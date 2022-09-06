РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11504 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
9 032 24
Вилкул Александр (465) война (46726) обстрел (20139) ракеты (2715)

Оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу, - Вилкул

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Утром 6 сентября русские войска ударили ракетами по Кривому Рогу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Ракетные удары по Кривому Рогу. Остаемся в укрытиях", – написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожен склад, с которого брали ракеты С-300 для обстрелов Харькова, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Коли бачу новину про Кривий Ріг одразу згадується «спасибо жителям Кривбасса…»
показать весь комментарий
06.09.2022 08:49
+10
Зате паржалі папріколу.
показать весь комментарий
06.09.2022 08:51
+10
задрали зі своїми піарастами типу вілкула.
Не пустили кацапів до Кривого Рогу ЗСУ, в тому числі брат моєї невістки, який воює на піденнобузьському напраямку.
показать весь комментарий
06.09.2022 09:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВВХ вдарив по вотчині ВАЗ.
показать весь комментарий
06.09.2022 08:34 Ответить
Коли бачу новину про Кривий Ріг одразу згадується «спасибо жителям Кривбасса…»
показать весь комментарий
06.09.2022 08:49 Ответить
Зате паржалі папріколу.
показать весь комментарий
06.09.2022 08:51 Ответить
якого ти воняєш на Криви Ріг,чучєло?скільки він прожив у Київі і скільки у Кривому Розі?тільки у Київі за клоуна проголосувало понад одного мільйона (1.1млн.) овець,а скільки у Кривому Розі,тисяч триста?то кому дякувати?перед тим,як воняти на ціле місто навкруги та в зеркало подивись,ішак
показать весь комментарий
06.09.2022 09:31 Ответить
У мене на ФБ багато друзів з Кривого Рогу, всі прилічні люди, за Пороха і говорять українською.
Наші люди є скрізь, так само як і скрізь є зрадники і запроданці.
показать весь комментарий
06.09.2022 09:49 Ответить
я сам з Кривого Рогу реально задовбали ці нападки на місто
показать весь комментарий
06.09.2022 09:53 Ответить
так а как так что на протяжении хрен знает сколько лет там за Вилкула топят?
показать весь комментарий
06.09.2022 09:55 Ответить
шо ти мелеш?та у нас подібних міст,де в мерах сидять десятиліттями десятки!незважаючи на їх політичний окрас!це,як черновецький два рази брав першість у Київі,садовий уЛьвові,Кернес у Харкові і т.д.!ти взагалі з України?
показать весь комментарий
06.09.2022 10:10 Ответить
я теж з Кривого Рогу - 44-й квартал... вати дуже багато було до війни, а зараз вата трішки притихла. Вілкулам не вірю. Якби щось поішло не так... то у нас в місті був свій Сальдо-Вілкул
показать весь комментарий
06.09.2022 10:42 Ответить
А якому місту дякувати за тебе, придурка???
показать весь комментарий
06.09.2022 09:52 Ответить
Слухай сюди підорасіна ти тупорила. Я , як і багато людей, за цю зелупу неголосував. А, якщо ця гниль народилась тут , то це нічого не значе. Більшість свого життя він прожив в Київі, так що дякуй Київлянам, тупа ти мразота.
показать весь комментарий
06.09.2022 11:35 Ответить
гандонище вилкул наверно корректировал
показать весь комментарий
06.09.2022 08:47 Ответить
если б он корректировал, то месяцев 5 назад Кр.рог бы был оккупирован (тьфу, тьфу), как Херсон..
и не только Кр.р...ибо там харошие прямые дороги на Днепр и далее...
поэтому гандонище Вилкул нормально так укрепляет оборону ...а вот с ракетами и Киев не всегда справляется...
показать весь комментарий
06.09.2022 09:05 Ответить
задрали зі своїми піарастами типу вілкула.
Не пустили кацапів до Кривого Рогу ЗСУ, в тому числі брат моєї невістки, який воює на піденнобузьському напраямку.
показать весь комментарий
06.09.2022 09:37 Ответить
так! без ВСУ і Вашого брата і сотен інших родичів і знйомих там було б зовсім кепсько
але якщо ті, хто там роками має владу почали б "здавати і продавати" то всі наші і Ваші надпотуги були б марні... якщо влада свідомо і навмисно сдає місто - його дуже важко втримати.... а якщо знає як його вберігти і допомагає сотням захисників не тільки закликами - є шанс і впевненість що вистоїмо і відженем і поженем...
показать весь комментарий
06.09.2022 09:47 Ответить
Фізично на фронті звісно це так! Але ти не подумав, що було б з братом, якби за спиною стояв сальдо, наприклад. Ти ж знаєш що трапилося з патріотами з тероборони Херсону? Армія це фронт+тил. Одне без іншого ніколи не зможе існувати! Ніхто не сперечається про виродків вілкулів, кажуть лише про те, що зараз їх дії на нашому боці. Коли і якщо це зміниться- ми перші хто буде про це кричати на весь світ! Ну і військові перші, хто мав би фізично ліквідувати ворогів ( і вілкулів також), але вони цього не роблять не в Кривому Розі, не в Києві, ніде в тилу.....
показать весь комментарий
06.09.2022 09:49 Ответить
Відігнали з радіусу ураження арти і РЗСО, то вони тепер ракетами кошмарять...
показать весь комментарий
06.09.2022 08:47 Ответить
Недобитий ригоанал вілкул і Україна ... В голові не вкладається!
показать весь комментарий
06.09.2022 09:01 Ответить
сами удивляемся... но оказалось бывает приятно ошибаться...
или второй вариант - война хорошо прочищает мозги (ну у кого они есть... хотя бы минимально)
показать весь комментарий
06.09.2022 09:07 Ответить
Шось тіпа Льоші-флюгера
показать весь комментарий
06.09.2022 09:25 Ответить
и не только...
показать весь комментарий
06.09.2022 09:27 Ответить
Захисна мімікрія
показать весь комментарий
06.09.2022 09:11 Ответить
Він не регіонал або будь хто ще в ідеологічному плані, він мафія і служка Ахмєтова. І сьогодні цій мафії вигідно бути з Україною, бо тут контрольовані ними ресурси і виробництва. Бандюкам завжди важлива лише особиста вигода і вони будуть там, де вигідно і поки вигідно. А далі знову в щось 'ідеологічне' підфарбується. Поки що ця місцева мафія зупинила окупацію в межах Херсонщини. Бо якщо паде Кривий Ріг, далі паде Миколаїв, ПівденноУкраїнська АЕС, Одеса в західному напрямку, і Нікополь Дніпро в східному.... Прямий коридор на пмр іде по лінії Кривий Ріг- північ Миколаївщині. А тому - уважно стежимо за руками вілкулоїдо- ахметовськими. І пошвидше деокуповуємо Херсонщину. Ракети - не такий страшний чорт, а от окупація найгірший сценарій!
показать весь комментарий
06.09.2022 09:38 Ответить
Вілкули -- помазаніки божі ,спроба поміняти на Павлова закінчилася погано і правду ніхто ні гугу,як на Сіцілії ,може щей круче , але чого " бісер метать перед .....ми ,хто в темє ,той знає цю фразу ,я кожні вибори на дільниці в комісії і реально бачу як голосують ,за них голосують реально ,а що нові кращі,що Юзік кращий,або Богомилий краще,брав грошики чи ні?Щоб "виростити " міського голову його треба виховать,випробувать,постійно контролювати і депутатів теж,а у нас всі ці та плюс менти ,прокурорські ,судді та попи у одній сауні паряться і зразу з девками,щоб потім "по бабам десь не їхати" .Ну ,десь так..
показать весь комментарий
07.09.2022 09:32 Ответить
 
 