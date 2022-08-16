Еврокомиссаров и чиновников США просят поспособствовать сохранению "зеленой" энергетики Украины
Инициативы по отмене "зеленого" тарифа ставят под угрозу развитие сектора возобновляемой энергетики (ВИЭ), а также негативно повлияют на послевоенное восстановление Украины.
Об этом говорится в письме Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Европейской комиссии, Секретариату Энергосообщества и американским чиновникам, информирует Цензор.НЕТ.
"Ситуация с расчетами с сектором ВИЭ и инициативы об отмене "зеленого" тарифа ставят под угрозу выполнение плана по развитию "зеленой" генерации, а также подрывают доверие инвесторов к Украине, что будет оказывать крайне негативное влияние на послевоенное восстановление страны", - говорится в нем.
ICC отмечает, что в конце марта Министерство энергетики приказом №140 ограничило выплаты производителям "зеленой" электроэнергии ВИЭ и снизило уровень расчетов с отраслью, что поставило ее на грань дефолта. Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) остановила в 2022 году корректировку "зеленого" тарифа в соответствии с изменениями курса евро, из-за чего отрасль возобновляемой энергетики недополучила 21% средств, которые могли бы быть направлены на выплаты по валютным кредитам.
Также в ICC подчеркнули, что НКРЭКУ создал такие условия, в которых "зеленый" тариф фактически был снижен из-за больших штрафов за небалансы, которые иногда достигали 50% стоимости отпущенной электроэнергии.
"Учитывая вышеизложенное, мы хотим призвать вас рекомендовать украинским властям обеспечить непрерывность гарантий, предоставленных инвесторам, воздержаться от ретроспективных изменений действующего законодательства и решить искусственно созданную проблему осуществления выплат "зеленой" генерации за уже произведенную электроэнергию", - подытожили в ICC.
Напомним, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявлял, что системное нарушение заключенных соглашений с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики привело к оттоку иностранных инвестиций из Украины еще до нападения России. Ранее Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. В общей сложности инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в 130 млрд долларов.
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І в той же час для своїх підприємств та для експорту в Європу скупає оптом за копійки атомну та гідро.
Тобто держава за рахунок знищення атомної та гідроенергетики спонсорує палаци та яхти ахмєтових та інших хитрозроблених "бізнесменів".
Найвищі показники вироблення вітрової та сонячної енергії, як повідомляється, зафіксовані в Данії (61 відсоток), Ірландії (35 відсотків), Німеччини (33 вісотки) та Іспанії (29 відсотків). Звичайно, якщо вірити українським "спеціалістам", які чомусь проти того, щоб ми замінили вугілля і газ на "вітер" і "сонце".
На Україну напали російські фашисти.
Люди стали на захист себе і держави.
Більшість в Україні воює, волонтерить чи допомагає грошима.
І ТІЛЬКІ ДОНЕЦЬКИЙ РУДИЙ ПІДАРАС, ХОЧЕ ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ У СВОЮ КИШЕНЮ
ти їх бачив і знаєш
І не пускай сльозу, кожен платить за спожите , але ти вже всих дістав
як адвокат рудого.
Так що іди підарок нах
Ми ж говорим про твї зелені тарифи
Тому, будь-які виплати з бюджету на ці цілі є розтратою коштів.
Так еще и не выплачивают за произведенную энергию. Речь о тех же панелях на крышах домов- это копейки. В Германии - ветряки, через одну крышу солнечные панели. И только у нас нагоняют ботов против ВИЭ