В России создают два новых завода по ремонту бронетехники

Российским оккупантам не хватает мощностей по ремонту бронетехники, поврежденной в ходе боев в Украине. Они вынуждены создавать новые предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 сентября подписал распоряжение о создании при Министерстве обороны РФ двух новых бронетанковых заводов.

Основной целью деятельности предприятий определено "осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны".

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