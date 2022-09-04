Війська РФ обстріляли два райони Харкова: є поранені

У неділю ввечері російські війська обстріляли два райони Харкова, двоє осіб постраждали.

Про це повідомляють голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти вдарили по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова. На цю хвилину медики госпіталізували 2 осіб, стан постраждалих - середній. До уваги жителів міста Харків та області: максимально перебувайте в укриттях!" - розповів Синєгубов.

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У свою чергу, Терехов повідомив, що в Новобаварському районі постраждав приватний сектор. Пошкоджено кілька приватних будинків та багатоповерхівку неподалік.