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Львовщина (2682) пропаганда (3470) СБУ (18668) русский мир (539)

СБУ разоблачила двух жительниц Львовщины, пропагандировавших "русский мир" в соцсетях

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

сбу

Спецслужба разоблачила на Львовщине двух приспешниц врага, активно участвовавших в деструктивных информационных кампаниях РФ против Украины.

Об этом сообщает СБУ во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после полномасштабного вторжения, используя аккаунты в соцсетях, злоумышленницы активизировали российскую пропаганду. Для массового распространения кремлевских нарративов среди украинцев они "разгоняли" призывы в поддержку вражеских войск, оправдывали преступления оккупантов и отрицали вооруженную агрессию.

В ходе следственно-оперативных действий установлено, что одна из женщин поддерживает тесные связи с родственниками из РФ, участвовавшими в вооруженной агрессии против Украины и представляющих угрозу национальной безопасности.

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В настоящее время фигуранткам сообщено о подозрениях в совершении преступлений по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины.

Продолжаются следственные действия.
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Топ комментарии
+19
Эта тупая московитская пропаганда не работает на людях, русский. Это дерьмо состряпано русскими пропагандонами для тупого русского стада.
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05.09.2022 19:01
+18
Слово "русский" сегодня значит - убийца, садист, насильник и мародер. Других значений слово "русский" не имеет. И как же человек должен "общаться" с подобным животным, русский?
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05.09.2022 19:10
+12
русский, а кто в вашей страме-помойке самый русский - шойга, ***** или рамзанка дыров?
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05.09.2022 19:07
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Эта тупая московитская пропаганда не работает на людях, русский. Это дерьмо состряпано русскими пропагандонами для тупого русского стада.
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05.09.2022 19:01 Ответить
Любишь своего фюрера, русский?
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05.09.2022 19:04 Ответить
Слово "русский" сегодня значит - убийца, садист, насильник и мародер. Других значений слово "русский" не имеет. И как же человек должен "общаться" с подобным животным, русский?
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05.09.2022 19:10 Ответить
мерзость этот соскин,и мерзость-ты.росия сегодня-клубок змей,мерзкий клубок
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05.09.2022 19:11 Ответить
А у тебя видимо во всём евреи виноваты? Православненько так… Скрепненько я бы даже сказал..
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05.09.2022 19:03 Ответить
русский, а кто в вашей страме-помойке самый русский - шойга, ***** или рамзанка дыров?
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05.09.2022 19:07 Ответить
дерево родословной "мешканок львівщини" нэ забудьтэ надрукуваты...
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05.09.2022 19:01 Ответить
любого залётного жыдоугрофиннобурята обзываты мэшканцем львищины просто некрасиво...
всё криворогим посчитаем на калькуляторе...с процентами.
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05.09.2022 19:05 Ответить
Викрили. викрали.. з'їли і забули...
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05.09.2022 19:09 Ответить
Та звідки ж там на патріотичній Львівщині стільки того кацапського лайна набралося?!!
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05.09.2022 19:14 Ответить
Повтікали від війни,сєпари у Львів,і сюди зовуть руzкий мир
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05.09.2022 19:34 Ответить
От нах*я воно нам живе, а?
Вимінять цих двох паскуд (розумію, що за цей генетичний викидень нашіх хлопців не віддадуть) на якусь дитину, що з України вкрали рокопид*ри, або хочаб собаку якусь...
Дворнягу...
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05.09.2022 19:18 Ответить
Гнилі потомки НКВДістів
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05.09.2022 19:20 Ответить
Да что за бл@дство-то такое!
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05.09.2022 19:25 Ответить
Женщин Фсбшники вербуют даже в Германии ,наследники сраного КГБ...держат традицию...
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05.09.2022 19:29 Ответить
На Львовщине?Бессмертные что ли?
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05.09.2022 19:35 Ответить
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05.09.2022 19:55 Ответить
Без парашута над расією скинути і нехай летять...
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05.09.2022 20:06 Ответить
гоните этих кацапских уродов, которые присосались к Украине и заберите всех украинцев со всего света. Они лучше чем местная кацапня с украинским гражданством.
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05.09.2022 21:22 Ответить
у львові е росіяни наші украінські а е і кацабстанські кацаби що ненавидять украіну
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05.09.2022 21:30 Ответить
Откуда эта зараза во Львове?
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05.09.2022 22:13 Ответить
Наразі фігуранткам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечування збройної агресії Російської Федерації проти Україні, глорифікація її учасників) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) КК України.

Тривають слідчі дії. Джерело: https://censor.net/ua/n3365252

нащо ?
І хрен знає - скільки будуть тривати ваші слідчі дії ...
І хрен знає - що там судді наморозять ...

Просто - викладіть ФІО фігурантків - у студію ... а львів"яни - з ними просто ... поговорять
По свойськи ... , по сусідськи ...
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05.09.2022 23:23 Ответить
Засрали слово руський, или русский .Адже це ми руськi ,роськi.вiд р.Рось Рассея вiд рассiяних.Чого.так не пишите https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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06.09.2022 08:26 Ответить
 
 