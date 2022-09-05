РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4536 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
5 754 73
война (46696) плен (2353) Красный Крест (400) пленные (1831)

Красный Крест не может обеспечить безопасность пленных, - гендиректор Мардини

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

роберт,мардіні

В Международном комитете Красного Креста объяснили, почему не могут обеспечить безопасность украинских военнопленных, в том числе защитников "Азовстали" в Оленовке.

Генеральный директор МККК Роберт Мардини прокомментировал этот вопрос в интервью "Украинской правде. Жизнь", передает Цензор.НЕТ.

По словам Мардини, организация действительно зарегистрировала около 1800 покинувших "Азовсталь" комбатантов – это согласовали обе стороны.

"Мы зарегистрировали их с пониманием того, что сможем их посетить. Но не смогли... МККК не может гарантировать безопасность военнопленных. У нас нет армии, у нас нет оружия", – сказал Роберт Мардини.

По словам Мардини, безопасность военнопленных – это ответственность и подотчетность тех, кто их удерживает.

Читайте также: Из плена вернули почти 600 человек, среди них около 100 гражданских, остальные - военные, - Национальное информбюро

"Конечно, мы опустошены, когда знаем, что военнопленные погибают в следственном изоляторе то ли из-за отсутствия медицинской помощи, то ли из-за обстрела или атаки. Это неприемлемо".

Но мы не можем гарантировать безопасность, потому что нас там нет. Это ответственность сторон в соответствии с конвенциями, которые они приняли, подписали и ратифицировали", – говорит гендиректор МККК.

Напомним, украинским военным, которые до последнего обороняли Мариуполь, пришлось выйти из "Азовстали" и оказаться под контролем россиян. Украинцы надеялись, что безопасность военнопленных будет гарантировать, в частности, Международный Комитет Красного Креста, однако россияне устроили теракт в Оленовке и не предоставили списки погибших. К пленникам не допускают международные организации – представителям МККК дали возможность осмотреть лишь несколько сотен пленных "по обе стороны". Россия нарушает многочисленные обязательства, предусмотренные Женевской конвенцией. В то же время, гендиректор Мардини гарантировал, что они делают все возможное в переписке с РФ, чтобы иметь доступ к пленным.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+29
А НАХ ОН ВООБЩЕ НУЖЕН?
показать весь комментарий
05.09.2022 20:36
+21
главное, чтобы в африке пожрать было.
показать весь комментарий
05.09.2022 20:36
+16
накуй такі грантоєди потрібні, імпотентна організація як оон
показать весь комментарий
05.09.2022 20:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
главное, чтобы в африке пожрать было.
показать весь комментарий
05.09.2022 20:36 Ответить
А НАХ ОН ВООБЩЕ НУЖЕН?
показать весь комментарий
05.09.2022 20:36 Ответить
а чтобы взносы собирать
показать весь комментарий
05.09.2022 20:38 Ответить
а там написано в його статуті - допомагати..., і то за згодою сторін! Не вийде свої про@оби спихнути на приватну організацію, яка не можу виконувати такі функції, про які набрехали в ОПі. Як ще не додумалися взяти в посередники "Спортлото"?
показать весь комментарий
05.09.2022 21:25 Ответить
Вікіпедія тобі у допомогу - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0 Українську мову подужаєш? Від себе додам: так, ЧК - організація беззуба, але, якщо його відверто зневажати, то за нього "підпишуться" ДУЖЕ зубасті гравці.
показать весь комментарий
05.09.2022 22:20 Ответить
та я в кусе, ємоции иногда берут верх...............
показать весь комментарий
05.09.2022 23:07 Ответить
накуй такі грантоєди потрібні, імпотентна організація як оон
показать весь комментарий
05.09.2022 20:39 Ответить
Організація схожа на папу заримського: всі знають,але мало звертають увагу((
показать весь комментарий
05.09.2022 20:39 Ответить
То якої біди беретеся не за свою справу? Тут ще треба Боневтіка запитати як він взяв в гаранти кантору яка нічого не може гарантувати?!!!!
показать весь комментарий
05.09.2022 20:40 Ответить
А цікаво чи є серед полонених з ,, Азову,, євреї?. Мабуть нема . Бо тоді Боневтік рвав би собі на яйцях волосся
показать весь комментарий
05.09.2022 21:51 Ответить
разом з оон, обсе - ще одна непотрібна ху..я
показать весь комментарий
05.09.2022 20:41 Ответить
Ще й МАГАТЕ туди можна доплюсувати
показать весь комментарий
05.09.2022 20:51 Ответить
почулися голоси з ТЕРИТОРІЇ,де дуже ******* скакати на граблях,і у всіх своїх бідах винуватити інших,а ще вирішувати хто і на скільки корисний в світі))))
показать весь комментарий
05.09.2022 20:56 Ответить
Да кормить негров в Африке офигенная користь от этих организаций. Только вот тех денег которые в них осваивают эти чинуши через свой карман хватит не только Африку кормить но ещё пару континентов.
показать весь комментарий
05.09.2022 21:50 Ответить
так немає жодної міжнародної організації нормальної..яка б виконувала прописані статутом обов'язки
показать весь комментарий
05.09.2022 20:58 Ответить
бачите, Ви і Президент про це знав, що ці організації не вирішують ці питання і віддав під їх "контроль" і свою "контрольовану евакуацію" три тисячі найкращих. То діяв навмисно?
показать весь комментарий
05.09.2022 21:26 Ответить
Ваши варианты? Деблокада ядерными авианосцами? Так у нас их тоже нет, как и у этих организаций.
показать весь комментарий
05.09.2022 21:52 Ответить
мої варіанти були відкинуті у квітні 2019 року, коли проголосували за війну. А після цього пішли наслідки - нефінансування ракетних програм, розмінування Чонгару, відведення військ, перестати стріляти, здача півдня і Маріуполя.
показать весь комментарий
05.09.2022 22:18 Ответить
А без идиотизма можно? Война идёт с 2014г если вы почему-то не знали. Или Арестовича наслушались? Ну а остальную чушь вообще бред, когда было по другому? С 2014 только и были сопли о дипломатическом решении, ракетный щит, ещё при Турчинове угрозами зарубили ну а сказочную стену Яценюка и мины сбивающие ракеты и самолёты с остальными вундервафлями это все в фантазиях.
показать весь комментарий
06.09.2022 07:08 Ответить
"чи то через обстріл чи атаку" СУЧИЙ ПОТРОХ
показать весь комментарий
05.09.2022 20:42 Ответить
А нахер вы тогда нада?
показать весь комментарий
05.09.2022 20:44 Ответить
ну может шото и привезут - там где их не будут хотя бы словами угрожать, а так не опасно...( пора закрывать красный крест - оставлять волонтёров...крас.крест...больше не актуален...!
показать весь комментарий
05.09.2022 20:59 Ответить
Такие организации - попытка сделать хоть что-то в ситуации, когда почти ничего сделать нельзя. Захвативший пленных физически может сделать с ними все, что угодно - так было всегда и везде на протяжении веков. Красный крест - организация, пытающаяся взывать к милосердию воюющих сторон, ну, и пытаться как-то предотвращать наиболее вопиющую жестокость просто фактом своих посещений. Никакой власти над ситуацией у КК нет и быть не может.
показать весь комментарий
05.09.2022 21:05 Ответить
так на х* он нужен??!?!!
показать весь комментарий
05.09.2022 21:20 Ответить
Так Вам і написали, що вони самі створили свою організацію, щоб хоч якось допомогти, а не зобов'язані допомогти. Зобов'язаний був допомогти Президент і його величезна команда, а не спихувати свої про@оби на тих, хто ці проблеми в апріорі не має вирішувати.
показать весь комментарий
05.09.2022 21:30 Ответить
класс...бабло они гребут нехило, щоб хоч якось допомогти...
вы воообще представяете бюджет этой организации?!! Украина отдыхает.
показать весь комментарий
05.09.2022 21:33 Ответить
звичайно уявляю бюджет і допомогу цієї органзації Україні і іншим країнам, які цього потребують. Вони це збирають самі, так сказати пожертви. А Ви уявили скільки вєе "слуги" змародерили того, що вони передали?
показать весь комментарий
05.09.2022 21:44 Ответить
и красный крест смародерил. Еще и больше, по моим подсчетам.
показать весь комментарий
05.09.2022 21:56 Ответить
то можливо і так, але Ви не плутайте організацію "Червоний Хрест" і тих, хто там працює. Бо в кожній області є відділення ЧХ і там працююють наші люди і зашим менталітетом. То Ви за цих?
показать весь комментарий
05.09.2022 22:20 Ответить
ну....по вашей логике, и в ОПе не все уроды....
показать весь комментарий
05.09.2022 22:21 Ответить
Якби він не був потрібен, він би не проіснував з 1863 року. Йому б ніхто грошей не дав.
показать весь комментарий
05.09.2022 22:25 Ответить
оон тоже дают... ну и ?!
показать весь комментарий
05.09.2022 22:28 Ответить
Якщо "на пальцях" - це, як повітря, його помічаєш, коли його нема. Як би там не було, інтенсивність збройних конфліктів і гуманітарних проблем у світі, завдяки таким організаціям, значно знизилася.
показать весь комментарий
05.09.2022 22:39 Ответить
А хто може?
показать весь комментарий
05.09.2022 20:45 Ответить
Нахрен вы тогда нужны, импотенты, пилорамщики **********
показать весь комментарий
05.09.2022 20:48 Ответить
Бабло стригти бешенное, америкоси мільони жертвують через Червоний хрест
показать весь комментарий
05.09.2022 20:55 Ответить
Ви коли таке пишете, то хоч запитайте в Гусла, а то якось це все виглядає негарно і смішно. Міжнародний Комітет Червоного Хреста - приватна гуманітарна установа, яка була заснована Анрі Дюнаном в 1863 році в Женеві, Швейцарія.
показать весь комментарий
05.09.2022 21:32 Ответить
Він має на увазі що цей крєст смокче в ху.
показать весь комментарий
05.09.2022 21:37 Ответить
Якщо цей ЧХ смокче у пуйла, то навіщо віддавали пуйлу найкращих разом з цим ЧХ? Виходить по логіці, що і вони смокчуть у нього?
показать весь комментарий
05.09.2022 21:46 Ответить
є ще такий "карітас". на тих же розводняках харчується як і "червоний хрест".
показать весь комментарий
05.09.2022 20:49 Ответить
Скільки ж імпотентних нікчем розплодилося, які ні на що не здатні! ООН, ОБСЕ, Червоний хрест, Магате... Увесь світовий устрій можна викинути на смітник одним махом.
показать весь комментарий
05.09.2022 20:54 Ответить
Видать пока не было особо "горячо" (хотя как не было, пол мира в "огне") вот такие конторы и делали вид что типа работают,и никто их особо не дрюкал, как только запахло реально жареным - ВСЕ... Сдулись как шарик... (про красный крест не скажу, не знаю)но всегда думал что МЕГАТЕ любому мудаку по зубам могут дать(после Чернобыля, Фукусимы, и т.д. чего мы и не знаем) оказалось только языком.. А ООН так ваще родилось "мертвым" изначально, если такие как лапеногие могут весь свой срач в любой точке заблокировать и весь мир "сидить ровно на жопе" и только вздыхает!!!
показать весь комментарий
05.09.2022 21:07 Ответить
Де італійці там постійно корупція))
показать весь комментарий
05.09.2022 20:54 Ответить
АНАКОЙХЄР тоді цей "красний крєст" потрібен??? Щоб його чинуші могли криваве москальське бабло жерти та свої бл@цькі оченята заплющувати на військові злочини москальскої сволоти в Оленівці? В Бучі? В Маріуполі? В Чернігівській та Харківсткій областях? На Донбасі та на Херсонщині??? Начорта весь цей кривавий цирк з тими "красними крєстамі"? Якщо вони реально гівна варті??? Бо зараз це просто розпальцьований порожній звук, ублюдочне НІЩО!!! а не той "червоний хрест", як він мав би бути...
показать весь комментарий
05.09.2022 20:55 Ответить
ООН, ЄС,ЄСПЧ,ПАРЄ,ОБСЄ, Червоний Хрест, барелі, підерляйнени... - *******, котра паразитує на наших податках , топчеться на наших кістках і крові і смакує наше горе.
Пропоную заснувати ще одну організацію - ОЗОС - Організацію Занепокоєних, Обурених і Стурбованих.
показать весь комментарий
05.09.2022 20:59 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2022 21:00 Ответить
міжнародні піз*даболи .... пам'ятаю як в 90сті від червоного хреста за одинокими старими доглядали а потім квартири з молотка пускали ото діло було... теж без гарантій зато прибутково...
показать весь комментарий
05.09.2022 21:03 Ответить
А Червоний Хрест нічого не обіцяв Зелі. То він ςπιξдів як завжди.
показать весь комментарий
05.09.2022 21:06 Ответить
зато не устают мазу десятилетиями тянуть за стадо северо-восточное..
показать весь комментарий
05.09.2022 21:07 Ответить
Міжнародний Комітет Червоного Хреста - приватна гуманітарна установа, яка була заснована Анрі Дюнаном в 1863 році в Женеві, Швейцарія.В офіційних документах МКЧХ значиться, що: "Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) є неупередженою, нейтральною та незалежною організацією, чия самостійна гуманітарна місія полягає в захисті життя та гідності жертв війни та ситуацій внутрішнього насильства та надання їм допомоги". МКЧХ також проводить та координує міжнародне співробітництво щодо промоутування та зміцнення гуманітарного права та універсальних гуманітарних принципів. Основними завданнями Комітету, які випливають з Женевських конвенцій та власних статутів, є:Стежити за дотриманням протиборчими сторонами Женевських конвенцій. Організовувати медичний догляд та догляд за пораненими на полі боюКонтролювати поводження з військовополоненими та впливати на покращення їхнього стану шляхом конфіденційного діалогу з відповідними органами. Допомагати в пошуку зниклих безвісти.Забезпечувати захист цивільного населення. Діяти як нейтральний посередник між сторонами конфлікту.
Як ця організація може визволити з полону наших військовополонених, яких туди здав сам Президент?Що у ЧХ є своя армія і поліція? Ні. Вони діють в рамках міжнародного права і за згодою сторін. А що московія(росія) виконує міжнародні норми права? Московія(росія) дала свою згоду? Ні. Вона їх допустила тільки як свідків здачі 3-х тисяч в полон, щоб ще більше принизити найкращих синів і дочок України.
показать весь комментарий
05.09.2022 21:15 Ответить
гнать эту организацию в шею!!!
показать весь комментарий
05.09.2022 21:22 Ответить
так гоніть, а прямі питання до того, хто здав на каторгу, муки, смерть найкращих. Забудьте про Червоний Хоест, бо вони цим не можуть займатися. Вони можуть допомогти тільки в разі згоди обох сторін. То Ви думаєте сотням штатних і позаштатних радників Президента і єрмака цього не було відомо? Було відомо і вони про це знали. Вони і знали, що вам можна навішати і ви в це повірите, бо в Голобородьку і його лісапед у 2019 році повірили?
показать весь комментарий
05.09.2022 21:36 Ответить
чем отличается это г*но-организация берущая деньги (и какие!!) ни за что, - от нашего правительства??? обое-рябое.
показать весь комментарий
05.09.2022 21:45 Ответить
а в кого вони беруть гроші і для чого? Ви їм платили? Я думаю, що Вам і інщим відомо, що в ЧХ, як і в ОБСЕ дуже багато працює спецслужбістів Засрашки, то навіщо так зробили? Мабуть було безвихідне положення з самого початку і вирішили діяти так, щоб спасти свої дупи, а на когось перекласти відповідальність.
показать весь комментарий
05.09.2022 21:49 Ответить
у меня знакомые с ЕС дебилы, заплатили. Перевели сумасшедшую сумму. Просто прос*ли....
так что не чешите мне про красный крест. Г*но редчайшее....
показать весь комментарий
05.09.2022 21:55 Ответить
Якзо Червоний Хрест лайно найрідке, то навіщо Президент рідключив їх до здачі в полог і на смерть наших найкращих? Чому у Вас претензії до ЧХ, а не до Президента?
показать весь комментарий
05.09.2022 22:22 Ответить
для тех кто в танке. Я написал - обое рябое. Оба мудаки.
показать весь комментарий
05.09.2022 22:29 Ответить
Есть прямолинейная логика. Дважды два---четыре. Всё--точка. Самый лучший красный крест---это ЯО у государства. Обратите внимание на простейшую статистику. Меньше всего пленных у тех государств, которые имеют ЯО. Вернее не долго они в плену сидят. Всё остальное наглое враньё.
показать весь комментарий
05.09.2022 21:31 Ответить
Кто попал в плен раненым и без сознания, тех я могу еще понять, а если сдали оружие врагу (а не погибли сражаясь до последнего), то это трусость и дезертирство! Свободные люди не сдаются в РАБСТВО на милость победителей, а предпочитают умереть в бою, поэтому РАБОВ мне не жаль!
показать весь комментарий
05.09.2022 21:31 Ответить
а вони і не здавались. Верховний Головнокомандувач провів "кронтрольовану евакуацію". У всякому разі він так сказав, а фактично здав їх на смерть і муки.
показать весь комментарий
05.09.2022 21:51 Ответить
Там было не совсем так. "Азов" решил защищать Мариуполь до последнего, не смотря на провальную стратегическую обстановку на фронтах и нерешительность высшего политического руководства Украины (ну, раз решили так надо было выполнить взятые на себя обязательства, одно дело "в грудь кулаками бить", а другое реально выполнить). Тут вина обоюдная и руководства страны (в тупости и трусости) и "Азова" (в самоуверености)!
показать весь комментарий
05.09.2022 22:03 Ответить
но есть у меня еще и мысль, что высшее политическое руководство боится добровольцев еще больше, чем кремлевские орки (так как после войны боятся потерять власть, вооруженный народ - это не послушное стадо баранов, а сила с которой невозможно не считаться)!
показать весь комментарий
05.09.2022 22:08 Ответить
Червоний хрест, то така сама, як і інші ******* організації. Але як червоний хрест може гарантувати щось? Як він може змусити москалів до чогось?
показать весь комментарий
05.09.2022 22:33 Ответить
Червоний хрест - як всесвітня міжнародна організація , яка виступала одним з гарантом ....
Має визнати ПідаРашу - як країну - не виконуючу міжнародні договори та зобов"язання !
 І регулярно

Тільки за 30 ... років - з Україною - скільки договорів (включаючи і Будапештский ... і Мінські -Пороха домовленості ) - було нагло порушено

Признання на міжнародному рівні - Росії , як країни недоговороздатної - це буде !

Рано чи пізно ... Ліпше - поскоріше !
показать весь комментарий
06.09.2022 02:07 Ответить
Ви так і не написали, як саме ця організація, може щось гарантувати і як москалів змусити, щось виконувати?
показать весь комментарий
06.09.2022 04:14 Ответить
За то кормить восемь лет сепаров можем.
показать весь комментарий
05.09.2022 23:17 Ответить
ото ціна всіх ваших понтів - воно нічого не може, бо в нього НЕМА АРМії ТА ЗБРОї
ви збагнули шо нам треба? АРМіЮ ТА ЗБРОЮ! АРМіЮ ТА ЗБРОЮ
показать весь комментарий
06.09.2022 00:54 Ответить
 
 