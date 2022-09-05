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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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агитация (498) оккупация (9502) Херсон (2099) партизаны (170)

"Отдери рашизм": в Херсоне запустили акцию по уничтожению агиток оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

херсон

Херсонцев призывают собирать, сдирать и уничтожать листовки и объявления, размещенные оккупантами, а также российские флаги.

Об этом сообщает движение сопротивления "Жовта стрічка", передает Цензор.НЕТ.

"Мы запустили флеш-моб "Віддери рашизм" - акция по сбору макулатуры - агитационной продукции рашистов. Собирайте листовки, сдирайте объявления с подъездов, российские флаги. Очищайте свои города от рашизма! Наиболее результативные работы опубликуем на нашем канале", - в сообщении.

Условия акции:

1) Собрать "макулатуру" или повредить ее, порвать, выбросить в помойку.

2) Сфотографировать это или снять видео.

3) Результат отправить на @yellowribbonUA_manager.

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Топ комментарии
+3
.. На Кубані.
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05.09.2022 13:28
+2
Краще "віддери рашиста"
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05.09.2022 13:04
+2
акция"Вздерни рашиста")
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05.09.2022 13:19
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Краще "віддери рашиста"
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05.09.2022 13:04 Ответить
ні, рашиста як раз краще повісити, нехай висить...чудова агітка буде.
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05.09.2022 13:28 Ответить
так одне одному не заважає
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05.09.2022 14:52 Ответить
Оздобити інсталяцію кількома красівими колаборантськими трупчиками...
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05.09.2022 13:10 Ответить
.. На Кубані.
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05.09.2022 13:28 Ответить
В Белгородской народной республике.
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05.09.2022 14:14 Ответить
акция"Вздерни рашиста")
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05.09.2022 13:19 Ответить
прям так себе "рух опору". можно еще цветы дарить оккупантам, тоже из той же серии. или белые ленточки носить.
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05.09.2022 14:08 Ответить
Тебе пропустять до Херсона, мерщій, покажеш як треба. Чи ти того, просто попи**іти?
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05.09.2022 14:45 Ответить
советы "фотографировать и отправлять" не расположение частей\бк\техники а какие-то ненужные бумажки (через серверы фсб? или все оккупировали, а прям связь там украинская?) нужны исключительно для кацапских расстрельных списков, имхо.
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05.09.2022 19:33 Ответить
Зв'язку нашого немає. Але в кого залишився (бо встановити наново не можливо) signal і telegram - успішно і безпечно (якщо слідкувати необхідним правмилам) ним користуються.
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05.09.2022 19:51 Ответить
Конкурс "Кто веселее убьет рашиста и не засмеется при этом".
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05.09.2022 14:25 Ответить
 
 