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У Росії створюють два нові заводи для ремонту бронетехніки
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російським окупантам не вистачає потужностей для ремонту бронетехніки, пошкодженої в ході боїв в Україні. Вони вимушені створювати нові підприємства.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін 2 вересня підписав розпорядження щодо створення при міністерстві оборони РФ двох нових бронетанкових заводів.
Основною метою діяльності установ визначено "здійснення ремонту бронетанкового озброєння та техніки, автомобільної техніки на користь оборони".
Топ коментарі
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https://youtu.be/CDuTSLpcyTo
танки и БМП
Бирюч, Белгородская область
пять километров по *********** грунтовке до украинской границы, там дорога переходит в хороший асфальт. Двадцать километров по асфальту до станции Приколотне, и через 140 км танки съезжают с ж\д платформы уже в Рубцах или Осколе.
Спутниковый снимок бесплатный, с Planet Labs.
Судя по номерам (71,72) они создаются в европейской части РФ. Видать там их уже давно распилили и продали - заново запускать нечего. А может просто на создании подзаработать решили (тоже вариант). Проблема в том, что создание таких "рембаз" дело не быстрое. Проще, быстрее и дешевле ремонтировать на существующих. Или создать полевой ремзавод, находящийся непосредственно в тылу войск.
Всё через попу делают.