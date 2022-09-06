РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5386 посетителей онлайн
Новости АвтоВойна в Украине Война
21 673 131
армия РФ (15344) война (46696) обстрел (20119) Запорожская АЭС (541)

На ЗАЭС отключили последнюю линию, соединяющую станцию ​​с энергосистемой Украины, - "Энергоатом"

Новости Цензор.НЕТ Авто Война в Украине

заес,магате

Сегодня, 5 сентября, в результате постоянных обстрелов оккупантами Запорожской АЭС, была отключена последняя линия, которая соединяла узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Энергоатоме".

"За последние три дня российские оккупационные войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС. В результате были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС - Днепровская, 330 кВ ЗАТЭС - Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАЭС - Мелитополь. Также повреждено АО 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗАТЕС получили повреждения еще раньше", - говорится в сообщении.

Зазначається, що сьогодні, 5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна.

Отмечается, что сегодня, 5 сентября 2022 года, в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов, была отключена ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС – Ферросплавная.

"Это последняя линия, соединяющая узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины! Как следствие – был разгружен и отключен от сети энергоблок №6, который сейчас питает собственные нужды ЗАЭС", - отмечают в "Энергоатоме".

Читайте также: Войска РФ остаются на территории ЗАЭС с оружием и боеприпасами, - "Энергоатом"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+42
Треба терміново запіліть гундосий відосік!
показать весь комментарий
05.09.2022 16:06
+38
магате приехала, посмлтрела , что все провода правильно отключают, дала добро и уехала.
показать весь комментарий
05.09.2022 16:08
+38
Так кацапы управляют станцией

Теперь еще и вместе с МАГАТЭ
показать весь комментарий
05.09.2022 16:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
вони її пустять на крим і краснодар...а україні буде зараховано ще один крок на маршруті до єс...
це неуникно
показать весь комментарий
05.09.2022 16:46 Ответить
А если ЛЭП "упадут" ?
Да и трансформаторы хорошо горят
показать весь комментарий
05.09.2022 17:15 Ответить
поэтому заглушить - лучший вариант.
лет через тцать, по обстоятельствам запустить.
показать весь комментарий
05.09.2022 17:24 Ответить
не мечтай кацап..
показать весь комментарий
05.09.2022 18:37 Ответить
Вам ще до візиту МАГАТЄ спеціалісти з США сказали що единий вихід це заглушити станцію хочаб до чогось прислуйтесь якщо свого розуму бракує.
показать весь комментарий
05.09.2022 16:48 Ответить
Нагадаю

"Відключення Запорізької атомної електростанції від енергосистеми України неможливе" - про це заявила державна компанія «Енергоатом» 2 червня.
показать весь комментарий
05.09.2022 16:51 Ответить
«Тож хочемо офіційно заявити, що Запорізька АЕС працювала, працює і буде стабільно працювати в енергосистемі України. У нас є всі підстави впевнено про це заявляти. Звертаємось до всіх експертів та ЗМІ із закликом припинити спекуляції та різні гіпотези щодо подальшої роботи ЗАЕС», - підсумували в «Енергоатомі».

Хто за язика тягнув? Досі спекуляцій, ага.
показать весь комментарий
05.09.2022 16:53 Ответить
Не забувайте, хто керував та наглядав за тим "енергоатомом" - пам'ятаєте такого собі деркача, якого американці визначили рашистським агентом? Думаєте, він один там такий був?
показать весь комментарий
05.09.2022 17:21 Ответить
До того, що деркачів там до#уя. Ти не чув, як директор чаес розповідав про окупацію станції? "Нє, нічого такого, усе чинно, усе спокійно, зайшли-вийшли...". Таке враження, що чи то обісрався, чи то давно чекав рашистів. А у них одне з завдань - зруйнувати усі наші енергосистеми: ні електрики, ні тепла, ні води, back to the black, як то кажуть. Заяви йому, від 2 червня...
показать весь комментарий
05.09.2022 17:35 Ответить
А якби "деркачів" там не було, що б це змінило?
показать весь комментарий
05.09.2022 18:18 Ответить
удары по штабам и складам,это конечно хорошо...но вот если ввалить по генерации в РФ,то было бы круче...

вот сидишь ты такой.с буквой зю во лбу,а света нет...и зю не светит ...если отрубить в ближайших городах электроэнергию,взорвав подстанцию,то это будет ничем не хуже удара по антоновскому мосту...а может даже и более эффективнее.
показать весь комментарий
05.09.2022 16:55 Ответить
Візьміть на мушку курську АЕС хамерсами,хоч дерев"яними,старий хлам обхезається,хоч щось робіть,а не тільки крадіть.
показать весь комментарий
05.09.2022 16:59 Ответить
да яку до сраки курську??? щоб і до нас дістало?
показать весь комментарий
05.09.2022 17:09 Ответить
Отаке буває коли головокомандувач по-бедоносец Боневтік.
показать весь комментарий
05.09.2022 17:07 Ответить
в нього комплекс Наполеона, тому він його й грав..

маленьке, неголене,миршаве таке..капець..
показать весь комментарий
05.09.2022 17:11 Ответить
..яка зелена блдь готова відповісти за легку прогулянку орди кацапів від Чонгару до Херсона-Дніпра?..
ясно, що Зеленське не готово відповідати ні за що, бо воно саме - ніщо, ним керують "дорослі" і "суворі" тексти Найвеличнівшивого для "на добраніч, лохаши" пишуть також спеціально навчені сценаристи
показать весь комментарий
05.09.2022 17:19 Ответить
голлівуд порішає.
показать весь комментарий
05.09.2022 17:20 Ответить
і всі лінії переключено на рашку???
показать весь комментарий
05.09.2022 17:59 Ответить
Зе увійде в Книгу рекрдів Гінесса по кількістю записаних відосиків - кожен день по два три відосика. Нажаль про Чонгар ні одного відосіка не записав
показать весь комментарий
05.09.2022 18:34 Ответить
Таке враження, що переважна частина коментуючих в школі не вчилась
Вы что-нибудь про стержни, поглощающие нейтроны, слышали? Остановленный реактор это реактор с прекращеннойй цепной реакцией. Но само топливо остается разогретым еще долго и от него нужно отбирать тепло, охлаждая первый контур. Иначе пар может сорвать крышку на "кастрюле". Весь ужас в том, что охлаждать нечем . Дизель-генераторы не работают - кацапы украли солярку. Подвода электричества из энергосети Украины нет Остается только местная ТЭС, а что там делается хер кацапский знает.
показать весь комментарий
05.09.2022 18:34 Ответить
боты кацапские пишут типа Olga Belanova - неужели не понятно
показать весь комментарий
05.09.2022 18:44 Ответить
Вжеє новина,що ТЕС зупинили..
показать весь комментарий
05.09.2022 22:29 Ответить
Нє, ну в школі не вчать нюанси роботи атомних електростанцій. Але я думаю шо усі хто дивився серіал про Чорнобиль знають про чудо-кнопку АЗ-5 яка рішає усі проблеми.
показать весь комментарий
06.09.2022 16:39 Ответить
Это может означать, что они перенаправили энергию в свою энергосистему.
Физически это возможно только через каскад подстанций, которые почему то до сих пор не уничтожены.
показать весь комментарий
05.09.2022 20:11 Ответить
Нема в орків фізичної можливості переправити потік на Крим, чи якийсь там Бамбас.
показать весь комментарий
05.09.2022 20:50 Ответить
Ты карту видел оккупированных территорий вообще?
показать весь комментарий
05.09.2022 21:35 Ответить
Все физически возможно.
показать весь комментарий
05.09.2022 21:39 Ответить
Ужас какой-то.Степепь невежества обсуждантов фантастическая.Просто нечего добавить.Поверьте,не все так просто.И ситуация опасней,чем вам кажется.
показать весь комментарий
05.09.2022 20:55 Ответить
ВЗРЫВАЙТЕ !!!
показать весь комментарий
06.09.2022 05:15 Ответить
Страница 2 из 2
 
 