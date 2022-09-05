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ПВО уничтожила на Николаевщине две управляемые авиационные ракеты оккупантов, - ВК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

5 сентября, около 19:00, в небе над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены две управляемые авиационные ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".

ПВО уничтожила на Николаевщине две управляемые авиационные ракеты оккупантов, - ВК Південь 01

Читайте также: Украинские защитники уничтожили 2 вражеских БПЛА на Херсонщине и сбили ракету Х-59 над Николаевщиной
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Топ комментарии
+5
русский, ну поясни мне, почему в твоей голове гомосячья тема - самая важная. ****, ржу с тебя, свинособаки православной...
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05.09.2022 23:39
+3
завтра в сводке ГШ может быть рекордная цифра потерь в живой силе оккупантов.
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05.09.2022 23:14
+2
Снегирёвка сегодня

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05.09.2022 23:35
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завтра в сводке ГШ может быть рекордная цифра потерь в живой силе оккупантов.
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05.09.2022 23:14 Ответить
русский, ну поясни мне, почему в твоей голове гомосячья тема - самая важная. ****, ржу с тебя, свинособаки православной...
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05.09.2022 23:39 Ответить
...схоже, пан добре знається на темі?
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05.09.2022 23:47 Ответить
вы свиноцабаки потопили две ракеты Нептун одним крейцером Мацква...!
это достижение...)))
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05.09.2022 23:42 Ответить
вам свиноцабакам в Херсоне только хер достался...!
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05.09.2022 23:54 Ответить
Снегирёвка сегодня

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05.09.2022 23:35 Ответить
 
 