"Отдери рашизм": в Херсоне запустили акцию по уничтожению агиток оккупантов
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Херсонцев призывают собирать, сдирать и уничтожать листовки и объявления, размещенные оккупантами, а также российские флаги.
Об этом сообщает движение сопротивления "Жовта стрічка", передает Цензор.НЕТ.
"Мы запустили флеш-моб "Віддери рашизм" - акция по сбору макулатуры - агитационной продукции рашистов. Собирайте листовки, сдирайте объявления с подъездов, российские флаги. Очищайте свои города от рашизма! Наиболее результативные работы опубликуем на нашем канале", - в сообщении.
Условия акции:
1) Собрать "макулатуру" или повредить ее, порвать, выбросить в помойку.
2) Сфотографировать это или снять видео.
3) Результат отправить на @yellowribbonUA_manager.
Топ комментарии
+3 буков
показать весь комментарий05.09.2022 13:28
+2 Вал Кочин
показать весь комментарий05.09.2022 13:04
+2 Владислав Ткаченко ca740de2
показать весь комментарий05.09.2022 13:19
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вал Кочин
показать весь комментарий05.09.2022 13:04 Ответить Мне нравится 2
cimbitep
показать весь комментарий05.09.2022 13:28 Ответить Мне нравится 2
Марина Кравець
показать весь комментарий05.09.2022 14:52 Ответить Мне нравится 0
Виктор Бороветский
показать весь комментарий05.09.2022 13:10 Ответить Мне нравится 0
✘
буков
показать весь комментарий05.09.2022 13:28 Ответить Мне нравится 3
Roman Podyu 5027fa4e
показать весь комментарий05.09.2022 14:14 Ответить Мне нравится 2
Владислав Ткаченко ca740de2
показать весь комментарий05.09.2022 13:19 Ответить Мне нравится 2
Andry Asmodeus
показать весь комментарий05.09.2022 14:08 Ответить Мне нравится 0
Snart
показать весь комментарий05.09.2022 14:45 Ответить Мне нравится 0
Andry Asmodeus
показать весь комментарий05.09.2022 19:33 Ответить Мне нравится 0
Snart
показать весь комментарий05.09.2022 19:51 Ответить Мне нравится 0
Nick Nemo
показать весь комментарий05.09.2022 14:25 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...