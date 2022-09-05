Скасування "зеленого" тарифу стало б економічною ядерною бомбою для України, - Копач
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Одностороннє скасування українським урядом "зеленого" тарифу порушить зобов’язання перед інвесторами та стане "економічною ядерною бомбою" для України.
Про це в колонці для Інтерфакс-Україна заявив екс-директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач, інформує Цензор.НЕТ.
"Голова НКРЕКП пан Ущаповський нещодавно почав говорити про ініціативу скасування "зеленого" тарифу на час воєнного стану через брак коштів. Як вже говорилося, коштів вистачає, але є інші інтереси у їх використанні. Скасування "зеленого" тарифу було б так званою економічною ядерною бомбою", - пише Компач.
За його словами, "Укренерго" перестало платити "Гарантованому покупцеві" за виробників ВДЕ всупереч зобов'язанням та наявності достатніх коштів від тарифу на передачу, кредитів ЄБРР та ЄІБ та прибуткового експорту електроенергії, який ЄС дозволив як допомогу в ситуації з ліквідністю в електроенергетичному секторі України.
Ринкова вартість одного МВт-год від українських виробників ВДЕ за умови експорту до ЄС у чотири рази перевищує вартість "зеленого" тарифу. Причиною відсутності платежів з боку "Укренерго", вочевидь, є прагнення економити кошти на фінансування неефективних державних електростанцій для закупівлі вугілля. Далі "Укренерго" купує послуги із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою, але не оплачує їх.
"У минулому в Україні спостерігалися хронічні проблеми з верховенством права. Війна неодмінно закінчиться, але проблема верховенства права залишиться, а толерантність значно зменшиться. Післявоєнна відбудова базуватиметься насамперед на приватних інвестиціях. Усі західні союзники мають проблеми зі зростанням державного боргу, підвищенням цін на енергоносії та майбутньою рецесією, то ж, з огляду на це, навряд чи буде велике бажання виділяти значні державні кошти на відновлення України", - зазначив Копач.
Як повідомлялося, 2 вересня Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" в Італії, заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. За його словами, Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.
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"Ринкова вартість одного МВт-год від українських виробників ВДЕ за умови експорту до ЄС у чотири рази перевищує вартість "зеленого" тарифу. Причиною відсутності платежів з боку "Укренерго", вочевидь, є прагнення економити кошти на фінансування неефективних державних електростанцій для закупівлі вугілля. Далі "Укренерго" купує послуги із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою, але не оплачує їх." Ось і вся відповідь. Гроші є, ЄС платить в чотири рази більше за "зелений тариф", який в нас купує Європа, але ці гроші витрачають не на погашення заборгованності, а на закупку вугілля, в тому числі і росії для ТЕЦ.
ЄС платить в 4 рази більше за "зелену" енергію. А якщо замість "зеленої" продавати звичайну, то маржа буде не в 4 а в 12 разів. І тої не зеленої енергії в Україні повно.
згоден.
А не ангажовані корисливими мотивами думки якогось екс-керівника.
Тому питання скасування так званого "зеленого тарифу", як схеми паразитарного збагачення за рахунок Бюджету України наближених до влади ділків, вже перезріло.
Прекрасное образование Трускавецкого НГУ получили! Дальше -- в "бой" и никаких сомнений!
А платить за цей тариф їм державна атомна енргетика.
Правильно зрозуміли...
тепер зрозуміло, хто має долю з "зеленого тарифу", який вище звичайного і покривається часткого дотаціями з бюджету
Взагалі під час війни інвестицій не слід чекати.
https://www.epravda.com.ua/columns/2016/02/23/582517/
Підписавши угоду про асоціацію з ЕС, Україна зобов'язалася відповідати високим європейським стандартам з відновлювальних джерел енергії.Відповідно до вимог директиви №2009/28/ЄС про сприяння використанню енергії з відновлювальних джерел та угоди про асоціацію між Україною та ЄС був затверджений Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року. Він передбачає, що частка енергії, отриманої з ВДЕ, до 2020 року досягне 11%.Реалізація цього плану дозволить замістити понад 10 млрд куб м газу.
Найбільшими виробниками "зеленої" електроенергії у світі є сім країн: Китай, США, Німеччина, Італія, Іспанія, Японія та Індія. Їх сумарні потужності становлять 71,5% світових - 470 ГВт - без урахування гідроенергії.