Россия должна избавиться от колоний, они уже начинают шататься, - Данилов
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Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что Россия должна избавиться от колоний, захваченных в 19-20 веках, и что они уже "начинают шататься".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Данилов рассказал в интервью.
Он отметил: "Должна произойти очень простая вещь. Российская Федерация должна избавиться от тех колоний, которые она захватила в 19-20 веках…"
Нам нужно понимать, что Россия – одна из немногих стран, которые в 21 веке имеют колонии. Ибо эти колонии, которые они в свое время захватили, – они забрали у людей язык, традиции, они забрали у них культуру, они колонизировали. Там же огромное количество – это колонии РФ… Их нужно освободить, чтобы эти народы стали свободными. И тогда уже будет совсем другая ситуация. Тогда мы увидим, сколько России".
Данилов также заявил, что Ичкерия и Татарстан – это точно не Россия.
"У нас есть исследования, где четко понятен перечень тех территорий, которые к России не имеют никакого отношения и не хотят иметь… Почему они безумствуют? Они уже начинают потихоньку шататься и шататься", – сказал секретарь СНБО.
"Пусть каждый думает о своем доме, мы же не будем о них думать. Наша задача – сделать так, чтобы желание у россиян сунуть нос в нашу страну, как у Буратино, исчезло раз и навсегда. Это наша миссия", – добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Просто вона далеко від Росіян... Була б поруч, то б і в 21 сторіччі була колонією...
https://twitter.com/i/status/1565403153624875010
.................
оккупанты сдаются в плен на Донецком направлении:
https://twitter.com/i/status/1565399363995992064
по большому счету - по*й...., главное, что сдаются..... )
Знаю, що не можна ворога орієнтувати, але Deepstate навіть орки дивляться. Мабуть.
https://www.youtube.com/watch?v=BGuCTBDAgEg
https://youtu.be/6BAutqG3Mfk&t=391
От війну з Китаєм ми б точно не потягнули б навіть з Західною допомогою.
Якщо слухати його заяви не знаючи про контекст, то можно було б подумати, що українські війська вже взяли в облогу Мошкву, а війська другого фронту взяли Севастополь і заволоділи Кримом як німці у 1941.