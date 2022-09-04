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Війська РФ обстріляли два райони Харкова: є поранені
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У неділю ввечері російські війська обстріляли два райони Харкова, двоє осіб постраждали.
Про це повідомляють голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти вдарили по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова. На цю хвилину медики госпіталізували 2 осіб, стан постраждалих - середній. До уваги жителів міста Харків та області: максимально перебувайте в укриттях!" - розповів Синєгубов.
У свою чергу, Терехов повідомив, що в Новобаварському районі постраждав приватний сектор. Пошкоджено кілька приватних будинків та багатоповерхівку неподалік.
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Олег Кущ 3c573107
показати весь коментар04.09.2022 19:31 Відповісти Мені подобається 0
5 копійок
показати весь коментар04.09.2022 19:31 Відповісти Мені подобається 0
Bob Fayn
показати весь коментар04.09.2022 19:31 Відповісти Мені подобається 1
Bob Fayn
показати весь коментар04.09.2022 19:33 Відповісти Мені подобається 0
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