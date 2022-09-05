"Віддери рашизм": у Херсоні запустили акцію зі знищення агіток окупантів
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Херсонців закликають збирати, здирати та знищувати листівки й оголошення, розміщені окупантами, а також російські прапори.
Про це повідомляє рух опору "Жовта стрічка", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми запустили флеш-моб "Віддери рашизм" - акція зі збору макулатури - агітаційної продукції рашистів. Збирайте листівки, здирайте оголошення з під’їздів, російські прапори. Очищайте свої міста від рашизму! Найбільш результативні роботи опублікуємо на нашому каналі", - йдеться у повідомленні.
Умови акції:
1) Зібрати "макулатуру" або пошкодити її, порвати, викинути в смітник.
2) Сфотографувати це або зняти відео.
3) Результат надіслати на @yellowribbonUA_manager.
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