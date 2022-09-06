Еврокомиссия готова обсудить создание Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины

Еврокомиссия готова обсудить с украинской стороной перспективы создания Специального трибунала относительно преступления агрессии РФ против Украины.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время открытия в Брюсселе выставки о российских военных преступлениях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Комиссия поддерживает все ваши (украинской стороны – ред.) усилия для того, чтобы привлечь к ответственности лиц, совершивших эти преступления в Украине, – на национальном и международном уровнях. ...Мы сотрудничаем с Международным уголовным судом. Мы так же открыты для обсуждения с вами создания Специального трибунала, чтобы посмотреть перспективы. И вы знаете, что есть также обсуждение с Европейским судом по правам человека в Страсбурге", - заявил еврокомиссар.

По его словам, чрезвычайно важно использовать все механизмы, чтобы обеспечить привлечение к ответственности лиц, причастных к совершению зверств в Украине. "Комиссия предоставляет самую большую важность эффективному расследованию и наказанию за военные преступления, совершенные в Украине", - подчеркнул Рейндерс.

Читайте также: МИД Украины призывает поддержать петицию "Путина под трибунал"

Еврокомиссар также отметил главную роль украинских органов и судов в вопросе внутренних механизмов привлечения к ответственности.

В то же время он указал на то, что Еврокомиссия продолжает поддерживать Международный уголовный суд "как ведущего международного актера, занимающегося вопросами международной уголовной юстиции". В этой связи Рейндерс напомнил, что ранее офис прокурора МУС приступил к расследованию преступлений, совершенных в Украине.

Кроме того, еврокомиссар отметил, что расследование преступлений, совершенных в ходе российской агрессии против Украины, происходит и на территории ЕС. В данный момент уже 14 стран-членов начали собственные расследования. Он акцентировал на необходимости обеспечения сбора всех доказательств и улучшения координации между всеми привлеченными актерами, где Евроюст и Европол могут играть ключевую роль.

Читайте также: Украина призывает все государства и организации поддержать создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, - МИД

"Я приветствую, что в марте при поддержке Евроюста Литва, Польша и Украина создали Совместную следственную группу. Эстония, Латвия и Словакия также присоединились к этой группе позднее. Кроме того, впервые МУС принимает участие в созданной на уровне ЕС Совместной следственной группе. И также у нас присутствует очень хорошее сотрудничество с американскими коллегами", - заявил Рейндерс и обратился с призывом к странам-членам ЕС "присоединиться к Совместной следственной группе".

Он добавил, что будет поддерживать тесный контакт с украинской стороной, "чтобы знать о потребностях Офиса Генерального прокурора Украины относительно расследования военных преступлений и привлечения виновных к ответственности".