Сложно, но мы пройдем этот отопительный сезон, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у Украины около 13 млрд кубометров газа в хранилищах и более 2 млн тонн угля, что дает надежду на сложное, но стабильное прохождение отопительного сезона.

Об этом он сказал на брифинге в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Фактически мы сегодня имеем уже около 13 млрд кубов газа в наших хранилищах, это больше, чем было в любой другой сезон. У нас сегодня более 2 млн тонн угля накопленного. Это дает нам надежду на сложное, но стабильное прохождение этого отопительного сезона", - сказал Шмыгаль.

Сложным сезон будет из-за военных рисков, уточнил премьер. "Это очевидно, мы все это понимаем, мы к этому готовимся, и не только запасая газ и уголь", - сказал он.

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По словам Шмыгаля, "те запасы газа, которые у нас есть, наша добыча плюс LNG-терминалы в Европе, плюс договоренности с северными странами, плюс договоренности с другими нашими партнерами дают нам сегодня уверенность в том, что сложно, но мы пройдем этот отопительный сезон".