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Новости Война в Украине Отопительный сезон
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Газ (10095) уголь (988) отопительный сезон (475) Теплокоммунэнерго (86) Шмыгаль Денис (2318)

Сложно, но мы пройдем этот отопительный сезон, – Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

отопление

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у Украины около 13 млрд кубометров газа в хранилищах и более 2 млн тонн угля, что дает надежду на сложное, но стабильное прохождение отопительного сезона.

Об этом он сказал на брифинге в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Фактически мы сегодня имеем уже около 13 млрд кубов газа в наших хранилищах, это больше, чем было в любой другой сезон. У нас сегодня более 2 млн тонн угля накопленного. Это дает нам надежду на сложное, но стабильное прохождение этого отопительного сезона", - сказал Шмыгаль.

Сложным сезон будет из-за военных рисков, уточнил премьер. "Это очевидно, мы все это понимаем, мы к этому готовимся, и не только запасая газ и уголь", - сказал он.

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По словам Шмыгаля, "те запасы газа, которые у нас есть, наша добыча плюс LNG-терминалы в Европе, плюс договоренности с северными странами, плюс договоренности с другими нашими партнерами дают нам сегодня уверенность в том, что сложно, но мы пройдем этот отопительный сезон".
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Топ комментарии
+14
Проблема в том,что у нас помимо хранилищ еще есть и свой газ,который идет в Европу и вырученные деньги идут в карманы всяким шмыгалям
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04.09.2022 22:12
+11
Ви пройдете, а ми?
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04.09.2022 22:01
+9
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04.09.2022 21:55
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и скважину шуфрича народу...
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04.09.2022 21:51 Ответить
Нет не так. В скважину шуфрича!
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04.09.2022 22:20 Ответить
)))))
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04.09.2022 22:47 Ответить
Точніше так: свердловину мами шуфрича людЯм!!
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05.09.2022 09:28 Ответить
А коли було не складно?До війни завжди якісь труднощі були.Тому що це все великі гроші і керманичам хочеться заробляти.Зараз то взагалі,москалі можуть спробувати попідривати ракетами електро і газові підстанції.
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04.09.2022 21:53 Ответить
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04.09.2022 21:55 Ответить
на вас надія так собі... тепер вся надія на теплу, чи хоча б не люту зиму і ранню весну...
і наше ЗСУ... щоби вони не мерзли...
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04.09.2022 21:57 Ответить
Європейці вже затарили свої підземні сховища на 80-100% газом. А де запас українського газ? Що не на часі критикувати владу, яка розікрала бюджет нафтогазу, який мав би підти на закупівлю газу на зиму?
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04.09.2022 21:59 Ответить
Проблема в том,что у нас помимо хранилищ еще есть и свой газ,который идет в Европу и вырученные деньги идут в карманы всяким шмыгалям
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04.09.2022 22:12 Ответить
Я звичайно вибачаюся, а Вам що відосів мало? От 73% достатньо і вони зовсім вже ніяких питань не задають.Натворили тут у 2019 році і сидять у Європі, де закачано вже у сховища 80-100%.
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04.09.2022 22:30 Ответить
Камін в хаті, піч на дворі, проблеми, пішить та й приїзжайте, ми украаїнці, а не маланці
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05.09.2022 01:28 Ответить
Ми впевнені, що Ви пройдете цей опалювальний сезон, а ми? Ви знаємо, що ви там у владі вже наїлися шашликів, а ми ракет і бомб.
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04.09.2022 21:59 Ответить
Буває й -30. В середньому десь -15
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04.09.2022 22:46 Ответить
Ви пройдете, а ми?
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04.09.2022 22:01 Ответить
Херой
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04.09.2022 22:03 Ответить
Заявили 12 млр кубів мінус практично вся хім та мет промисловість, то вам не вистачить? Нафіг ці закидони
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05.09.2022 01:32 Ответить
По всій Україні мала бути повна реконструкція котелень з газу перехід на щепу, пелети... тощо... особливої ініціативи наша влада у цьому напрямку не проявляла, централізоване опалення газом, це одна сами жирних кормушок її ніхто рубати не спішить...
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04.09.2022 22:03 Ответить
А звідки та щепа, чи пелети з'являться?
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04.09.2022 22:52 Ответить
Мля мілярд дерев, що не ясно
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05.09.2022 01:35 Ответить
Саме варте уваги, що потрібно було зробити, це переобладнання , і переведення ТЕС на волинське вугілля, але це ахметці і йому подібних, і нах було не треба, а лохам теж були з того плюси, у вигляді + ротердам
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05.09.2022 06:42 Ответить
Украина добывает 18млрд кубов и где он???
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04.09.2022 22:16 Ответить
Так отож... Премія Вітренку і поточні затрати на свіжий офіс.
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04.09.2022 23:05 Ответить
Где, где, спитайте держслужбовця синочка цієї страшної жінки, фамілія не зна, згадала вітренко
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05.09.2022 01:38 Ответить
Если посчитать все шашлычки на майские вместе с дровами для них, то шансы есть.
Если считать количество газа в хранилищах за минусом технологического газа- то нет.
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04.09.2022 22:18 Ответить
Треба відновлювати вугільні шахти в регіонах, де відсутні активні бойові дії (Львівщина, Волинь, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Житомирщина) і по можливості переводити ТЕЦ і котельні на вугілля і торф вітчизняного видобутку. "Відновлювана енергетика" це лохотрон, який ніколи не окупиться. Європа на фоні рашистського газового шантажу відновлює роботу вугільних ТЕС, хто б що там не казав про "зменшення викидів"
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04.09.2022 22:20 Ответить
Остання -західна шахта Донецького басейну була в м.Ватутіно Черкаської обл. біля Звенігородки.
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04.09.2022 22:50 Ответить
Під Світловодьском тільки буре вугілля добували, воно завжди було "не айс", так що Кіровоградську область - викреслить, будь-ласка
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04.09.2022 22:50 Ответить
Будемо топити зеліним мільярдом дерев.
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04.09.2022 22:25 Ответить
Системы отопления домов постройки до 80-х годов забиты шламом
на подводках к радиаторам. Теплоотдача минимальная. ТЭЦ если и промывает системы, то это только стояки. Проход теплоносителя к радиаторам минимальный , и то если есть. ЖЭКи чистить системы не собираются.Только дают телефоны спецов, которые снимают радиаторы
и пытаются прочистить подводки. Это стоит не малые деньги и не
всякий может это себе позволить. Систему учёта отпущенного тепла не интересует получил ты необходимое тепло или нет. Главное--- ПЛАТИ!!
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04.09.2022 22:26 Ответить
В сховищах? А поточний видобуток, це премія Вітренку? Обізьянам із ОРДЛО газ вже не качаєм, На оккуповані территорії теж. Газозалежна промисловість склеїла лапті, а нам розповідають про запаси? Поточного видобутку повинно хватити. Чи може я щось пропустив?
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04.09.2022 23:03 Ответить
в квартале шмыгаля всегда тепло будет
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04.09.2022 23:05 Ответить
Проблема в том,что власти не дают устанавливать индивидуальное отопление в квартирах.Тем самым население могло бы экономить до 40 процентов на отоплении в квартирах.Сейчас везде централизованное отопление .Потери тепла просто бешенные.Многие уехали ,а в их квартиры все равно будут подавать тепло ...А так индивидуальное электро или газовое и будет экономия .Станет резоном утеплять квартиру.....
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04.09.2022 23:24 Ответить
У вашому варіанті, також буде проблема, хто зможе той поставить, а пільговики, субсидіанти, і пенсіонери ні, і їх буде потрібно опалювати, а ціни піднімати неможливо, і покладуть вам на плечі втрати тепла і + технічне обслуговування домових комунікацій, ми вже це маємо, от і порахуйте тепер вигоди....
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05.09.2022 07:32 Ответить
мы это шмыгаль с зелей, а зеля вообще в испании отсидится
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04.09.2022 23:30 Ответить
холодно? ставай в угол - там 90 градусів!
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05.09.2022 00:12 Ответить
Половина домов в отоплении не нуждаются,потому что там одни руины...не пригодные для жилья...
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05.09.2022 06:44 Ответить
Если экономика Украины упала на 59%,то насколько упало непригодное жилье и инфраструктура? ЗеКодломойские..вы о чем? отпуститесь на Землю 😝🚴
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05.09.2022 06:57 Ответить
Шмигаль і компанія точно пройдуть, які тут сумніви, а от народ чи пройде...
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05.09.2022 09:10 Ответить
брехливый пердизент, брехливое правительство... имея потребность в 19 млрд кубов сейчас есть пусть даже 15 млрд... но 19 - это на всю Украину с энергозатратной экономикой даунбасии... т.е. 15 уже с головой... но нет - брешут ежесекундно, привлекают ыхспэрдов, жужжат чушь... хоть пердизент и его моль говорят, что критика не на часі, но как раз здоровая критика на часі потому, что забрехался и пердизент, и зРада, и министры, и... хотя... если вся эта брехливая гыдота закончит как чаушеску - это будет все Божьим промыслом...
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05.09.2022 09:42 Ответить
 
 