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В России падает уровень поддержки войны против Украины, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил о падении уровня поддержки войны против Украины среди населения РФ.
Об этом секретарь СНБО написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"На россии падает уровень поддержки войны против Украины. Растет негативное отношение - тенденция, которая приобретает динамику. Турбулентность процессов в дальнейшем будет дестабилизировать ситуацию и расшатывать всю конструкцию псевдофедерального образования рф. Недоимперия должна быть разрушена!" - написал Данилов.
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Волонтерка 05.09.2022. Белоруzzия
Где-то в 2019 году у меня произошел спор с Тимуром Литовченко (как же нам его не хватает сейчас!) о том, как правильно называть территорию на севере от нас - Белорусь или Белоруссия.
Я настаивал на том, что это дружественная нам страна, мы с ней торгуем, беспрепятственный въезд-выезд. Поэтому мы и должны называть ее так, как они сами себя называют.
Аргументы Тимура были другими. Тимур писал, что это не страна, а территория. Как при СэСэСэРе. Что все там решает Мордор. Что население этой страны еще покажет нам свою истинную харю. Что скреп там не меньше, чем в Мордоре, а лишних хромосом даже две. Поэтому стоит назвать эту территорию так, как она и заслуживает - Белоруссия.
Тимур оказался прав. Тогда эта территория называлась Белоруссия. А сейчас это - Белоруzzия.
У нашего Митця Леся был очень интересный диалог-интервью с Айдером Муджабаевым. Так вот в этом разговоре Митець охарактеризовал существующий строй Мордора как «ссыкливый нацизм». Как бы я не подбирал слова, у меня все равно не выйдет сказать так, как описал это явление Митець. Поэтому просто посмотрите короткое видео.
Так вот то, что сейчас вытворяет Белоруzzия, можно по аналогии охарактеризовать как ссыкливое участие в «специальной военной операции». Тобто они не при чем, это же Мордор с их территории ракеты пускает, самолеты мордорские с их территории бомбят наши города. А белоруzzы ничего не могут сделать, они же угнетенные, бедные, с шариками и фонариками на лавках без обуви стоят, с ноги на ногу переминаются.
Вообще-то, я про этих мордорских холуев - шакалов даже забыл, и не вспомнил бы, если бы на мою крайнюю статью не пришло два коммента с территории ссыкливой «сво». Может это писали мордорские боты, кто знает? Наши модераторы эти комментарии немедленно в унитаз спустили. А я заглянул в унитаз. И решил все-ж таки показать белоруzzкую харю. Вот эти комменты, с одного и того же IP, с запикиванием матюков:
Аўтар, ты, б****, сур'ёзна думаеш, што луку нехта выбіраў? Што, б****, за суседзі ў нас такія, што н**** ня ведаюць, што ў суседняй краіне робіцца? Ты, б****, ня бачыў колькі людзей на вуліцы выйшла ў 20м? А колькі тысяч за пратэсты сядзяць?
«А на беларуzzии снова выберут луку. Ну или колю.» Ваши власти уже разорвали дипотношения с лукой? Нет. Они уже признали Тихановскую? Нет. Может до них дошло, что "национальные интересы" - это не покупать битум и солярку по-дешовке у террориста, захватившего власть и бросающего тысячи людей в тюрьмы? Тоже нет. Тогда может стоит предъявить своим властям, а не беларусам, которые в условиях тотального террора делают всё что могут? Только на днях посадили пару парней за участие в акции против войны 27.02, и ещё пару за попытку выехать в Украину и воевать против рашки. Но ты продолжаешь срать на беларусов и сцикливо стирать клиенты, когда на это указывают.
Оцените комменты. Каков слог в первом! Что не слово то мат! Ну, с кем поведешься. Белоруzzы очень хотели быть похожими на орков, и у них получилось. Союзные страны, братья навек, и язык один. Матерный.
А второй коммент говорит сам за себя. Оказывается, у них террор, а мы тут в Украине все в шоколаде, торгуем! Они бедные страдают, а мы тихановскую не признаем! И они делают, что могут! Интересно что делают? Шарики пускают? Цветочки в резиновые попки мордорских ракет вставляют? А нам срать на них…
Так вот, белоруzzы. Мне действительно срать на вас. Это вы выбирали луку непрерывно с 1994 года. Это вы легли под Мордор. Это вы начали агрессивную и подлую войну против Украины. Это ваши войска заходили с севера на Киев. Не только орки мордорские заходили, но и вы, белоруzzы.
А почему лука сейчас петляет как заяц и не хочет участвовать в наземной фазе «сво»? Да все очень просто. Потому что очень боится. Очень очень ссыт. Если бы оркам удалось захватить Киев, то вся эта белоруzzкая срать давно бы влезна в Волынскую и Житомирскую области. Унитазы делить. Но орки (и их холуи белоорки) отхватили знатной звезды и убрались опять в Белоруzzию. И теперь ваш усатый фюрер реально ссыт. Учения бесконечные проводит по «освобождению захваченных территорий». А еще ваш усатый фюрер речи толкает перед вашими личинками - «Буча это фейк и постановка».
И вы за это ответите. Не сомневайтесь. Вы уже прокляты на поколения за то горе, что принесли нам. И нам даже убивать вас не нужно будет. Орки справятся. Орки в 2020-м вас как тварей бессловесных геноцидили, и в будущем вас это ждет. Готовьте шарики и цветочки. Ваш ГУЛАГ все ближе.
Мой личный вывод прост и понятен: Белоруzzия - подлая и ссыкливая территория, населенная подлыми и ссыкливыми людишками, которые прислуживают оркам, и которых эти орки и загеноцидят. И если белоруzzам мой вывод не нравится - координаты руzzкого ваенного корабля им известны.
А Модераторам мой респект. Баньте гадов нещадно. Пусть соловьеву и скабеевой свои коменты пишут.
Исключение - Воины полка им. Кастуся Калиновского. Вот Вы - наши. И я представляю, как же Воинам полка им. Кастуся Калиновского стыдно за свою страну, которую превратили в территорию.
Кстати, настоящие орки очень обижаются, что мы называем роzzиян орками. Но это же аббревиатура - оккупационный российский контингент ((с) Шарп). Так что мы просто используем сокращение. Я думаю, что и насекомым очень не нравится, что мы орковских отпрысков называем личинками. А кому понравится быть похожими на этих андрофагов?
Скоро на ежедневные гундосики перейдет?
Боиться того, что ему предъявят после войны.
Начал потихоньку пытаться отмываться?
Не, ребята, то що вы просрали, народ вам напомнит
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