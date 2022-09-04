Сложно, но мы пройдем этот отопительный сезон, – Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у Украины около 13 млрд кубометров газа в хранилищах и более 2 млн тонн угля, что дает надежду на сложное, но стабильное прохождение отопительного сезона.
Об этом он сказал на брифинге в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Фактически мы сегодня имеем уже около 13 млрд кубов газа в наших хранилищах, это больше, чем было в любой другой сезон. У нас сегодня более 2 млн тонн угля накопленного. Это дает нам надежду на сложное, но стабильное прохождение этого отопительного сезона", - сказал Шмыгаль.
Сложным сезон будет из-за военных рисков, уточнил премьер. "Это очевидно, мы все это понимаем, мы к этому готовимся, и не только запасая газ и уголь", - сказал он.
По словам Шмыгаля, "те запасы газа, которые у нас есть, наша добыча плюс LNG-терминалы в Европе, плюс договоренности с северными странами, плюс договоренности с другими нашими партнерами дают нам сегодня уверенность в том, что сложно, но мы пройдем этот отопительный сезон".
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і наше ЗСУ... щоби вони не мерзли...
Если считать количество газа в хранилищах за минусом технологического газа- то нет.
на подводках к радиаторам. Теплоотдача минимальная. ТЭЦ если и промывает системы, то это только стояки. Проход теплоносителя к радиаторам минимальный , и то если есть. ЖЭКи чистить системы не собираются.Только дают телефоны спецов, которые снимают радиаторы
и пытаются прочистить подводки. Это стоит не малые деньги и не
всякий может это себе позволить. Систему учёта отпущенного тепла не интересует получил ты необходимое тепло или нет. Главное--- ПЛАТИ!!