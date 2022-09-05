Макрон выступил за вывод российских войск с территории ЗАЭС
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Президент Франции Эмманюэль Макрон во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Россия должна вывести свои войска с территории Запорожской атомной электростанции, так как это единственный способ обеспечить безопасность на ядерном объекте.
Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Во время телефонного разговора, который длился почти полтора часа, Макрон и Зеленский обсуждали в том числе ситуацию на Запорожской АЭС и визит миссии МАГАТЭ.
Макрон заявил о настоятельной необходимости обеспечения безопасности и сохранности ядерных установок, что, как он подчеркнул, возможно только путем вывода российских войск. Он также подтвердил свою решимость уважать суверенитет Украины над ЗАЭС.
Французский лидер также заявил о решимости противодействовать расколу мира перед последствиями войны и под влиянием манипулирования информацией со стороны России.
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завтра зламається кацапська труба з газом до франції
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куди виступив?
Заборона надання громадянства поплічнику путіна Невзорову О.Г.
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А вот если рассуждать здраво и наконец-то признать, что их армия там для отрезания Украины от энергии, то всё становится на свои места
тренерМакрон - сама уверенность. Скажет - как отрежет (с).