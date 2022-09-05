Галущенко про ситуацію на ЗАЕС: "Світ перебуває на межі атомної катастрофи"

Світ знову опинився на межі атомної катастрофи, а єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку - деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, коментуючи знеживлення ЗАЕС, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно основна частина місії МАГАТЕ поїхала з ЗАЕС – і станція знову знеживлена.

Остання лінія, що з’єднувала її з енергосистемою України - ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна – відімкнена через пожежу, що виникла в результаті обстрілів.

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Будь-які ремонти ліній зараз неможливі – навколо станції ведуться бойові дії.

Світ знову перебуває на межі атомної катастрофи.

Деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї – це єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку", - заявив він.