина, что там по воровству гуманитарки Ермаковской шоблой в Запорожье.Что молчим, чего стесняемся????
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04.09.2022 19:28 Ответить
Простите, кто Президент Украины сейчас - Вы или Ермак? Кто ответит мне, почему сестра моей жены умерла от голода в подвале мариупольской многоэтажки?
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04.09.2022 19:29 Ответить
блаЗЄнський, ти спочатку розкажи як так сталося, що українські прапори там щезли, що треба їх туди повертати...
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04.09.2022 19:25 Ответить
Знаете, зачем рассказывать, что не ожидал войну? Чтобы оправдаться, почему не готовился. Потому что если знал, ожидал, но не готовился, возникает вопрос: а не ******* ли ты или того хуже.
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04.09.2022 19:33 Ответить
Нице нікчемне чмо,яке полізло керувати державою під час війни,йди *****!!!
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04.09.2022 19:25 Ответить
Если этот спецшутник фсбешно-еврейскийй и ПОДОНОК по совместительству который подставил под ракетный удар миллионы граждан страны заверив всех, что вторжения не будет, по окончании своей каденции не будет висеть на майдане и разлагаться, в назидание потомкам, то это страна и нация обречена на рабство. Можно смело тогда утверждать ,что Мордор 2.0 успешно создан усилиями двумя мразями ,которые керували страной по пять лет. Дякуемо ДЯКУВЫАЛЬЩИКОВ.
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04.09.2022 19:25 Ответить
"расстреляли меня внучек, расстреляли..." (с)
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04.09.2022 19:26 Ответить
Ну що ж , в принципі - перше повідомлення актуальне і тепер , тільки з невеличкою поправкою , треба поміняти місцями слова - ВСУ і дают . .
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04.09.2022 20:15 Ответить
Повернули декілька сіл? Одразу ж треба бігти та відчитуватись про успішний успіх! Перемога!
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04.09.2022 19:28 Ответить
а шо ти зробив для перемоги? написав комент на цензор? ну герой диванних військ прям
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04.09.2022 19:31 Ответить
Пропонуєш з пафосом та фанфарами як Зелепуп це сприймати?
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04.09.2022 19:34 Ответить
Пропоную не обсирати наших хлопців, які своєю кров'ю і своїми життями здобувають такі "перемоги", вигризаючи метр за метром у скаженої орди. Гидко таке читати просто!
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04.09.2022 19:37 Ответить
Так хлопці якраз це роблять-вигризають! І саме через прой**би зеленої влади. Саме тому тут і поносять "найвеличнішого", бо саме через його продажні дії і маємо страшну війну!!!!
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04.09.2022 19:43 Ответить
Де побачила обсирання? Справа про неадекватну реакцію керівництва країни.
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04.09.2022 20:03 Ответить
ти дійсно не розумієш цінність тих декілька сіл після того як довелось відступати пів року...
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04.09.2022 19:50 Ответить
Про який відступ пів року мова? Хіба нам не розповідали про 46 сіл звільнених на Херсонщині протягом попередніх місяців?

Тому нічого нового тут нема.
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04.09.2022 20:05 Ответить
не знаю про які 46 звільнених сіл йде мова але добре пам*ятаю бравурні коментарі про котел для півтори тисячі московитів під Високопіллям...і от тільки зараз нарешті спромоглися їх випхати звідти.. а ви кажете - нічого нвого
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04.09.2022 20:15 Ответить
Погано що не знаєш. Переможні висери Дристовича знаєш, а повідомлення від офіційних органів не знаєш

https://www.google.com.ua/amp/s/amp.censor.net/ua/news/3357832/46_naselenyh_punktiv_deokupuvaly_zsu_na_hersonschyni_ova
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04.09.2022 20:31 Ответить
А что, надо сидеть и рыдать в голос? Забудь на секунду за того Зеленского. Забыл? Теперь вдумайся: войска под командованием Залужного освободили часть территории страны! Тебе плохо с этого? А может ты засланный казачок?
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04.09.2022 20:15 Ответить
А може просто не треба перетворювати маленький тактичний успіх у бравурні концерти зе-влади?
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04.09.2022 20:29 Ответить
Ключевое слово - успех. Успехов, за шесть месяцев, было не так много. Нет ничего дурного в том, что бы поделиться успехом вооруженных сил со всем населением страны. А вы будете скулить даже если украинский флаг над кремлем появится - криво висит, не над той башней , почему Зеленский об этом говорит, а не Наев?! ((((
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04.09.2022 20:52 Ответить
Якшо Лохбонэвтик будет рассказывать о том, шо уже повесил украинский флаг над кремлём я лично сразу спрошу: ,,Шо оно курит?". И да, буду ждать новостей от представителей ЗСУ. (ж)ОПе ЗЕприслужников веры нет, а так же ,,ставке", ,,лёжке" и шо ещё придумает с бодуна Бонэвтик
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04.09.2022 21:20 Ответить
Нуууу ти гониш, порівнюючи 2 села з кремлем. Це маніпуляція.
Є різниця взяти місто чи взяти 2 села.
До речі, які можуть у будь який момент відбити.
Чи буде гідрант відчитуватись якщо їх знову захоплять? Щось підказує що ні.
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04.09.2022 21:20 Ответить
Дякую ЗСУ за те , що настав вересень , а нє сєнтябрь
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04.09.2022 19:29 Ответить
дай Бог!
може і дійсно так буде - якщо вдасться викинути московитів із Херсону то в кремлі буде переворот...одного вову викинуть іншого покладуть
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04.09.2022 19:52 Ответить
Ой!
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04.09.2022 19:59 Ответить
Иногда мне кажется, что Цензор подвергается кибератакам кацапни - столько дерьма здесь выливается в комментариях (((.
Угомонитесь уже долбо.бы, триста лет москали одну и ту же тактику используют - сталкивают украинцев лбами в самые критические моменты истории, а вы упорно ничему не учитесь.
Мало кто любит Писяграя, много вредного его шайка сделала для страны, но не время сейчас счета сводить! Московские воши этого только и ждут, этого и добиваются, что бы украинские гниды в очередной раз свою страну на куски порвали.
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04.09.2022 20:09 Ответить
Весь світ збирає гуманітарку для України. А зелені виродки взяли і розікрали гуманітарку на Запоріжжі і розпродали її у сільпо замість того аби роздати її безкоштовно людям. Однак, боронь Боже, критикувати за це владу. Zeкоманда - свята і безгрішна. Правда?
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04.09.2022 21:48 Ответить
Я вас зібрав, але нічого не скажу!
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04.09.2022 20:12 Ответить
а не сдаётся ли вам, джентльмены, что наш герой слегка засуетился?
такое чувство, что зарубежные кураторы потребовали свежей информации о планах ВСУ
три (!) заседания за 4 дня, ВКЛЮЧАЯ ВЫХОДНЫЕ!!!
не иначе, информаторы Ермака что-то шепнули
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04.09.2022 20:21 Ответить
Начались активные боевые действия.
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04.09.2022 22:37 Ответить
Пане Зеленський , ви в курсі , що на Запоріжжі голова ОВА Старух ( так , це той що разом з поплічниками вкрав гуманітарку від ЄС ) замість українського прапора вивісив мародерський ?
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04.09.2022 20:26 Ответить
Совещание в Конча Заспе. Ну, как то так.
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04.09.2022 20:37 Ответить
а деж секретарка була що машовця на засідання відправила???
і якщо там був машовець то на цій ставці ніхрена не обговорювали
на засіданнях ставки ГК вирішуються надважливі, надсекретні плани
що там роблять посторонні люди
чому Залужний та Шаптала не скажуть
ми не будемо обговорювати жодних питань поки в ставці присутні люди без допуску до держтаємниці
їм, млять, моло що єрмак вирішив долю вагнерівців??? ****
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04.09.2022 20:54 Ответить
Невже в своєму кабінеті на кінець повісить???
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04.09.2022 21:10 Ответить
Дивись **** де зараз найбільше наших прапорів : https://censor.net/ua/photo_news/3365058/********************************************************************************************************
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04.09.2022 21:40 Ответить
... шапічку мосьє Бона на пику знов натягівали?
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05.09.2022 06:27 Ответить
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05.09.2022 07:46 Ответить
Наші прапори повертаються туди, де мають бути по праву https://censor.net/ua/news/3365046/******************************************************************************************************
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05.09.2022 15:59 Ответить
 
 