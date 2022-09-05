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ППО знищила на Миколаївщині дві керовані авіаційні ракети окупантів, - ПК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

5 вересня, близько 19.00 години, у небі над Миколаївщиною, силами та засобами протиповітряної оборони були знищені дві керовані авіаційні ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".

ППО знищила на Миколаївщині дві керовані авіаційні ракети окупантів, - ПК Південь 01

Також читайте: Українські захисники знищили 2 ворожі БПЛА на Херсонщині та збили ракету Х-59 над Миколаївщиною

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
русский, ну поясни мне, почему в твоей голове гомосячья тема - самая важная. ****, ржу с тебя, свинособаки православной...
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05.09.2022 23:39
+3
завтра в сводке ГШ может быть рекордная цифра потерь в живой силе оккупантов.
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05.09.2022 23:14
+2
Снегирёвка сегодня

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05.09.2022 23:35
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завтра в сводке ГШ может быть рекордная цифра потерь в живой силе оккупантов.
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05.09.2022 23:14 Відповісти
русский, ну поясни мне, почему в твоей голове гомосячья тема - самая важная. ****, ржу с тебя, свинособаки православной...
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05.09.2022 23:39 Відповісти
...схоже, пан добре знається на темі?
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05.09.2022 23:47 Відповісти
вы свиноцабаки потопили две ракеты Нептун одним крейцером Мацква...!
это достижение...)))
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05.09.2022 23:42 Відповісти
вам свиноцабакам в Херсоне только хер достался...!
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05.09.2022 23:54 Відповісти
Снегирёвка сегодня

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05.09.2022 23:35 Відповісти
 
 