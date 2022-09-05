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Велика Британія (3661) Трасс Елізабет (167)

Елізабет Трасс стане новою прем’єркою Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

трасс,ліз

Міністерку закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс офійційно оголосили перможницею на виборах лідера Консервативної партії і тепер вона стане новим прем’єр-міністром..

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

2 вересня, завершилося голосування членів Консервативної партії за кандидатури міністерки закордонних справ Ліз Трасс або ексміністра фінансів Ріші Сунака. Вона набрала 81 326 тисяч голосів членів партії, а Сунак - 60 399 голосів.

Нагадаємо, у передвиборчому відеоролику Трасс обіцяла забезпечити поразку Путіна в Україні.

Також Трасс анонсувала збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні, якщо вона отримає пост прем'єр-міністра країни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трасс: На посаді прем’єра Британії буду готова застосувати ядерну зброю. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+94
Дуже хороша новина. А Боріса чекаємо на посту генсека НАТО.
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05.09.2022 14:45
+79
і що москалі не довго радувались, коли Бориса знімали з посади.

тепер вам пізд@ буде ще більша!
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05.09.2022 14:45
+48
nu vse...sevodne na vatnom TV budut rvatsa perdaki

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05.09.2022 14:45
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При Джонсоні : *** вам , а не Україна , а при Трас - ***лу просто *****!
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05.09.2022 15:51 Відповісти
Чудово!!
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05.09.2022 15:58 Відповісти
Українка !

Чудово причудово
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05.09.2022 15:59 Відповісти
Оооо, новость прекрасная!достойная замена Бориса
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05.09.2022 16:01 Відповісти
Передбачлива жінка
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05.09.2022 16:07 Відповісти
так, вона це знає, Ґончаренко підказав
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05.09.2022 17:11 Відповісти
57% на 43%
Очікував більше
Мабуть була спроба вплинути на вибори, але невдала
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05.09.2022 16:01 Відповісти
Нова залізна леді.
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05.09.2022 16:04 Відповісти
Надеемся на это.
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05.09.2022 16:40 Відповісти
З Богом Ліз ! В добрий час! А за Борюсіком будемо сумувати!
We love ,Borya!
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05.09.2022 19:18 Відповісти
Залізна Ліз
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05.09.2022 19:30 Відповісти
А давайте теперь Бориску позовём к нам на премьера, а?
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05.09.2022 16:19 Відповісти
Тута я подумала и пришла к выводу, шо у нас он не прокатит, разве шо пройдёт стажировку в Запорожье, недельки две. Тогда потянет. Как думаете?
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05.09.2022 16:33 Відповісти
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05.09.2022 16:39 Відповісти
Петро Порошенко

1 ч
Щиро вітаю нового прем'єр-міністра Великої Британії Елізабет Трасс!

Радію, що союз між нашими народами залишатиметься міцним та потужним, що є надважливим для спільної перемоги над російським агресором та путінським режимом.

Знаю, що разом ми не лише переможемо ворога, а й відбудуємо Україну як невід'ємну частину спільного трансатлантичного простору. Разом до перемоги!
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05.09.2022 16:45 Відповісти
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05.09.2022 16:57 Відповісти
Боренька, вернись! Я тебе всё прощаю. Резиновая жопа.
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05.09.2022 16:59 Відповісти
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05.09.2022 17:52 Відповісти
сьогодні у ********* будуть обсмоктувати жіночі органи
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05.09.2022 17:14 Відповісти
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05.09.2022 17:18 Відповісти
Тиск танка на ґрунт - 0.92 кг/кв. см, тиск жіночого підбору - 1.05 кг/кв. см.
Висновок.
Краще опинитися під танком, ніж під жіночим підбором
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05.09.2022 17:26 Відповісти
червоно-чорний велико-бандерівський танк💓
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05.09.2022 19:26 Відповісти
Червовая Дама
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05.09.2022 20:14 Відповісти
найкращща новина за останнiй мiсяць!
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05.09.2022 17:40 Відповісти
Congratulations!
Вітаємо!
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05.09.2022 17:53 Відповісти
Это конечно не Борис, но уж точно лучше чем этот танцор диско.
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05.09.2022 17:58 Відповісти
Аби макроном не захворіла....
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05.09.2022 18:07 Відповісти
Нажаль Бориса попросили на вихід.
Такий союзник треба Україні.
Подивимся як ця жіночка Ванє буде давати прикурити.
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05.09.2022 18:32 Відповісти
Попросили за неправильную экономическую программу, или потому, что не причесывался?
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05.09.2022 20:19 Відповісти
Це тобі не Кацапія, там всі керують нормально.
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05.09.2022 20:56 Відповісти
Таки за прическу. Я так и думал
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05.09.2022 21:07 Відповісти
Британські жінки жорсткіші за чоловіків.
Давай, Ліз!!!
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05.09.2022 18:54 Відповісти
Sasha Sotnik

@sasha_sotnik

·

3 ч

Как я и предполагал, Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании. Скрепошарые, готовьтесь к кастрации имперского достоинства. Элизабет сделает это с особым цинизмом, через резиновую жопу, и "чтоб не выросло".
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05.09.2022 19:01 Відповісти
Сотник - единственный настоящий хороший русский которого я знаю
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05.09.2022 20:18 Відповісти
Mary Elizabeth Truss - ''steel Lady''
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05.09.2022 19:14 Відповісти
Ну, если по подобию Маргарет Тэтчер, то "Iron Lady"
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05.09.2022 21:58 Відповісти
Наши поздравления!
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05.09.2022 20:20 Відповісти
путька сьогодні зі своєю шоблой напьются в усрачку с цього горя.
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05.09.2022 20:32 Відповісти
мабуть "зе квартальщики" котрі мають нерухомість в Англії "шортами трясуть" в кросовки???
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05.09.2022 21:20 Відповісти
жаль Джонсона - ни за что ушли....
и если бы индуса выбрали -нам бы была хана....Как бриты такое г* вообще могли в правительство выбрать??
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05.09.2022 21:39 Відповісти
Зараз пЄнісДушилін вискоче і пайдЬот на Лондон ...
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05.09.2022 21:47 Відповісти
Не буду оригинальничать, просто скажу, что уже говорил. ****** кацапам подкрался уже ЗАМЕТНО!
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05.09.2022 21:50 Відповісти
Пані Елізабет! Поздоровляю Вас з призначенням на цю високу посаду!
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05.09.2022 23:41 Відповісти
Это гуд!
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06.09.2022 00:34 Відповісти
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