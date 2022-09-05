Макрон виступив за виведення російських військ із території ЗАЕС

Президент Франції Емманюель Макрон під час сьогоднішньої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Росія має вивести свої війська з території Запорізької атомної електростанції, оскільки це єдиний спосіб забезпечити безпеку на ядерному об’єкті.

Про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Під час телефонної розмови, що тривала майже півтори години, Макрон та Зеленський обговорювали зокрема ситуацію на Запорізькій АЕС та візит місії МАГАТЕ.

Макрон заявив про нагальну необхідність забезпечення безпеки та збереження ядерних установок, що, як він наголосив, можливо лише шляхом виведення російських військ. Він також підтвердив свою рішучість шанувати суверенітет України над ЗАЕС.

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Французький лідер також заявив про рішучість протидіяти розколу світу перед наслідками війни та під впливом маніпулювання інформацією з боку Росії.