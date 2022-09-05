Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ по волейболу

Мужская сборная Украины по волейболу впервые в своей истории сыграет в четвертьфинале чемпионата мира. Это право на первенстве-2022 "желто-синие" получили в поединке против команды Нидерландов, одержав сенсационную победу 3:0 (25:16, 25:19, 25:18).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OBOZREVATEL.

Как отмечается, подопечных Угиса Крастиньша считали аутсайдерами встречи. Ставки на победу "оранжевых" принимались с коэффициентом 1,33. А на успех наших соотечественников можно было поставить с котировкой 3,25.

Однако украинские волейболисты показали невероятный перформанс. Особенно замечательно нашей команде удался второй сет, в котором "желто-синие" шесть раз зарабатывали очки благодаря блоку.

Самым результативным в составе сборной Украины стал Василий Тупчий, набравший 14 очков. Отметку в 10 пунктов также перешагнули Юрий Семенюк (10), Илья Ковалев (12) и Олег Плотницкий (11).

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Далее в четвертьфинале подопечные Крастиньша сразятся со словенцами. Игра состоится в среду, 7 сентября.

Как сообщалось, для нашей команды это стало первым участием в мировом первенстве с 1998 года.