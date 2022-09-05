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Елізабет Трасс стане новою прем’єркою Великої Британії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерку закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс офійційно оголосили перможницею на виборах лідера Консервативної партії і тепер вона стане новим прем’єр-міністром..
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
2 вересня, завершилося голосування членів Консервативної партії за кандидатури міністерки закордонних справ Ліз Трасс або ексміністра фінансів Ріші Сунака. Вона набрала 81 326 тисяч голосів членів партії, а Сунак - 60 399 голосів.
Нагадаємо, у передвиборчому відеоролику Трасс обіцяла забезпечити поразку Путіна в Україні.
Також Трасс анонсувала збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні, якщо вона отримає пост прем'єр-міністра країни.
Топ коментарі
+94 xander 9cf28439
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+79 Dev Dev
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+48 nav svargi
показати весь коментар05.09.2022 14:45
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Чудово причудово
Очікував більше
Мабуть була спроба вплинути на вибори, але невдала
We love ,Borya!
1 ч
Щиро вітаю нового прем'єр-міністра Великої Британії Елізабет Трасс!
Радію, що союз між нашими народами залишатиметься міцним та потужним, що є надважливим для спільної перемоги над російським агресором та путінським режимом.
Знаю, що разом ми не лише переможемо ворога, а й відбудуємо Україну як невід'ємну частину спільного трансатлантичного простору. Разом до перемоги!
Висновок.
Краще опинитися під танком, ніж під жіночим підбором
Вітаємо!
Такий союзник треба Україні.
Подивимся як ця жіночка Ванє буде давати прикурити.
Давай, Ліз!!!
@sasha_sotnik
·
3 ч
Как я и предполагал, Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании. Скрепошарые, готовьтесь к кастрации имперского достоинства. Элизабет сделает это с особым цинизмом, через резиновую жопу, и "чтоб не выросло".
и если бы индуса выбрали -нам бы была хана....Как бриты такое г* вообще могли в правительство выбрать??