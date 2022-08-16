Єврокомісарів та чиновників США просять посприяти збереженню "зеленої" енергетики України

Ініціативи щодо скасування "зеленого" тарифу ставлять під загрозу розвиток сектору відновлюваної енергетики (ВДЕ) а також матиме негативний вплив на післявоєнне відновлення України.

Про це йдеться у листі Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) до Європейської комісії, Секретаріату Енергоспівтовариства та американських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з розрахунками з сектором ВДЕ та ініціативи про скасування "зеленого" тарифу ставлять під загрозу виконання плану по розвитку "зеленої" генерації, а також підривають довіру інвесторів до України, що матиме вкрай негативний вплив на післявоєнне відновлення країни", - йдеться в ньому.

ICC зазначає, що в кінці березня Міністерство енергетики наказом №140 обмежило виплати виробникам "зеленої" електроенергії ВДЕ та знизило рівень розрахунків з галуззю, що поставило її на межу дефолту. Крім того, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зупинила у 2022 році коригування "зеленого" тарифу відповідно до змін курсу євро, через що галузь відновлюваної енергетики недоотримала 21% коштів, які могли б бути спрямовані на виплати по валютним кредитам.

Також в ICC підкреслили, що НКРЕКП створив такі умови, у яких "зелений" тариф фактично був знижений через великі штрафи за небаланси, які інколи сягали 50% вартості відпущеної електроенергії.

"Враховуючи вищевикладене, ми хочемо закликати вас рекомендувати українській владі забезпечити безперервність гарантій, що були надані інвесторам, утриматися від ретроспективних змін чинного законодавства та вирішити штучно створену проблему здійснення виплат "зеленій" генерації за вже вироблену електроенергію", - підсумували в ICC.

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Нагадаємо, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний заявляв, що системне порушення укладених угод з інвесторами в сектор відновлюваної енергетики спричинило відтік іноземних інвестицій з України ще до нападу росії. Раніше Україна презентувала у Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року. Загалом інвестиції в енергетичну незалежність та "зелений" курс оцінені в 130 млрд доларів.