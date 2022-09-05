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Україна вперше в історії вийшла до чвертьфіналу ЧС із волейболу

Новини Цензор.НЕТ Спорт

волейбол

Чоловіча збірна України з волейболу вперше у своїй історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату світу. Це право на першості-2022 "жовто-сині" здобули у поєдинку проти команди Нідерландів, здобувши сенсаційну перемогу 3:0 (25:16, 25:19, 25:18).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на OBOZREVATEL.

Як зазначається, підопічних Угіса Крастіньша вважали аутсайдерами зустрічі. Ставки на перемогу помаранчевих приймали з коефіцієнтом 1,33. А на успіх наших співвітчизників можна було поставити із котируванням 3,25.

Однак українські волейболісти показали неймовірний перфоманс. Особливо чудово нашій команді вдався другий сет, в якому "жовто-сині" шість разів заробляли очки завдяки блоку.

Найрезультативнішим у складі збірної України став Василь Тупчій, який набрав 14 очок. Позначку в 10 пунктів також перейшли Юрій Семенюк (10), Ілля Ковальов (12) та Олег Плотницький (11).

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Далі у чвертьфіналі підопічні Крастіньша поборються зі словенцями. Гра відбудеться у середу, 7 вересня.

Як повідомлялося, для нашої команди це стало першою участю у світовій першості з 1998 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Вау! Це величезний успіх! Не пам"ятаю коли востаннє на Чемпіонатах світу ігрових видів спорту ми були у вісімці найсильніших.
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05.09.2022 20:26
+6
Це чому ж, прекрасний вид спорту, як на мене.
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05.09.2022 20:41
+4
Молодці. Вітання. Ще більше приємно, що Україна замінила рф на цьому чемпіонаті.
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05.09.2022 20:43
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Тупее волейбола, только касапский биатлон на танках...
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05.09.2022 20:24 Відповісти
Це чому ж, прекрасний вид спорту, як на мене.
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05.09.2022 20:41 Відповісти
Водки нет.
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05.09.2022 20:56 Відповісти
Ти один в своїй тупості.
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05.09.2022 21:15 Відповісти
Вау! Це величезний успіх! Не пам"ятаю коли востаннє на Чемпіонатах світу ігрових видів спорту ми були у вісімці найсильніших.
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05.09.2022 20:26 Відповісти
Молодці. Вітання. Ще більше приємно, що Україна замінила рф на цьому чемпіонаті.
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05.09.2022 20:43 Відповісти
Недоразвиті плутаються в двох кольорах в України прапор СИНЬО-ЖОВТИЙ, запамятайте це раз і на завжди.
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05.09.2022 22:04 Відповісти
В Україні сьогодні поховали більше ста воїнів, орки відключили сьогодні Каховську ГЕС, сотні тисяч тюдей без світла.
Й ви гадаєте, що мені зараз болить спорт ?
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05.09.2022 22:06 Відповісти
Спорт не на часі. можна обійтися без спорту. а не викидати великі гроші на участь у змаганнях. Ці кошти краще спрямувати на ЗСУ. а спортсмени можуть теж захищати Україну на фронті. а не на спортивних кортах.
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05.09.2022 23:30 Відповісти
Бред!
Перемоги України - ней будуть на усіх фронтах !
А зависникам - - на... , услід за "російським воєним кораблем"
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06.09.2022 01:45 Відповісти
 
 