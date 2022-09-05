Антикоррупционный суд конфисковал 3,3 млн грн у экс-чиновника Нацполиции, - САП
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Высший антикоррупционный суд признал необоснованными более 3 млн грн активов бывшего заместителя начальника департамента Национальной полиции Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"5 сентября 2022 года Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованными более 3 млн грн активов, принадлежащих бывшему заместителю начальника Департамента Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.
По факту декларирования недостоверной информации было установлено, что вышеуказанный чиновник, являясь лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в течение 2020-2021 годов приобрел необоснованные активы на общую сумму 3 287 49 грн.
"Своим решением суд частично удовлетворил иск прокурора, признав необоснованными активы в виде денежных средств на сумму 2 300 800 гривен и почти $35,5 тыс. и решил взыскать в доход государства вышеупомянутые средства", - отмечается в сообщении.
Решение ВАКС может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного решения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.
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країна повинна знати своїх хероїв
там через одного можна брати і стягувати необгрунтовані активи,
і в поліції і в митниці,
чиновник на лексусі на роботу їздить, накалядував