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Трасс: На посаді прем’єра Британії буду готова застосувати ядерну зброю. ВIДЕО

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що в разі обрання на посаду глави британського уряду буде готова застосувати ядерну зброю, навіть якщо це означатиме "глобальне знищення".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yahoo News.

Відповідаючи в середу ввечері під час дебатів, організованих Times Radio, на питання ведучого про можливість застосування ядерної зброї Трасс без емоцій відповіла: "Я вважаю, що це важливий обов'язок прем'єр-міністра, і я готова це зробити".

Також читайте: В гонці за пост прем’єра Британії лідирує Трасс

На уточнювальне питання, як таке рішення змусить Трасс почуватися, вона сказала: "Я готова це зробити", викликавши овації присутніх.

Автор: 

Велика Британія (5576) прем’єр (297) ядерна зброя (1153) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+44
Молодець, справжній мужик. Навідміну від Шольців і Макронів
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24.08.2022 20:06
+34
О це кандидатурва! оце жінка! ***** ще пошкодує що джонсонюка нема
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24.08.2022 20:06
+31
Колись Голда Меір заявила - в Ізраїлю немає ядерної зброї. Але якщо буде потрібно - ми її примінимо.
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24.08.2022 20:09
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24.08.2022 20:53 Відповісти
Це те що я хотів почути тому що лише воля застосувати ЯЗ може бути запобіжником що прекрасно зберігатиме мир. А прояв слабкості, страх це практична 100% гарантія що буде війна.
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24.08.2022 20:57 Відповісти
о серляк знову дрищеш,підмийся кажу бо смердиш,шльондра пердоляцька
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25.08.2022 03:02 Відповісти
Можно и иначе по части применения Англией---не применять совсем. А нам отдать, много не надо, установок с десять с радиусом доставки 500км. Абы до самоварного города достало. А ветер мы подгадаем в нужную сторону.
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24.08.2022 21:07 Відповісти
Гуд. ******* по кремлю и все кацапы поусераются.
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24.08.2022 21:07 Відповісти
В кремле никто не живёт, к тому же это 800 км до границ Европы.
А вот уничтожить нефтегазодобычу России - совсем другой эффект.
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24.08.2022 21:23 Відповісти
Нефть и газ есть добывается по всему миру.
Её не надо прокачивать при минус 50 по Цельсию.
В мире есть много нефти чище и дешевле.
И без запаха шантажа.
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24.08.2022 22:10 Відповісти
Газ по всему миру есть. Просто надо наладить логистику.
И тогда - хорошего вам настроения.
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24.08.2022 22:20 Відповісти
HIMARS унывать не даёт. Не можем остановиться.
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24.08.2022 22:35 Відповісти
ядерный паритет нарушен оккупацией Крыма, теперь - еще плюс атомные станции, Чернобыль + Запорожье. так что использование яо это дело исключительно времени. даже если "не собирались" и "победителей не будет" и "это блеф" и т.п.
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24.08.2022 21:33 Відповісти
звиняйте дядьку, який в дупу відновлений паритет за рахунок "ядерного паритета"?!

ви там курси " Лохотрон TV, за підтримки МО РСФСР", у кацапстані оплачували та захистили "деплом международного значения"?
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25.08.2022 00:43 Відповісти
ядерное оружие это все же серьезная вещь и договоренности его включающие (а-ля Будапештский меморандум) должны бы исполняться. если это не так, то и договоренности о его неприменении ничего не стОят. а это значит, что бахнут гарантированно. даже не факт, что кацапы или сша.
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25.08.2022 22:01 Відповісти
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс - сталева Леді = Steel Lady.
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24.08.2022 22:00 Відповісти
Лиз Трасс - просто адекватная женщина, которая не видит причин
потакать агрессии кремля.
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24.08.2022 22:39 Відповісти
а ми асфальт застосуємо...
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24.08.2022 22:14 Відповісти
нехай
Фуйло,Лавров та шуйгу
відгадають-проти кого та бомба!!!(100 шт відночас)
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24.08.2022 22:20 Відповісти
У нею яйця навіть більші ніж у Литви!
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24.08.2022 22:22 Відповісти
Це не яйця, це ЯО.
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24.08.2022 22:40 Відповісти
АА, зрозумів! ти дізнався, що у цієї Лізи яйця круче ніж АЗ (атомна зброя)
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24.08.2022 23:59 Відповісти
а я б вдув цІй цяці, не кожного дня вдуваєш ядерній загрозі)))
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25.08.2022 00:47 Відповісти
Ага, в кулачок.
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25.08.2022 06:38 Відповісти
RESPECT
IRON MAIDEN
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24.08.2022 22:38 Відповісти
Вот она - новая железная леди, первая после Маргарет Тэтчер. Это вам не ************ Орбан, посчитает нужным - сотрет кремль и бункерного педофила с лица Земли.
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25.08.2022 01:10 Відповісти
Нам можна не хвилюватися. Якщо ***** знищить Україну ядрьоною бімбою, то Британія за нас відповість.
Головне, що на планеті Земля є хтось, хто не дозволить московії панувати на цій планеті. Британія знищить це зло і вона це навіть не приховує.
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25.08.2022 01:21 Відповісти
.

Ви уважно читали ??
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05.09.2022 18:20 Відповісти
Яка молодець Добре що нам допомогають самі ми б не впоралися
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25.08.2022 05:44 Відповісти
А Трас то виявляється з яйцями...
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25.08.2022 06:31 Відповісти
Фіі ... вульгарщина ...
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05.09.2022 18:21 Відповісти
...сжечь бооота мацковии,со всеми тварями!!!
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25.08.2022 07:16 Відповісти
Прикольна тітка. Вона хоч знає, як виглядає "ядерна кнопка" ??
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05.09.2022 18:18 Відповісти
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