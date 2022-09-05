ППО знищила на Миколаївщині дві керовані авіаційні ракети окупантів, - ПК "Південь"

5 вересня, близько 19.00 години, у небі над Миколаївщиною, силами та засобами протиповітряної оборони були знищені дві керовані авіаційні ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".







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