Отмена "зеленого" тарифа стала бы экономической ядерной бомбой для Украины, - Копач
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Односторонняя отмена украинским правительством "зеленого" тарифа нарушит обязательства перед инвесторами и станет "экономической ядерной бомбой" для Украины.
Об этом в колонке для Интерфакс-Украина заявил экс-директор Секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач, передает Цензор.НЕТ.
"Председатель НКРЭКУ господин Ущаповский недавно начал говорить об инициативе отмены "зеленого" тарифа на время военного положения из-за нехватки средств. Как уже говорилось, средств хватает, но есть другие интересы в их использовании. Отмена "зеленого" тарифа была бы так называемой экономической ядерной бомбой ", – пишет Компач.
По его словам, "Укрэнерго" перестало платить "Гарантированному покупателю" за производителей ВИЭ вопреки обязательствам и наличию достаточных средств от тарифа на передачу, кредитов ЕБРР и ЕИБ и прибыльного экспорта электроэнергии, который ЕС разрешил как помощь в ситуации с ликвидностью в электроэнергетическом секторе Украины.
Рыночная стоимость одного МВт-ч от украинских производителей ВИЭ при экспорте в ЕС в четыре раза превышает стоимость "зеленого" тарифа. Причиной отсутствия платежей со стороны "Укрэнерго" очевидно является стремление экономить средства на финансирование неэффективных государственных электростанций для закупки угля. Далее Укрэнерго покупает услуги по уменьшению нагрузки ВИЭ с поддержкой, но не оплачивает их.
В прошлом в Украине наблюдались хронические проблемы с верховенством права. Война непременно закончится, но проблема верховенства права останется, а толерантность значительно уменьшится. Послевоенное восстановление будет базироваться прежде всего на частных инвестициях. Все западные союзники испытывают проблемы с ростом государственного долга, повышением цен на энергоносители и будущей рецессией, поэтому, ввиду этого, вряд ли будет большое желание выделять значительные государственные средства на восстановление Украины", - отметил Копач.
Как сообщалось, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая на международном экономическом форуме "Амброзетти" в Италии, заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы. По его словам, у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.
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"Ринкова вартість одного МВт-год від українських виробників ВДЕ за умови експорту до ЄС у чотири рази перевищує вартість "зеленого" тарифу. Причиною відсутності платежів з боку "Укренерго", вочевидь, є прагнення економити кошти на фінансування неефективних державних електростанцій для закупівлі вугілля. Далі "Укренерго" купує послуги із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою, але не оплачує їх." Ось і вся відповідь. Гроші є, ЄС платить в чотири рази більше за "зелений тариф", який в нас купує Європа, але ці гроші витрачають не на погашення заборгованності, а на закупку вугілля, в тому числі і росії для ТЕЦ.
ЄС платить в 4 рази більше за "зелену" енергію. А якщо замість "зеленої" продавати звичайну, то маржа буде не в 4 а в 12 разів. І тої не зеленої енергії в Україні повно.
згоден.
А не ангажовані корисливими мотивами думки якогось екс-керівника.
Тому питання скасування так званого "зеленого тарифу", як схеми паразитарного збагачення за рахунок Бюджету України наближених до влади ділків, вже перезріло.
Прекрасное образование Трускавецкого НГУ получили! Дальше -- в "бой" и никаких сомнений!
А платить за цей тариф їм державна атомна енргетика.
Правильно зрозуміли...
тепер зрозуміло, хто має долю з "зеленого тарифу", який вище звичайного і покривається часткого дотаціями з бюджету
Взагалі під час війни інвестицій не слід чекати.
https://www.epravda.com.ua/columns/2016/02/23/582517/
Підписавши угоду про асоціацію з ЕС, Україна зобов'язалася відповідати високим європейським стандартам з відновлювальних джерел енергії.Відповідно до вимог директиви №2009/28/ЄС про сприяння використанню енергії з відновлювальних джерел та угоди про асоціацію між Україною та ЄС був затверджений Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року. Він передбачає, що частка енергії, отриманої з ВДЕ, до 2020 року досягне 11%.Реалізація цього плану дозволить замістити понад 10 млрд куб м газу.
Найбільшими виробниками "зеленої" електроенергії у світі є сім країн: Китай, США, Німеччина, Італія, Іспанія, Японія та Індія. Їх сумарні потужності становлять 71,5% світових - 470 ГВт - без урахування гідроенергії.