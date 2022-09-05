В России падает уровень поддержки войны против Украины, - Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил о падении уровня поддержки войны против Украины среди населения РФ.

Об этом секретарь СНБО написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"На россии падает уровень поддержки войны против Украины. Растет негативное отношение - тенденция, которая приобретает динамику. Турбулентность процессов в дальнейшем будет дестабилизировать ситуацию и расшатывать всю конструкцию псевдофедерального образования рф. Недоимперия должна быть разрушена!" - написал Данилов.

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