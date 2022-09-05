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Антикорупційний суд конфіскував 3,3 млн грн в експосадовця Нацполіції, - САП

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суд

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими понад 3 млн грн активів колишнього заступника начальника департаменту Національної поліції України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"5 вересня 2022 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими понад 3 млн грн активів, що належать колишньому заступнику начальника Департаменту Національної поліції України", - йдеться у повідомленні.

За фактом декларування недостовірної інформації, було встановлено, що вищевказаний чиновник, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, протягом 2020-2021 років придбав необґрунтованих активів на загальну суму 3 287 49 грн.

"Своїм рішенням суд частково задовольнив позов прокурора, визнавши необґрунтованими активи у вигляді грошових коштів на суму 2 300 800 гривень та майже $35,5 тис. і вирішив стягнути в дохід держави вищезазначені кошти", - зазначається у повідомленні.

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Рішення ВАКС може бути оскаржено протягом 30 днів від дня складання повного рішення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Автор: Володимир Янченко
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то офис бубаноида забороныв фамилии опрылюднюваты?
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05.09.2022 19:40 Відповісти
Не на часі. То якби був хтось із команди папєоєдніків, то провідомили б ще до реєстрації події.
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05.09.2022 20:12 Відповісти
та блін дістамли такими обєзлічєними новинами..так можна кожен день хоч по 20 корупціонерів викривати

країна повинна знати своїх хероїв
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05.09.2022 20:44 Відповісти
а чому тільки один,

там через одного можна брати і стягувати необгрунтовані активи,
і в поліції і в митниці,

чиновник на лексусі на роботу їздить, накалядував
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05.09.2022 21:16 Відповісти
А прізвище?
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05.09.2022 22:44 Відповісти
 
 