Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву, - Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
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Президент України Володимир Зеленський провів у неділю чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.
У повідомленні зазначається: "У зустрічі взяли участь: секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, а також заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.
У режимі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися: начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук та командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов.
Головнокомандувач і командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки доповіли про ситуацію на передовій.
"Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв’язок з тими, хто на фронті. Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце", – зазначив Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки".
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По данным, опять таки, российских источников, те темпы продвижения и тактика, которую применяют ВСУ, достигнув огневого паритета с ВС РФ на этом направлении (это уже неоспоримый факт), грозят критической ситуацией для них уже к налу октября.
.....
А пока верим в победу, верим в ЗСУ. ****** их, ребята!"
Видно, не було потреби.
Джерело від 29.04.2022р. : https://www.president.gov.ua/news/prezident-vruchiv-nagorodi-vijskovim-ta-chlenam-rodin-zagibl-74661
https://www.google.com/amp/s/www.unn.com.ua/uk/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi%3f_amp=1
Тому нічого нового тут нема.
https://www.google.com.ua/amp/s/amp.censor.net/ua/news/3357832/46_naselenyh_punktiv_deokupuvaly_zsu_na_hersonschyni_ova
Є різниця взяти місто чи взяти 2 села.
До речі, які можуть у будь який момент відбити.
Чи буде гідрант відчитуватись якщо їх знову захоплять? Щось підказує що ні.
може і дійсно так буде - якщо вдасться викинути московитів із Херсону то в кремлі буде переворот...одного вову викинуть іншого покладуть
Угомонитесь уже долбо.бы, триста лет москали одну и ту же тактику используют - сталкивают украинцев лбами в самые критические моменты истории, а вы упорно ничему не учитесь.
Мало кто любит Писяграя, много вредного его шайка сделала для страны, но не время сейчас счета сводить! Московские воши этого только и ждут, этого и добиваются, что бы украинские гниды в очередной раз свою страну на куски порвали.
такое чувство, что зарубежные кураторы потребовали свежей информации о планах ВСУ
три (!) заседания за 4 дня, ВКЛЮЧАЯ ВЫХОДНЫЕ!!!
не иначе, информаторы Ермака что-то шепнули
і якщо там був машовець то на цій ставці ніхрена не обговорювали
на засіданнях ставки ГК вирішуються надважливі, надсекретні плани
що там роблять посторонні люди
чому Залужний та Шаптала не скажуть
ми не будемо обговорювати жодних питань поки в ставці присутні люди без допуску до держтаємниці
їм, млять, моло що єрмак вирішив долю вагнерівців??? ****