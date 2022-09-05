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ПВО уничтожила на Николаевщине две управляемые авиационные ракеты оккупантов, - ВК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
5 сентября, около 19:00, в небе над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены две управляемые авиационные ракеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".
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