Трасс: На посаді прем’єра Британії буду готова застосувати ядерну зброю. ВIДЕО
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що в разі обрання на посаду глави британського уряду буде готова застосувати ядерну зброю, навіть якщо це означатиме "глобальне знищення".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yahoo News.
Відповідаючи в середу ввечері під час дебатів, організованих Times Radio, на питання ведучого про можливість застосування ядерної зброї Трасс без емоцій відповіла: "Я вважаю, що це важливий обов'язок прем'єр-міністра, і я готова це зробити".
На уточнювальне питання, як таке рішення змусить Трасс почуватися, вона сказала: "Я готова це зробити", викликавши овації присутніх.
Топ коментарі
+44 Олександр САТ РЕМ
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+34 Bird Jackdaw
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+31 Egor Letov #398402
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А вот уничтожить нефтегазодобычу России - совсем другой эффект.
Её не надо прокачивать при минус 50 по Цельсию.
В мире есть много нефти чище и дешевле.
И без запаха шантажа.
И тогда - хорошего вам настроения.
ви там курси " Лохотрон TV, за підтримки МО РСФСР", у кацапстані оплачували та захистили "деплом международного значения"?
потакать агрессии кремля.
Фуйло,Лавров та шуйгу
відгадають-проти кого та бомба!!!(100 шт відночас)
IRON MAIDEN
Головне, що на планеті Земля є хтось, хто не дозволить московії панувати на цій планеті. Британія знищить це зло і вона це навіть не приховує.
Ви уважно читали ??