Трасс: На посаді прем’єра Британії буду готова застосувати ядерну зброю. ВIДЕО

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що в разі обрання на посаду глави британського уряду буде готова застосувати ядерну зброю, навіть якщо це означатиме "глобальне знищення".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yahoo News.

Відповідаючи в середу ввечері під час дебатів, організованих Times Radio, на питання ведучого про можливість застосування ядерної зброї Трасс без емоцій відповіла: "Я вважаю, що це важливий обов'язок прем'єр-міністра, і я готова це зробити".

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На уточнювальне питання, як таке рішення змусить Трасс почуватися, вона сказала: "Я готова це зробити", викликавши овації присутніх.