ПВО уничтожила на Николаевщине две управляемые авиационные ракеты оккупантов, - ВК "Південь"

5 сентября, около 19:00, в небе над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены две управляемые авиационные ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".







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