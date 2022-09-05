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Львівщина (1927) пропаганда (2563) СБУ (10016) русский мир (376)

СБУ викрила двох мешканок Львівщини, які пропагували "русский мир" у соцмережах

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

сбу

Спецслужба викрила на Львівщині двох поплічниць ворога, які брали активну участь в деструктивних інформаційних кампаніях РФ проти України.

Про це повідомляє СБУ у Львівській області, як інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після повномасштабного вторгнення, використовуючи акаунти у соцмережах зловмисниці активізували російську пропаганду. Для масового поширення кремлівських наративів серед українців, вони "розганяли" заклики на підтримку ворожих військ, виправдовували злочини окупантів та заперечували збройну агресію.

У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що одна з жінок підтримує тісні зв’язки з родичами з РФ, які брали участь у збройній агресії проти України та становлять загрозу національній безпеці.

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Наразі фігуранткам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечування збройної агресії Російської Федерації проти Україні, глорифікація її учасників) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) КК України.

Тривають слідчі дії.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Эта тупая московитская пропаганда не работает на людях, русский. Это дерьмо состряпано русскими пропагандонами для тупого русского стада.
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05.09.2022 19:01
+18
Слово "русский" сегодня значит - убийца, садист, насильник и мародер. Других значений слово "русский" не имеет. И как же человек должен "общаться" с подобным животным, русский?
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05.09.2022 19:10
+12
русский, а кто в вашей страме-помойке самый русский - шойга, ***** или рамзанка дыров?
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05.09.2022 19:07
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Эта тупая московитская пропаганда не работает на людях, русский. Это дерьмо состряпано русскими пропагандонами для тупого русского стада.
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05.09.2022 19:01 Відповісти
Любишь своего фюрера, русский?
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05.09.2022 19:04 Відповісти
Слово "русский" сегодня значит - убийца, садист, насильник и мародер. Других значений слово "русский" не имеет. И как же человек должен "общаться" с подобным животным, русский?
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05.09.2022 19:10 Відповісти
мерзость этот соскин,и мерзость-ты.росия сегодня-клубок змей,мерзкий клубок
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05.09.2022 19:11 Відповісти
А у тебя видимо во всём евреи виноваты? Православненько так… Скрепненько я бы даже сказал..
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05.09.2022 19:03 Відповісти
русский, а кто в вашей страме-помойке самый русский - шойга, ***** или рамзанка дыров?
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05.09.2022 19:07 Відповісти
дерево родословной "мешканок львівщини" нэ забудьтэ надрукуваты...
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05.09.2022 19:01 Відповісти
любого залётного жыдоугрофиннобурята обзываты мэшканцем львищины просто некрасиво...
всё криворогим посчитаем на калькуляторе...с процентами.
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05.09.2022 19:05 Відповісти
Викрили. викрали.. з'їли і забули...
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05.09.2022 19:09 Відповісти
Та звідки ж там на патріотичній Львівщині стільки того кацапського лайна набралося?!!
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05.09.2022 19:14 Відповісти
Повтікали від війни,сєпари у Львів,і сюди зовуть руzкий мир
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05.09.2022 19:34 Відповісти
От нах*я воно нам живе, а?
Вимінять цих двох паскуд (розумію, що за цей генетичний викидень нашіх хлопців не віддадуть) на якусь дитину, що з України вкрали рокопид*ри, або хочаб собаку якусь...
Дворнягу...
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05.09.2022 19:18 Відповісти
Гнилі потомки НКВДістів
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05.09.2022 19:20 Відповісти
Да что за бл@дство-то такое!
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05.09.2022 19:25 Відповісти
Женщин Фсбшники вербуют даже в Германии ,наследники сраного КГБ...держат традицию...
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05.09.2022 19:29 Відповісти
На Львовщине?Бессмертные что ли?
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05.09.2022 19:35 Відповісти
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05.09.2022 19:55 Відповісти
Без парашута над расією скинути і нехай летять...
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05.09.2022 20:06 Відповісти
гоните этих кацапских уродов, которые присосались к Украине и заберите всех украинцев со всего света. Они лучше чем местная кацапня с украинским гражданством.
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05.09.2022 21:22 Відповісти
у львові е росіяни наші украінські а е і кацабстанські кацаби що ненавидять украіну
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05.09.2022 21:30 Відповісти
Откуда эта зараза во Львове?
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05.09.2022 22:13 Відповісти
Наразі фігуранткам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечування збройної агресії Російської Федерації проти Україні, глорифікація її учасників) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) КК України.

Тривають слідчі дії. Джерело: https://censor.net/ua/n3365252

нащо ?
І хрен знає - скільки будуть тривати ваші слідчі дії ...
І хрен знає - що там судді наморозять ...

Просто - викладіть ФІО фігурантків - у студію ... а львів"яни - з ними просто ... поговорять
По свойськи ... , по сусідськи ...
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05.09.2022 23:23 Відповісти
Засрали слово руський, или русский .Адже це ми руськi ,роськi.вiд р.Рось Рассея вiд рассiяних.Чого.так не пишите https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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06.09.2022 08:26 Відповісти
 
 