УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9548 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
3 237 38
енергетика (1649) Укренерго (570) НКРЕКП (411) Зелений тариф (91) Гарантований покупець (45)

Скасування "зеленого" тарифу стало б економічною ядерною бомбою для України, - Копач

Новини Цензор.НЕТ Економіка

энергетика,зеленая

Одностороннє скасування українським урядом "зеленого" тарифу порушить зобов’язання перед інвесторами та стане "економічною ядерною бомбою" для України.

Про це в колонці для Інтерфакс-Україна заявив екс-директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач, інформує Цензор.НЕТ.

  "Голова НКРЕКП пан Ущаповський нещодавно почав говорити про ініціативу скасування "зеленого" тарифу на час воєнного стану через брак коштів. Як вже говорилося, коштів вистачає, але є інші інтереси у їх використанні. Скасування "зеленого" тарифу було б так званою економічною ядерною бомбою", - пише Компач.

За його словами, "Укренерго" перестало платити "Гарантованому покупцеві" за виробників ВДЕ всупереч зобов'язанням та наявності достатніх коштів від тарифу на передачу, кредитів ЄБРР та ЄІБ та прибуткового експорту електроенергії, який ЄС дозволив як допомогу в ситуації з ліквідністю в електроенергетичному секторі України.

Ринкова вартість одного МВт-год від українських виробників ВДЕ за умови експорту до ЄС у чотири рази перевищує вартість "зеленого" тарифу. Причиною відсутності платежів з боку "Укренерго", вочевидь, є прагнення економити кошти на фінансування неефективних державних електростанцій для закупівлі вугілля. Далі "Укренерго" купує послуги із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою, але не оплачує їх.

"У минулому в Україні спостерігалися хронічні проблеми з верховенством права. Війна неодмінно закінчиться, але проблема верховенства права залишиться, а толерантність значно зменшиться. Післявоєнна відбудова базуватиметься насамперед на приватних інвестиціях. Усі західні союзники мають проблеми зі зростанням державного боргу, підвищенням цін на енергоносії та майбутньою рецесією, то ж, з огляду на це, навряд чи буде велике бажання виділяти значні державні кошти на відновлення України", - зазначив Копач.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НКРЕКП консультується з Енергоспівтовариством ЄС щодо скасування "зеленого" тарифу

Як повідомлялося, 2 вересня Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" в Італії, заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. За його словами, Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Кіздло сране. В країні війна, а вони тільки і думають як кишені набити. Зараз трохи не на часі електрика, яка в 3-5 разів дорожча за "традиційну".
показати весь коментар
05.09.2022 16:31
+13
Иди в жопу со своим зеленым тарифом, вор
показати весь коментар
05.09.2022 16:32
+12
Зупинення обтяжливих цивільно-правових і господарських зобов'язань на час дії режиму воєнного стану, як кваліфікуючого фактору форс-мажорних обставин - оце і є основоположний аспект верховенства українського і міжнародного права.
А не ангажовані корисливими мотивами думки якогось екс-керівника.
Тому питання скасування так званого "зеленого тарифу", як схеми паразитарного збагачення за рахунок Бюджету України наближених до влади ділків, вже перезріло.
показати весь коментар
05.09.2022 16:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кіздло сране. В країні війна, а вони тільки і думають як кишені набити. Зараз трохи не на часі електрика, яка в 3-5 разів дорожча за "традиційну".
показати весь коментар
05.09.2022 16:31 Відповісти
Янез Копач - б.у прокладка которая гавкает за бабки рыжего гудка идет на Хутор вместе с руцким кораблем как и вся шайка вымогателей зеленки Пора поставить точку в этом мошенничестве
показати весь коментар
05.09.2022 16:54 Відповісти
нагальне питання..вони ж шукають де ще урвати грошей, доки є можливість - а потім змиються..
показати весь коментар
05.09.2022 17:19 Відповісти
Я розумію, що подоляцкі і боневтікські зелені експерти в Україні, а особливо на "єдиних новинних каналах" цінуються владою, але тільки не в ЄС і світі, бо то брехня і маніпуляції.
"Ринкова вартість одного МВт-год від українських виробників ВДЕ за умови експорту до ЄС у чотири рази перевищує вартість "зеленого" тарифу. Причиною відсутності платежів з боку "Укренерго", вочевидь, є прагнення економити кошти на фінансування неефективних державних електростанцій для закупівлі вугілля. Далі "Укренерго" купує послуги із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою, але не оплачує їх." Ось і вся відповідь. Гроші є, ЄС платить в чотири рази більше за "зелений тариф", який в нас купує Європа, але ці гроші витрачають не на погашення заборгованності, а на закупку вугілля, в тому числі і росії для ТЕЦ.
показати весь коментар
05.09.2022 17:59 Відповісти
Яке шикарне пересмикування
ЄС платить в 4 рази більше за "зелену" енергію. А якщо замість "зеленої" продавати звичайну, то маржа буде не в 4 а в 12 разів. І тої не зеленої енергії в Україні повно.
показати весь коментар
05.09.2022 18:13 Відповісти
так, але ЄС вирішило допомогти подолати кризу і допомогти погасити заборгованність по "зеленій енергетиці" і її купують, а "слуги" і ці грошітирать, щоб купити вугольок на московії, чи інших країнах кацапський вугольок.
показати весь коментар
05.09.2022 18:22 Відповісти
Шо ви зі "слуг" хотіли? Вони по іншому не вміють.
показати весь коментар
05.09.2022 18:28 Відповісти
Иди в жопу со своим зеленым тарифом, вор
показати весь коментар
05.09.2022 16:32 Відповісти
Правильно, іди в дупу зі своїм "зеленим тарифом", це так смішно і так сміливо. Але питання в іншому - навіщо заключали договора і берете електроенергію у цих підприємств і кидаєте їх на гроші? Якщо такі сміливі і справедливі, то відмовтеся на законодавчому рівні, а так просто пусті слова, "фраєрство" і накопичення боргів, бо через суди прийдеться все це повернути і цим ви дурні заганяєте країну під плінтус і в рабство московитів. Не потрібна "зелена енергетика"? Розірвіть договірні відносини і купуйте собі газ і вугілля на росії і не брешіть. Хоча вугілля і газ набагато дорожчі, але про це боти "слуг" не говорять, а тихенько погашають різницю з державного бюджету.
показати весь коментар
05.09.2022 18:26 Відповісти
Положення статей 207 та 208 Господарського кодексу слід застосовувати з урахуванням того, що правочин, який вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, водночас є таким, що порушує публічний порядок, а тому згідно з частиною першою ст. 203, частиною другою ст. 215 Цивільного кодексу України є нікчемним, і визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.
показати весь коментар
05.09.2022 19:17 Відповісти
Добре сказав! І навіть без матюків!
показати весь коментар
05.09.2022 16:36 Відповісти
сраку ахмєтова порве і буде екокатастрофа.

згоден.
показати весь коментар
05.09.2022 16:36 Відповісти
Зупинення обтяжливих цивільно-правових і господарських зобов'язань на час дії режиму воєнного стану, як кваліфікуючого фактору форс-мажорних обставин - оце і є основоположний аспект верховенства українського і міжнародного права.
А не ангажовані корисливими мотивами думки якогось екс-керівника.
Тому питання скасування так званого "зеленого тарифу", як схеми паразитарного збагачення за рахунок Бюджету України наближених до влади ділків, вже перезріло.
показати весь коментар
05.09.2022 16:38 Відповісти
Ядерна бомба для Порошенка, Авакова, Ахметова і Ко. Це імено їх зелена енергетика. Українці думають як спасти Україну, а ці ніяк неможуть нажертися!
показати весь коментар
05.09.2022 16:44 Відповісти
Яка цікава новина. А може Andriy Oshust показати хоч одну сонячну панель, яка налужить Порошенко? Чи тільки аби ляпнути? Вам краще неукам не чіпати Порошенко, бо при ньому вистачало коштів і в бюджет і на армію і на виплату грошей "зеленій енергетиці", ТЕС, атомній енергетиці. І як показала практика і час, то активно почали будуватися "сонячні" і "вітрові" електростанції при Зеленському, який навчився у свого проффессссора Бені, зібрав гроші інвесторів і послав їх на юх, як Беня гроші вкладників. Все будувалося під гарантії держави, так що повертати прийдеться, але вже з відсотками. Але на заході Боневтік демонструє свою позицію протилежну тій, що творить в Україні. "Як повідомлялося, 2 вересня Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" в Італії, заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. За його словами, Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню. Джерело: https://censor.net/ua/n3365214
показати весь коментар
05.09.2022 18:08 Відповісти
За темпами розвитку зеленої енергетики Україна у 2019 році опинилася в топ-10 країн світу, а 2020-го - в першій п'ятірці країн Європи за темпами розвитку сонячної енергетики. На початок 2022 року загальна потужність об'єктів зеленої енергетики в Україні сягнула позначки 9 656 МВт. І ці цифри показують, що ріст побудови "сенячних" і "вітрових" електростанцій створений у 2019-2020 роках, то хто тоді був Президентом?
показати весь коментар
05.09.2022 18:33 Відповісти
При постійному збільшенні цін на тарифи та обсягів споживання енергоресурсів актуальним є аналіз ефективності використання ресурсів та розвитку зеленої енергетики та зміни структури енергетичного балансу країни. Постановка проблеми. Прийнятий Україною Європейський вектор розвитку обумовлює синхронізацію енергетичної політики. Тому країні необхідно вирішити проблеми викликані недосконалістю нормативно-правового забезпечення та відсутністю дієвих механізмів стимулювання зеленої енергетики. То невже європейці дурнаші за нас? Чомусь довіра до них, а не до прорабів асфальтного покриття за шалені кошти.
показати весь коментар
05.09.2022 18:35 Відповісти
Для СН нет ничего невозможного!
Прекрасное образование Трускавецкого НГУ получили! Дальше -- в "бой" и никаких сомнений!
показати весь коментар
05.09.2022 16:54 Відповісти
ну да , куда же без СН - иди мивинку уже отработал
показати весь коментар
05.09.2022 17:16 Відповісти
перепрошую, мівінки вже давно немає - начасі одноразова лапша турецька з гуманітарок
показати весь коментар
05.09.2022 17:22 Відповісти
Яскравий приклад як не треба робити. Хай би собі ринок вирішував, що йому треба. Так ні - влізла влада з "благими намірами", а тепер треба лізти до людей в кишеню, щоб оплачувати помилки "благодійників". Давайте збанкрутуємо Енергоатом, щоб у нас було більше гектарів сонячних панелей, які до того ж займають орні землі. Феєрично!
показати весь коментар
05.09.2022 16:55 Відповісти
Скасування зеленого тарифу зменьшить прибутки олігархів.
А платить за цей тариф їм державна атомна енргетика.
показати весь коментар
05.09.2022 16:59 Відповісти
Та ні пане, навпаки. Скасування "зеленого тарифу" збільшить прибутки олігархів. Беня із величезним задоволенням буде купувати російське вугілля за бюджетні кошти, а тона антрацитного вугілля коштує в межах 14-15 тисяч гривень. Скільки коштує газ для ТЕС знаєте не по розповіді бабусі Галі в дворі, а як бідкаються в Європі щоб пережити зиму. То куди ви нас цим штовхаєте? В обійми росії, Бені і Ахметова? А також газових ворог з казни і кишень громадян фірташа, бені та інших?
показати весь коментар
05.09.2022 18:42 Відповісти
Зелений тариф доплачує в основному Енергоатом (державне підприємство), а хто в його отримує в основному?
Правильно зрозуміли...
показати весь коментар
09.09.2022 12:39 Відповісти
Москалі вже захопили АЕС і це загрожує справжньою ядерною катастрофою.
показати весь коментар
05.09.2022 17:09 Відповісти
А чому маж бути зелений тариф? Це схоже на квоти.
показати весь коментар
05.09.2022 17:10 Відповісти
хе-хе )))

тепер зрозуміло, хто має долю з "зеленого тарифу", який вище звичайного і покривається часткого дотаціями з бюджету
показати весь коментар
05.09.2022 17:55 Відповісти
У нас війна - це форс-мажор, скасовуємо "зелені тарафи", а після перемоги над рашкою і "зелену владу".
показати весь коментар
05.09.2022 18:11 Відповісти
Логіка дуже велика, скасуємо "зелені тарифи", тобись -Відновлювані джерела енергії (ВДЕ)(це такі джерела, які поновлюються природним шляхом). Будемо спалюватьи російське вугілля, бо 80% шахт на окупованій території, або через треті країни купляти вугілля у терористів окупованих територій, бо їм потрібно якось виживати? То це і є ціна цього питання? Замінити електроенергію - ВДЕ на ту, що буде вироблятися на даунбаському вугіллі? Чи хтось думає, що західний інвестор завезе сюди обладнання на мільярд доларів, щоб отрмувати 10 тисяч гривень ( по ціні 1 грн.68 коп)? І це ви вправду в це повірили?
показати весь коментар
05.09.2022 18:48 Відповісти
Тоді будемо брати позики для оплати "зеленим енергетикам", бо при тарифі 1.68 для населення ці виплати збиткові для нашої економіки. А форс-мажор за нинішніх умов дає право скасувати ці тарифи, бо Яника домовленості нам зараз боком вилазять.
Взагалі під час війни інвестицій не слід чекати.
показати весь коментар
05.09.2022 22:17 Відповісти
"Зелена енергетика" в нашій країні, де відсутня електронна промисловість, розробки і виробництво панелей (лише здається алюмінієві рейки) - занадто велика розкіш, оскільки фактично все імпортується. Проте в нас це рекламують, замовчуючи, що захмарними тарифами вивертають кишені звичайних користувачів. І оці "інвестори" краще б помовчали, бо підозрюю, що з такими "тарифами" в них давно все окупилося. А взагалі - повна відмова від атомної енергетики (як в Німеччині і деяких інших європейських країнах) - повна дурня. Є розробки нових, безпечніших систем, а справжнє і схоже не таке далеке майбутнє, яке реально може забезпечити все зростаючі потреби людства - за термоядерним синтезом.
показати весь коментар
05.09.2022 18:57 Відповісти
Недорога та чиста енергія - це одна з 17-ти глобальних цілей сталого розвитку, затверджених на саміті ООН у вересні 2015 року.Для досягнення цієї мети слід збільшити питому вагу відновлювальних джерел енергії та подвоїти глобальні темпи підвищення енергоефективності.Очевидно, що розвиток відновлюваної енергетики - глобальна ціль.
https://www.epravda.com.ua/columns/2016/02/23/582517/

Підписавши угоду про асоціацію з ЕС, Україна зобов'язалася відповідати високим європейським стандартам з відновлювальних джерел енергії.Відповідно до вимог директиви №2009/28/ЄС про сприяння використанню енергії з відновлювальних джерел та угоди про асоціацію між Україною та ЄС був затверджений Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року. Він передбачає, що частка енергії, отриманої з ВДЕ, до 2020 року досягне 11%.Реалізація цього плану дозволить замістити понад 10 млрд куб м газу.
Найбільшими виробниками "зеленої" електроенергії у світі є сім країн: Китай, США, Німеччина, Італія, Іспанія, Японія та Індія. Їх сумарні потужності становлять 71,5% світових - 470 ГВт - без урахування гідроенергії.
показати весь коментар
05.09.2022 19:16 Відповісти
"Чистоту" т.зв. "зеленої енергіїї і ефективність часто перебільшують, ті ж вітряки наносять шкоду пернатим, летючим мишам, в сонячних панелей низька ефективність з одиниці площі, наприклад, щоб забезпечити США повністю лише сонячною енергією, знадобилася б площа двох шататів Техас. Ядерна енергія ділення (атомна) не менш чиста, а ******* розробки забезпечують як максимальну безпеку, так і вирішують проблеми утилізації (напр. проект TerraPower), гідроенергетику теж не варто списувати, як в рази дешевшу. І ще раз повторюю - майбутнє - за Fusion, термоядерним синтезом, оскільки жодних "зелених" джерел не вистачить. І ще раз - ви забули про наш рівень науки, виробництва і технології, адже в розвинених країнах ці компоненти перетворювачів і розробляють, і виробляють, а це робочі місця. В нас же - продаємо руду, "сємки", а купуємо продукти високих технологій.
показати весь коментар
05.09.2022 21:41 Відповісти
Дуже цікава логіка" "Чистоту" т.зв. "зеленої енергіїї і ефективність часто перебільшують, ті ж вітряки наносять шкоду пернатим, летючим мишам, в сонячних панелей низька ефективність з одиниці площі..." А ракети "Калібр" чи Іскандер не заважає пернатим летіти і сидіти на даху літучим мишам? Розвиток "зеленої енергетики" в Україні це йти подалі від москалів і не бути від них залежними від вугілля і газу. А що стосується земельних площ, так панелі ставлять на місці сміттєзвалищ, які кожного року збільшуються. Ось де ще одна глобальна проблема для України.
показати весь коментар
05.09.2022 22:08 Відповісти
Никаких "зеленых тарифов" по крайней мере во время войны (а потом разбиретесь кто и как бало на нем имеет немалое)!
показати весь коментар
05.09.2022 21:06 Відповісти
Зелёные тарифы - игры для богатых, обеспокоеных теснотой клеток для курей.
показати весь коментар
09.09.2022 13:18 Відповісти
 
 