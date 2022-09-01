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Новости Война в Украине
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Данилов (1053) Россия (91187)

Россия должна избавиться от колоний, они уже начинают шататься, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что Россия должна избавиться от колоний, захваченных в 19-20 веках, и что они уже "начинают шататься".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Данилов рассказал в интервью.

Он отметил: "Должна произойти очень простая вещь. Российская Федерация должна избавиться от тех колоний, которые она захватила в 19-20 веках…"

Нам нужно понимать, что Россия – одна из немногих стран, которые в 21 веке имеют колонии. Ибо эти колонии, которые они в свое время захватили, – они забрали у людей язык, традиции, они забрали у них культуру, они колонизировали. Там же огромное количество – это колонии РФ… Их нужно освободить, чтобы эти народы стали свободными. И тогда уже будет совсем другая ситуация. Тогда мы увидим, сколько России".

Данилов также заявил, что Ичкерия и Татарстан – это точно не Россия.

"У нас есть исследования, где четко понятен перечень тех территорий, которые к России не имеют никакого отношения и не хотят иметь… Почему они безумствуют? Они уже начинают потихоньку шататься и шататься", – сказал секретарь СНБО.

"Пусть каждый думает о своем доме, мы же не будем о них думать. Наша задача – сделать так, чтобы желание у россиян сунуть нос в нашу страну, как у Буратино, исчезло раз и навсегда. Это наша миссия", – добавил он.

Читайте также: "Мы никого не держим. Мир большой", - Данилов о жителях ОРДЛО после освобождения территорий
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Топ комментарии
+18
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01.09.2022 23:53
+16
Здаються в полон також на херсонському напрямку, район с. Правдіно
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01.09.2022 23:54
+14
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01.09.2022 23:57
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Аж страшно.
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01.09.2022 23:44 Ответить
Пустой свистеж 🤢🤡👹оборотней , лоханувшихся с капитуляцией , расскажи , как вы ждали "тех людей" , как выразился подоляк и не хотели взрывать мосты , расформировали танковый полк под Киевом и соглашались в Минске на переговорах ,чтобы УБИЙЦЫ РАШИСТЫ БЫЛИ ‼️ГАРАНТОМ НЕНАПАДЕНИЯ ‼️АБСУРД🤡🤮А хламидия , как ********** скакала и умоляла снять санкции с Абрамовича
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02.09.2022 07:58 Ответить
Має стати маасковським царством обнесеним кремлівською стіною.
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01.09.2022 23:43 Ответить
Та най хоча б там збулися Стругацькі або "Москва 2042"... А "залатоє кальцо" у ніс най собі гаспада вставляють і це стане образливим "в народє"...
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02.09.2022 07:51 Ответить
ну ось Танзанія, прекрасна країна, була колонією... https://www.youtube.com/watch?v=e2LypJI-zdQ&list=PLQwiagIRDFXwu3MQxDd4H7DCiwyPGVN51&index=34


Просто вона далеко від Росіян... Була б поруч, то б і в 21 сторіччі була колонією...
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01.09.2022 23:44 Ответить
"Росії" не існує у природі. Цего слова навіть у пачпарті гражданіна нема. Нема у елементах державної печатки або оформленні бланків документації...
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02.09.2022 07:54 Ответить
еще Байрактар на Херсонском направлении:
https://twitter.com/i/status/1565403153624875010
.................
оккупанты сдаются в плен на Донецком направлении:
https://twitter.com/i/status/1565399363995992064
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01.09.2022 23:46 Ответить
Здаються в полон також на херсонському напрямку, район с. Правдіно
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01.09.2022 23:54 Ответить
Геолокація: 46.738065, 32.175623
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01.09.2022 23:55 Ответить
за что купился, то и продаю....
по большому счету - по*й...., главное, что сдаются..... )
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01.09.2022 23:58 Ответить
Не ваша помилка, знаю ) Просто «поправив».
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02.09.2022 00:07 Ответить
друг, вообще без проблем! )
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02.09.2022 00:09 Ответить
На Deepstate Правдине під орками.
Знаю, що не можна ворога орієнтувати, але Deepstate навіть орки дивляться. Мабуть.
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02.09.2022 00:23 Ответить
Станом на вчора, перша половина дня, так. Але все змінюється, віримов ЗСУ! Бої сьогодні не вщухають.
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02.09.2022 00:32 Ответить
холодає..їдло закінчується..
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02.09.2022 00:05 Ответить
Я сьогодні погані новини прочитала в CNN ?сказали що поки що в Україні переваги тому що ми отримали HIMARS в ASAMS , але оскільки Росія закупила в Ірані 1500 безпілотників, (поки щоправда не знають як з ними поводитися), але я думаю що врешті-решт зрозуміють, то ситуація може змінитися в бік Росії, страшно цього не хочеться і новина ця страшно мене засмутила.
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02.09.2022 09:23 Ответить
кажуть, iранцi руським туфту пiдсунули.....
https://www.youtube.com/watch?v=BGuCTBDAgEg
https://youtu.be/6BAutqG3Mfk&t=391
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02.09.2022 13:28 Ответить
Казань вроде бы еще Иван Грозный брал, а это не 19-20 век, а немножко раньше😀
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01.09.2022 23:49 Ответить
Постоянно руководство Украины , журналисты должны говорить европейцам о деколонизации России .
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01.09.2022 23:52 Ответить
Правильно - капля камень точит
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01.09.2022 23:54 Ответить
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01.09.2022 23:53 Ответить
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01.09.2022 23:57 Ответить
Скоро Новий день
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01.09.2022 23:58 Ответить
Теперь Московия должна лет на 500 стать колонией Китая
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01.09.2022 23:58 Ответить
и рузкие должны пройти дерусификацию, учить китайскую историю и китайский язык
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02.09.2022 00:05 Ответить
Вже з 1 вересня в Сибіру вчать китайську замість англійської.
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02.09.2022 00:07 Ответить
їсти рис паличками?
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02.09.2022 00:07 Ответить
блін звідкіля ви такі недоношені випадаєте,затям бовдуре,китай це наступне гівно яке піднімає гриву на цивілізований світ,а сидить він тихо досі,бо немає ще повного доступу до ресурсів рахи,коли та комуняцька ****** захаває рашку,ото ***** натішимся,**** хоч трохи думайте свїми черепками,рашку тому і підгодовували і 90ті,бо уже тоді бачили загрозу в китаї.рашку потрібно депутінізовувати , по можливості вести до зовнішнього управління,а не віддавати китайцям,бо це буде ще та загроза світу
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02.09.2022 00:51 Ответить
Получается Китай сидит тихо, но все равно злодей.😅
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02.09.2022 09:54 Ответить
Не певен, що Китай з його населенням, амбіціями та можливотсями на наших кордонах був би кращим за Роісю.

От війну з Китаєм ми б точно не потягнули б навіть з Західною допомогою.
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02.09.2022 01:18 Ответить
Чому ***** не воює москвичами і пітерцями? Бо щойно в москві знесуть ***** місцеві провінційні еліти, які вже давно на "низькому старті"!, почнуть ділити *****стан на "ресурсні республіки". В Африці "бананові республіки", а у них можуть зявитися нафтові, газові, алмазні, золотоносні і навіть "кедрові" та "лососєві". Колонізація зміниться на неоколоніалізм. Китайський, корейський. Можливо навіть індійський. Кацапи та їх провінції не здатні на органічну модернізацію. Ми теж, але у нас неоколоніалізм проєвропейський, а це означає дорогі кредити і відносно дешеву робочу силу протягом 20-30 років. Під китайцями це займе століття після якого виявиться що Китай повністю і остаточно асимілював все що бухало і харчало під триколором...
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02.09.2022 00:06 Ответить
Бананові республіки у Південній Америці. В Африці вони більш по какао
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02.09.2022 11:22 Ответить
Боже, заткніть вже цьому полудурку пельку.

Якщо слухати його заяви не знаючи про контекст, то можно було б подумати, що українські війська вже взяли в облогу Мошкву, а війська другого фронту взяли Севастополь і заволоділи Кримом як німці у 1941.
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02.09.2022 00:09 Ответить
Не зовсім. Севастополь Арестович бере. Перепрошую, вже взяв.
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02.09.2022 00:25 Ответить
Красиво говорить цей Данилів. Молодець!
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02.09.2022 00:10 Ответить
У руzкіх немає етнічної території. Зовсім. Тому все що є в ********** це колонії москви. Як кажуть самі кацапи "за МКАДом жізні нєт!" Звідси якщо москву позбавити колоній то вона залишиться в межах МКАДу.
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02.09.2022 00:18 Ответить
"Тебе бы не картины, начальник, тебе б книжки писать!" Ручечник
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02.09.2022 01:16 Ответить
А когда зеленая власть планирует рассмотреть предложение о признании независимости республики Ичкерия? Если есть у путлера больная мозоль, то вот это оно и есть. Сейчас самое лучшее время, чтобы не только переименовывать улицы, названные в честь имперских исторических фигур, сносить памятники имперским вождям и убирать из школьных учебников все, что имеет отношение к русско-имперской исторической традиции. Сейчас наступило идеальное время для признания и поддержки всех, кто может открыть второй фронт с рашисткой империей.
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02.09.2022 04:17 Ответить
А хто буде працювати з діаспорами? Якщо деякі співробітники в СБУ давним давно були завербовані, а взнали про це тільки 2022 року. А деякі співробітниці ще з 2014 року відкрито топили за ЛДНР та *****, а взнали про це тільки вчора.
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17.01.2023 16:08 Ответить
УКРАИНЕ И ЕЁ СОЮЗНИКАМ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВОДИТ С ДИАСПОРАМИ У СЕБЯ РЕСПУБЛИК АГРЕССОРА ДЛЯ РАСШАТЫВАНИЯ СИТУАЦИИ ИЗ ВНУТРИ. ЭТО БУДЕТ ОТВЛЕКАТЬ БОЛЬШИЕ СИЛЫ У АГРЕССОРА. ЕСЛИ НАЧНЕТСЯ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ТО УЖЕ НЕВОЗМОЖНО БУДЕТ ОСТАНОВИТ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.09.2022 07:34 Ответить
Здається мені ми були останніми.
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02.09.2022 08:19 Ответить
В Концлагерь придуманный 30 декабря 1922 года входило всего несколько закавказских якобы бывших имперских владений...плюс захваченные Украина и Белоруська...это позже были захвачены другие якобы республики сраных советов...вплоть до 1941 года по факту в Сссре была гражданская война...закончившаяся 22 июня 1941 года...
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02.09.2022 08:49 Ответить
Не будет революции, не будет развала. Посмотрите историю, не только рашки.
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02.09.2022 10:11 Ответить
хфілосов!стратег!
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02.09.2022 11:18 Ответить
Данилов.*****,тебе видео Украина загублена нация.Ты первый враг ,называя, Рассею Рос...
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02.09.2022 12:48 Ответить
 
 