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Галущенко про ситуацію на ЗАЕС: "Світ перебуває на межі атомної катастрофи"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Світ знову опинився на межі атомної катастрофи, а єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку - деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, коментуючи знеживлення ЗАЕС, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно основна частина місії МАГАТЕ поїхала з ЗАЕС – і станція знову знеживлена.

Остання лінія, що з’єднувала її з енергосистемою України - ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна – відімкнена через пожежу, що виникла в результаті обстрілів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На ЗАЕС відключили останню лінію, яка з’єднувала станцію із енергосистемою України, - "Енергоатом"

Будь-які ремонти ліній зараз неможливі – навколо станції ведуться бойові дії.

Світ знову перебуває на межі атомної катастрофи.

Деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї – це єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку", - заявив він.
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Топ коментарі
+23
ЗАЭС прое#али вместе с югом Украины. Вопросы к тем, кто прое#ал. Они рядом сидят.
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05.09.2022 18:31
+13
Таке враження, що переважна частина населення в школі не вчилась
Вы что-нибудь про стержни, поглощающие нейтроны, слышали? Остановленный реактор это реактор с прекращеннойй цепной реакцией. Но само топливо остается разогретым еще долго и от него нужно отбирать тепло, охлаждая первый контур. Иначе пар может сорвать крышку на "кастрюле". Весь ужас в том, что охлаждать нечем . Дизель-генераторы не работают - кацапы украли солярку. Подвода электричества из энергосети Украины нет Остается только местная ТЭС, а что там делается хер кацапский знает.
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05.09.2022 18:37
+12
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05.09.2022 18:43
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ЗАЭС прое#али вместе с югом Украины. Вопросы к тем, кто прое#ал. Они рядом сидят.
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05.09.2022 18:31 Відповісти
Неначасі! (С)
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05.09.2022 18:37 Відповісти
не перебільшуйте. не світ, а Україна. Ну, може якшо з вітром пощастить, то ше рашка, але їм на це насрати. В них на Маяку такі аварії раз в пʼять років, що Чорнобиль нервово палить в куточку...
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05.09.2022 18:35 Відповісти
mogli hotja bi pojasnitj - ohlazhdenie rabotae chi ni ?
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05.09.2022 18:35 Відповісти
Зато вопрос с гуманитаркой закроется
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05.09.2022 18:36 Відповісти
Дякуємо , зе ! Дякуємо !
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05.09.2022 18:36 Відповісти
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05.09.2022 18:43 Відповісти
дайте ***** дихлофоса...
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05.09.2022 18:36 Відповісти
Не на часі .
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05.09.2022 18:37 Відповісти
Таке враження, що переважна частина населення в школі не вчилась
Вы что-нибудь про стержни, поглощающие нейтроны, слышали? Остановленный реактор это реактор с прекращеннойй цепной реакцией. Но само топливо остается разогретым еще долго и от него нужно отбирать тепло, охлаждая первый контур. Иначе пар может сорвать крышку на "кастрюле". Весь ужас в том, что охлаждать нечем . Дизель-генераторы не работают - кацапы украли солярку. Подвода электричества из энергосети Украины нет Остается только местная ТЭС, а что там делается хер кацапский знает.
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05.09.2022 18:37 Відповісти
Я помню мне обещали просто перестать стрелять
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05.09.2022 18:40 Відповісти
tam ne tolko odin kontur po ohlazdeniju - dolzni bitj esho i elektricheskie nasosi i batareiki....k tomu neznaju kak na etih reaktorah , no na nekotorih sdelano pasivnaja "petlja" ohlazdenija esli sterzhni opusheni...
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05.09.2022 18:40 Відповісти
он шо,не ходит в гундяевскую синагогу?
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05.09.2022 18:38 Відповісти
Ну що , зелебобіки - гірше ж не буде ?
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05.09.2022 18:40 Відповісти
Зато паржом, да, зєбоби?
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05.09.2022 18:53 Відповісти
Світ має поставити пимтання до москалів і до Боневтіка. Вони напару несуть за цю АЕС відповідальність. Правда ще забувся про 73%, чи то більшість і вони так вирішили? Це якщо всі мухи сіли на лайно, а бджола на мед, то лайно смачніше і не можна перти щось проти більшості 73%?
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05.09.2022 18:53 Відповісти
В Афгане на территории моцкальского посольства прогремел мощный взрыв...погибли и послы рабZeи и простые прохожие всего до 30 чел...
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05.09.2022 19:07 Відповісти
Я ваш приговор..а на счет шашлыков на 9 мая...то был розыгрыш от чувакоа 95 го...кв...то не я...
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05.09.2022 19:10 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський не розглядатиме контрольоване закриття Запорізької АЕС для запобігання будь-яким витокам радіації, враховуючи, що з наближенням зими вона забезпечує енергією два регіони України.
"Я знаю, що росіяни хотіли б, щоб реактори були відключені від української мережі і підключені до російської. Ні, ми не погоджуємося з цим", - сказав Зеленський.
Навіть Боневтік зна що можливо контрольовано зупинити реактори.
А тут нам про катастрофу кажуть.
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05.09.2022 19:48 Відповісти
все что может плохого случиться - случится, закон Мерфи, обязателен к исполнению. проблема в том, что держать аэс заглушенной намного дороже (и опаснее), чем рабочей плюс ее нужно охлаждать извне, а значит - дополнительная энергия. во время войны всем на это обычно пофигу, особенно полудохлым кацапам, которым вернуться живыми не светит. так что нужно это принять и считать, что после ядерного террора никаких (моральных) препятствий в перспективе ****** по москалям чем-то ядерным у нормальных людей возникать не должно.
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05.09.2022 20:26 Відповісти
Да , на грани это факт , так мир должен это остановить , но не наблюдать сквозь форточку , как там хохлы вывернутся .. МАГАТЭ , уже домой свинтило, слесаря не более, и заявило , это катастрофа хавайся кто может , вот и все.... Магатэ , карате,куйлате....
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05.09.2022 20:15 Відповісти
 
 