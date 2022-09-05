Галущенко о ситуации на ЗАЭС: "Мир находится на грани атомной катастрофы"
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Мир снова оказался на грани атомной катастрофы, а единственный путь обеспечить ядерную безопасность деоккупация ЗАЭС и создание демилитаризованной зоны вокруг нее.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, комментируя обесточивание ЗАЭС, передает Цензор.НЕТ.
"Как только основная часть миссии МАГАТЭ уехала из ЗАЭС – и станция снова обесточина.
Последняя линия, соединявшая ее с энергосистемой Украины - ЛЭП 330 кВ ЗаТЕС - Ферросплавная - отключена из-за возникшего в результате обстрелов пожара.
Какие-либо ремонты линий сейчас невозможны – вокруг станции ведутся боевые действия.
Мир снова находится на грани атомной катастрофы.
Декупация ЗАЭС и создание демилитаризованной зоны вокруг нее – это единственный путь к обеспечению ядерной безопасности", - заявил он.
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Вы что-нибудь про стержни, поглощающие нейтроны, слышали? Остановленный реактор это реактор с прекращеннойй цепной реакцией. Но само топливо остается разогретым еще долго и от него нужно отбирать тепло, охлаждая первый контур. Иначе пар может сорвать крышку на "кастрюле". Весь ужас в том, что охлаждать нечем . Дизель-генераторы не работают - кацапы украли солярку. Подвода электричества из энергосети Украины нет Остается только местная ТЭС, а что там делается хер кацапский знает.
"Я знаю, що росіяни хотіли б, щоб реактори були відключені від української мережі і підключені до російської. Ні, ми не погоджуємося з цим", - сказав Зеленський.
Навіть Боневтік зна що можливо контрольовано зупинити реактори.
А тут нам про катастрофу кажуть.