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Еврокомиссаров и чиновников США просят поспособствовать сохранению "зеленой" энергетики Украины

енергетика,вде,альтернативна

Инициативы по отмене "зеленого" тарифа ставят под угрозу развитие сектора возобновляемой энергетики (ВИЭ), а также негативно повлияют на послевоенное восстановление Украины.

Об этом говорится в письме Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Европейской комиссии, Секретариату Энергосообщества и американским чиновникам, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация с расчетами с сектором ВИЭ и инициативы об отмене "зеленого" тарифа ставят под угрозу выполнение плана по развитию "зеленой" генерации, а также подрывают доверие инвесторов к Украине, что будет оказывать крайне негативное влияние на послевоенное восстановление страны", - говорится в нем.

ICC отмечает, что в конце марта Министерство энергетики приказом №140 ограничило выплаты производителям "зеленой" электроэнергии ВИЭ и снизило уровень расчетов с отраслью, что поставило ее на грань дефолта. Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) остановила в 2022 году корректировку "зеленого" тарифа в соответствии с изменениями курса евро, из-за чего отрасль возобновляемой энергетики недополучила 21% средств, которые могли бы быть направлены на выплаты по валютным кредитам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года

Также в ICC подчеркнули, что НКРЭКУ создал такие условия, в которых "зеленый" тариф фактически был снижен из-за больших штрафов за небалансы, которые иногда достигали 50% стоимости отпущенной электроэнергии.

"Учитывая вышеизложенное, мы хотим призвать вас рекомендовать украинским властям обеспечить непрерывность гарантий, предоставленных инвесторам, воздержаться от ретроспективных изменений действующего законодательства и решить искусственно созданную проблему осуществления выплат "зеленой" генерации за уже произведенную электроэнергию", - подытожили в ICC.

Напомним, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявлял, что системное нарушение заключенных соглашений с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики привело к оттоку иностранных инвестиций из Украины еще до нападения России. Ранее Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. В общей сложности инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в 130 млрд долларов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отмена "зеленого" тарифа поставит под угрозу послевоенное восстановление Украины, – инвесторы

Автор: 

энергетика (2572) альтернативная энергетика (123) Зеленый тариф (78) солнечная энергетика (39)


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Топ комментарии
+14
ІДІТЬнаФУЙ зі своєю ЗЕЛЕНОЮ енергетикою, ***** пархаті!!!!
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16.08.2022 19:49 Ответить
+13
Україну можуть повністю зруйнувати, а ці все за гроші.Кому вона потрібна зараз? Йдіть до москалів, вони найбільшу сес розібрали і вивезли.
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16.08.2022 19:50 Ответить
+10
Идите нах. падальщики. Хоть бы постеснялись грабить страну и оставшихся людей во время войны
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16.08.2022 19:58 Ответить
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ІДІТЬнаФУЙ зі своєю ЗЕЛЕНОЮ енергетикою, ***** пархаті!!!!
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16.08.2022 19:49 Ответить
Вы зеленные мошенники охренели !!! У нас война а эти суки бабки вымогают
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16.08.2022 20:10 Ответить
а Ви впевнені? А якщо не буде тих мегават, які дають нам "вітрові" і "сонячні" електростанції, то де їх брати? Купувати вугілля на росії? До чого Ви призиваєте? Ви знову заганяєте нарід під російськке копито? Чому не посилаєте на юх тих, хто закуповує дорогий газ на росії? За газ громадянин взимку має платити від 3-х до 7 тисяч гривень, а за споживання електроенергії в середньому 200-300 гривень. Є різниця?
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16.08.2022 20:15 Ответить
Вы не дурите людей !!! Эта зеленная дрочь вымогательство которое не дает ничего -- только грабят Народ Украины !!! Кто поставил пусть пользуется а продавать по цене тец максимум а нет досвидос
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16.08.2022 20:38 Ответить
Прошу підтвердити Ваші слова, як "зелена енергетика" грабить народ України? Дайте схему.
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16.08.2022 20:47 Ответить
Ахмєтов продає зі своїх ВЕС та СЕС електроенергію державі по зеленому захмарному тарифу, причому іде розбаланс електроенергії бо сонце світить не тоді коли максимум споживання, а трішечки навпаки або коли йому заманеться.
І в той же час для своїх підприємств та для експорту в Європу скупає оптом за копійки атомну та гідро.
Тобто держава за рахунок знищення атомної та гідроенергетики спонсорує палаци та яхти ахмєтових та інших хитрозроблених "бізнесменів".
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16.08.2022 21:57 Ответить
Мегават від вітряної або сонячної енегретики може в будь який момент часу перетворитися на нуль мегават, бо погода змінилася. А єдине що може достатньо швидко це скомпенсувати - електростанція що працює на руському газі. Причому навіть її треба постійно тримати на холостому ході, тобто палити газ. Звідки ви думаєте в Європі ця проблема?
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16.08.2022 20:54 Ответить
ти що дебіл, та посрати на "зелених" і енергію теж, від них більше збитку, вони абсотлютно нічого не вирішують
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16.08.2022 22:27 Ответить
Україну можуть повністю зруйнувати, а ці все за гроші.Кому вона потрібна зараз? Йдіть до москалів, вони найбільшу сес розібрали і вивезли.
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16.08.2022 19:50 Ответить
і розморозити коломойсько-фірташівське-зеленське?
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16.08.2022 20:16 Ответить
дійсно не справедливо критикувати Президента під час війни, а здавати південь і розміновути Чонгар не злочин? А кликати людей на шашлики замість того, щоб попередити про прідготовку вторгнення не злочин? А знищенні "зеленої енергетики" не злочин?
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17.08.2022 06:18 Ответить
Ніяк падлюки не втихомиряться. Гляди вийшли на європейські і американські інституції. Їм по барабану, що в Україні війна, що криза, що Україні заледве відтермінували виплати по євробондам щоб країну не визнавати банкрутом, їм бабло ( очікувані надприбутки) плати , ці ненажерливі створіння хочуть бути найхитрішими, вони із ленд-лізу не проти хапанути , як заявляв вітренко. Війна, а вони не доотримають надприбутки, ай-яй-яй. Як вони переживають за своїх бізнесменів, які "капають" їм відкати до різних міжнародних лобістських структур. Усіх цих злодюг і паразитів на тілі воюючої країни пора відправити на Марс або зворотний бік Місяця і не ближче.
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16.08.2022 20:28 Ответить
Идите нах. падальщики. Хоть бы постеснялись грабить страну и оставшихся людей во время войны
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16.08.2022 19:58 Ответить
Зараз загрозу для України несе д'єрмак!
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16.08.2022 19:58 Ответить
тимкиву не хватает доходов с ресторана прага в киеве? идет он на йух. пусть хоть раз покормит там беженцев. то же саое относится к коле-митболу и его велюру.
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16.08.2022 20:02 Ответить
Україні де 5 атомних електростанцій , казали що "зелена енергетика" допоможе позбутися енергетичної залежності від росії , а зараз підходить зима влада рекомендує запасатись дровами, яка тоді користь з тої "зеленої енергетики"
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16.08.2022 20:03 Ответить
користь деже велика, але то не для Вас. Вам сказав подоляк кричати, що "зелена енергетика" руйнує Україну і грабує українців, ось Ви і кричите. Немає 5-ти атомних електростанцій в Україні, як Вам відомо "зелене" кодло одну здали ворогу разом з півднем, де всі "сонячні" електростанції розібрали і вивезли в Крим. А ще одна продає електроенергію за кордон. А якби не було користі від "зеленої" енергетики, то в Європі їх не будували. А так я більше вірю європейцям, а не коломойським і єрмакам.
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16.08.2022 20:21 Ответить
В Європі ліваки продавлюють цю енергетику. Кричали, що атомні це небезпечно. Зараз то вже мовчать.
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16.08.2022 20:45 Ответить
Згідно зі звітом, в якому відстежується стан енергетичного сектора ЄС з 2015 року, минулого року з відновлюваних джерел було згенеровано 38 відсотків всієї електроенергії, а за допомогою викопного палива - 37 відсотків.До 2020 року п'ята частина електроенергії в країнах ЄС була вироблена на вітрових і сонячних електростанціях. Це також одна з причин, чому виробництво енергії на основі вугілля знизилося минулого року на 20 відсотків - вугільні станції забезпечили лише 13 відсотків електроенергії, виробленої в Європі."Європа спирається на вітрову і сонячну енергію задля забезпечення не тільки поетапної відмови від вугілля до 2030 року, але також поступової відмови від газової генерації, а також для заміни атомних електростанцій, що закриваються, та для задоволення попиту, що зростає, на електроенергію для електромобілів", - пояснив аналітик Ember та провідний автор звіту Дейв Джонс.
Найвищі показники вироблення вітрової та сонячної енергії, як повідомляється, зафіксовані в Данії (61 відсоток), Ірландії (35 відсотків), Німеччини (33 вісотки) та Іспанії (29 відсотків). Звичайно, якщо вірити українським "спеціалістам", які чомусь проти того, щоб ми замінили вугілля і газ на "вітер" і "сонце".
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16.08.2022 20:58 Ответить
В Європі захопили владу,подібні до Гуттеріша соціалісти,які хочуть з москалями співпрацювати.Вони дуже на словах крикливі,а на ділі чмошники.Не можуть батаркйки замінити АЕС.Це ще давно порахували.АЕС можуть замінити тільки термоядерна енергетика,якщо вона буде.
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16.08.2022 21:18 Ответить
А ці все за своє. Пох на все. Їм "заробляти" потрібно. Гандони.
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16.08.2022 20:06 Ответить
Германия уже показала что отказ от яд енергии в сторону зеленой - это ошибка сравнимая с предательством нац интересов!
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16.08.2022 20:08 Ответить
Німеччина показала, що відмова "атомної" енергетики на користь "теплово", які виробляли на ТЕС. ТЕЦ за допомогою російського газу рівно їх смерті. У Німеччині «зелена» енергія склала 46% від загального енерговироблення в 2021 році | Mind.ua.
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16.08.2022 20:26 Ответить
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17.08.2022 06:19 Ответить
Я ****, Клава.
На Україну напали російські фашисти.
Люди стали на захист себе і держави.
Більшість в Україні воює, волонтерить чи допомагає грошима.

І ТІЛЬКІ ДОНЕЦЬКИЙ РУДИЙ ПІДАРАС, ХОЧЕ ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ У СВОЮ КИШЕНЮ
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16.08.2022 20:11 Ответить
я не захищаю ні "донецьких рудих" ні "криворізьких зелених", ні дніпровських в кіпах". Якщо пану відомо, то під час війни всі виробники "зеленої енергетики" отримують 1,68 гривень за кіловат. Перед тим, як про щось брехати запитайте в Гугла. І ще раз напишу, хоча писав багато раз. Сьогодні людей грабюують за споживання російського і українського газу, за який приходиться в опалювальний сезон платити від 3000 ло 7000 гривень, навіть якщо заощаджуєш, а ще плюс доставка і ще плюс абонплата, чи ще щось там придумана плата, щоб копійки від людей отримував кожен олігарх, який сидить на трубі. А за електроенергію кожен громадянин платить в місяць від 200, максимум 400 гривень, якщо енектроенергією не опалювати квартиру чи дім.
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16.08.2022 20:38 Ответить
Толік, мені зараз ніколи, але трохі пізніше я дам розрахунки,
ти їх бачив і знаєш
І не пускай сльозу, кожен платить за спожите , але ти вже всих дістав
як адвокат рудого.
Так що іди підарок нах
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16.08.2022 20:46 Ответить
подоляцький, краще ти пішов туди. Я більше довіряю Європі, а там курс на "зелену енергетику" та відмова від вугілля і газу. Не лякай громадян за великі ціни, бо вони не великі і громадяни не платять за "зелену енергетику", вони платять по 1,68 гривень, чи можливо комусь нав'язують дорожче і там є позначка "зелена"? Прийшіть пане такий рахунок, мені дуже цікаво, і мабуть людям, яких Ви дурите, подивитися. Краще потурбуйтеся за громадян за грабіжницьку політику держави разом з олігархами, які сидять на газовій трубі. А брехливі розрахунки Вам зараз зробить подоляк, бо Вам самому важко відповісти?
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16.08.2022 21:04 Ответить
Яка труба? Ліпиш горбатого?
Ми ж говорим про твї зелені тарифи
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16.08.2022 21:15 Ответить
Труба газова, на якій сидять Коломойський, Фірташ, Шуфрич, кацапи і бувші ригіонали. Вони володіють і свердловинами. То яка там ціна? І чому вона така висока? А могла бути і ще більша, але уряд доплачує їм із казни, тобись із бюджету, а ще точніше із кишені громадян. Ще раз повторюю, показую на пальцях, що людина, яка проживає в квартирі має заплатити за тепло, яке виробляється на газу, тільки в окремих містах, де є шахти, тепло виробляють котельні на вугіллі. Так от, за це тепло людина має заплатити в середньому від 3000 до 7000 гривень взимку, навіть якщо і в будинку прохолодно. Окремі за рахунок утеплення квартир і лічильників платять менше. Відмовитись від центрального постачання тепла фактично неможливо. А за споживання електроенергії людина в середньому в місяць виплачує від 200 і до 400 гривень, якщо немає опалення на електроенергії. Прикинули на пальцях різницю? Ось ця різниця якраз виймається з кишень громадян. А за електроенергію громадяни платять 1,68 грн. за кіловат. Чи у вас на рахунку є ще одна графа, що за "зелену енергетику" Ви маєте платити, наприклад 3 грн. за кіловат? Покажіть такий рахунок.
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16.08.2022 21:48 Ответить
Кому война, а ублюдкам - инвесторам- мать родна!
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16.08.2022 20:23 Ответить
За нормами міжнародного і українського права через війну в Україні діє режим форс-мажору, що зупиняє виконання зобов'язань ДП "Енергоринок" з оплати за "зелену електроенергію" перед інвесторами джерел відновлювальної енергії.
Тому, будь-які виплати з бюджету на ці цілі є розтратою коштів.
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16.08.2022 20:25 Ответить
Зеля все зробив щоб ми купували енергію у Росії.
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16.08.2022 21:00 Ответить
Пнх со своей зеленью!
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16.08.2022 21:09 Ответить
Ботов нагнали. Герус это ты? Весь мир увеличивает производство зеленой энергии - и только русня и Герус с компанией-против.
Так еще и не выплачивают за произведенную энергию. Речь о тех же панелях на крышах домов- это копейки. В Германии - ветряки, через одну крышу солнечные панели. И только у нас нагоняют ботов против ВИЭ
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16.08.2022 21:13 Ответить
В якій краіні виробнику зеленої енергії платять 1 гр 60 копійок за 1 квт. ? Це тільки у нас під час війни та напередодні енергетичного колапсу. В ЄС за такі гроші ніхто ії не виробляв би навіть під час війни.
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16.08.2022 22:05 Ответить
 
 