На ЗАЭС отключили последнюю линию, соединяющую станцию с энергосистемой Украины, - "Энергоатом"
Новости Цензор.НЕТ Авто Война в Украине
Сегодня, 5 сентября, в результате постоянных обстрелов оккупантами Запорожской АЭС, была отключена последняя линия, которая соединяла узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Энергоатоме".
"За последние три дня российские оккупационные войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС. В результате были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС - Днепровская, 330 кВ ЗАТЭС - Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАЭС - Мелитополь. Также повреждено АО 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗАТЕС получили повреждения еще раньше", - говорится в сообщении.
Зазначається, що сьогодні, 5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна.
Отмечается, что сегодня, 5 сентября 2022 года, в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов, была отключена ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС – Ферросплавная.
"Это последняя линия, соединяющая узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины! Как следствие – был разгружен и отключен от сети энергоблок №6, который сейчас питает собственные нужды ЗАЭС", - отмечают в "Энергоатоме".
Пожалуйста, подождите...
це неуникно
Да и трансформаторы хорошо горят
лет через тцать, по обстоятельствам запустить.
"Відключення Запорізької атомної електростанції від енергосистеми України неможливе" - про це заявила державна компанія «Енергоатом» 2 червня.
Хто за язика тягнув? Досі спекуляцій, ага.
вот сидишь ты такой.с буквой зю во лбу,а света нет...и зю не светит ...если отрубить в ближайших городах электроэнергию,взорвав подстанцию,то это будет ничем не хуже удара по антоновскому мосту...а может даже и более эффективнее.
маленьке, неголене,миршаве таке..капець..
ясно, що Зеленське не готово відповідати ні за що, бо воно саме - ніщо, ним керують "дорослі" і "суворі" тексти Найвеличнівшивого для "на добраніч, лохаши" пишуть також спеціально навчені сценаристи
Вы что-нибудь про стержни, поглощающие нейтроны, слышали? Остановленный реактор это реактор с прекращеннойй цепной реакцией. Но само топливо остается разогретым еще долго и от него нужно отбирать тепло, охлаждая первый контур. Иначе пар может сорвать крышку на "кастрюле". Весь ужас в том, что охлаждать нечем . Дизель-генераторы не работают - кацапы украли солярку. Подвода электричества из энергосети Украины нет Остается только местная ТЭС, а что там делается хер кацапский знает.
Физически это возможно только через каскад подстанций, которые почему то до сих пор не уничтожены.