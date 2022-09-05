СБУ разоблачила двух жительниц Львовщины, пропагандировавших "русский мир" в соцсетях
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Спецслужба разоблачила на Львовщине двух приспешниц врага, активно участвовавших в деструктивных информационных кампаниях РФ против Украины.
Об этом сообщает СБУ во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, после полномасштабного вторжения, используя аккаунты в соцсетях, злоумышленницы активизировали российскую пропаганду. Для массового распространения кремлевских нарративов среди украинцев они "разгоняли" призывы в поддержку вражеских войск, оправдывали преступления оккупантов и отрицали вооруженную агрессию.
В ходе следственно-оперативных действий установлено, что одна из женщин поддерживает тесные связи с родственниками из РФ, участвовавшими в вооруженной агрессии против Украины и представляющих угрозу национальной безопасности.
В настоящее время фигуранткам сообщено о подозрениях в совершении преступлений по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины.
Продолжаются следственные действия.
Пожалуйста, подождите...
всё криворогим посчитаем на калькуляторе...с процентами.
Вимінять цих двох паскуд (розумію, що за цей генетичний викидень нашіх хлопців не віддадуть) на якусь дитину, що з України вкрали рокопид*ри, або хочаб собаку якусь...
Дворнягу...
Тривають слідчі дії. Джерело: https://censor.net/ua/n3365252
нащо ?
І хрен знає - скільки будуть тривати ваші слідчі дії ...
І хрен знає - що там судді наморозять ...
Просто - викладіть ФІО фігурантків - у студію ... а львів"яни - з ними просто ... поговорять
По свойськи ... , по сусідськи ...