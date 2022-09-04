УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16073 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
10 327 89
Данілов (1187) Зеленський (17406) Резніков (1385) Залужний (583)

Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву, - Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів у неділю чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

У повідомленні зазначається: "У зустрічі взяли участь: секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, а також заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

У режимі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися: начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук та командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов.

Головнокомандувач і командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки доповіли про ситуацію на передовій.

"Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв’язок з тими, хто на фронті. Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце", – зазначив Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки".

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+44
показати весь коментар
04.09.2022 19:24
+29
А командуючі фронтов були на Ставці? Батальйон Юзік із Польщі приїхав? А Лисифй і Пікалов намалювали свої польські позиції на таємній карті? Абдристович накрав гранатометів на блокпостах, щоб нищити ворожа танки? Зкутами баришня в штабі?
показати весь коментар
04.09.2022 19:08
+27
Дякую ЗСУ за те , що настав вересень , а нє сєнтябрь
показати весь коментар
04.09.2022 19:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А командуючі фронтов були на Ставці? Батальйон Юзік із Польщі приїхав? А Лисифй і Пікалов намалювали свої польські позиції на таємній карті? Абдристович накрав гранатометів на блокпостах, щоб нищити ворожа танки? Зкутами баришня в штабі?
показати весь коментар
04.09.2022 19:08 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2022 19:24 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2022 19:28 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2022 19:29 Відповісти
Русня хвастается своим героическим драпом с Высокополья
показати весь коментар
04.09.2022 19:32 Відповісти
І Озерне.
показати весь коментар
04.09.2022 19:44 Відповісти
не кури цю дурь більше
показати весь коментар
04.09.2022 19:28 Відповісти
Олег Шарп: "На российских каналах подтверждают сдачу оккупантами Высокополья, Благодатовки, а на Николаевском направлении - Любомировки/Красного Знамени. Также подтверждены удары "Хаймерсами" по двум понтонным переправам. Ещё рашисты констатируют расширение нашего плацдарма на Белогорку - это на Ингульце юго-восточнее Давыдова Брода.

По данным, опять таки, российских источников, те темпы продвижения и тактика, которую применяют ВСУ, достигнув огневого паритета с ВС РФ на этом направлении (это уже неоспоримый факт), грозят критической ситуацией для них уже к налу октября.

.....

А пока верим в победу, верим в ЗСУ. ****** их, ребята!"
показати весь коментар
04.09.2022 20:52 Відповісти
Це, безумовно, даже гарно, але тобі, гундосику, слова не давали.
показати весь коментар
04.09.2022 19:09 Відповісти
*дуже
показати весь коментар
04.09.2022 19:11 Відповісти
ещё бы к майке шортики, или трусики - было бы больше соответствия...
показати весь коментар
04.09.2022 19:09 Відповісти
Піонерський галстук і барабан
показати весь коментар
04.09.2022 19:12 Відповісти
А палочки к барабану?
показати весь коментар
04.09.2022 19:21 Відповісти
Йому не потрібні. Він же на роялі взагалі без рук грає.
показати весь коментар
04.09.2022 19:22 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2022 21:07 Відповісти
Ну як же не повихвалятись пасажиру мипахалі. Пабідун.
показати весь коментар
04.09.2022 19:11 Відповісти
Безусловно что у командующих есть заместители. Но ты, дубина зеленая, вызвал руководящих генералов к себе в "ставку". Ты охренеть как приблизил победу и помог им руководить войсками...
показати весь коментар
04.09.2022 19:15 Відповісти
А генерала Наєва, командувача ООС, не приєднали.
Видно, не було потреби.
показати весь коментар
04.09.2022 19:15 Відповісти
Наєву укази не треба. він сам справляється
показати весь коментар
04.09.2022 19:34 Відповісти
"Володимир Зеленський також вручив орден «Золота Зірка» генерал-лейтенанту Сергію Наєву, який є командувачем Об'єднаних сил ЗСУ і з першого дня збройної агресії РФ на території України очолює визначене угруповання сил оборони. Безпосередньо під його керівництвом було сплановано й організовано застосування Збройних Сил України та інших сил оборони на Південному напрямку."

Джерело від 29.04.2022р. : https://www.president.gov.ua/news/prezident-vruchiv-nagorodi-vijskovim-ta-chlenam-rodin-zagibl-74661
показати весь коментар
04.09.2022 22:41 Відповісти
І? Вручив бо є за що. І оборона була, і мости були заміновані. Командування ЗСУ свою справу знає. А тоді в справи військових влізли політики
https://www.google.com/amp/s/www.unn.com.ua/uk/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi%3f_amp=1
показати весь коментар
04.09.2022 22:57 Відповісти
а Залужного?
показати весь коментар
04.09.2022 23:06 Відповісти
Ого, який ти Станіслав!
показати весь коментар
04.09.2022 19:21 Відповісти
Станіслав - передовик-стаханівець: приступив до праці в суботу, не став понеділка чекати.
показати весь коментар
04.09.2022 19:55 Відповісти
В найЗеленішого є - "Ставка", "Сидка" і "Льожка" зеленокомандуючого
показати весь коментар
04.09.2022 19:17 Відповісти
ок, я також промовчу, коли Україну буде звільнено , просто набухаюся
показати весь коментар
04.09.2022 19:21 Відповісти
Вместо того что бы похвалить и порадоваться за наших военных ,,,,все комментарии тупо обсыр Зеленского.
показати весь коментар
04.09.2022 19:23 Відповісти
За успехи военных радуемся. А каким боком до этого мародер Боневтик Оманский?
показати весь коментар
04.09.2022 19:26 Відповісти
Он наш главнокомандующий,,,нравится вам это или нет,,,
показати весь коментар
04.09.2022 19:29 Відповісти
Может ваш главнокомандующий,но не наш!
показати весь коментар
04.09.2022 19:33 Відповісти
А ваш кто? Путлер?....насколько мне известно главнокомандующий Украины Зеленский
показати весь коментар
04.09.2022 19:35 Відповісти
Звание верховный главнокомандующий не делает его настоящим,уважаемым военноначальником, звание которого он имеет!
показати весь коментар
04.09.2022 19:41 Відповісти
Пока с ним плечом к плечу Залужный,,,,дает,,,как и голоса тех кто его выбрал президентом.
показати весь коментар
04.09.2022 19:54 Відповісти
Ну вам вероятно с Испании виднее кто и с кем стоит плечом к плечу,нежели нам в Украине!
показати весь коментар
04.09.2022 19:58 Відповісти
Ну доступ к инету не закрыт),,,, Да и у Залужного странички есть,,,,ну а про семью в Херсоне и говорить наверное не стоит.
показати весь коментар
04.09.2022 20:16 Відповісти
А его выбирали?Учитывая ,что он привёл во власть антимайдановских и рыговских реваншистов-мародёров,всомнились 102 процента януковоща по Луганской области.Характерный почерк ФСБ...
показати весь коментар
04.09.2022 20:33 Відповісти
Украина не россия ....выбирали.
показати весь коментар
04.09.2022 20:38 Відповісти
Януковоща тоже "выбирали".
показати весь коментар
04.09.2022 20:46 Відповісти
В данном случае даже оппы Зелика признали выборы,,,так что не надо ля ля.
показати весь коментар
04.09.2022 21:23 Відповісти
"Оппы" даже представить себе не могли, что произошло
показати весь коментар
05.09.2022 13:31 Відповісти
А хто в Іспанії (під прапором якої ви пишите) головнокомандувач?
показати весь коментар
04.09.2022 19:45 Відповісти
Настоящий главнокомандующий Украины- Залужный,грамотный,боевой генерал,а не паяц 95 квартала.
показати весь коментар
04.09.2022 19:45 Відповісти
Угу. И доверенные люди этого главкома, которым он навешивал мЯЯдальки, спокойно мародерят миллионы долларов гуманитарки. А мародерство такого уровня может крышеваться только на самом верху, где и находится этот главнокомандующий. Причем есть мнение, шо мародерство в Запорожье - только самая верхушечка Дерьмакозеленской организованной преступной шоблы.
показати весь коментар
04.09.2022 19:33 Відповісти
бо саме завдяки злочинним діям блаЗЄнського було здано ті території. І зараз великою кров'ю треба все повертати. З Іспанії цього не видно. Мабуть дивитеся лише блаЗЄнський марафон. Тьху!
показати весь коментар
04.09.2022 19:27 Відповісти
За вашіх ваєнних кацапських,усі українці радіють коли вони дохнуть.
показати весь коментар
04.09.2022 19:27 Відповісти
Притула,Чмут,Стерненко,М.Алина, что там по воровству гуманитарки Ермаковской шоблой в Запорожье.Что молчим, чего стесняемся????
показати весь коментар
04.09.2022 19:28 Відповісти
Простите, кто Президент Украины сейчас - Вы или Ермак? Кто ответит мне, почему сестра моей жены умерла от голода в подвале мариупольской многоэтажки?
показати весь коментар
04.09.2022 19:29 Відповісти
блаЗЄнський, ти спочатку розкажи як так сталося, що українські прапори там щезли, що треба їх туди повертати...
показати весь коментар
04.09.2022 19:25 Відповісти
Знаете, зачем рассказывать, что не ожидал войну? Чтобы оправдаться, почему не готовился. Потому что если знал, ожидал, но не готовился, возникает вопрос: а не ******* ли ты или того хуже.
показати весь коментар
04.09.2022 19:33 Відповісти
Нице нікчемне чмо,яке полізло керувати державою під час війни,йди *****!!!
показати весь коментар
04.09.2022 19:25 Відповісти
Если этот спецшутник фсбешно-еврейскийй и ПОДОНОК по совместительству который подставил под ракетный удар миллионы граждан страны заверив всех, что вторжения не будет, по окончании своей каденции не будет висеть на майдане и разлагаться, в назидание потомкам, то это страна и нация обречена на рабство. Можно смело тогда утверждать ,что Мордор 2.0 успешно создан усилиями двумя мразями ,которые керували страной по пять лет. Дякуемо ДЯКУВЫАЛЬЩИКОВ.
показати весь коментар
04.09.2022 19:25 Відповісти
"расстреляли меня внучек, расстреляли..." (с)
показати весь коментар
04.09.2022 19:26 Відповісти
Ну що ж , в принципі - перше повідомлення актуальне і тепер , тільки з невеличкою поправкою , треба поміняти місцями слова - ВСУ і дают . .
показати весь коментар
04.09.2022 20:15 Відповісти
Повернули декілька сіл? Одразу ж треба бігти та відчитуватись про успішний успіх! Перемога!
показати весь коментар
04.09.2022 19:28 Відповісти
а шо ти зробив для перемоги? написав комент на цензор? ну герой диванних військ прям
показати весь коментар
04.09.2022 19:31 Відповісти
Пропонуєш з пафосом та фанфарами як Зелепуп це сприймати?
показати весь коментар
04.09.2022 19:34 Відповісти
Пропоную не обсирати наших хлопців, які своєю кров'ю і своїми життями здобувають такі "перемоги", вигризаючи метр за метром у скаженої орди. Гидко таке читати просто!
показати весь коментар
04.09.2022 19:37 Відповісти
Так хлопці якраз це роблять-вигризають! І саме через прой**би зеленої влади. Саме тому тут і поносять "найвеличнішого", бо саме через його продажні дії і маємо страшну війну!!!!
показати весь коментар
04.09.2022 19:43 Відповісти
Де побачила обсирання? Справа про неадекватну реакцію керівництва країни.
показати весь коментар
04.09.2022 20:03 Відповісти
ти дійсно не розумієш цінність тих декілька сіл після того як довелось відступати пів року...
показати весь коментар
04.09.2022 19:50 Відповісти
Про який відступ пів року мова? Хіба нам не розповідали про 46 сіл звільнених на Херсонщині протягом попередніх місяців?

Тому нічого нового тут нема.
показати весь коментар
04.09.2022 20:05 Відповісти
не знаю про які 46 звільнених сіл йде мова але добре пам*ятаю бравурні коментарі про котел для півтори тисячі московитів під Високопіллям...і от тільки зараз нарешті спромоглися їх випхати звідти.. а ви кажете - нічого нвого
показати весь коментар
04.09.2022 20:15 Відповісти
Погано що не знаєш. Переможні висери Дристовича знаєш, а повідомлення від офіційних органів не знаєш

https://www.google.com.ua/amp/s/amp.censor.net/ua/news/3357832/46_naselenyh_punktiv_deokupuvaly_zsu_na_hersonschyni_ova
показати весь коментар
04.09.2022 20:31 Відповісти
А что, надо сидеть и рыдать в голос? Забудь на секунду за того Зеленского. Забыл? Теперь вдумайся: войска под командованием Залужного освободили часть территории страны! Тебе плохо с этого? А может ты засланный казачок?
показати весь коментар
04.09.2022 20:15 Відповісти
А може просто не треба перетворювати маленький тактичний успіх у бравурні концерти зе-влади?
показати весь коментар
04.09.2022 20:29 Відповісти
Ключевое слово - успех. Успехов, за шесть месяцев, было не так много. Нет ничего дурного в том, что бы поделиться успехом вооруженных сил со всем населением страны. А вы будете скулить даже если украинский флаг над кремлем появится - криво висит, не над той башней , почему Зеленский об этом говорит, а не Наев?! ((((
показати весь коментар
04.09.2022 20:52 Відповісти
Якшо Лохбонэвтик будет рассказывать о том, шо уже повесил украинский флаг над кремлём я лично сразу спрошу: ,,Шо оно курит?". И да, буду ждать новостей от представителей ЗСУ. (ж)ОПе ЗЕприслужников веры нет, а так же ,,ставке", ,,лёжке" и шо ещё придумает с бодуна Бонэвтик
показати весь коментар
04.09.2022 21:20 Відповісти
Нуууу ти гониш, порівнюючи 2 села з кремлем. Це маніпуляція.
Є різниця взяти місто чи взяти 2 села.
До речі, які можуть у будь який момент відбити.
Чи буде гідрант відчитуватись якщо їх знову захоплять? Щось підказує що ні.
показати весь коментар
04.09.2022 21:20 Відповісти
Дякую ЗСУ за те , що настав вересень , а нє сєнтябрь
показати весь коментар
04.09.2022 19:29 Відповісти
дай Бог!
може і дійсно так буде - якщо вдасться викинути московитів із Херсону то в кремлі буде переворот...одного вову викинуть іншого покладуть
показати весь коментар
04.09.2022 19:52 Відповісти
Ой!
показати весь коментар
04.09.2022 19:59 Відповісти
Иногда мне кажется, что Цензор подвергается кибератакам кацапни - столько дерьма здесь выливается в комментариях (((.
Угомонитесь уже долбо.бы, триста лет москали одну и ту же тактику используют - сталкивают украинцев лбами в самые критические моменты истории, а вы упорно ничему не учитесь.
Мало кто любит Писяграя, много вредного его шайка сделала для страны, но не время сейчас счета сводить! Московские воши этого только и ждут, этого и добиваются, что бы украинские гниды в очередной раз свою страну на куски порвали.
показати весь коментар
04.09.2022 20:09 Відповісти
Весь світ збирає гуманітарку для України. А зелені виродки взяли і розікрали гуманітарку на Запоріжжі і розпродали її у сільпо замість того аби роздати її безкоштовно людям. Однак, боронь Боже, критикувати за це владу. Zeкоманда - свята і безгрішна. Правда?
показати весь коментар
04.09.2022 21:48 Відповісти
Я вас зібрав, але нічого не скажу!
показати весь коментар
04.09.2022 20:12 Відповісти
а не сдаётся ли вам, джентльмены, что наш герой слегка засуетился?
такое чувство, что зарубежные кураторы потребовали свежей информации о планах ВСУ
три (!) заседания за 4 дня, ВКЛЮЧАЯ ВЫХОДНЫЕ!!!
не иначе, информаторы Ермака что-то шепнули
показати весь коментар
04.09.2022 20:21 Відповісти
Начались активные боевые действия.
показати весь коментар
04.09.2022 22:37 Відповісти
Пане Зеленський , ви в курсі , що на Запоріжжі голова ОВА Старух ( так , це той що разом з поплічниками вкрав гуманітарку від ЄС ) замість українського прапора вивісив мародерський ?
показати весь коментар
04.09.2022 20:26 Відповісти
Совещание в Конча Заспе. Ну, как то так.
показати весь коментар
04.09.2022 20:37 Відповісти
а деж секретарка була що машовця на засідання відправила???
і якщо там був машовець то на цій ставці ніхрена не обговорювали
на засіданнях ставки ГК вирішуються надважливі, надсекретні плани
що там роблять посторонні люди
чому Залужний та Шаптала не скажуть
ми не будемо обговорювати жодних питань поки в ставці присутні люди без допуску до держтаємниці
їм, млять, моло що єрмак вирішив долю вагнерівців??? ****
показати весь коментар
04.09.2022 20:54 Відповісти
Невже в своєму кабінеті на кінець повісить???
показати весь коментар
04.09.2022 21:10 Відповісти
Дивись **** де зараз найбільше наших прапорів : https://censor.net/ua/photo_news/3365058/********************************************************************************************************
показати весь коментар
04.09.2022 21:40 Відповісти
... шапічку мосьє Бона на пику знов натягівали?
показати весь коментар
05.09.2022 06:27 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2022 07:46 Відповісти
Наші прапори повертаються туди, де мають бути по праву https://censor.net/ua/news/3365046/******************************************************************************************************
показати весь коментар
05.09.2022 15:59 Відповісти
 
 