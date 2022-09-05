Красный Крест не может обеспечить безопасность пленных, - гендиректор Мардини

В Международном комитете Красного Креста объяснили, почему не могут обеспечить безопасность украинских военнопленных, в том числе защитников "Азовстали" в Оленовке.

Генеральный директор МККК Роберт Мардини прокомментировал этот вопрос в интервью "Украинской правде. Жизнь", передает Цензор.НЕТ.

По словам Мардини, организация действительно зарегистрировала около 1800 покинувших "Азовсталь" комбатантов – это согласовали обе стороны.

"Мы зарегистрировали их с пониманием того, что сможем их посетить. Но не смогли... МККК не может гарантировать безопасность военнопленных. У нас нет армии, у нас нет оружия", – сказал Роберт Мардини.

По словам Мардини, безопасность военнопленных – это ответственность и подотчетность тех, кто их удерживает.

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"Конечно, мы опустошены, когда знаем, что военнопленные погибают в следственном изоляторе то ли из-за отсутствия медицинской помощи, то ли из-за обстрела или атаки. Это неприемлемо".

Но мы не можем гарантировать безопасность, потому что нас там нет. Это ответственность сторон в соответствии с конвенциями, которые они приняли, подписали и ратифицировали", – говорит гендиректор МККК.

Напомним, украинским военным, которые до последнего обороняли Мариуполь, пришлось выйти из "Азовстали" и оказаться под контролем россиян. Украинцы надеялись, что безопасность военнопленных будет гарантировать, в частности, Международный Комитет Красного Креста, однако россияне устроили теракт в Оленовке и не предоставили списки погибших. К пленникам не допускают международные организации – представителям МККК дали возможность осмотреть лишь несколько сотен пленных "по обе стороны". Россия нарушает многочисленные обязательства, предусмотренные Женевской конвенцией. В то же время, гендиректор Мардини гарантировал, что они делают все возможное в переписке с РФ, чтобы иметь доступ к пленным.