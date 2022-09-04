Войска РФ обстреляли два района Харькова: есть раненые

В воскресенье вечером российские войска обстреляли два района Харькова, два человека пострадали.

Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ударили по Холодногорскому и Новобаварскому районам Харькова. На данный момент медики госпитализировали 2 человек, состояние пострадавших - среднее. Вниманию жителей города Харькова и области: максимально находитесь в укрытиях!" – рассказал Синегубов.

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В свою очередь Терехов сообщил, что в Новобаварском районе пострадал частный сектор. Повреждены несколько частных домов и многоэтажка неподалеку.