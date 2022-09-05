РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4946 посетителей онлайн
Новости Происшествия Борьба с коррупцией
3 691 5
коррупция (8386) САП (1947) электронное декларирование (1015) Антикоррупционный суд (1070)

Антикоррупционный суд конфисковал 3,3 млн грн у экс-чиновника Нацполиции, - САП

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

суд

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными более 3 млн грн активов бывшего заместителя начальника департамента Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"5 сентября 2022 года Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованными более 3 млн грн активов, принадлежащих бывшему заместителю начальника Департамента Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

По факту декларирования недостоверной информации было установлено, что вышеуказанный чиновник, являясь лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в течение 2020-2021 годов приобрел необоснованные активы на общую сумму 3 287 49 грн.

"Своим решением суд частично удовлетворил иск прокурора, признав необоснованными активы в виде денежных средств на сумму 2 300 800 гривен и почти $35,5 тыс. и решил взыскать в доход государства вышеупомянутые средства", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Бывшие чиновники "Укрнафты" подозреваются в завладении 13,3 млрд грн, - НАБУ

Решение ВАКС может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного решения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
то офис бубаноида забороныв фамилии опрылюднюваты?
показать весь комментарий
05.09.2022 19:40 Ответить
Не на часі. То якби був хтось із команди папєоєдніків, то провідомили б ще до реєстрації події.
показать весь комментарий
05.09.2022 20:12 Ответить
та блін дістамли такими обєзлічєними новинами..так можна кожен день хоч по 20 корупціонерів викривати

країна повинна знати своїх хероїв
показать весь комментарий
05.09.2022 20:44 Ответить
а чому тільки один,

там через одного можна брати і стягувати необгрунтовані активи,
і в поліції і в митниці,

чиновник на лексусі на роботу їздить, накалядував
показать весь комментарий
05.09.2022 21:16 Ответить
А прізвище?
показать весь комментарий
05.09.2022 22:44 Ответить
 
 