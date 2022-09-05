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Новости Экономика
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энергетика (2034) Укрэнерго (438) НКРЭКУ (469) Зеленый тариф (77) Гарантированный покупатель (37)

Отмена "зеленого" тарифа стала бы экономической ядерной бомбой для Украины, - Копач

Новости Цензор.НЕТ Экономика

энергетика,зеленая

Односторонняя отмена украинским правительством "зеленого" тарифа нарушит обязательства перед инвесторами и станет "экономической ядерной бомбой" для Украины.

Об этом в колонке для Интерфакс-Украина заявил экс-директор Секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач, передает Цензор.НЕТ.

"Председатель НКРЭКУ господин Ущаповский недавно начал говорить об инициативе отмены "зеленого" тарифа на время военного положения из-за нехватки средств. Как уже говорилось, средств хватает, но есть другие интересы в их использовании. Отмена "зеленого" тарифа была бы так называемой экономической ядерной бомбой ", – пишет Компач.

По его словам, "Укрэнерго" перестало платить "Гарантированному покупателю" за производителей ВИЭ вопреки обязательствам и наличию достаточных средств от тарифа на передачу, кредитов ЕБРР и ЕИБ и прибыльного экспорта электроэнергии, который ЕС разрешил как помощь в ситуации с ликвидностью в электроэнергетическом секторе Украины.

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Рыночная стоимость одного МВт-ч от украинских производителей ВИЭ при экспорте в ЕС в четыре раза превышает стоимость "зеленого" тарифа. Причиной отсутствия платежей со стороны "Укрэнерго" очевидно является стремление экономить средства на финансирование неэффективных государственных электростанций для закупки угля. Далее Укрэнерго покупает услуги по уменьшению нагрузки ВИЭ с поддержкой, но не оплачивает их.

В прошлом в Украине наблюдались хронические проблемы с верховенством права. Война непременно закончится, но проблема верховенства права останется, а толерантность значительно уменьшится. Послевоенное восстановление будет базироваться прежде всего на частных инвестициях. Все западные союзники испытывают проблемы с ростом государственного долга, повышением цен на энергоносители и будущей рецессией, поэтому, ввиду этого, вряд ли будет большое желание выделять значительные государственные средства на восстановление Украины", - отметил Копач.

Как сообщалось, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая на международном экономическом форуме "Амброзетти" в Италии, заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы. По его словам, у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.
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Топ комментарии
+17
Кіздло сране. В країні війна, а вони тільки і думають як кишені набити. Зараз трохи не на часі електрика, яка в 3-5 разів дорожча за "традиційну".
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05.09.2022 16:31
+13
Иди в жопу со своим зеленым тарифом, вор
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05.09.2022 16:32
+12
Зупинення обтяжливих цивільно-правових і господарських зобов'язань на час дії режиму воєнного стану, як кваліфікуючого фактору форс-мажорних обставин - оце і є основоположний аспект верховенства українського і міжнародного права.
А не ангажовані корисливими мотивами думки якогось екс-керівника.
Тому питання скасування так званого "зеленого тарифу", як схеми паразитарного збагачення за рахунок Бюджету України наближених до влади ділків, вже перезріло.
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05.09.2022 16:38
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Кіздло сране. В країні війна, а вони тільки і думають як кишені набити. Зараз трохи не на часі електрика, яка в 3-5 разів дорожча за "традиційну".
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05.09.2022 16:31 Ответить
Янез Копач - б.у прокладка которая гавкает за бабки рыжего гудка идет на Хутор вместе с руцким кораблем как и вся шайка вымогателей зеленки Пора поставить точку в этом мошенничестве
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05.09.2022 16:54 Ответить
нагальне питання..вони ж шукають де ще урвати грошей, доки є можливість - а потім змиються..
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05.09.2022 17:19 Ответить
Я розумію, що подоляцкі і боневтікські зелені експерти в Україні, а особливо на "єдиних новинних каналах" цінуються владою, але тільки не в ЄС і світі, бо то брехня і маніпуляції.
"Ринкова вартість одного МВт-год від українських виробників ВДЕ за умови експорту до ЄС у чотири рази перевищує вартість "зеленого" тарифу. Причиною відсутності платежів з боку "Укренерго", вочевидь, є прагнення економити кошти на фінансування неефективних державних електростанцій для закупівлі вугілля. Далі "Укренерго" купує послуги із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою, але не оплачує їх." Ось і вся відповідь. Гроші є, ЄС платить в чотири рази більше за "зелений тариф", який в нас купує Європа, але ці гроші витрачають не на погашення заборгованності, а на закупку вугілля, в тому числі і росії для ТЕЦ.
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05.09.2022 17:59 Ответить
Яке шикарне пересмикування
ЄС платить в 4 рази більше за "зелену" енергію. А якщо замість "зеленої" продавати звичайну, то маржа буде не в 4 а в 12 разів. І тої не зеленої енергії в Україні повно.
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05.09.2022 18:13 Ответить
так, але ЄС вирішило допомогти подолати кризу і допомогти погасити заборгованність по "зеленій енергетиці" і її купують, а "слуги" і ці грошітирать, щоб купити вугольок на московії, чи інших країнах кацапський вугольок.
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05.09.2022 18:22 Ответить
Шо ви зі "слуг" хотіли? Вони по іншому не вміють.
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05.09.2022 18:28 Ответить
Иди в жопу со своим зеленым тарифом, вор
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05.09.2022 16:32 Ответить
Правильно, іди в дупу зі своїм "зеленим тарифом", це так смішно і так сміливо. Але питання в іншому - навіщо заключали договора і берете електроенергію у цих підприємств і кидаєте їх на гроші? Якщо такі сміливі і справедливі, то відмовтеся на законодавчому рівні, а так просто пусті слова, "фраєрство" і накопичення боргів, бо через суди прийдеться все це повернути і цим ви дурні заганяєте країну під плінтус і в рабство московитів. Не потрібна "зелена енергетика"? Розірвіть договірні відносини і купуйте собі газ і вугілля на росії і не брешіть. Хоча вугілля і газ набагато дорожчі, але про це боти "слуг" не говорять, а тихенько погашають різницю з державного бюджету.
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05.09.2022 18:26 Ответить
Положення статей 207 та 208 Господарського кодексу слід застосовувати з урахуванням того, що правочин, який вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, водночас є таким, що порушує публічний порядок, а тому згідно з частиною першою ст. 203, частиною другою ст. 215 Цивільного кодексу України є нікчемним, і визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.
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05.09.2022 19:17 Ответить
Добре сказав! І навіть без матюків!
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05.09.2022 16:36 Ответить
сраку ахмєтова порве і буде екокатастрофа.

згоден.
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05.09.2022 16:36 Ответить
Зупинення обтяжливих цивільно-правових і господарських зобов'язань на час дії режиму воєнного стану, як кваліфікуючого фактору форс-мажорних обставин - оце і є основоположний аспект верховенства українського і міжнародного права.
А не ангажовані корисливими мотивами думки якогось екс-керівника.
Тому питання скасування так званого "зеленого тарифу", як схеми паразитарного збагачення за рахунок Бюджету України наближених до влади ділків, вже перезріло.
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05.09.2022 16:38 Ответить
Ядерна бомба для Порошенка, Авакова, Ахметова і Ко. Це імено їх зелена енергетика. Українці думають як спасти Україну, а ці ніяк неможуть нажертися!
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05.09.2022 16:44 Ответить
Яка цікава новина. А може Andriy Oshust показати хоч одну сонячну панель, яка налужить Порошенко? Чи тільки аби ляпнути? Вам краще неукам не чіпати Порошенко, бо при ньому вистачало коштів і в бюджет і на армію і на виплату грошей "зеленій енергетиці", ТЕС, атомній енергетиці. І як показала практика і час, то активно почали будуватися "сонячні" і "вітрові" електростанції при Зеленському, який навчився у свого проффессссора Бені, зібрав гроші інвесторів і послав їх на юх, як Беня гроші вкладників. Все будувалося під гарантії держави, так що повертати прийдеться, але вже з відсотками. Але на заході Боневтік демонструє свою позицію протилежну тій, що творить в Україні. "Як повідомлялося, 2 вересня Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" в Італії, заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. За його словами, Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню. Джерело: https://censor.net/ua/n3365214
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05.09.2022 18:08 Ответить
За темпами розвитку зеленої енергетики Україна у 2019 році опинилася в топ-10 країн світу, а 2020-го - в першій п'ятірці країн Європи за темпами розвитку сонячної енергетики. На початок 2022 року загальна потужність об'єктів зеленої енергетики в Україні сягнула позначки 9 656 МВт. І ці цифри показують, що ріст побудови "сенячних" і "вітрових" електростанцій створений у 2019-2020 роках, то хто тоді був Президентом?
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05.09.2022 18:33 Ответить
При постійному збільшенні цін на тарифи та обсягів споживання енергоресурсів актуальним є аналіз ефективності використання ресурсів та розвитку зеленої енергетики та зміни структури енергетичного балансу країни. Постановка проблеми. Прийнятий Україною Європейський вектор розвитку обумовлює синхронізацію енергетичної політики. Тому країні необхідно вирішити проблеми викликані недосконалістю нормативно-правового забезпечення та відсутністю дієвих механізмів стимулювання зеленої енергетики. То невже європейці дурнаші за нас? Чомусь довіра до них, а не до прорабів асфальтного покриття за шалені кошти.
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05.09.2022 18:35 Ответить
Для СН нет ничего невозможного!
Прекрасное образование Трускавецкого НГУ получили! Дальше -- в "бой" и никаких сомнений!
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05.09.2022 16:54 Ответить
ну да , куда же без СН - иди мивинку уже отработал
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05.09.2022 17:16 Ответить
перепрошую, мівінки вже давно немає - начасі одноразова лапша турецька з гуманітарок
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05.09.2022 17:22 Ответить
Яскравий приклад як не треба робити. Хай би собі ринок вирішував, що йому треба. Так ні - влізла влада з "благими намірами", а тепер треба лізти до людей в кишеню, щоб оплачувати помилки "благодійників". Давайте збанкрутуємо Енергоатом, щоб у нас було більше гектарів сонячних панелей, які до того ж займають орні землі. Феєрично!
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05.09.2022 16:55 Ответить
Скасування зеленого тарифу зменьшить прибутки олігархів.
А платить за цей тариф їм державна атомна енргетика.
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05.09.2022 16:59 Ответить
Та ні пане, навпаки. Скасування "зеленого тарифу" збільшить прибутки олігархів. Беня із величезним задоволенням буде купувати російське вугілля за бюджетні кошти, а тона антрацитного вугілля коштує в межах 14-15 тисяч гривень. Скільки коштує газ для ТЕС знаєте не по розповіді бабусі Галі в дворі, а як бідкаються в Європі щоб пережити зиму. То куди ви нас цим штовхаєте? В обійми росії, Бені і Ахметова? А також газових ворог з казни і кишень громадян фірташа, бені та інших?
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05.09.2022 18:42 Ответить
Зелений тариф доплачує в основному Енергоатом (державне підприємство), а хто в його отримує в основному?
Правильно зрозуміли...
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09.09.2022 12:39 Ответить
Москалі вже захопили АЕС і це загрожує справжньою ядерною катастрофою.
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05.09.2022 17:09 Ответить
А чому маж бути зелений тариф? Це схоже на квоти.
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05.09.2022 17:10 Ответить
хе-хе )))

тепер зрозуміло, хто має долю з "зеленого тарифу", який вище звичайного і покривається часткого дотаціями з бюджету
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05.09.2022 17:55 Ответить
У нас війна - це форс-мажор, скасовуємо "зелені тарафи", а після перемоги над рашкою і "зелену владу".
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05.09.2022 18:11 Ответить
Логіка дуже велика, скасуємо "зелені тарифи", тобись -Відновлювані джерела енергії (ВДЕ)(це такі джерела, які поновлюються природним шляхом). Будемо спалюватьи російське вугілля, бо 80% шахт на окупованій території, або через треті країни купляти вугілля у терористів окупованих територій, бо їм потрібно якось виживати? То це і є ціна цього питання? Замінити електроенергію - ВДЕ на ту, що буде вироблятися на даунбаському вугіллі? Чи хтось думає, що західний інвестор завезе сюди обладнання на мільярд доларів, щоб отрмувати 10 тисяч гривень ( по ціні 1 грн.68 коп)? І це ви вправду в це повірили?
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05.09.2022 18:48 Ответить
Тоді будемо брати позики для оплати "зеленим енергетикам", бо при тарифі 1.68 для населення ці виплати збиткові для нашої економіки. А форс-мажор за нинішніх умов дає право скасувати ці тарифи, бо Яника домовленості нам зараз боком вилазять.
Взагалі під час війни інвестицій не слід чекати.
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05.09.2022 22:17 Ответить
"Зелена енергетика" в нашій країні, де відсутня електронна промисловість, розробки і виробництво панелей (лише здається алюмінієві рейки) - занадто велика розкіш, оскільки фактично все імпортується. Проте в нас це рекламують, замовчуючи, що захмарними тарифами вивертають кишені звичайних користувачів. І оці "інвестори" краще б помовчали, бо підозрюю, що з такими "тарифами" в них давно все окупилося. А взагалі - повна відмова від атомної енергетики (як в Німеччині і деяких інших європейських країнах) - повна дурня. Є розробки нових, безпечніших систем, а справжнє і схоже не таке далеке майбутнє, яке реально може забезпечити все зростаючі потреби людства - за термоядерним синтезом.
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05.09.2022 18:57 Ответить
Недорога та чиста енергія - це одна з 17-ти глобальних цілей сталого розвитку, затверджених на саміті ООН у вересні 2015 року.Для досягнення цієї мети слід збільшити питому вагу відновлювальних джерел енергії та подвоїти глобальні темпи підвищення енергоефективності.Очевидно, що розвиток відновлюваної енергетики - глобальна ціль.
https://www.epravda.com.ua/columns/2016/02/23/582517/

Підписавши угоду про асоціацію з ЕС, Україна зобов'язалася відповідати високим європейським стандартам з відновлювальних джерел енергії.Відповідно до вимог директиви №2009/28/ЄС про сприяння використанню енергії з відновлювальних джерел та угоди про асоціацію між Україною та ЄС був затверджений Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року. Він передбачає, що частка енергії, отриманої з ВДЕ, до 2020 року досягне 11%.Реалізація цього плану дозволить замістити понад 10 млрд куб м газу.
Найбільшими виробниками "зеленої" електроенергії у світі є сім країн: Китай, США, Німеччина, Італія, Іспанія, Японія та Індія. Їх сумарні потужності становлять 71,5% світових - 470 ГВт - без урахування гідроенергії.
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05.09.2022 19:16 Ответить
"Чистоту" т.зв. "зеленої енергіїї і ефективність часто перебільшують, ті ж вітряки наносять шкоду пернатим, летючим мишам, в сонячних панелей низька ефективність з одиниці площі, наприклад, щоб забезпечити США повністю лише сонячною енергією, знадобилася б площа двох шататів Техас. Ядерна енергія ділення (атомна) не менш чиста, а ******* розробки забезпечують як максимальну безпеку, так і вирішують проблеми утилізації (напр. проект TerraPower), гідроенергетику теж не варто списувати, як в рази дешевшу. І ще раз повторюю - майбутнє - за Fusion, термоядерним синтезом, оскільки жодних "зелених" джерел не вистачить. І ще раз - ви забули про наш рівень науки, виробництва і технології, адже в розвинених країнах ці компоненти перетворювачів і розробляють, і виробляють, а це робочі місця. В нас же - продаємо руду, "сємки", а купуємо продукти високих технологій.
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05.09.2022 21:41 Ответить
Дуже цікава логіка" "Чистоту" т.зв. "зеленої енергіїї і ефективність часто перебільшують, ті ж вітряки наносять шкоду пернатим, летючим мишам, в сонячних панелей низька ефективність з одиниці площі..." А ракети "Калібр" чи Іскандер не заважає пернатим летіти і сидіти на даху літучим мишам? Розвиток "зеленої енергетики" в Україні це йти подалі від москалів і не бути від них залежними від вугілля і газу. А що стосується земельних площ, так панелі ставлять на місці сміттєзвалищ, які кожного року збільшуються. Ось де ще одна глобальна проблема для України.
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05.09.2022 22:08 Ответить
Никаких "зеленых тарифов" по крайней мере во время войны (а потом разбиретесь кто и как бало на нем имеет немалое)!
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05.09.2022 21:06 Ответить
Зелёные тарифы - игры для богатых, обеспокоеных теснотой клеток для курей.
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09.09.2022 13:18 Ответить
 
 