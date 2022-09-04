УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16073 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 732 4
війна (56233) обстріл (20980) Харків (3880) Терехов (243) Синєгубов (758)

Війська РФ обстріляли два райони Харкова: є поранені

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

У неділю ввечері російські війська обстріляли два райони Харкова, двоє осіб постраждали.

Про це повідомляють голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти вдарили по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова. На цю хвилину медики госпіталізували 2 осіб, стан постраждалих - середній. До уваги жителів міста Харків та області: максимально перебувайте в укриттях!" - розповів Синєгубов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого обстрілу у Київському районі Харкова, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У свою чергу, Терехов повідомив, що в Новобаварському районі постраждав приватний сектор. Пошкоджено кілька приватних будинків та багатоповерхівку неподалік.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хрен вам, я живой, ждем новостей из Ростова. Или из Воронежа? Вот я туплю
показати весь коментар
04.09.2022 19:31 Відповісти
В Бердянську фіксують звуки відльотів ракет з прибережної акваторії Азовського моря
показати весь коментар
04.09.2022 19:31 Відповісти
таке кажуть ..ЗСУ звільнили Високопілля...багато рашистів в полоні
показати весь коментар
04.09.2022 19:31 Відповісти
Стрелков-Гиркин подтвердил, что украинские воины освободили Высокополье Херсонской области.Об этом он сообщил в Telegram.
показати весь коментар
04.09.2022 19:33 Відповісти
 
 