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Єврокомісарів та чиновників США просять посприяти збереженню "зеленої" енергетики України

енергетика,вде,альтернативна

Ініціативи щодо скасування "зеленого" тарифу ставлять під загрозу розвиток сектору відновлюваної енергетики (ВДЕ) а також матиме негативний вплив на післявоєнне відновлення України.

Про це йдеться у листі Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) до Європейської комісії, Секретаріату Енергоспівтовариства та американських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з розрахунками з сектором ВДЕ та ініціативи про скасування "зеленого" тарифу ставлять під загрозу виконання плану по розвитку "зеленої" генерації, а також підривають довіру інвесторів до України, що матиме вкрай негативний вплив на післявоєнне відновлення країни", - йдеться в ньому.

ICC зазначає, що в кінці березня Міністерство енергетики наказом №140 обмежило виплати виробникам "зеленої" електроенергії ВДЕ та знизило рівень розрахунків з галуззю, що поставило її на межу дефолту. Крім того, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зупинила у 2022 році коригування "зеленого" тарифу відповідно до змін курсу євро, через що галузь відновлюваної енергетики недоотримала 21% коштів, які могли б бути спрямовані на виплати по валютним кредитам.

Також в ICC підкреслили, що НКРЕКП створив такі умови, у яких "зелений" тариф фактично був знижений через великі штрафи за небаланси, які інколи сягали 50% вартості відпущеної електроенергії.

"Враховуючи вищевикладене, ми хочемо закликати вас рекомендувати українській владі забезпечити безперервність гарантій, що були надані інвесторам, утриматися від ретроспективних змін чинного законодавства та вирішити штучно створену проблему здійснення виплат "зеленій" генерації за вже вироблену електроенергію", - підсумували в ICC.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скасування "зеленого" тарифу поставить під загрозу післявоєнну відбудову України, – інвестори

Нагадаємо, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний заявляв, що системне порушення укладених угод з інвесторами в сектор відновлюваної енергетики спричинило відтік іноземних інвестицій з України ще до нападу росії. Раніше Україна презентувала у Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року. Загалом інвестиції в енергетичну незалежність та "зелений" курс оцінені в 130 млрд доларів.

Автор: 

енергетика (2621) альтернативна енергетика (850) Зелений тариф (420) сонячна енергетика (296)


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Топ коментарі
+14
ІДІТЬнаФУЙ зі своєю ЗЕЛЕНОЮ енергетикою, ***** пархаті!!!!
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16.08.2022 19:49 Відповісти
+13
Україну можуть повністю зруйнувати, а ці все за гроші.Кому вона потрібна зараз? Йдіть до москалів, вони найбільшу сес розібрали і вивезли.
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16.08.2022 19:50 Відповісти
+10
Идите нах. падальщики. Хоть бы постеснялись грабить страну и оставшихся людей во время войны
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16.08.2022 19:58 Відповісти
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ІДІТЬнаФУЙ зі своєю ЗЕЛЕНОЮ енергетикою, ***** пархаті!!!!
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16.08.2022 19:49 Відповісти
Вы зеленные мошенники охренели !!! У нас война а эти суки бабки вымогают
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16.08.2022 20:10 Відповісти
а Ви впевнені? А якщо не буде тих мегават, які дають нам "вітрові" і "сонячні" електростанції, то де їх брати? Купувати вугілля на росії? До чого Ви призиваєте? Ви знову заганяєте нарід під російськке копито? Чому не посилаєте на юх тих, хто закуповує дорогий газ на росії? За газ громадянин взимку має платити від 3-х до 7 тисяч гривень, а за споживання електроенергії в середньому 200-300 гривень. Є різниця?
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16.08.2022 20:15 Відповісти
Вы не дурите людей !!! Эта зеленная дрочь вымогательство которое не дает ничего -- только грабят Народ Украины !!! Кто поставил пусть пользуется а продавать по цене тец максимум а нет досвидос
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16.08.2022 20:38 Відповісти
Прошу підтвердити Ваші слова, як "зелена енергетика" грабить народ України? Дайте схему.
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16.08.2022 20:47 Відповісти
Ахмєтов продає зі своїх ВЕС та СЕС електроенергію державі по зеленому захмарному тарифу, причому іде розбаланс електроенергії бо сонце світить не тоді коли максимум споживання, а трішечки навпаки або коли йому заманеться.
І в той же час для своїх підприємств та для експорту в Європу скупає оптом за копійки атомну та гідро.
Тобто держава за рахунок знищення атомної та гідроенергетики спонсорує палаци та яхти ахмєтових та інших хитрозроблених "бізнесменів".
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16.08.2022 21:57 Відповісти
Мегават від вітряної або сонячної енегретики може в будь який момент часу перетворитися на нуль мегават, бо погода змінилася. А єдине що може достатньо швидко це скомпенсувати - електростанція що працює на руському газі. Причому навіть її треба постійно тримати на холостому ході, тобто палити газ. Звідки ви думаєте в Європі ця проблема?
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16.08.2022 20:54 Відповісти
ти що дебіл, та посрати на "зелених" і енергію теж, від них більше збитку, вони абсотлютно нічого не вирішують
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16.08.2022 22:27 Відповісти
Україну можуть повністю зруйнувати, а ці все за гроші.Кому вона потрібна зараз? Йдіть до москалів, вони найбільшу сес розібрали і вивезли.
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16.08.2022 19:50 Відповісти
і розморозити коломойсько-фірташівське-зеленське?
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16.08.2022 20:16 Відповісти
дійсно не справедливо критикувати Президента під час війни, а здавати південь і розміновути Чонгар не злочин? А кликати людей на шашлики замість того, щоб попередити про прідготовку вторгнення не злочин? А знищенні "зеленої енергетики" не злочин?
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17.08.2022 06:18 Відповісти
Ніяк падлюки не втихомиряться. Гляди вийшли на європейські і американські інституції. Їм по барабану, що в Україні війна, що криза, що Україні заледве відтермінували виплати по євробондам щоб країну не визнавати банкрутом, їм бабло ( очікувані надприбутки) плати , ці ненажерливі створіння хочуть бути найхитрішими, вони із ленд-лізу не проти хапанути , як заявляв вітренко. Війна, а вони не доотримають надприбутки, ай-яй-яй. Як вони переживають за своїх бізнесменів, які "капають" їм відкати до різних міжнародних лобістських структур. Усіх цих злодюг і паразитів на тілі воюючої країни пора відправити на Марс або зворотний бік Місяця і не ближче.
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16.08.2022 20:28 Відповісти
Идите нах. падальщики. Хоть бы постеснялись грабить страну и оставшихся людей во время войны
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16.08.2022 19:58 Відповісти
Зараз загрозу для України несе д'єрмак!
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16.08.2022 19:58 Відповісти
тимкиву не хватает доходов с ресторана прага в киеве? идет он на йух. пусть хоть раз покормит там беженцев. то же саое относится к коле-митболу и его велюру.
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16.08.2022 20:02 Відповісти
Україні де 5 атомних електростанцій , казали що "зелена енергетика" допоможе позбутися енергетичної залежності від росії , а зараз підходить зима влада рекомендує запасатись дровами, яка тоді користь з тої "зеленої енергетики"
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16.08.2022 20:03 Відповісти
користь деже велика, але то не для Вас. Вам сказав подоляк кричати, що "зелена енергетика" руйнує Україну і грабує українців, ось Ви і кричите. Немає 5-ти атомних електростанцій в Україні, як Вам відомо "зелене" кодло одну здали ворогу разом з півднем, де всі "сонячні" електростанції розібрали і вивезли в Крим. А ще одна продає електроенергію за кордон. А якби не було користі від "зеленої" енергетики, то в Європі їх не будували. А так я більше вірю європейцям, а не коломойським і єрмакам.
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16.08.2022 20:21 Відповісти
В Європі ліваки продавлюють цю енергетику. Кричали, що атомні це небезпечно. Зараз то вже мовчать.
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16.08.2022 20:45 Відповісти
Згідно зі звітом, в якому відстежується стан енергетичного сектора ЄС з 2015 року, минулого року з відновлюваних джерел було згенеровано 38 відсотків всієї електроенергії, а за допомогою викопного палива - 37 відсотків.До 2020 року п'ята частина електроенергії в країнах ЄС була вироблена на вітрових і сонячних електростанціях. Це також одна з причин, чому виробництво енергії на основі вугілля знизилося минулого року на 20 відсотків - вугільні станції забезпечили лише 13 відсотків електроенергії, виробленої в Європі."Європа спирається на вітрову і сонячну енергію задля забезпечення не тільки поетапної відмови від вугілля до 2030 року, але також поступової відмови від газової генерації, а також для заміни атомних електростанцій, що закриваються, та для задоволення попиту, що зростає, на електроенергію для електромобілів", - пояснив аналітик Ember та провідний автор звіту Дейв Джонс.
Найвищі показники вироблення вітрової та сонячної енергії, як повідомляється, зафіксовані в Данії (61 відсоток), Ірландії (35 відсотків), Німеччини (33 вісотки) та Іспанії (29 відсотків). Звичайно, якщо вірити українським "спеціалістам", які чомусь проти того, щоб ми замінили вугілля і газ на "вітер" і "сонце".
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16.08.2022 20:58 Відповісти
В Європі захопили владу,подібні до Гуттеріша соціалісти,які хочуть з москалями співпрацювати.Вони дуже на словах крикливі,а на ділі чмошники.Не можуть батаркйки замінити АЕС.Це ще давно порахували.АЕС можуть замінити тільки термоядерна енергетика,якщо вона буде.
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16.08.2022 21:18 Відповісти
А ці все за своє. Пох на все. Їм "заробляти" потрібно. Гандони.
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16.08.2022 20:06 Відповісти
Германия уже показала что отказ от яд енергии в сторону зеленой - это ошибка сравнимая с предательством нац интересов!
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16.08.2022 20:08 Відповісти
Німеччина показала, що відмова "атомної" енергетики на користь "теплово", які виробляли на ТЕС. ТЕЦ за допомогою російського газу рівно їх смерті. У Німеччині «зелена» енергія склала 46% від загального енерговироблення в 2021 році | Mind.ua.
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16.08.2022 20:26 Відповісти
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17.08.2022 06:19 Відповісти
Я ****, Клава.
На Україну напали російські фашисти.
Люди стали на захист себе і держави.
Більшість в Україні воює, волонтерить чи допомагає грошима.

І ТІЛЬКІ ДОНЕЦЬКИЙ РУДИЙ ПІДАРАС, ХОЧЕ ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ У СВОЮ КИШЕНЮ
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16.08.2022 20:11 Відповісти
я не захищаю ні "донецьких рудих" ні "криворізьких зелених", ні дніпровських в кіпах". Якщо пану відомо, то під час війни всі виробники "зеленої енергетики" отримують 1,68 гривень за кіловат. Перед тим, як про щось брехати запитайте в Гугла. І ще раз напишу, хоча писав багато раз. Сьогодні людей грабюують за споживання російського і українського газу, за який приходиться в опалювальний сезон платити від 3000 ло 7000 гривень, навіть якщо заощаджуєш, а ще плюс доставка і ще плюс абонплата, чи ще щось там придумана плата, щоб копійки від людей отримував кожен олігарх, який сидить на трубі. А за електроенергію кожен громадянин платить в місяць від 200, максимум 400 гривень, якщо енектроенергією не опалювати квартиру чи дім.
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16.08.2022 20:38 Відповісти
Толік, мені зараз ніколи, але трохі пізніше я дам розрахунки,
ти їх бачив і знаєш
І не пускай сльозу, кожен платить за спожите , але ти вже всих дістав
як адвокат рудого.
Так що іди підарок нах
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16.08.2022 20:46 Відповісти
подоляцький, краще ти пішов туди. Я більше довіряю Європі, а там курс на "зелену енергетику" та відмова від вугілля і газу. Не лякай громадян за великі ціни, бо вони не великі і громадяни не платять за "зелену енергетику", вони платять по 1,68 гривень, чи можливо комусь нав'язують дорожче і там є позначка "зелена"? Прийшіть пане такий рахунок, мені дуже цікаво, і мабуть людям, яких Ви дурите, подивитися. Краще потурбуйтеся за громадян за грабіжницьку політику держави разом з олігархами, які сидять на газовій трубі. А брехливі розрахунки Вам зараз зробить подоляк, бо Вам самому важко відповісти?
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16.08.2022 21:04 Відповісти
Яка труба? Ліпиш горбатого?
Ми ж говорим про твї зелені тарифи
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16.08.2022 21:15 Відповісти
Труба газова, на якій сидять Коломойський, Фірташ, Шуфрич, кацапи і бувші ригіонали. Вони володіють і свердловинами. То яка там ціна? І чому вона така висока? А могла бути і ще більша, але уряд доплачує їм із казни, тобись із бюджету, а ще точніше із кишені громадян. Ще раз повторюю, показую на пальцях, що людина, яка проживає в квартирі має заплатити за тепло, яке виробляється на газу, тільки в окремих містах, де є шахти, тепло виробляють котельні на вугіллі. Так от, за це тепло людина має заплатити в середньому від 3000 до 7000 гривень взимку, навіть якщо і в будинку прохолодно. Окремі за рахунок утеплення квартир і лічильників платять менше. Відмовитись від центрального постачання тепла фактично неможливо. А за споживання електроенергії людина в середньому в місяць виплачує від 200 і до 400 гривень, якщо немає опалення на електроенергії. Прикинули на пальцях різницю? Ось ця різниця якраз виймається з кишень громадян. А за електроенергію громадяни платять 1,68 грн. за кіловат. Чи у вас на рахунку є ще одна графа, що за "зелену енергетику" Ви маєте платити, наприклад 3 грн. за кіловат? Покажіть такий рахунок.
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16.08.2022 21:48 Відповісти
Кому война, а ублюдкам - инвесторам- мать родна!
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16.08.2022 20:23 Відповісти
За нормами міжнародного і українського права через війну в Україні діє режим форс-мажору, що зупиняє виконання зобов'язань ДП "Енергоринок" з оплати за "зелену електроенергію" перед інвесторами джерел відновлювальної енергії.
Тому, будь-які виплати з бюджету на ці цілі є розтратою коштів.
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16.08.2022 20:25 Відповісти
Зеля все зробив щоб ми купували енергію у Росії.
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16.08.2022 21:00 Відповісти
Пнх со своей зеленью!
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16.08.2022 21:09 Відповісти
Ботов нагнали. Герус это ты? Весь мир увеличивает производство зеленой энергии - и только русня и Герус с компанией-против.
Так еще и не выплачивают за произведенную энергию. Речь о тех же панелях на крышах домов- это копейки. В Германии - ветряки, через одну крышу солнечные панели. И только у нас нагоняют ботов против ВИЭ
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16.08.2022 21:13 Відповісти
В якій краіні виробнику зеленої енергії платять 1 гр 60 копійок за 1 квт. ? Це тільки у нас під час війни та напередодні енергетичного колапсу. В ЄС за такі гроші ніхто ії не виробляв би навіть під час війни.
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16.08.2022 22:05 Відповісти
 
 