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Макрон виступив за виведення російських військ із території ЗАЕС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон під час сьогоднішньої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Росія має вивести свої війська з території Запорізької атомної електростанції, оскільки це єдиний спосіб забезпечити безпеку на ядерному об’єкті.

Про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Під час телефонної розмови, що тривала майже півтори години, Макрон та Зеленський обговорювали зокрема ситуацію на Запорізькій АЕС та візит місії МАГАТЕ.

Макрон заявив про нагальну необхідність забезпечення безпеки та збереження ядерних установок, що, як він наголосив, можливо лише шляхом виведення російських військ. Він також підтвердив свою рішучість шанувати суверенітет України над ЗАЕС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Макрон проговорили понад півтори години: про ситуацію на фронті, МАГАТЕ і Запорізьку АЕС

Французький лідер також заявив про рішучість протидіяти розколу світу перед наслідками війни та під впливом маніпулювання інформацією з боку Росії.
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Топ коментарі
+7
Чувак не на шутку разошёлся. Даже расходился.
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05.09.2022 21:31
+6
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05.09.2022 21:37
+5
дарма виступив,
завтра зламається кацапська труба з газом до франції
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05.09.2022 21:31
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Чувак не на шутку разошёлся. Даже расходился.
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05.09.2022 21:31 Відповісти
дарма виступив,
завтра зламається кацапська труба з газом до франції
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05.09.2022 21:31 Відповісти
Макрон виступив за виведення російських військ із території ЗАЕС
===============
куди виступив?
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05.09.2022 21:50 Відповісти
и погремуха теперь у макрона - "решительный"...
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05.09.2022 21:33 Відповісти
"отважный"
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05.09.2022 22:25 Відповісти
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05.09.2022 21:37 Відповісти
" росiя мае вивести своi вiйська"... кацапи нiколи самi цього не зроблять, тiлькi хаймарси змогуть це зробити...
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05.09.2022 21:39 Відповісти
Европа будет сосать, сказало пуйло, отключивв запорожскую, каховскую и нефтебазы в Кривом Рогу, и получит ядерный пепел. Так что цивилизованный мир должен создать военную антитеррористическую миссию по вышвыриванию оккупанта за.
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05.09.2022 21:39 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/144908
Заборона надання громадянства поплічнику путіна Невзорову О.Г.

Подпишите петицию, 3 дня осталось и 315 голосов еще надо
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05.09.2022 21:56 Відповісти
Что, рашисткая гнида, ведешь борьбу с журналистом, который информационно мочит путлера и завершает каждый свой блог словами "Слава Украине!" ? Лучше у таких как ты гражданство отнять.
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05.09.2022 22:09 Відповісти
Гіркін теж мочит путлера...
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05.09.2022 22:23 Відповісти
Но в отличии от Невзорова не завершает каждый свой блог словами "Слава Украине!".
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05.09.2022 22:38 Відповісти
И в отличии от невзорова не был советником путина
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06.09.2022 16:55 Відповісти
Невзоров никогда не был советником Путина.
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06.09.2022 19:32 Відповісти
*доверенным лицом
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06.09.2022 19:34 Відповісти
В 2012, до Крымнаша.
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06.09.2022 19:40 Відповісти
раньше самый короткий анекдот был партия - ум, честь и совесть нашей эпохи, а теперь невзоров- журналист
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06.09.2022 16:57 Відповісти
А какая связь между нахождением там российских войск и безопасностью станции? Если они собираются её взорвать, то безопаснее это сделать дистанционно, а не фантастическим самоподрывом. Но это если рассуждать в русле уничтожения.
А вот если рассуждать здраво и наконец-то признать, что их армия там для отрезания Украины от энергии, то всё становится на свои места
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05.09.2022 21:59 Відповісти
Макронові треба не вмовляти їх покинути АЕС, бо це марно. А просто надавати більше зброї Україні. Без зайвих слів.
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05.09.2022 22:04 Відповісти
Как всегда, вовремя.
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05.09.2022 21:59 Відповісти
І, кому, та **** французська заявила?
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05.09.2022 22:02 Відповісти
Макрону і Ко пора зрозуміти,що на )(уйла не варто тратити час. Допомагай ЗСУ. Тільки ЗСУ здатні впливати на свинособаку.
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05.09.2022 22:03 Відповісти
Наш тренер Макрон - сама уверенность. Скажет - как отрежет (с).
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05.09.2022 22:06 Відповісти
эврика! молодец макрон! свежо и креативно.....
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05.09.2022 22:08 Відповісти
Ага, а если он завтра позвонит ***** и после двухчасового "секса по телефону" каких нам тогда ждать заявлений!??
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05.09.2022 22:13 Відповісти
Макрону , абы , пи*деть по больше , умняк залепил, я все понял , так быстро выведите войска Влад-путиня ..
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05.09.2022 22:24 Відповісти
Мне кажется, что мистер Резиновая Жопа все это уже где-то слышал
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06.09.2022 08:39 Відповісти
 
 