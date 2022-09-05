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Галущенко о ситуации на ЗАЭС: "Мир находится на грани атомной катастрофы"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

Мир снова оказался на грани атомной катастрофы, а единственный путь обеспечить ядерную безопасность деоккупация ЗАЭС и создание демилитаризованной зоны вокруг нее.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, комментируя обесточивание ЗАЭС, передает Цензор.НЕТ.

"Как только основная часть миссии МАГАТЭ уехала из ЗАЭС – и станция снова обесточина.

Последняя линия, соединявшая ее с энергосистемой Украины - ЛЭП 330 кВ ЗаТЕС - Ферросплавная - отключена из-за возникшего в результате обстрелов пожара.

Читайте также: На ЗАЭС отключили последнюю линию, соединяющую станцию ​​с энергосистемой Украины, - "Энергоатом"

Какие-либо ремонты линий сейчас невозможны – вокруг станции ведутся боевые действия.

Мир снова находится на грани атомной катастрофы.

Декупация ЗАЭС и создание демилитаризованной зоны вокруг нее – это единственный путь к обеспечению ядерной безопасности", - заявил он.
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Топ комментарии
+23
ЗАЭС прое#али вместе с югом Украины. Вопросы к тем, кто прое#ал. Они рядом сидят.
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05.09.2022 18:31
+13
Таке враження, що переважна частина населення в школі не вчилась
Вы что-нибудь про стержни, поглощающие нейтроны, слышали? Остановленный реактор это реактор с прекращеннойй цепной реакцией. Но само топливо остается разогретым еще долго и от него нужно отбирать тепло, охлаждая первый контур. Иначе пар может сорвать крышку на "кастрюле". Весь ужас в том, что охлаждать нечем . Дизель-генераторы не работают - кацапы украли солярку. Подвода электричества из энергосети Украины нет Остается только местная ТЭС, а что там делается хер кацапский знает.
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05.09.2022 18:37
+12
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05.09.2022 18:43
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ЗАЭС прое#али вместе с югом Украины. Вопросы к тем, кто прое#ал. Они рядом сидят.
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05.09.2022 18:31 Ответить
Неначасі! (С)
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05.09.2022 18:37 Ответить
не перебільшуйте. не світ, а Україна. Ну, може якшо з вітром пощастить, то ше рашка, але їм на це насрати. В них на Маяку такі аварії раз в пʼять років, що Чорнобиль нервово палить в куточку...
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05.09.2022 18:35 Ответить
mogli hotja bi pojasnitj - ohlazhdenie rabotae chi ni ?
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05.09.2022 18:35 Ответить
Зато вопрос с гуманитаркой закроется
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05.09.2022 18:36 Ответить
Дякуємо , зе ! Дякуємо !
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05.09.2022 18:36 Ответить
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05.09.2022 18:43 Ответить
дайте ***** дихлофоса...
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05.09.2022 18:36 Ответить
Не на часі .
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05.09.2022 18:37 Ответить
Таке враження, що переважна частина населення в школі не вчилась
Вы что-нибудь про стержни, поглощающие нейтроны, слышали? Остановленный реактор это реактор с прекращеннойй цепной реакцией. Но само топливо остается разогретым еще долго и от него нужно отбирать тепло, охлаждая первый контур. Иначе пар может сорвать крышку на "кастрюле". Весь ужас в том, что охлаждать нечем . Дизель-генераторы не работают - кацапы украли солярку. Подвода электричества из энергосети Украины нет Остается только местная ТЭС, а что там делается хер кацапский знает.
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05.09.2022 18:37 Ответить
Я помню мне обещали просто перестать стрелять
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05.09.2022 18:40 Ответить
tam ne tolko odin kontur po ohlazdeniju - dolzni bitj esho i elektricheskie nasosi i batareiki....k tomu neznaju kak na etih reaktorah , no na nekotorih sdelano pasivnaja "petlja" ohlazdenija esli sterzhni opusheni...
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05.09.2022 18:40 Ответить
он шо,не ходит в гундяевскую синагогу?
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05.09.2022 18:38 Ответить
Ну що , зелебобіки - гірше ж не буде ?
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05.09.2022 18:40 Ответить
Зато паржом, да, зєбоби?
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05.09.2022 18:53 Ответить
Світ має поставити пимтання до москалів і до Боневтіка. Вони напару несуть за цю АЕС відповідальність. Правда ще забувся про 73%, чи то більшість і вони так вирішили? Це якщо всі мухи сіли на лайно, а бджола на мед, то лайно смачніше і не можна перти щось проти більшості 73%?
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05.09.2022 18:53 Ответить
В Афгане на территории моцкальского посольства прогремел мощный взрыв...погибли и послы рабZeи и простые прохожие всего до 30 чел...
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05.09.2022 19:07 Ответить
Я ваш приговор..а на счет шашлыков на 9 мая...то был розыгрыш от чувакоа 95 го...кв...то не я...
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05.09.2022 19:10 Ответить
Президент України Володимир Зеленський не розглядатиме контрольоване закриття Запорізької АЕС для запобігання будь-яким витокам радіації, враховуючи, що з наближенням зими вона забезпечує енергією два регіони України.
"Я знаю, що росіяни хотіли б, щоб реактори були відключені від української мережі і підключені до російської. Ні, ми не погоджуємося з цим", - сказав Зеленський.
Навіть Боневтік зна що можливо контрольовано зупинити реактори.
А тут нам про катастрофу кажуть.
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05.09.2022 19:48 Ответить
все что может плохого случиться - случится, закон Мерфи, обязателен к исполнению. проблема в том, что держать аэс заглушенной намного дороже (и опаснее), чем рабочей плюс ее нужно охлаждать извне, а значит - дополнительная энергия. во время войны всем на это обычно пофигу, особенно полудохлым кацапам, которым вернуться живыми не светит. так что нужно это принять и считать, что после ядерного террора никаких (моральных) препятствий в перспективе ****** по москалям чем-то ядерным у нормальных людей возникать не должно.
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05.09.2022 20:26 Ответить
Да , на грани это факт , так мир должен это остановить , но не наблюдать сквозь форточку , как там хохлы вывернутся .. МАГАТЭ , уже домой свинтило, слесаря не более, и заявило , это катастрофа хавайся кто может , вот и все.... Магатэ , карате,куйлате....
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05.09.2022 20:15 Ответить
 
 