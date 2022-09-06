Оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу, - Вилкул
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 6 сентября русские войска ударили ракетами по Кривому Рогу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Ракетные удары по Кривому Рогу. Остаемся в укрытиях", – написал он.
Топ комментарии
+12 Right Right 2d264255
показать весь комментарий06.09.2022 08:49
+10 5 копійок
показать весь комментарий06.09.2022 08:51
+10 Vlad Lancev
показать весь комментарий06.09.2022 09:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Наші люди є скрізь, так само як і скрізь є зрадники і запроданці.
и не только Кр.р...ибо там харошие прямые дороги на Днепр и далее...
поэтому гандонище Вилкул нормально так укрепляет оборону ...а вот с ракетами и Киев не всегда справляется...
Не пустили кацапів до Кривого Рогу ЗСУ, в тому числі брат моєї невістки, який воює на піденнобузьському напраямку.
але якщо ті, хто там роками має владу почали б "здавати і продавати" то всі наші і Ваші надпотуги були б марні... якщо влада свідомо і навмисно сдає місто - його дуже важко втримати.... а якщо знає як його вберігти і допомагає сотням захисників не тільки закликами - є шанс і впевненість що вистоїмо і відженем і поженем...
или второй вариант - война хорошо прочищает мозги (ну у кого они есть... хотя бы минимально)