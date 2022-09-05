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Макрон выступил за вывод российских войск с территории ЗАЭС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Россия должна вывести свои войска с территории Запорожской атомной электростанции, так как это единственный способ обеспечить безопасность на ядерном объекте.

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Во время телефонного разговора, который длился почти полтора часа, Макрон и Зеленский обсуждали в том числе ситуацию на Запорожской АЭС и визит миссии МАГАТЭ.

Макрон заявил о настоятельной необходимости обеспечения безопасности и сохранности ядерных установок, что, как он подчеркнул, возможно только путем вывода российских войск. Он также подтвердил свою решимость уважать суверенитет Украины над ЗАЭС.

Французский лидер также заявил о решимости противодействовать расколу мира перед последствиями войны и под влиянием манипулирования информацией со стороны России.

Читайте также: Зеленский и Макрон проговорили более полутора часов: о ситуации на фронте, МАГАТЭ и Запорожской АЭС
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Топ комментарии
+7
Чувак не на шутку разошёлся. Даже расходился.
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05.09.2022 21:31
+6
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05.09.2022 21:37
+5
дарма виступив,
завтра зламається кацапська труба з газом до франції
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05.09.2022 21:31
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Чувак не на шутку разошёлся. Даже расходился.
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05.09.2022 21:31 Ответить
дарма виступив,
завтра зламається кацапська труба з газом до франції
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05.09.2022 21:31 Ответить
Макрон виступив за виведення російських військ із території ЗАЕС
===============
куди виступив?
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05.09.2022 21:50 Ответить
и погремуха теперь у макрона - "решительный"...
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05.09.2022 21:33 Ответить
"отважный"
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05.09.2022 22:25 Ответить
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05.09.2022 21:37 Ответить
" росiя мае вивести своi вiйська"... кацапи нiколи самi цього не зроблять, тiлькi хаймарси змогуть це зробити...
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05.09.2022 21:39 Ответить
Европа будет сосать, сказало пуйло, отключивв запорожскую, каховскую и нефтебазы в Кривом Рогу, и получит ядерный пепел. Так что цивилизованный мир должен создать военную антитеррористическую миссию по вышвыриванию оккупанта за.
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05.09.2022 21:39 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/144908
Заборона надання громадянства поплічнику путіна Невзорову О.Г.

Подпишите петицию, 3 дня осталось и 315 голосов еще надо
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05.09.2022 21:56 Ответить
Что, рашисткая гнида, ведешь борьбу с журналистом, который информационно мочит путлера и завершает каждый свой блог словами "Слава Украине!" ? Лучше у таких как ты гражданство отнять.
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05.09.2022 22:09 Ответить
Гіркін теж мочит путлера...
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05.09.2022 22:23 Ответить
Но в отличии от Невзорова не завершает каждый свой блог словами "Слава Украине!".
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05.09.2022 22:38 Ответить
И в отличии от невзорова не был советником путина
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06.09.2022 16:55 Ответить
Невзоров никогда не был советником Путина.
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06.09.2022 19:32 Ответить
*доверенным лицом
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06.09.2022 19:34 Ответить
В 2012, до Крымнаша.
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06.09.2022 19:40 Ответить
раньше самый короткий анекдот был партия - ум, честь и совесть нашей эпохи, а теперь невзоров- журналист
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06.09.2022 16:57 Ответить
А какая связь между нахождением там российских войск и безопасностью станции? Если они собираются её взорвать, то безопаснее это сделать дистанционно, а не фантастическим самоподрывом. Но это если рассуждать в русле уничтожения.
А вот если рассуждать здраво и наконец-то признать, что их армия там для отрезания Украины от энергии, то всё становится на свои места
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05.09.2022 21:59 Ответить
Макронові треба не вмовляти їх покинути АЕС, бо це марно. А просто надавати більше зброї Україні. Без зайвих слів.
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05.09.2022 22:04 Ответить
Как всегда, вовремя.
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05.09.2022 21:59 Ответить
І, кому, та **** французська заявила?
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05.09.2022 22:02 Ответить
Макрону і Ко пора зрозуміти,що на )(уйла не варто тратити час. Допомагай ЗСУ. Тільки ЗСУ здатні впливати на свинособаку.
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05.09.2022 22:03 Ответить
Наш тренер Макрон - сама уверенность. Скажет - как отрежет (с).
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05.09.2022 22:06 Ответить
эврика! молодец макрон! свежо и креативно.....
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05.09.2022 22:08 Ответить
Ага, а если он завтра позвонит ***** и после двухчасового "секса по телефону" каких нам тогда ждать заявлений!??
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05.09.2022 22:13 Ответить
Макрону , абы , пи*деть по больше , умняк залепил, я все понял , так быстро выведите войска Влад-путиня ..
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05.09.2022 22:24 Ответить
Мне кажется, что мистер Резиновая Жопа все это уже где-то слышал
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06.09.2022 08:39 Ответить
 
 