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Червоний Хрест не може гарантувати безпеку полонених, - гендиректор Мардіні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

роберт,мардіні

У Міжнародному Комітеті Червоного Хреста пояснили, чому не можуть гарантувати безпеку українських військовополонених, зокрема захисників "Азовсталі" в Оленівці.

Генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні прокоментував це питання в інтерв’ю "Українській правді. Життя", передає Цензор.НЕТ.

За словами Мардіні, організація дійсно зареєструвала близько 1800 комбатантів, які покинули "Азовсталь" – це узгодили обидві сторони.

"Ми зареєстрували їх з розумінням того, що зможемо їх відвідати. Але не змогли... МКЧХ не може гарантувати безпеку військовополонених. У нас немає армії, ми не маємо зброї", – сказав Роберт Мардіні.

За словами Мардіні, безпека військовополонених – це відповідальність та підзвітність тих, хто їх утримує.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо війна затягнеться, обсяги фіндопомоги Україні можуть знизитися, - гендиректор Червоного Хреста Мардіні

"Звичайно, ми спустошені, коли знаємо, що військовополонені гинуть у слідчому ізоляторі, чи то через відсутність медичної допомоги, чи то через обстріл чи атаку. Це неприйнятно.

Але ми не можемо гарантувати безпеку, бо нас там немає. Це відповідальність сторін відповідно до конвенцій, які вони ухвалили, підписали та ратифікували", – каже гендиректор МКЧХ.

Нагадаємо, українським військовим, які до останнього обороняли Маріуполь, довелося вийти з "Азовсталі" та опинитись під контролем росіян. Українці сподівалися, що безпеку військовополонених гарантуватиме зокрема Міжнародний Комітет Червоного Хреста, однак росіяни влаштували теракт в Оленівці та не надали списки загиблих. До полонених не допускають міжнародні організації – представникам МКЧХ дали можливість оглянути лише кілька сотень полонених "по обидві сторони". Росія порушує численні зобов'язання, передбачені Женевською конвенцією. Водночас гендиректор Мардіні гарантував, що вони роблять усе можливе у листуванні з РФ, аби мати доступ до полонених.
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Топ коментарі
+29
А НАХ ОН ВООБЩЕ НУЖЕН?
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05.09.2022 20:36
+21
главное, чтобы в африке пожрать было.
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05.09.2022 20:36
+16
накуй такі грантоєди потрібні, імпотентна організація як оон
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05.09.2022 20:39
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главное, чтобы в африке пожрать было.
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05.09.2022 20:36 Відповісти
А НАХ ОН ВООБЩЕ НУЖЕН?
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05.09.2022 20:36 Відповісти
а чтобы взносы собирать
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05.09.2022 20:38 Відповісти
а там написано в його статуті - допомагати..., і то за згодою сторін! Не вийде свої про@оби спихнути на приватну організацію, яка не можу виконувати такі функції, про які набрехали в ОПі. Як ще не додумалися взяти в посередники "Спортлото"?
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05.09.2022 21:25 Відповісти
Вікіпедія тобі у допомогу - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0 Українську мову подужаєш? Від себе додам: так, ЧК - організація беззуба, але, якщо його відверто зневажати, то за нього "підпишуться" ДУЖЕ зубасті гравці.
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05.09.2022 22:20 Відповісти
та я в кусе, ємоции иногда берут верх...............
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05.09.2022 23:07 Відповісти
накуй такі грантоєди потрібні, імпотентна організація як оон
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05.09.2022 20:39 Відповісти
Організація схожа на папу заримського: всі знають,але мало звертають увагу((
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05.09.2022 20:39 Відповісти
То якої біди беретеся не за свою справу? Тут ще треба Боневтіка запитати як він взяв в гаранти кантору яка нічого не може гарантувати?!!!!
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05.09.2022 20:40 Відповісти
А цікаво чи є серед полонених з ,, Азову,, євреї?. Мабуть нема . Бо тоді Боневтік рвав би собі на яйцях волосся
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05.09.2022 21:51 Відповісти
разом з оон, обсе - ще одна непотрібна ху..я
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05.09.2022 20:41 Відповісти
Ще й МАГАТЕ туди можна доплюсувати
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05.09.2022 20:51 Відповісти
почулися голоси з ТЕРИТОРІЇ,де дуже ******* скакати на граблях,і у всіх своїх бідах винуватити інших,а ще вирішувати хто і на скільки корисний в світі))))
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05.09.2022 20:56 Відповісти
Да кормить негров в Африке офигенная користь от этих организаций. Только вот тех денег которые в них осваивают эти чинуши через свой карман хватит не только Африку кормить но ещё пару континентов.
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05.09.2022 21:50 Відповісти
так немає жодної міжнародної організації нормальної..яка б виконувала прописані статутом обов'язки
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05.09.2022 20:58 Відповісти
бачите, Ви і Президент про це знав, що ці організації не вирішують ці питання і віддав під їх "контроль" і свою "контрольовану евакуацію" три тисячі найкращих. То діяв навмисно?
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05.09.2022 21:26 Відповісти
Ваши варианты? Деблокада ядерными авианосцами? Так у нас их тоже нет, как и у этих организаций.
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05.09.2022 21:52 Відповісти
мої варіанти були відкинуті у квітні 2019 року, коли проголосували за війну. А після цього пішли наслідки - нефінансування ракетних програм, розмінування Чонгару, відведення військ, перестати стріляти, здача півдня і Маріуполя.
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05.09.2022 22:18 Відповісти
А без идиотизма можно? Война идёт с 2014г если вы почему-то не знали. Или Арестовича наслушались? Ну а остальную чушь вообще бред, когда было по другому? С 2014 только и были сопли о дипломатическом решении, ракетный щит, ещё при Турчинове угрозами зарубили ну а сказочную стену Яценюка и мины сбивающие ракеты и самолёты с остальными вундервафлями это все в фантазиях.
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06.09.2022 07:08 Відповісти
"чи то через обстріл чи атаку" СУЧИЙ ПОТРОХ
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05.09.2022 20:42 Відповісти
А нахер вы тогда нада?
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05.09.2022 20:44 Відповісти
ну может шото и привезут - там где их не будут хотя бы словами угрожать, а так не опасно...( пора закрывать красный крест - оставлять волонтёров...крас.крест...больше не актуален...!
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05.09.2022 20:59 Відповісти
Такие организации - попытка сделать хоть что-то в ситуации, когда почти ничего сделать нельзя. Захвативший пленных физически может сделать с ними все, что угодно - так было всегда и везде на протяжении веков. Красный крест - организация, пытающаяся взывать к милосердию воюющих сторон, ну, и пытаться как-то предотвращать наиболее вопиющую жестокость просто фактом своих посещений. Никакой власти над ситуацией у КК нет и быть не может.
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05.09.2022 21:05 Відповісти
так на х* он нужен??!?!!
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05.09.2022 21:20 Відповісти
Так Вам і написали, що вони самі створили свою організацію, щоб хоч якось допомогти, а не зобов'язані допомогти. Зобов'язаний був допомогти Президент і його величезна команда, а не спихувати свої про@оби на тих, хто ці проблеми в апріорі не має вирішувати.
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05.09.2022 21:30 Відповісти
класс...бабло они гребут нехило, щоб хоч якось допомогти...
вы воообще представяете бюджет этой организации?!! Украина отдыхает.
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05.09.2022 21:33 Відповісти
звичайно уявляю бюджет і допомогу цієї органзації Україні і іншим країнам, які цього потребують. Вони це збирають самі, так сказати пожертви. А Ви уявили скільки вєе "слуги" змародерили того, що вони передали?
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05.09.2022 21:44 Відповісти
и красный крест смародерил. Еще и больше, по моим подсчетам.
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05.09.2022 21:56 Відповісти
то можливо і так, але Ви не плутайте організацію "Червоний Хрест" і тих, хто там працює. Бо в кожній області є відділення ЧХ і там працююють наші люди і зашим менталітетом. То Ви за цих?
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05.09.2022 22:20 Відповісти
ну....по вашей логике, и в ОПе не все уроды....
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05.09.2022 22:21 Відповісти
Якби він не був потрібен, він би не проіснував з 1863 року. Йому б ніхто грошей не дав.
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05.09.2022 22:25 Відповісти
оон тоже дают... ну и ?!
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05.09.2022 22:28 Відповісти
Якщо "на пальцях" - це, як повітря, його помічаєш, коли його нема. Як би там не було, інтенсивність збройних конфліктів і гуманітарних проблем у світі, завдяки таким організаціям, значно знизилася.
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05.09.2022 22:39 Відповісти
А хто може?
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05.09.2022 20:45 Відповісти
Нахрен вы тогда нужны, импотенты, пилорамщики **********
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05.09.2022 20:48 Відповісти
Бабло стригти бешенное, америкоси мільони жертвують через Червоний хрест
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05.09.2022 20:55 Відповісти
Ви коли таке пишете, то хоч запитайте в Гусла, а то якось це все виглядає негарно і смішно. Міжнародний Комітет Червоного Хреста - приватна гуманітарна установа, яка була заснована Анрі Дюнаном в 1863 році в Женеві, Швейцарія.
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05.09.2022 21:32 Відповісти
Він має на увазі що цей крєст смокче в ху.
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05.09.2022 21:37 Відповісти
Якщо цей ЧХ смокче у пуйла, то навіщо віддавали пуйлу найкращих разом з цим ЧХ? Виходить по логіці, що і вони смокчуть у нього?
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05.09.2022 21:46 Відповісти
є ще такий "карітас". на тих же розводняках харчується як і "червоний хрест".
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05.09.2022 20:49 Відповісти
Скільки ж імпотентних нікчем розплодилося, які ні на що не здатні! ООН, ОБСЕ, Червоний хрест, Магате... Увесь світовий устрій можна викинути на смітник одним махом.
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05.09.2022 20:54 Відповісти
Видать пока не было особо "горячо" (хотя как не было, пол мира в "огне") вот такие конторы и делали вид что типа работают,и никто их особо не дрюкал, как только запахло реально жареным - ВСЕ... Сдулись как шарик... (про красный крест не скажу, не знаю)но всегда думал что МЕГАТЕ любому мудаку по зубам могут дать(после Чернобыля, Фукусимы, и т.д. чего мы и не знаем) оказалось только языком.. А ООН так ваще родилось "мертвым" изначально, если такие как лапеногие могут весь свой срач в любой точке заблокировать и весь мир "сидить ровно на жопе" и только вздыхает!!!
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05.09.2022 21:07 Відповісти
Де італійці там постійно корупція))
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05.09.2022 20:54 Відповісти
АНАКОЙХЄР тоді цей "красний крєст" потрібен??? Щоб його чинуші могли криваве москальське бабло жерти та свої бл@цькі оченята заплющувати на військові злочини москальскої сволоти в Оленівці? В Бучі? В Маріуполі? В Чернігівській та Харківсткій областях? На Донбасі та на Херсонщині??? Начорта весь цей кривавий цирк з тими "красними крєстамі"? Якщо вони реально гівна варті??? Бо зараз це просто розпальцьований порожній звук, ублюдочне НІЩО!!! а не той "червоний хрест", як він мав би бути...
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05.09.2022 20:55 Відповісти
ООН, ЄС,ЄСПЧ,ПАРЄ,ОБСЄ, Червоний Хрест, барелі, підерляйнени... - *******, котра паразитує на наших податках , топчеться на наших кістках і крові і смакує наше горе.
Пропоную заснувати ще одну організацію - ОЗОС - Організацію Занепокоєних, Обурених і Стурбованих.
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05.09.2022 20:59 Відповісти
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05.09.2022 21:00 Відповісти
міжнародні піз*даболи .... пам'ятаю як в 90сті від червоного хреста за одинокими старими доглядали а потім квартири з молотка пускали ото діло було... теж без гарантій зато прибутково...
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05.09.2022 21:03 Відповісти
А Червоний Хрест нічого не обіцяв Зелі. То він ςπιξдів як завжди.
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05.09.2022 21:06 Відповісти
зато не устают мазу десятилетиями тянуть за стадо северо-восточное..
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05.09.2022 21:07 Відповісти
Міжнародний Комітет Червоного Хреста - приватна гуманітарна установа, яка була заснована Анрі Дюнаном в 1863 році в Женеві, Швейцарія.В офіційних документах МКЧХ значиться, що: "Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) є неупередженою, нейтральною та незалежною організацією, чия самостійна гуманітарна місія полягає в захисті життя та гідності жертв війни та ситуацій внутрішнього насильства та надання їм допомоги". МКЧХ також проводить та координує міжнародне співробітництво щодо промоутування та зміцнення гуманітарного права та універсальних гуманітарних принципів. Основними завданнями Комітету, які випливають з Женевських конвенцій та власних статутів, є:Стежити за дотриманням протиборчими сторонами Женевських конвенцій. Організовувати медичний догляд та догляд за пораненими на полі боюКонтролювати поводження з військовополоненими та впливати на покращення їхнього стану шляхом конфіденційного діалогу з відповідними органами. Допомагати в пошуку зниклих безвісти.Забезпечувати захист цивільного населення. Діяти як нейтральний посередник між сторонами конфлікту.
Як ця організація може визволити з полону наших військовополонених, яких туди здав сам Президент?Що у ЧХ є своя армія і поліція? Ні. Вони діють в рамках міжнародного права і за згодою сторін. А що московія(росія) виконує міжнародні норми права? Московія(росія) дала свою згоду? Ні. Вона їх допустила тільки як свідків здачі 3-х тисяч в полон, щоб ще більше принизити найкращих синів і дочок України.
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05.09.2022 21:15 Відповісти
гнать эту организацию в шею!!!
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05.09.2022 21:22 Відповісти
так гоніть, а прямі питання до того, хто здав на каторгу, муки, смерть найкращих. Забудьте про Червоний Хоест, бо вони цим не можуть займатися. Вони можуть допомогти тільки в разі згоди обох сторін. То Ви думаєте сотням штатних і позаштатних радників Президента і єрмака цього не було відомо? Було відомо і вони про це знали. Вони і знали, що вам можна навішати і ви в це повірите, бо в Голобородьку і його лісапед у 2019 році повірили?
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05.09.2022 21:36 Відповісти
чем отличается это г*но-организация берущая деньги (и какие!!) ни за что, - от нашего правительства??? обое-рябое.
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05.09.2022 21:45 Відповісти
а в кого вони беруть гроші і для чого? Ви їм платили? Я думаю, що Вам і інщим відомо, що в ЧХ, як і в ОБСЕ дуже багато працює спецслужбістів Засрашки, то навіщо так зробили? Мабуть було безвихідне положення з самого початку і вирішили діяти так, щоб спасти свої дупи, а на когось перекласти відповідальність.
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05.09.2022 21:49 Відповісти
у меня знакомые с ЕС дебилы, заплатили. Перевели сумасшедшую сумму. Просто прос*ли....
так что не чешите мне про красный крест. Г*но редчайшее....
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05.09.2022 21:55 Відповісти
Якзо Червоний Хрест лайно найрідке, то навіщо Президент рідключив їх до здачі в полог і на смерть наших найкращих? Чому у Вас претензії до ЧХ, а не до Президента?
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05.09.2022 22:22 Відповісти
для тех кто в танке. Я написал - обое рябое. Оба мудаки.
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05.09.2022 22:29 Відповісти
Есть прямолинейная логика. Дважды два---четыре. Всё--точка. Самый лучший красный крест---это ЯО у государства. Обратите внимание на простейшую статистику. Меньше всего пленных у тех государств, которые имеют ЯО. Вернее не долго они в плену сидят. Всё остальное наглое враньё.
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05.09.2022 21:31 Відповісти
Кто попал в плен раненым и без сознания, тех я могу еще понять, а если сдали оружие врагу (а не погибли сражаясь до последнего), то это трусость и дезертирство! Свободные люди не сдаются в РАБСТВО на милость победителей, а предпочитают умереть в бою, поэтому РАБОВ мне не жаль!
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05.09.2022 21:31 Відповісти
а вони і не здавались. Верховний Головнокомандувач провів "кронтрольовану евакуацію". У всякому разі він так сказав, а фактично здав їх на смерть і муки.
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05.09.2022 21:51 Відповісти
Там было не совсем так. "Азов" решил защищать Мариуполь до последнего, не смотря на провальную стратегическую обстановку на фронтах и нерешительность высшего политического руководства Украины (ну, раз решили так надо было выполнить взятые на себя обязательства, одно дело "в грудь кулаками бить", а другое реально выполнить). Тут вина обоюдная и руководства страны (в тупости и трусости) и "Азова" (в самоуверености)!
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05.09.2022 22:03 Відповісти
но есть у меня еще и мысль, что высшее политическое руководство боится добровольцев еще больше, чем кремлевские орки (так как после войны боятся потерять власть, вооруженный народ - это не послушное стадо баранов, а сила с которой невозможно не считаться)!
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05.09.2022 22:08 Відповісти
Червоний хрест, то така сама, як і інші ******* організації. Але як червоний хрест може гарантувати щось? Як він може змусити москалів до чогось?
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05.09.2022 22:33 Відповісти
Червоний хрест - як всесвітня міжнародна організація , яка виступала одним з гарантом ....
Має визнати ПідаРашу - як країну - не виконуючу міжнародні договори та зобов"язання !
 І регулярно

Тільки за 30 ... років - з Україною - скільки договорів (включаючи і Будапештский ... і Мінські -Пороха домовленості ) - було нагло порушено

Признання на міжнародному рівні - Росії , як країни недоговороздатної - це буде !

Рано чи пізно ... Ліпше - поскоріше !
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06.09.2022 02:07 Відповісти
Ви так і не написали, як саме ця організація, може щось гарантувати і як москалів змусити, щось виконувати?
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06.09.2022 04:14 Відповісти
За то кормить восемь лет сепаров можем.
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05.09.2022 23:17 Відповісти
ото ціна всіх ваших понтів - воно нічого не може, бо в нього НЕМА АРМії ТА ЗБРОї
ви збагнули шо нам треба? АРМіЮ ТА ЗБРОЮ! АРМіЮ ТА ЗБРОЮ
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06.09.2022 00:54 Відповісти
 
 