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В России создают два новых завода по ремонту бронетехники
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российским оккупантам не хватает мощностей по ремонту бронетехники, поврежденной в ходе боев в Украине. Они вынуждены создавать новые предприятия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 сентября подписал распоряжение о создании при Министерстве обороны РФ двух новых бронетанковых заводов.
Основной целью деятельности предприятий определено "осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны".
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https://youtu.be/CDuTSLpcyTo
танки и БМП
Бирюч, Белгородская область
пять километров по *********** грунтовке до украинской границы, там дорога переходит в хороший асфальт. Двадцать километров по асфальту до станции Приколотне, и через 140 км танки съезжают с ж\д платформы уже в Рубцах или Осколе.
Спутниковый снимок бесплатный, с Planet Labs.
Судя по номерам (71,72) они создаются в европейской части РФ. Видать там их уже давно распилили и продали - заново запускать нечего. А может просто на создании подзаработать решили (тоже вариант). Проблема в том, что создание таких "рембаз" дело не быстрое. Проще, быстрее и дешевле ремонтировать на существующих. Или создать полевой ремзавод, находящийся непосредственно в тылу войск.
Всё через попу делают.