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Новости За рубежом
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Великобритания (4253) Трасс Элизабет (116)

Элизабет Трасс станет новым премьером Великобритании

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

трасс,ліз

Министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс официально объявили победительницей избирательной гонки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Сегодня Трасс официально объявили победительницей избирательной гонки.

2 сентября завершилось голосование членов Консервативной партии за кандидатуры министра иностранных дел Лиз Трасс или экс-министра финансов Риши Сунака.

Напомним, в предвыборном видеоролике Трасс обещала обеспечить поражение Путина в Украине.

Также Трасс анонсировала увеличение военной и гуманитарной помощи Украине, если она получит пост премьер-министра.

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Топ комментарии
+94
Дуже хороша новина. А Боріса чекаємо на посту генсека НАТО.
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05.09.2022 14:45
+79
і що москалі не довго радувались, коли Бориса знімали з посади.

тепер вам пізд@ буде ще більша!
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05.09.2022 14:45
+48
nu vse...sevodne na vatnom TV budut rvatsa perdaki

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05.09.2022 14:45
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При Джонсоні : *** вам , а не Україна , а при Трас - ***лу просто *****!
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05.09.2022 15:51 Ответить
Чудово!!
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05.09.2022 15:58 Ответить
Українка !

Чудово причудово
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05.09.2022 15:59 Ответить
Оооо, новость прекрасная!достойная замена Бориса
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05.09.2022 16:01 Ответить
Передбачлива жінка
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05.09.2022 16:07 Ответить
так, вона це знає, Ґончаренко підказав
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05.09.2022 17:11 Ответить
57% на 43%
Очікував більше
Мабуть була спроба вплинути на вибори, але невдала
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05.09.2022 16:01 Ответить
Нова залізна леді.
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05.09.2022 16:04 Ответить
Надеемся на это.
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05.09.2022 16:40 Ответить
З Богом Ліз ! В добрий час! А за Борюсіком будемо сумувати!
We love ,Borya!
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05.09.2022 19:18 Ответить
Залізна Ліз
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05.09.2022 19:30 Ответить
А давайте теперь Бориску позовём к нам на премьера, а?
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05.09.2022 16:19 Ответить
Тута я подумала и пришла к выводу, шо у нас он не прокатит, разве шо пройдёт стажировку в Запорожье, недельки две. Тогда потянет. Как думаете?
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05.09.2022 16:33 Ответить
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05.09.2022 16:39 Ответить
Петро Порошенко

1 ч
Щиро вітаю нового прем'єр-міністра Великої Британії Елізабет Трасс!

Радію, що союз між нашими народами залишатиметься міцним та потужним, що є надважливим для спільної перемоги над російським агресором та путінським режимом.

Знаю, що разом ми не лише переможемо ворога, а й відбудуємо Україну як невід'ємну частину спільного трансатлантичного простору. Разом до перемоги!
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05.09.2022 16:45 Ответить
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05.09.2022 16:57 Ответить
Боренька, вернись! Я тебе всё прощаю. Резиновая жопа.
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05.09.2022 16:59 Ответить
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05.09.2022 17:52 Ответить
сьогодні у ********* будуть обсмоктувати жіночі органи
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05.09.2022 17:14 Ответить
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05.09.2022 17:18 Ответить
Тиск танка на ґрунт - 0.92 кг/кв. см, тиск жіночого підбору - 1.05 кг/кв. см.
Висновок.
Краще опинитися під танком, ніж під жіночим підбором
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05.09.2022 17:26 Ответить
червоно-чорний велико-бандерівський танк💓
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05.09.2022 19:26 Ответить
Червовая Дама
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05.09.2022 20:14 Ответить
найкращща новина за останнiй мiсяць!
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05.09.2022 17:40 Ответить
Congratulations!
Вітаємо!
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05.09.2022 17:53 Ответить
Это конечно не Борис, но уж точно лучше чем этот танцор диско.
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05.09.2022 17:58 Ответить
Аби макроном не захворіла....
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05.09.2022 18:07 Ответить
Нажаль Бориса попросили на вихід.
Такий союзник треба Україні.
Подивимся як ця жіночка Ванє буде давати прикурити.
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05.09.2022 18:32 Ответить
Попросили за неправильную экономическую программу, или потому, что не причесывался?
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05.09.2022 20:19 Ответить
Це тобі не Кацапія, там всі керують нормально.
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05.09.2022 20:56 Ответить
Таки за прическу. Я так и думал
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05.09.2022 21:07 Ответить
Британські жінки жорсткіші за чоловіків.
Давай, Ліз!!!
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05.09.2022 18:54 Ответить
Sasha Sotnik

@sasha_sotnik

·

3 ч

Как я и предполагал, Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании. Скрепошарые, готовьтесь к кастрации имперского достоинства. Элизабет сделает это с особым цинизмом, через резиновую жопу, и "чтоб не выросло".
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05.09.2022 19:01 Ответить
Сотник - единственный настоящий хороший русский которого я знаю
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05.09.2022 20:18 Ответить
Mary Elizabeth Truss - ''steel Lady''
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05.09.2022 19:14 Ответить
Ну, если по подобию Маргарет Тэтчер, то "Iron Lady"
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05.09.2022 21:58 Ответить
Наши поздравления!
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05.09.2022 20:20 Ответить
путька сьогодні зі своєю шоблой напьются в усрачку с цього горя.
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05.09.2022 20:32 Ответить
мабуть "зе квартальщики" котрі мають нерухомість в Англії "шортами трясуть" в кросовки???
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05.09.2022 21:20 Ответить
жаль Джонсона - ни за что ушли....
и если бы индуса выбрали -нам бы была хана....Как бриты такое г* вообще могли в правительство выбрать??
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05.09.2022 21:39 Ответить
Зараз пЄнісДушилін вискоче і пайдЬот на Лондон ...
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05.09.2022 21:47 Ответить
Не буду оригинальничать, просто скажу, что уже говорил. ****** кацапам подкрался уже ЗАМЕТНО!
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05.09.2022 21:50 Ответить
Пані Елізабет! Поздоровляю Вас з призначенням на цю високу посаду!
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05.09.2022 23:41 Ответить
Это гуд!
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06.09.2022 00:34 Ответить
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