СБУ викрила двох мешканок Львівщини, які пропагували "русский мир" у соцмережах
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Спецслужба викрила на Львівщині двох поплічниць ворога, які брали активну участь в деструктивних інформаційних кампаніях РФ проти України.
Про це повідомляє СБУ у Львівській області, як інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, після повномасштабного вторгнення, використовуючи акаунти у соцмережах зловмисниці активізували російську пропаганду. Для масового поширення кремлівських наративів серед українців, вони "розганяли" заклики на підтримку ворожих військ, виправдовували злочини окупантів та заперечували збройну агресію.
У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що одна з жінок підтримує тісні зв’язки з родичами з РФ, які брали участь у збройній агресії проти України та становлять загрозу національній безпеці.
Наразі фігуранткам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечування збройної агресії Російської Федерації проти Україні, глорифікація її учасників) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) КК України.
Тривають слідчі дії.
Будь ласка, зачекайте...
всё криворогим посчитаем на калькуляторе...с процентами.
Вимінять цих двох паскуд (розумію, що за цей генетичний викидень нашіх хлопців не віддадуть) на якусь дитину, що з України вкрали рокопид*ри, або хочаб собаку якусь...
Дворнягу...
Тривають слідчі дії. Джерело: https://censor.net/ua/n3365252
нащо ?
І хрен знає - скільки будуть тривати ваші слідчі дії ...
І хрен знає - що там судді наморозять ...
Просто - викладіть ФІО фігурантків - у студію ... а львів"яни - з ними просто ... поговорять
По свойськи ... , по сусідськи ...