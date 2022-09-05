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Элизабет Трасс станет новым премьером Великобритании
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс официально объявили победительницей избирательной гонки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Сегодня Трасс официально объявили победительницей избирательной гонки.
2 сентября завершилось голосование членов Консервативной партии за кандидатуры министра иностранных дел Лиз Трасс или экс-министра финансов Риши Сунака.
Напомним, в предвыборном видеоролике Трасс обещала обеспечить поражение Путина в Украине.
Также Трасс анонсировала увеличение военной и гуманитарной помощи Украине, если она получит пост премьер-министра.
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Чудово причудово
Очікував більше
Мабуть була спроба вплинути на вибори, але невдала
We love ,Borya!
1 ч
Щиро вітаю нового прем'єр-міністра Великої Британії Елізабет Трасс!
Радію, що союз між нашими народами залишатиметься міцним та потужним, що є надважливим для спільної перемоги над російським агресором та путінським режимом.
Знаю, що разом ми не лише переможемо ворога, а й відбудуємо Україну як невід'ємну частину спільного трансатлантичного простору. Разом до перемоги!
Висновок.
Краще опинитися під танком, ніж під жіночим підбором
Вітаємо!
Такий союзник треба Україні.
Подивимся як ця жіночка Ванє буде давати прикурити.
Давай, Ліз!!!
@sasha_sotnik
·
3 ч
Как я и предполагал, Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании. Скрепошарые, готовьтесь к кастрации имперского достоинства. Элизабет сделает это с особым цинизмом, через резиновую жопу, и "чтоб не выросло".
и если бы индуса выбрали -нам бы была хана....Как бриты такое г* вообще могли в правительство выбрать??