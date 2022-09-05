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ППО знищила на Миколаївщині дві керовані авіаційні ракети окупантів, - ПК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
5 вересня, близько 19.00 години, у небі над Миколаївщиною, силами та засобами протиповітряної оборони були знищені дві керовані авіаційні ракети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".
Топ коментарі
+5 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар05.09.2022 23:39
+3 Urs
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+2 Urs
показати весь коментар05.09.2022 23:35
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