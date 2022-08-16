Еврокомиссаров и чиновников США просят поспособствовать сохранению "зеленой" энергетики Украины

Инициативы по отмене "зеленого" тарифа ставят под угрозу развитие сектора возобновляемой энергетики (ВИЭ), а также негативно повлияют на послевоенное восстановление Украины.

Об этом говорится в письме Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Европейской комиссии, Секретариату Энергосообщества и американским чиновникам, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация с расчетами с сектором ВИЭ и инициативы об отмене "зеленого" тарифа ставят под угрозу выполнение плана по развитию "зеленой" генерации, а также подрывают доверие инвесторов к Украине, что будет оказывать крайне негативное влияние на послевоенное восстановление страны", - говорится в нем.

ICC отмечает, что в конце марта Министерство энергетики приказом №140 ограничило выплаты производителям "зеленой" электроэнергии ВИЭ и снизило уровень расчетов с отраслью, что поставило ее на грань дефолта. Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) остановила в 2022 году корректировку "зеленого" тарифа в соответствии с изменениями курса евро, из-за чего отрасль возобновляемой энергетики недополучила 21% средств, которые могли бы быть направлены на выплаты по валютным кредитам.

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Также в ICC подчеркнули, что НКРЭКУ создал такие условия, в которых "зеленый" тариф фактически был снижен из-за больших штрафов за небалансы, которые иногда достигали 50% стоимости отпущенной электроэнергии.

"Учитывая вышеизложенное, мы хотим призвать вас рекомендовать украинским властям обеспечить непрерывность гарантий, предоставленных инвесторам, воздержаться от ретроспективных изменений действующего законодательства и решить искусственно созданную проблему осуществления выплат "зеленой" генерации за уже произведенную электроэнергию", - подытожили в ICC.

Напомним, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявлял, что системное нарушение заключенных соглашений с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики привело к оттоку иностранных инвестиций из Украины еще до нападения России. Ранее Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. В общей сложности инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в 130 млрд долларов.

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