У Росії створюють два нові заводи для ремонту бронетехніки

Російським окупантам не вистачає потужностей для ремонту бронетехніки, пошкодженої в ході боїв в Україні. Вони вимушені створювати нові підприємства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін 2 вересня підписав розпорядження щодо створення при міністерстві оборони РФ двох нових бронетанкових заводів.

Основною метою діяльності установ визначено "здійснення ремонту бронетанкового озброєння та техніки, автомобільної техніки на користь оборони".

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