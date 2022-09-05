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У Росії створюють два нові заводи для ремонту бронетехніки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Російським окупантам не вистачає потужностей для ремонту бронетехніки, пошкодженої в ході боїв в Україні. Вони вимушені створювати нові підприємства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін 2 вересня підписав розпорядження щодо створення при міністерстві оборони РФ двох нових бронетанкових заводів.

Основною метою діяльності установ визначено "здійснення ремонту бронетанкового озброєння та техніки, автомобільної техніки на користь оборони".

Також читайте: У російській зброї знайшли 450 підсанкційних західних компонентів, - Reuters

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
...це вже не новина
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05.09.2022 23:39
+6
А жаренных бурятов они тоже ремонтируют?
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05.09.2022 23:54
+4
...бідна Швейцарія
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05.09.2022 23:42
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...це вже не новина
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05.09.2022 23:39 Відповісти
Оміч кітайської зовнішньості та й ще на додаток іерогліфи під баштой. БГГГ. Справжній оміч будував би с гімна. А тут щось на глину схоже.
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05.09.2022 23:49 Відповісти
...всі претензії - до першоджерела... Але цікаво, як визначив текстуру будматеріалу?
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05.09.2022 23:54 Відповісти
Китайці не знають де такі таланти використовувати
Москалі - знають : в армії


Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер №2»
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06.09.2022 13:19 Відповісти
Щось хоч роблять.Сподіваюся наша влада робить,лиш не афішує,бо зайнята боротьбою з корупцією(((
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05.09.2022 23:41 Відповісти
...бідна Швейцарія
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05.09.2022 23:42 Відповісти
В Швейцарії ,як мінімум танки по автобанах інколи їздять та літаки літають.
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05.09.2022 23:57 Відповісти
Літаки, кажеш, по автобанах?... Щиро співчуваю...
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06.09.2022 00:02 Відповісти
Вот, такая суровая страна Швейцария.
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06.09.2022 00:31 Відповісти
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06.09.2022 00:39 Відповісти
Не співчувати їм треба, а вчитися.
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06.09.2022 08:43 Відповісти
Армейские грузовики видел, танков точно нет.
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06.09.2022 12:25 Відповісти
Я бачив і гусеничний парк. Тільки гума одягнена були чи що, бо летіли 100 км на годину.
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06.09.2022 13:05 Відповісти
Да, это резиновые подушки на гусеницах для передвижения по шоссе. Жаль, что бывая много раз в Швейцарии, я не видел их бронетехники. F-18 несколько раз пролетали. Вообще - Швейцария сказочная страна! 👍
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06.09.2022 13:29 Відповісти
ось з кого іншим кацапам потрібно брати приклад та переймати його досвід. Невдовзі ці технології дуже ************ ординцям.
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05.09.2022 23:42 Відповісти
Ваабще не хачу уезжать из Крыма
https://youtu.be/CDuTSLpcyTo
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05.09.2022 23:53 Відповісти
А жаренных бурятов они тоже ремонтируют?
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05.09.2022 23:54 Відповісти
"Ремонтируйте-ремонтируйте, вы нам не мешаете", - сказали HIMARSы.
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05.09.2022 23:55 Відповісти
Не вспівають танкістів растити
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06.09.2022 00:17 Відповісти
Потрібно Їбанути по цих смітниках.
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06.09.2022 00:18 Відповісти
Когда уже Томагавки нам дадут?
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06.09.2022 01:14 Відповісти
50.251980, 37.716356
танки и БМП
Бирюч, Белгородская область
пять километров по *********** грунтовке до украинской границы, там дорога переходит в хороший асфальт. Двадцать километров по асфальту до станции Приколотне, и через 140 км танки съезжают с ж\д платформы уже в Рубцах или Осколе.
Спутниковый снимок бесплатный, с Planet Labs.

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06.09.2022 02:24 Відповісти
Рашка завжди славилась своїми нетрадиційним ремонтом бронетехніки. Після Великої війни виник грандіозний скандал із БТ. Важливий пітерець Вознесенський видав опус про економіку війни. Видав 1946 року. Інші специ проаналізували і повідомили ( серед іншого в частині БТ), що все брехня і приписки. Вмйшло так, що на заявлене виробництво БТ не вироблено броні (разом з поставками америкосів). Виявилось, що танки, які капітально ремонтувались, проходили як нові, щойно виготовлені. Поставили мотор, коробку і вже новий танк. І зразу ж звання, зауреатство, ордена. Нарком танкової промисловості Зальцман був з ганьбою знятий і звільнений "вовсе"(так тоді шельмували невгодних) в рішенні СНК навіть записали, що може бути використаний на посаді не вище майстра. Мають купу заводів БТ, ні їм подавай ще танко-ремонтні заводи і будуть шухерити як Зальцман з Вознесенським. Чого не зробиш заради халявних грошенят.
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06.09.2022 06:42 Відповісти
Да не "бронетанковых заводов" - в заголовке правильнее написано, чем в тексте. "Ремонтных" БЗ. Ключевое слово "ремонтных". Это т.н. "рембазы": на них все виды ремонта и ТО делают (на некоторых вплоть до капитального). Делается это по следующей приблизительно схеме: берем 3 поврежденных танка (БМП, БТР,...), разбираем и собираем 1. Оставшееся ставим на открытую стоянку, именуемую "кладбищем". Тот кто служил в армии достаточно долгое время, наверняка на таких рембазах бывал (сдавал или получал технику). В Москве такая была недалеко от Измайловского парка, под Иркутском - ст. Батарейная, в Еврейке тоже (всё, все военные тайны, какие знал, - выдал), в Уссурийске. Странно только то, что они вновь создаются: в Сибири и на ДВ они вполне себе существуют, как говорится, "в натуре" (правда влачат жалкое существование), для их запуска не требуется создание их заново (надо только денег рабочим дать).
Судя по номерам (71,72) они создаются в европейской части РФ. Видать там их уже давно распилили и продали - заново запускать нечего. А может просто на создании подзаработать решили (тоже вариант). Проблема в том, что создание таких "рембаз" дело не быстрое. Проще, быстрее и дешевле ремонтировать на существующих. Или создать полевой ремзавод, находящийся непосредственно в тылу войск.
Всё через попу делают.
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06.09.2022 07:43 Відповісти
Дополню - резиновую попу.
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06.09.2022 12:28 Відповісти
Через попу или нет , но мы и этого не делаем! Война 6 месяцев идет , а мы как стояли протянутой рукой так и стоим , и еще куча безработных ! Класс! Зато велике крадiвництво хотим возобновить!
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06.09.2022 10:16 Відповісти
всего у них хватает, только так я понимаю, что они хотят эти заводы строить поближе к Украине для того чтобы меньше времени уходило на транспортировку
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06.09.2022 19:58 Відповісти
 
 