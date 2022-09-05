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"Віддери рашизм": у Херсоні запустили акцію зі знищення агіток окупантів

Новини Цензор.НЕТ Події

херсон

Херсонців закликають збирати, здирати та знищувати листівки й оголошення, розміщені окупантами, а також російські прапори.

Про це повідомляє рух опору "Жовта стрічка", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми запустили флеш-моб "Віддери рашизм" - акція зі збору макулатури - агітаційної продукції рашистів. Збирайте листівки, здирайте оголошення з під’їздів, російські прапори. Очищайте свої міста від рашизму! Найбільш результативні роботи опублікуємо на нашому каналі", - йдеться у повідомленні.

Умови акції:

1) Зібрати "макулатуру" або пошкодити її, порвати, викинути в смітник.

2) Сфотографувати це або зняти відео.

3) Результат надіслати на @yellowribbonUA_manager.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+3
.. На Кубані.
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05.09.2022 13:28
+2
Краще "віддери рашиста"
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05.09.2022 13:04
+2
акция"Вздерни рашиста")
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05.09.2022 13:19
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Краще "віддери рашиста"
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05.09.2022 13:04 Відповісти
ні, рашиста як раз краще повісити, нехай висить...чудова агітка буде.
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05.09.2022 13:28 Відповісти
так одне одному не заважає
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05.09.2022 14:52 Відповісти
Оздобити інсталяцію кількома красівими колаборантськими трупчиками...
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05.09.2022 13:10 Відповісти
.. На Кубані.
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05.09.2022 13:28 Відповісти
В Белгородской народной республике.
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05.09.2022 14:14 Відповісти
акция"Вздерни рашиста")
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05.09.2022 13:19 Відповісти
прям так себе "рух опору". можно еще цветы дарить оккупантам, тоже из той же серии. или белые ленточки носить.
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05.09.2022 14:08 Відповісти
Тебе пропустять до Херсона, мерщій, покажеш як треба. Чи ти того, просто попи**іти?
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05.09.2022 14:45 Відповісти
советы "фотографировать и отправлять" не расположение частей\бк\техники а какие-то ненужные бумажки (через серверы фсб? или все оккупировали, а прям связь там украинская?) нужны исключительно для кацапских расстрельных списков, имхо.
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05.09.2022 19:33 Відповісти
Зв'язку нашого немає. Але в кого залишився (бо встановити наново не можливо) signal і telegram - успішно і безпечно (якщо слідкувати необхідним правмилам) ним користуються.
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05.09.2022 19:51 Відповісти
Конкурс "Кто веселее убьет рашиста и не засмеется при этом".
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05.09.2022 14:25 Відповісти
 
 