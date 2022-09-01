Росія має позбутися колоній, вони вже починають хитатися, - Данілов
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Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що Росія має позбутися колоній, захоплених у 19-20 століттях, і що вони вже "починають хитатися".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов розпвів у інтерв’ю.
Він зазначив:"Має відбутися дуже проста річ. Російська Федерація має позбутися тих колоній, які вона захопила в 19-20 століттях…
Нам треба розуміти, що Росія – одна з небагатьох країн, які в 21 столітті мають колонії. Бо ці колонії, які вони свого часу захопили – вони забрали у людей мову, традиції, вони забрали в них культуру, вони їх колонізували. Там же величезна кількість – це колонії РФ… Їх треба звільнити, щоб ці народи стали вільні. І тоді вже буде зовсім інша ситуація. Тоді ми побачимо, скільки тої Росії".
Данілов також заявив, що Ічкерія і Татарстан – це точно не Росія.
"У нас є дослідження, де чітко зрозумілий перелік тих територій, які до Росії не мають ніякого відношення, і не хочуть мати… Чому вони шаленіють? Вони вже починають потихесеньку хитатися й хитатися", – сказав секретар РНБО.
"Хай кожен думає про свою хату, ми ж не будемо про них думати. Наше завдання – зробити так, щоб бажання у росіян пхати носа до нашої країни, як у того Буратіно, зникло раз і назавжди. Це наша місія", – додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Просто вона далеко від Росіян... Була б поруч, то б і в 21 сторіччі була колонією...
https://twitter.com/i/status/1565403153624875010
.................
оккупанты сдаются в плен на Донецком направлении:
https://twitter.com/i/status/1565399363995992064
по большому счету - по*й...., главное, что сдаются..... )
Знаю, що не можна ворога орієнтувати, але Deepstate навіть орки дивляться. Мабуть.
https://www.youtube.com/watch?v=BGuCTBDAgEg
https://youtu.be/6BAutqG3Mfk&t=391
От війну з Китаєм ми б точно не потягнули б навіть з Західною допомогою.
Якщо слухати його заяви не знаючи про контекст, то можно було б подумати, що українські війська вже взяли в облогу Мошкву, а війська другого фронту взяли Севастополь і заволоділи Кримом як німці у 1941.