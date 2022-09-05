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Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ по волейболу

Новости Цензор.НЕТ Спорт

волейбол

Мужская сборная Украины по волейболу впервые в своей истории сыграет в четвертьфинале чемпионата мира. Это право на первенстве-2022 "желто-синие" получили в поединке против команды Нидерландов, одержав сенсационную победу 3:0 (25:16, 25:19, 25:18).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OBOZREVATEL.

Как отмечается, подопечных Угиса Крастиньша считали аутсайдерами встречи. Ставки на победу "оранжевых" принимались с коэффициентом 1,33. А на успех наших соотечественников можно было поставить с котировкой 3,25.

Однако украинские волейболисты показали невероятный перформанс. Особенно замечательно нашей команде удался второй сет, в котором "желто-синие" шесть раз зарабатывали очки благодаря блоку.

Самым результативным в составе сборной Украины стал Василий Тупчий, набравший 14 очков. Отметку в 10 пунктов также перешагнули Юрий Семенюк (10), Илья Ковалев (12) и Олег Плотницкий (11).

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Далее в четвертьфинале подопечные Крастиньша сразятся со словенцами. Игра состоится в среду, 7 сентября.

Как сообщалось, для нашей команды это стало первым участием в мировом первенстве с 1998 года.
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Топ комментарии
+7
Вау! Це величезний успіх! Не пам"ятаю коли востаннє на Чемпіонатах світу ігрових видів спорту ми були у вісімці найсильніших.
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05.09.2022 20:26
+6
Це чому ж, прекрасний вид спорту, як на мене.
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05.09.2022 20:41
+4
Молодці. Вітання. Ще більше приємно, що Україна замінила рф на цьому чемпіонаті.
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05.09.2022 20:43
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Тупее волейбола, только касапский биатлон на танках...
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05.09.2022 20:24 Ответить
Це чому ж, прекрасний вид спорту, як на мене.
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05.09.2022 20:41 Ответить
Водки нет.
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05.09.2022 20:56 Ответить
Ти один в своїй тупості.
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05.09.2022 21:15 Ответить
Вау! Це величезний успіх! Не пам"ятаю коли востаннє на Чемпіонатах світу ігрових видів спорту ми були у вісімці найсильніших.
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05.09.2022 20:26 Ответить
Молодці. Вітання. Ще більше приємно, що Україна замінила рф на цьому чемпіонаті.
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05.09.2022 20:43 Ответить
Недоразвиті плутаються в двох кольорах в України прапор СИНЬО-ЖОВТИЙ, запамятайте це раз і на завжди.
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05.09.2022 22:04 Ответить
В Україні сьогодні поховали більше ста воїнів, орки відключили сьогодні Каховську ГЕС, сотні тисяч тюдей без світла.
Й ви гадаєте, що мені зараз болить спорт ?
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05.09.2022 22:06 Ответить
Спорт не на часі. можна обійтися без спорту. а не викидати великі гроші на участь у змаганнях. Ці кошти краще спрямувати на ЗСУ. а спортсмени можуть теж захищати Україну на фронті. а не на спортивних кортах.
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05.09.2022 23:30 Ответить
Бред!
Перемоги України - ней будуть на усіх фронтах !
А зависникам - - на... , услід за "російським воєним кораблем"
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06.09.2022 01:45 Ответить
 
 